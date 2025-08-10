Ucraina trebuie să fie implicată în decizia privind pacea (Volodimir Zelenski)
Rador, 10 august 2025 02:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat că Ucraina trebuie să fie implicată în decizia privind pacea, pe fondul pregătirilor pentru o întrevedere între preşedintele american, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska. În discursul său de seară, preşedintele Zelenski a declarat că a petrecut ziua de sâmbătă coordonându-se […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 2 ore
02:40
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, condus de Hamas, a anunţat încă 11 decese cauzate de malnutriție. Numărul total al deceselor cauzate de malnutriție a ajuns la 212, dintre care 98 de copii, a precizat ministerul. De asemenea, cel puțin 38 de persoane au fost ucise și 491 au fost rănite ca urmare a activității militare […]
02:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat că Ucraina trebuie să fie implicată în decizia privind pacea, pe fondul pregătirilor pentru o întrevedere între preşedintele american, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska. În discursul său de seară, preşedintele Zelenski a declarat că a petrecut ziua de sâmbătă coordonându-se […]
Acum 6 ore
23:30
Un nou cod de conduită pentru prevenirea și sancționarea discriminării va fi impus din toamnă în școlile din România # Rador
Din toamnă, elevii, profesorii, părinții, precum și toți angajații din școlile din România vor trebui să respecte noul cod de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, discursului instigator la ură și negării Holocaustului. Astfel, elevii vor fi obligați să respecte colegii și personalul școlii fără discriminare, să aibă un comportament bazat pe incluziune și să […]
23:20
Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit, pentru a se reduce numărul pacienților care se prezintă la unitățile de urgență # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, pentru a se reduce numărul pacienților care se prezintă la unitățile de urgență. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că săptămâna viitoare va fi făcută modificarea legislativă necesară astfel încât conducerea spitalelor […]
23:20
Un incendiu uriaș a izbucnit în Parcul Național Vesuvius din regiunea Campania din vestul Italiei. Protecția civilă din Campania a considerat că situația este critică și a apelat la armată pentru a ajuta la gestionarea situației și la paza drumurilor, deschiderea căilor de acces și aprovizionarea cu apă a cisternelor. De asemenea, Departamentul Național de […]
23:10
Poliția Metropolitană din Londra a arestat peste 365 de persoane la un protest împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia Palestine Action, a anunțat poliția britanică. Protestatarii, unii purtând eșarfe palestiniene albe și negre și fluturând steaguri palestiniene, au scandat „Jos mâinile de pe Gaza” și au avut pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului. […]
23:10
Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului # Rador
Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați săptămâna viitoare la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului. Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare, doar pe cele nepromovate sau la care au nevoie de note mai mari. Luni va avea loc proba scrisă la […]
23:10
Întâlnirea vicepreşedintelui SUA cu lideri europeni privind Ucraina a înregistrat progrese semnificative # Rador
O întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance, ministrul de externe al Marii Britanie, David Lammy, și oficiali europeni și ucraineni a înregistrat „progrese semnificative” înainte de întâlnirea președintelui Donald Trump cu președintele rus, Vladimir Putin, de vinerea viitoare, a declarat un oficial american. Oficialii s-au întâlnit astăzi timp de câteva ore la Chevening House în […]
23:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că reuniunea consilierilor de securitate din Ucraina și țările sale partenere, reuniune care a avut loc în Marea Britanie, a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare. Volodimir Zelenski a spus că oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franța, […]
23:00
Franța, Spania, Grecia și Turcia se luptă cu incendiile de vegetație în timp ce un nou val de căldură aduce temperaturi record de peste 42 de grade Celsius. În Franța, aproximativ 1.400 de pompieri au fost mobilizaţi sâmbătă în regiunea Aude din sudul Franței pentru a preveni reaprinderea celui mai mare incendiu de vegetație din […]
Acum 12 ore
19:50
Fondurile de pensii facultative aveau active de peste 6 miliarde de lei la finalul lunii iunie # Rador
Fondurile de pensii facultative aveau active de peste 6 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creștere cu aproximativ 18% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași dată a anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. Valoarea sumelor virate în luna mai a fost de 76 de milioane de lei, în timp […]
19:50
Pompierii continuă intervenția pentru stingerea incendiului din zona Chilia Veche, unde cu ajutorul elicopterelor se efectuează și aruncări de apă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea anunță că se acționează terestru în mai multe puncte, inclusiv pentru limitarea propagării flăcărilor către zona agricolă, iar elicopterele aruncă apă în sectoarele inaccesibile din fondul forestier. Până acum […]
16:30
Compania Antibiotice Iaşi a donat medicamente pentru localitățile afectate de inundaţii din județul Suceava # Rador
Compania Antibiotice Iaşi a donat medicamente în valoare de aproape 250.000 lei pentru localitățile din județul Suceava afectate de inundații. Au fost trimise produse farmaceutice esențiale în combaterea infecțiilor bacteriene, care apar pe fondul unei igiene deficitare și accesului limitat la apă potabilă, antiinflamatoare și analgezice, utile pentru ameliorarea durerilor, reducerea inflamației și scăderea febrei. […]
16:30
În ultima perioadă se observă la munte o creștere a numărului incidentelor în care sunt implicați câini de stână. Salvamontiștii le cer turiștilor să aibă grijă în drumeții să nu se apropie prea mult de stâne, iar dacă sunt atacați, să folosească rucsacul pentru a se proteja, în special în zona feței și a mâinilor. […]
16:30
Județul Suceava primește încă 700 de mii de lei pentru reconstrucția caselor distruse de inundaţii din orașul Broșteni # Rador
Județul Suceava primește încă 700 de mii de lei pentru reconstrucția caselor din orașul Broșteni discutruse de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie. 500 de mii de lei a oferit Primăria sectorului 2 din București, iar 200 de mii Consiliul Județean Vaslui, a anunțat astăzi președintele Consilului județean Suceava, Gheorghe Şoldan. Mâine în […]
16:30
Agresorul femeii înjunghiate ieri în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Bărbatul de 28 de ani a urmărit victima câteva minute pe stradă și a atacat-o în momentul în care nu se […]
Acum 24 ore
13:40
Ținutul Buzăului, una dintre cele mai frumoase regiuni naturale și culturale din România, atrage anual peste 100.000 de turiști. Pe dealurile subcarpatice, aceștia pot descoperi focuri vii, munți de sare, vulcanii noroioși, depozite de chihlimbar, fosile și peisaje de poveste. Autoritățile locale și specialiștii în turism pun accent în această perioadă pe vizitarea vulcanilor noroioși. […]
13:30
De ce Putin nu se teme să meargă în Alaska, deși CPI a emis un mandat de arestare pe numele său # Rador
Alegerea statului Alaska pentru întâlnirea cu preşedintele american, Donald Trump, este convenabilă pentru dictatorul rus, Vladimir Putin, din motive de securitate: între Rusia și SUA, există o legătură aeriană directă și scurtă prin strâmtoarea Bering, iar Statele Unite nu sunt parte a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), astfel că nu îl […]
13:10
După aproape trei ani, timp în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unul dintre cele mai valoroase monumente din vremea romanilor, a fost redeschis publicului. Amfiteatrul va putea fi folosit pentru evenimente culturale și spectacole, noile sale tribune putând găzdui până la 500 de spectatori, transmite […]
12:40
Noul preşedinte al Poloniei se va întalni cu Trump la Washington la începutul lunii septembrie # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a invitat pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, la Washington la începutul lunii septembrie, a declarat sâmbătă șeful cabinetului lui Nawrocki. Karol Nawrocki, care a depus jurământul de președinte al Poloniei miercuri, a subliniat în repetate rânduri importanța relațiilor bune dintre Polonia și Statele Unite. Noul președinte, a cărui […]
12:10
Caniculă și disconfort termic până luni seară, meteorologii anunță că și nopțile vor fi tropicale și au emis noi avertizări Cod galben și portocaliu. Cel mai cald va fi mâine în vestul țării, după care valul de căldură se va restrânge doar în sud-vest. Pe timpul zilei, temperaturile se vor apropia de 40 de grade, […]
12:00
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în Parlament (Tanczos Barna) # Rador
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare ar urma să fie promovat tot prin angajarea răspunderii în Parlament. Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că decizia a fost luată în coaliție cu acordul tuturor partidelor, iar demersul va începe peste câteva zile. Tanczos Barna: Săptămâna viitoare începe o procedură de asumare a răspunderii. Se află în Guvern, […]
12:00
MAE al Rusiei a confirmat închiderea Consulatului General al Poloniei la Kaliningrad, pe 29 august # Rador
Aceasta este răspunsul dat de Rusia la o nouă reducere sub un pretext inventat a prezenței diplomatice ruse’ în această republică, a subliniat directorul Departamentului Consular al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Aleksei Klimov. Ministerul rus de Externe confirmă că revocă acordul privind funcționarea Consulatului General al Poloniei la Kaliningrad, începând cu 29 august 2025, […]
11:00
Dictatorul rus, Vladimir Putin, va deveni primul lider rus care vizitează Alaska, unde se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump. Potrivit bazei de date a Departamentului de Stat al SUA, vizita lui Putin va avea loc pe 15 august, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Trump. Guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, a declarat pentru […]
10:50
Ambasadorul Victor Chirilă atenționează: Consecințe inevitabile, în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău # Rador
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, care ar putea fi consecințele la care va fi supusă Republica Moldova în cazul unei majorități antieuropene și, implicit, antiromânești, în Parlamentul de la Chișinău, în contextul scrutinului care va avea loc pe 28 septembrie. Potrivit diplomatului, dacă acest scenariu […]
10:10
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va ceda teritoriile sale ocupanților ruși. Potrivit liderului de la Kiev, răspunsul la problema teritorială se află deja în Constituția Ucrainei. „Răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va renunța la acest principiu și nimeni nu va putea să o facă. […]
10:00
La Nagasaki a avut loc o ceremonie pentru a marca împlinirea a 80 de ani de la lansarea bombei atomice asupra Japoniei de către Statele Unite. Evenimentele au început cu un moment de reculegere, iar clopotele-gemene ale catedralei oraşului au răsunat la unison pentru prima dată de la bombardament. Pe data de 9 august 1945, […]
09:40
Declarație comună semnată de miniștrii de externe ai R. Moldova, României și Ucrainei la Cernăuți # Rador
Miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Republicii Moldova și României, Andri Sibiha, Mihai Popșoi și Oana Țoiu, au semnat, astăzi, o declarație comună, în urma unei reuniuni desfășurate la Cernăuți. În declarație, miniștrii de externe reafirmă angajamentul de a consolida eforturile de sprijinire a contracarării consecințelor agresiunii rusești în Ucraina. „România și Republica Moldova își exprimă […]
09:10
Pe 31 august, Ucraina va marca, în premieră, Ziua Limbii Române, odată cu Republica Moldova și România # Rador
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua Limbii Române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua limbii române în Ucraina”, a menționat ministra […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Tecuci/Nicoreşti: Arhiepiscopia Dunării de Jos organizează în perioada 1-14 august procesiunea anuală cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, care va fi adusă în peste 150 de parohii din cele cinci protopopiate ale judeţului Galaţi, precum şi în municipiul Brăila, la Biserica ‘Sfinţii Arhangheli’. […]
08:40
Premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către cancelaria sa declarațiile de avere și de interese # Rador
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către cancelaria sa declarațiile de avere și de interese, depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul guvernului. El face apel către membrii executivului să publice documentele și pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc și să încurajeze aplicarea […]
08:30
Guvernul vrea să schimbe regulile pentru plata pensiilor private. Astfel cei care contribuie și au contribuit la pilonul II de pensii private nu vor mai putea să-și retragă la pensionare întreaga sumă acumulată, ci doar 25%, iar restul în tranșe lunare. Un proiect de lege în acest sens a fost discutat ieri de executiv într-o […]
08:20
Kremlinul a confirmat astăzi că președintele rus, Vladimir Putin, se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, vineri, 15 august, în statul american Alaska. Rusia și Statele Unite sunt vecini apropiați cu o graniță comună, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, locul întâlnirii, precizând că Putin l-a invitat pe Trump să viziteze […]
07:00
Cu toții așteptăm cu nerăbdare să ne distrăm la soare, până când ajungem în mijlocul căldurii și al umidității. Vacanțele la mare, scăldatul în piscină, excursiile la munte și petrecerile în aer liber din timpul verii sunt cât se poate de distractive. Dar, asta se întâmplă până când fondul de ten începe să se „topească”, […]
Ieri
19:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Foametea și bolile se răspândesc în Sudanul sfâșiat de război, cu o foamete deja prezentă în mai multe zone, 25 de milioane de persoane în situație de insecuritate alimentară acută și aproape 100.000 de cazuri de holeră înregistrate din iulie anul trecut, a declarat vineri Organizația Mondială a Sănătății […]
19:40
Explozie în oraşul Gaza la câteva ore după ce Israelul a anunţat o preluare totală a controlului asupra oraşului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare arată o explozie produsă vineri în orașul Gaza, la doar câteva ore după ce cabinetul de securitate israelian a aprobat planurile de preluare completă a controlului asupra orașului. Înregistrarea video arată o explozie care a avut loc la doar câteva […]
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Belgia l-a convocat pe ambasadorul israelian la Bruxelles pentru a-și exprima „dezaprobarea totală” față de decizia Israelului de a ocupa complet oraşul Gaza, precum și față de „colonizarea continuă” de către Israel a teritoriului palestinian, a anunțat Maxime Prevot, ministrul belgian de externe.(CNN INTERNATIONAL – 8 august)/mbaciu/asalar
18:50
Partidele din coaliția de guvernare critică propunerile ASF privind încasarea pensiilor private # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Pentru săptămâna viitoare este anunțată o consultare extinsă asupra propunerilor /ASF privind pensiile private/, dar proiectul a fost primit astăzi cu mai multe critici, chiar din partidele care fac parte din coaliția de guvernare. Relatează Iulia Gherman. Reporter: UDMR respinge orice propunere […]
18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – „Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Rata dobânzii de politică monetară rămâne la nivelul de 6,5% pe an, a decis astăzi Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Dobânda cheie se menține la acest nivel din august anul trecut, iar banca centrală a hotărât să nu acționeze în vederea scăderii […]
18:30
Preşedintele Belarusului a declarat că nu intenţioneză să mai candideze pentru un nou mandat # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat într-un interviu publicat vineri că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat și a negat că își pregătește fiul ca succesor. Aleksandr Lukașenko, un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin, a condus Belarusul prin mai mult în mai bine de trei […]
18:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Statele Unite nu intenționează să recunoască un stat palestinian, în urma declarațiilor recente ale Franței, Canadei și Marii Britanii că intenționează să recunoască existența unui stat palestinian. JD Vance a precizat că poziția SUA nu s-a schimbat după ce premierul israelian, Benjamin […]
18:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
18:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Membrii cabinetului de securitate israelian s-au răstit la șeful militar al țării, Eyal Zamir, în timpul unei întâlniri despre planurile Israelului pentru Gaza care a durat aproape 10 ore, a declarat un oficial politic israelian. CNN a relatat anterior că șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), […]
17:40
Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România. Printr-o ordonanță de urgență aprobată în ședința de astăzi, executivul stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor. Astfel, îmbunătățirile aduse de stat sau de terțe […]
17:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu președintele R.P.Chineze, Xi Jinping, în cursul căreia i-a relatat acestuia despre principalele rezultate ale discuției avute cu trimisul special al președintelui Statelor Unite, Steve Witkoff, pe 6 august, informează serviciul de presă al Kremlinului. După ce a mulțumit pentru […]
16:40
În Grădina Cișmigiu din capitală sunt în desfășurare o serie de activități care surprind viața și activitatea viețuitoarelor urbane # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – În Grădina Cișmigiu din capitală sunt în desfășurare o serie de activități care surprind viața și activitatea viețuitoarelor urbane, pentru a sărbători Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor, marcată mâine. Până diseară vor avea loc tururi ghidate pentru descoperirea faunei […]
16:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (8 august) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Mihaela Enache – Peste 9 milioane de persoane au în prezent conturi de pensii private, ce totalizează echivalentul a peste 10% din Produsul Intern Brut al României. Este necesar un cadru legal care să le ofere participanţilor la fonduri predictibilitatea şi garanţia reală că economiile […]
16:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (8 august) – O reuniune trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova la nivel de miniștri de externe a avut loc astăzi la Cernăuți. Miniștrilor Oana Țoiu, Andri Sibiha și Mihai Popșoi li s-au alăturat online colegii lor din Polonia și Lituania. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu […]
15:50
La Cluj-Napoca este în plină desfășurare festivalul Untold, ajuns la cea de-a 10-a ediție. Străzile orașului s-au umplut de tineri veniți din toate colțurile României, dar și din străinătate. Ieri, petrecerea din prima zi a ținut până în zori. Mii de persoane au asistat pe Cluj Arena, cel mai mare stadion al Transilvaniei, la concerte […]
15:50
Mai multe țări din întreaga lume au condamnat demersul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza. Într-o convorbire telefonică cu președintele Autorității Palestiniene, președintele egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, a subliniat „respingerea categorică de către țara sa a oricărei strămutări a palestinienilor de pe pământul lor”, precum și „poziția sa fermă și neclintită în sprijinul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.