Iulia Albu, pe patul de spital! Fosta soție a lui Mihai Albu a fost conectată la oxigen
Cancan.ro, 9 august 2025 23:20
Iulia Albu și-a îngrijorat fanii! Fosta soție a lui Mihai Albu s-a afișat de pe patul de spital! Imaginea i-a cam pus pe gânduri pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare! Vedeta a fost […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 15 minute
23:20
Iulia Albu și-a îngrijorat fanii! Fosta soție a lui Mihai Albu s-a afișat de pe patul de spital! Imaginea i-a cam pus pe gânduri pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare! Vedeta a fost […]
Acum o oră
22:40
De ce nu s-a pus Claudiu în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit bani de la Antena 1? # Cancan.ro
Claudiu a rupt tăcerea! De ce nu s-a pus în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit sau nu bani de la Antena 1? Chiar el a făcut dezvăluirile […]
Acum 4 ore
21:20
Minune la Broșteni în postul Adormirii Maicii Domnului! Ce au descoperit oamenii într-o casă devastată de apă # Cancan.ro
Adevărată minune la Broșteni în postul Adormirii Maicii Domnului! Oamenii au rămas fără cuvinte când au făcut descoperirea într-o casă devastată de apă! Un localnic a filmat totul și este de-a dreptul uimit! Iată despre […]
20:30
Revine canicula în România! În ce județe va face prăpăd, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM)? Disconfortul termic va fi accentuat! Ce temperaturi vor înregistra termometrele în perioada următoare? Vă prezentăm cele mai noi informații! […]
Acum 6 ore
19:30
Ce se întâmplă acum cu Claudiu și Isa de la Insula Iubirii. Imaginile sunt dovada adevărului pur # Cancan.ro
Puțini știu ce se întâmplă acum cu Claudiu și Isa de la Insula Iubirii, sezonul 9! Imaginile publicate de fostul concurent pe rețelele de socializare sunt dovada adevărului pur! Care este situația dintre cei doi […]
19:30
Horoscop 10 august 2025. Astrele vin cu vești bune pe sectorul financiar pentru doi nativii. Dar, se pare că doar o zodie descoperă oportunități de a câștiga mai mulți bani. Află și tu, din rândurile […]
18:50
Momente grele pentru Nina Iliescu, după înmormântarea soțului ei, Ion Iliescu! Se confruntă cu probleme de sănătate și este devastată de durere în aceste momente grele! Prin ce trece? Vă prezentăm cele mai noi informații! […]
18:10
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit” # Cancan.ro
Ireal! O femeie a murit, iar timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă! A făcut dezvăluiri cutremurătoare cu privire la ceea ce a văzut și a simțit în timp ce medicii se luptau […]
18:10
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg” # Cancan.ro
Veștile despre Kate Middleton nu sunt tocmai bune! Prințesa de Wales a slăbit îngrijorător de mult, iar apropiații susțin că nu mai are nici măcar 40 de kilograme. Deși au trecut șase luni de când […]
18:00
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate” # Cancan.ro
CANCAN.RO a realizat o anchetă fulger printre vip-urile autohtone și vă arată care sunt cele mai costisitoare plăceri ale lor. Cu alte cuvinte, unde se duc cei mai mulți bani! Ei bine experiențele costă, iar […]
Acum 8 ore
17:30
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident # Cancan.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea firmei Astra Vagoane. În urma impactului, doi bărbați s-au stins din viață. Este vorba despre Vlad Zgărdău, un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, […]
17:20
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici # Cancan.ro
Nu, nu este o glumă! Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală în momentul în care și-a comandat 2 mici! A dezvăluit totul pe rețelele de socializare! Iată […]
16:50
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad # Cancan.ro
Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, cei doi urmând aceeași rețetă și în privința fiului lor, Vlad, pe care l-au ținut departe de lumina reflectoarelor. Totuși, recent, […]
16:40
Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi fotbaliști! # Cancan.ro
Ești pregătit pentru un nou test de perspicacitate? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe dintre acești doi fotbaliști! Atenție! Nu ai prea mult […]
16:00
Noile măsuri adoptate de Guvernul lui Ilie Bolojan au afectat și sectorul imobiliarelor. Creșterea TVA-ului pentru locuințe de la 9% la cota standard de 21% a adus chirii ai mari, condiții mai dure pentru creditare […]
16:00
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa # Cancan.ro
La o lună de la moartea legendarului campion Mihai Leu, fiul acestuia, Marco, a trecut prin momente de coșmar. Tânărul pilot a fost implicat într-un accident grav, chiar în cadrul competiției Timișoara Super Rally, un […]
15:50
„Favoriții” lui Vali Vijelie au devenit părinţii unui băieţel: “În sarcină, s-a întâmplat ceva…” Soțul “pofticios” s-a dezlănțuit! # Cancan.ro
Adina Popovici și soțul ei, Mihai Sicoe, sunt un cuplu de artiști din zona Ardealului care se bucură de un succes răsunător. Au evenimente și au colaborări interesante cu artiști de renume, printre care și […]
Acum 12 ore
15:10
Andrușca de la Insula Iubirii a recunoscut ce intervenții estetice are! Adevărul despre posterior, dar și despre buze # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toată lumea este cu ochii pe evoluția celor cinci cupluri, dar nici ispitele nu sunt trecute cu vederea. Câteva dintre ele au atras atenția, iar din […]
14:40
Stupoare totală la concertul lui Dani Mocanu! Ținuta de pe scenă i-a făcut pe toți să scoată telefoanele mobile # Cancan.ro
Dani Mocanu se află în centrul unei noi controverse! După problemele cu legea și implicarea sa în politică, celebrul manelist a ajuns din nou în centrul atenției. Recent, artistul a fost invitat să cânte într-un […]
14:20
Va fi scoasă la vânzare casa părintească a Loredanei Chivu!? Nu doar penthouse-ul de 500.000 € e în pericol: ex-iubitul îi pregătește o nouă lovitură # Cancan.ro
Dani Leș nu o slăbește pe Loredana Chivu, fosta iubită, de care s-a despărțit acum trei ani. După ce s-a ”pornit” val-vârtej s-o ”elibereze” pe fosta asistentă a lui Capatos de ”povara” penthouse-ul de 500.000 […]
14:20
Cum slăbești 5 kg în 3 săptămâni cu această băutură. Ingredientul principal are o calorie per linguriță # Cancan.ro
Cei care încă nu au ajuns la silueta de plajă mult visată mai au timp să își atingă obiectivul. Iar în sprijinul lor vine o dietă fulger, care promite să ajute la pierderea a 5 […]
13:50
O nouă tragedie aviatică în România! Doi bărbați au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Arad! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea firmei Astra Vagoane. În urma impactului, doi bărbați de 45 și 47 de ani s-au stins din viață. . La fața […]
13:20
Gigi Becali, așa cum nimeni nu l-a mai văzut! Patronul FCSB a defilat la bustul gol și a întors toate privirile # Cancan.ro
Gigi Becali a fost surprins într-o ipostază inedită și a făcut spectacol în plină zi. La cei 67 de ani, latifundiarul din Pipera s-a lăsat la bustul gol, și-a etalat încrezător pectoralii, transformând o simplă […]
13:00
Câte milioane de dolari costă apartamentul cumpărat de Cristi Borcea pentru fiica lui. Melissa trăiește într-un lux suprem! # Cancan.ro
Cristi Borcea se ocupă atent de nevoile copiilor săi și are grijă să nu le lipsească nimic. Fiicei sale, Melissa, i-a cumpărat un apartament în Miami și trăiește într-un lux suprem. Prețul a fost unul […]
12:30
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav, după ce frânele au cedat! Informații de ultimă oră despre Marco # Cancan.ro
O nouă lovitură pentru familie Leu. La doar o lună de la moartea campionului Mihai Leu, fiul acestuia, Marco, a trecut prin momente de coșmar. În timpul unei competiții auto, bolidul pe care îl conducea […]
12:10
Reformele adoptate de Ilie Bolojan au afectat și concediile medicale. De la 1 august 2025, acestea au devenit mai mici cu 20%. Ei bine, există totuși câteva categorii de români care se vor bucura de […]
11:50
Atunci când vine vorba de kilogramele în plus, toți ne dormi să scăpam cât mai repede de ele fără prea multe bătăi de cap sau diete draconice. Ei bine, există câteva alimente banale care ne […]
11:20
Într-o perioadă marcată de scumpiri, românii au început să își schimbe comportamentul de consum. De la 1 august 2025, TVA-ul a fost majorat de la 19% la 21%, ceea ce a dus la creșterea generală […]
11:00
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar publicul urmărește cu interes evoluția celor cinci cupluri. Tentația a început să își facă din plin simțită prezența, iar ispita deja erodează unele cupluri. Telespectatorii sunt […]
10:50
Mănânci pufuleți Star din comerț? Din ce sunt făcuți, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru # Cancan.ro
Pufuleții reprezintă un snack foarte iubit de români și consumat foarte des, mai ales de către copii. Totuși, puțini știu din ce este făcut, de fapt, produsul. Dragoș Pătraru a analizat opt tipuri de pufuleți, […]
Acum 24 ore
10:30
Care este cea mai norocoasă zodie din 2025, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Acești nativi au parte de iubire și de bani cât cuprinde # Cancan.ro
Astrologul Cristina Demetrescu a făcut previziunile pentru perioada următoare și vine cu vești importante pentru unii nativi. În a doua jumătate a anului 2025, o zodie se detașează clar ca fiind cea mai norocoasă dintre […]
09:50
Recunoști cine este șatena din imagine? Ei bine, este una dintre ispitele cele mai admirate de la Insula Iubirii sezonul 9. Aceasta a atras atenția încă de la prima apariție și i-a uimit pe toți […]
09:00
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar fanii sunt captivați de poveștile noilor concurenți. De-a lungul timpului, emisiunea de la Antena 1 a adus în prim plan tot felul de povești de viață. […]
08:30
Este sâmbătă și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test de inteligență ce vine din sfera matematicii. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie […]
00:00
BREAKING | Femeie, înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Ce au descoperit polițiștii despre atacator # Cancan.ro
O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Polițiștii au descoperit câteva informații despre atacator! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba! O femeie de 48 […]
8 august 2025
23:50
Iubita doctoriță îl ţine pe Dorian Popa în priză! „Frumoasă și deșteaptă”, dar prea ocupată să fie lângă el # Cancan.ro
După ce a încheiat o relație de aproape 11 ani cu Babs în 2023, Dorian Popa a găsit dragostea într-o tânără studentă la Medicină, Andreea, pe care a cerut-o și de soție în mai puțin […]
23:50
Detalii EXPLOZIVE din culisele emisiunii cu care şefii de la ProTV vor să rupă audienţa. ”Scaunul fierbinte”, pregătit pentru vedetele din showbiz! # Cancan.ro
Toamna se apropie cu pași repezi, iar televiziunile își pregătesc terenul cu noile producții cu care speră să crească audiența. Dacă vă spuneam că Antena 1 a scos proiecte longevive din grilă, care au fost […]
23:50
CANCAN.RO detonează bomba! Oana Monea s-a “iubit” cu Alin Simoiu, după ce au ruinat un cuplu la Insula iubirii, dar… A lăsat-o cu ochii-n soare! # Cancan.ro
După ce v-am dezvăluit ce ispite s-au cuplat între ele sezonul acesta, CANCAN.RO detonează altă bombă! Am aflat cu cine s-ar fi iubit Oana Monea, după ce i-a luat mințile lui Marius, iubitul Biancăi Giurcă, […]
23:50
Ema Karter i-a spus ADIO bossului de la RXF! L-a prins cu mâţa-n sac şi nu l-a mai iertat # Cancan.ro
Despărțire subită în showbiz! După ce a declarat că s-a lăsat de filmele pentru adulți și și-a făcut o nouă relație alături de organizatorul galelor RXF, Ema Karter este din nou singură! CANCAN.RO a aflat […]
Ieri
23:30
Maria de la Insula Iubirii a spus, în sfârșit, adevărul despre joburile ei din Anglia. De ce a tras ca un hamal 17 ore pe zi # Cancan.ro
Mulți s-au întrebat de ce a ales Maria Avram să aibă cinci joburi în trecut. Concurenta de la Insula Iubirii a rupt tăcerea și a spus motivul pentru care muncea din greu în fiecare zi! […]
22:40
Surpriză! Unde ai mai văzut-o pe Bianca înainte să apară la Insula Iubirii 2025. Ai recunoscut-o? # Cancan.ro
Ți se pare cunoscută Bianca de la Insula Iubirii? Unde ai mai văzut-o pe tânără înainte să apară la Insula Iubirii 2025? Tu ai recunoscut-o? Nu este total străină de camerele de filmat! Iată despre […]
22:00
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă # Cancan.ro
Festivalul UNTOLD 2025 a suferit modificări de ultim moment în program, după ce două dintre cele mai așteptate trupe, Vama și Paraziții, și-au anulat participarea. Motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă! Trupa […]
21:20
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe # Cancan.ro
În cadrul întâlnirii trilaterale România – Ucraina – Republica Moldova, ministrul de Externe basarabean, Mihai Popşoi, a susținut că Rusia va continua acțiunile de destabilizare în rândul populației din Republică, având scopul de a influenţa […]
20:40
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui # Cancan.ro
Nicușor Dan a încurcat înmormântarea lui Ion Iliescu! Ce a făcut președintele României? S-a creat haos din această cauză! Este ireal! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba! Inițial, Nicușor Dan […]
19:50
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit # Cancan.ro
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit? Unul dintre cele mai râvnite și frumoase orașe de pe litoralul Italiei, Portofino, ia măsuri pentru a […]
19:50
Vești proaste! Toți românii cu carduri de energie trebuie să știe! Există o schimbare majoră pe final de 2025! De ce trebuie să țină cont beneficiarii? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce […]
19:40
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, iar CANCAN.RO are dovada # Cancan.ro
S-a format un nou cuplu la Insula Iubirii! Ispitele din acest sezon nu pierd timpul deloc, se pare! Ba mai mult, cei doi îndrăgostiți din sezonul actual au bifat deja prima vacanță împreună! Citiți mai […]
19:30
Horoscop 9 august 2025. Previziunile astrale pentru prima zi de weekend vin cu vești bune! Potrivit astrelor, o zodie are mare succes în afaceri. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți rezervă poziția planetelor. […]
19:10
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată # Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu crucea controversată de la mormântul lui Ion Iliescu? Surpriză la doar câteva ore de la înmormântarea sa! Coroana adusă de partenera sa de viață, Nina Iliescu, a atras toate privirile! Imaginile […]
19:00
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie. „Am suferit pentru poza asta de m-am tavalit la propriu” # Cancan.ro
Raluca Bădulescu pare că a descoperit rețeta tinereții veșnice. Blondina arată mai bine acum la 50 de ani decât în tinerețe și poate concura chiar și cu fetele de 20 de ani. După ce și-a […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.