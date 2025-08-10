Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26
Jurnalul.ro, 10 august 2025 01:10
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26, care va debuta pe 11 septembrie cu musicalul „Romeo și Julieta”.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 2 ore
01:10
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26 # Jurnalul.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26, care va debuta pe 11 septembrie cu musicalul „Romeo și Julieta”.
00:50
De 20 de ani, Animest se dedică susținerii și dezvoltării animației autohtone, transformând ideile îndrăznețe în realitate și pasiunea în profesie.
00:30
Lumina este un element esențial când conduci, mai ales pe timp de noapte. Nerespectarea stării bune a farurilor poate duce la sancțiuni.
Acum 4 ore
00:20
Pe 10 august 2025, vești bune vor ajunge pentru patru zodii sub influența Lunii în Pești.
00:10
Pinsa: Noua delicatesă italiană care i-a cucerit pe români. Trucuri pentru o rețetă perfectă # Jurnalul.ro
În ultimii ani, un nou tip de preparat italian a câștigat teren pe mesele din întreaga lume: pinsa.
9 august 2025
23:50
Unii oameni îmbătrânesc ca vinul. Alții îmbătrânesc ca whisky - îndrăzneți, fără scuze și puțin prea onești pentru conversații ușoare.
23:30
Departe de basmele cu final fericit, căsătoria este o călătorie plină de provocări, descoperiri și ajustări constante. Dincolo de aparențe, multe femei ascund adevăruri neglamuroase, dar esențiale, despre viața în doi. Iată 14 realități tăcute, dar importante, pe care merită să le recunoaștem într-o relație de durată.
23:00
Să ai mintea deschisă îț permite să îmbrățișezi idei noi, să te adaptezi la schimbare și să apreciezi diversitatea experienței umane. În astrologie, anumite zodii sunt lăudate pentru curiozitatea lor naturală, versatilitatea și perspectiva progresistă.
22:40
Președintele României, Nicușor Dan, face sâmbătă o vizită privată în Republica Moldova.
22:40
Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului # Jurnalul.ro
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 de lei, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
22:30
Pompierii continuă să lupte pentru stingerea unui incendiu de proporţii în apropiere de Atena # Jurnalul.ro
Un amplu incendiu de vegetaţie la sud-est de Atena a continuat să ardă sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, cu vânturi puternice care au alimentat flăcările, transmit dpa şi AFP.
Acum 6 ore
22:00
Un parașutist a fost arestat pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel. În arest au ajuns și alți doi bărbați, complici ai parașutistului. Incidentul a avut loc sâmbătă.
22:00
Violonista Rusanda Panfili şi Orchestra La Chapelle Sauvage vor fermeca Bucureștiul cu muzica lui Hans Zimmer pe 28 septembrie la Ateneul Român # Jurnalul.ro
Un eveniment spectaculos, un omagiu adus geniului muzicii de film! Pe 28 septembrie 2025, ora 20.00, Ateneul Român va fi scena unui spectacol memorabil dedicat creațiilor celui mai influent compozitor al cinematografiei moderne – HANS ZIMMER.
21:50
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soţia sa Merry Perello a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare), informează EFE.
21:20
Record istoric pentru România! Ştefania Uță a luat AURUL la Europenele U20, la 400 de metri garduri # Jurnalul.ro
Ştefania Uță a luat aurul la Europenele U20 la 400 de metri garduri. Românca a doborât recordul competiției într-o cursă excepțională, anunță ProSport.
21:20
Președintele Volodimir Zelenski a discutat cu premierul britanic Keir Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia de săptămâna viitoare, scrie Sky News.
21:00
O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Animalul, capturat și apoi eliberat în natură # Jurnalul.ro
O vidră a ajuns într-un salon de coafură din orașul Carei. Animalul a fost capturat și apoi a fost eliberat în natură.
20:50
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a șaptea a Superligii, care începe în 22 august.
20:40
Astăzi, 9 August, celebrăm Ziua iubitorilor de cărți – o zi dedicată bibliofililor, acelor suflete pasionate care găsesc în paginile tipărite o lume întreagă.
20:30
Rusia va lansa în spațiu un satelit biologic cu șoareci, muște și microorganisme la bord # Jurnalul.ro
Satelitul biologic Bion-M nr. 2 va fi lansat pe 20 august de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, a anunțat marți un reprezentant al Institutului pentru Probleme Biomedicale al Academiei Ruse de Științe, citat de agenția rusă de presă TASS.
Acum 8 ore
20:10
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pentru lingouri, măsură care ar putea lovi puternic exporturile Elveției.
19:50
Alexandru Rogobete a vizitat două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR, din Galați # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă două cabinete de medicină de familie din Galați. Este vorba despre cabinete modernizate prin PNRR. De asemenea, ministrul a vizitat mai multe unități medicale din orașul Galați și șantierul viitorului spital din Tecuci.
19:30
Bărbatul de 28 ani, care vineri a înjunghiat fără un motiv aparent, o femeie pe un bulevard din Sectorul 3 al Capitalei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
19:10
Un accident grav s-a produs sâmbătă, la Glina, pe Centura București. Trei copii și doi adulți vor fi transportați la spital.
18:50
Cercetătorii au creat o „super-moleculă", care lovește simultan două gene ale cancerului # Jurnalul.ro
O echipă de la Universitatea din Carolina de Nord a dezvoltat o tehnologie revoluționară care poate dezactiva simultan două dintre cele mai dificile ținte ale cancerului - genele KRAS și MYC.
18:50
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut 104 controale și au stabilit sancțiuni în valoare de peste 620.000 lei. Sancțiunile au fost stabilite în august timpul operațiunii Comandament Litoral.
18:30
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”, potrivit Reuters.
Acum 12 ore
18:10
Locuitorii din orașe au nevoie de doar un sfert de oră petrecut zilnic în spații verzi pentru îmbunătățirea sănătății mentale, arată un studiu de la Universitatea Stanford.
17:50
Investiție de peste 190 de milioane de lei pentru construcția unui spital nou la Tecuci # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat sâmbătă că ministerul va sprijini dotarea cu aparatură și echipamente a noului spital din Tecuci, realizat printr-o investiție de 190 de milioane de lei din bugetul Consiliului Județan Galați.
17:30
Minune la Strehaia! Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică # Jurnalul.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge, a fost concluzia pompierilor.
17:10
Doi copii au fost loviți de un geam într-un tren aflat în stația Rupea din județul Brașov. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical.
16:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
16:30
Experții în astrologie susțin că anumite luni de naștere ascund personalități complexe, adesea interpretate greșit de cei din jur. Descoperă ce spun specialiștii despre nativii născuți în februarie, octombrie și iulie și ce îi face atât de greu de înțeles.
16:10
O fetiță de nouă ani a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației # Jurnalul.ro
O fată de nouă ani din Dâmbovița a dispărut sâmbătă de pe o plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a găsi copila.
15:50
Alegeri în Capitală. Burduja: Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului izolaționist # Jurnalul.ro
„Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist”, spune Sebastian Burduja,președintele PNL București,referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei.
15:30
Scene incredibile pe autostradă. Un șofer a făcut o manevră de întoarcere. A rămas fără permis pentru 5 luni # Jurnalul.ro
Un șofer a făcut sâmbătă o manevră de întoarcere pe autostrada A1 și a provocat un accident. Bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru cinci luni
15:10
Cele mai mature și empatice zodii: 3 semne zodiacale care excelează în inteligența emoțională # Jurnalul.ro
Într-o lume în care detașarea emoțională este adesea glorificată, există persoane care strălucesc prin empatie, profunzime și echilibru emoțional. Potrivit astrologilor, trei semne zodiacale ies în evidență prin capacitatea lor naturală de a înțelege, gestiona și vindeca emoții – atât proprii, cât și ale celor din jur. Află dacă zodia ta (sau ascendentul sau Luna natală) se numără printre ele.
14:50
Optimizarea proceselor financiare în retail și HoReCa cu ajutorul mașinilor de numărat și sortat bani # Jurnalul.ro
Gestionarea fluxului de numerar în retail și HoReCa poate deveni o provocare atunci când tranzacțiile zilnice cresc și resursele nu mai fac față volumului tot mai mare.
14:30
Îmbătrânirea este o parte firească a călătoriei în această lume. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul trece prin multe schimbări.
14:10
Divorțul nu înseamnă doar sfârșitul unei relații, ci o resetare profundă a modului în care vezi lumea, oamenii și, mai ales, cum acorzi încredere. Fie că te-a luat prin surprindere sau l-ai anticipat, această experiență lasă urme adânci. Descoperă cele 13 schimbări subtile prin care trece încrederea ta după un divorț și cum îți influențează viitoarele relații.
13:50
Capitala se va afla sub avertizare Cod galben de caniculă până luni seara, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emise de ANM.
13:30
Consumul de bere în Germania este în scădere accentuată, arată cele mai recente date statistice, care indică pierderea treptată a interesului germanilor pentru băutura considerată mult timp un simbol național.
Acum 24 ore
13:10
Există atât de mulți factori de luat în considerare în astrologie. Dar Soarele, Luna și semnele astrale sunt puncte bune de plecare.
12:50
România se alătură SUA și UE pentru protejarea cablurilor submarine față de amenințărilor digitale # Jurnalul.ro
România a semnat Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine, alături de SUA și partenerii din Uniunea Europeană, pentru a consolida protecția acestei infrastructuri critice în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice.
12:20
Fiul lui Mihai Leu, accident la un raliu în Timișoara
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit # Jurnalul.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad. Din primele informații, doi oameni au murit.
11:50
Nu scăpăm de caniculă! ANM a emis noi alerte cod portocaliu în mai multe județe, duminică și luni # Jurnalul.ro
Meteorologii au emis avertizări Cod portocaliu de caniculă, pentru duminică și luni, valabile în mai multe județe din țară.
11:30
Intervenții contracronometru pe munte: Salvamontiștii au salvat 15 persoane într-o singură zi # Jurnalul.ro
15 persoane aflate în situații critice au fost salvate vineri din munți, potrivit unei statistici prezentate de Salvamont România.
11:10
Horoscopul zilnic, 10 August 2025: Gemenii sunt romantici, Scorpionii acceptă provocări, iar Vărsătorii au o energie fantastică # Jurnalul.ro
Horoscopul zilnic, 10 August 2025: Taurii au o oportunitate, Racii încheie o etapă dificilă, iar Săgetătorii obțin informații valoroase.
10:50
Oportunităţi de angajare! MAE anunță că va scoate la concurs 85 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că la jumătatea lunii august vor fi lansate concursuri pentru un număr de 185 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative. Din cauza lipsei de personal, 15% din personalul diplomatic și consular de la misiuni este detașat, arată MAE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.