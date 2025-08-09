Incendiu în Parcul Naţional Vezuvius din Italia

15:50

La Cluj-Napoca este în plină desfășurare festivalul Untold, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Străzile orașului s-au umplut de tineri veniți din toate colțurile României, dar și din străinătate. Ieri, petrecerea din prima zi a ținut până în zori. Mii de persoane au asistat pe Cluj Arena, cel mai mare stadion al Transilvaniei, la concerte […]