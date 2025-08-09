Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most

Primasport.ro, 9 august 2025 23:20

Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
23:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul 1-1! Ardelenii ajung la şase meciuri consecutive fără victorie Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul 1-1! Ardelenii ajung la şase meciuri consecutive fără victorie
Acum 15 minute
23:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti. Succes contra unei jucătoare din top 30 WTA Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti. Succes contra unei jucătoare din top 30 WTA
23:20
Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most Primasport.ro
Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most
Acum 30 minute
23:10
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou
Acum o oră
22:50
Gigi Becali a anunţat cine îi ia locul lui Andrei Gheorghiţă pe lista de campionat. ”S-a terminat!” Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat cine îi ia locul lui Andrei Gheorghiţă pe lista de campionat. ”S-a terminat!”
22:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă
Acum 2 ore
22:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Pauză la Sibiu Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Pauză la Sibiu
22:20
Echipa lui Dan Şucu şi Nicolae Stanciu, remiză în amicalul cu Rennes Primasport.ro
Echipa lui Dan Şucu şi Nicolae Stanciu, remiză în amicalul cu Rennes
22:20
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul
22:00
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii
21:50
Olandezul Emmanuel Nzekwesi, noul pivot al vicecampioanei CSM Oradea Primasport.ro
Olandezul Emmanuel Nzekwesi, noul pivot al vicecampioanei CSM Oradea
21:50
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games Primasport.ro
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games
21:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul
Acum 4 ore
21:30
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV
21:20
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă Primasport.ro
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă
21:10
VIDEO | Ianis Zicu, dezamăgit de meciul cu UTA. ”Sunt situaţii pe care ţi le asumi” Primasport.ro
VIDEO | Ianis Zicu, dezamăgit de meciul cu UTA. ”Sunt situaţii pe care ţi le asumi”
20:50
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie Primasport.ro
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie
20:40
George Puşcaş nu mai rămâne în Turcia şi ar putea semna în Superliga Primasport.ro
George Puşcaş nu mai rămâne în Turcia şi ar putea semna în Superliga
20:30
Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen Primasport.ro
Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen
20:30
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa 2-1! Start entuziasmant de sezon pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa 2-1! Start entuziasmant de sezon pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea
20:20
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor Primasport.ro
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor
20:00
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou
19:40
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă
Acum 6 ore
19:30
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Pauză Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Pauză
19:20
350 de practicanţi de Karate Kyokushin, din România şi străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine de la Vaţa Băi Primasport.ro
350 de practicanţi de Karate Kyokushin, din România şi străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine de la Vaţa Băi
19:10
New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough Primasport.ro
New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough
19:00
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare Primasport.ro
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare
18:50
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul
18:40
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început meciul
18:10
Ce a distribuit Alex Băluţă, după ce a plecat de la FCSB Primasport.ro
Ce a distribuit Alex Băluţă, după ce a plecat de la FCSB
17:40
Ştefania Uţă, medalie de aur la 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20 Primasport.ro
Ştefania Uţă, medalie de aur la 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20
17:40
”Băieţii s‑au pregătit foarte bine”. Unirea Slobozia vrea să dea lovitura cu FCSB Primasport.ro
”Băieţii s‑au pregătit foarte bine”. Unirea Slobozia vrea să dea lovitura cu FCSB
Acum 8 ore
17:30
Noul sezon al NBA va începe pe 21 octombrie Primasport.ro
Noul sezon al NBA va începe pe 21 octombrie
17:30
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un alt jucător Primasport.ro
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un alt jucător
17:20
VIDEO | UTA Arad – Farul, astăzi, de la ora 18:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – Farul, astăzi, de la ora 18:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un al doilea jucător Primasport.ro
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un al doilea jucător
16:50
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal Primasport.ro
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal
16:50
Claudiu Răducanu a numit cel mai bun antrenor din România Primasport.ro
Claudiu Răducanu a numit cel mai bun antrenor din România
16:40
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură la Turul Poloniei Primasport.ro
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură la Turul Poloniei
16:30
Al doilea caz Musi pentru FCSB? Mihai Stoica vine astăzi la Prima Sport pentru a discuta subiectul Primasport.ro
Al doilea caz Musi pentru FCSB? Mihai Stoica vine astăzi la Prima Sport pentru a discuta subiectul
16:20
”Nu am scăpat. E împrumutat”. Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga Primasport.ro
”Nu am scăpat. E împrumutat”. Gigi Becali l-a cedat pe Andrei Gheorghiţă la alt club din Superliga
16:10
Atacantul Benjamin Sesko, transferat la Manchester United pentru 85 de milioane de euro Primasport.ro
Atacantul Benjamin Sesko, transferat la Manchester United pentru 85 de milioane de euro
16:10
Spaniola Paula Badosa, accidentată la spate, nu va evolua la US Open Primasport.ro
Spaniola Paula Badosa, accidentată la spate, nu va evolua la US Open
16:10
Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting Lisabona Primasport.ro
Dinamo Bucureşti câştigă turneul spaniol InterPontes, după finala cu Sporting Lisabona
Acum 12 ore
15:20
Probleme pentru FCSB înaintea meciului cu Unirea Slobozia! 4 titulari sunt OUT, iar unul este incert: „E o situaţie dificilă” Primasport.ro
Probleme pentru FCSB înaintea meciului cu Unirea Slobozia! 4 titulari sunt OUT, iar unul este incert: „E o situaţie dificilă”
15:10
Costel Gâlcă, mesaj clar pentru Cristi Manea: „Dacă e să îi întrebăm pe toţi, toţi vor să joace” Primasport.ro
Costel Gâlcă, mesaj clar pentru Cristi Manea: „Dacă e să îi întrebăm pe toţi, toţi vor să joace”
14:50
OUT de la Dinamo! Jucătorul va evolua la altă echipă din România: „Bine ai venit în familie” Primasport.ro
OUT de la Dinamo! Jucătorul va evolua la altă echipă din România: „Bine ai venit în familie”
14:40
Totul este oficial! Real Madrid are un nou număr 9 Primasport.ro
Totul este oficial! Real Madrid are un nou număr 9
14:40
Giovanni Becali a numit starul SuperLigii! Suma de transfer pe care impresarul consideră că o merită „cel mai bun jucător din campionat”: „Nu ai altul ca el în România acum. Este numărul 1 la export” Primasport.ro
Giovanni Becali a numit starul SuperLigii! Suma de transfer pe care impresarul consideră că o merită „cel mai bun jucător din campionat”: „Nu ai altul ca el în România acum. Este numărul 1 la export”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.