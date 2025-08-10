Te vrea înapoi? Iată cum îți dai seama că fostul nu te poate uita

Jurnalul.ro, 10 august 2025 06:50

Poate nu îți spune direct, dar comportamentul lui arată cât de mult îi lipsești.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro

Acum 5 minute
07:10
5 cele mai pragmatice zodii. Semnele care preferă soluții concrete în locul fanteziei Jurnalul.ro
Astrologia oferă o lentilă unică prin care putem înțelege comportamentul uman - în special când vine vorba de modul în care abordăm provocările din lumea reală. Printre cele 12 semne zodiacale, unele se remarcă prin caracterul lor pragmaic.
Acum 30 minute
06:50
Te vrea înapoi? Iată cum îți dai seama că fostul nu te poate uita Jurnalul.ro
Poate nu îți spune direct, dar comportamentul lui arată cât de mult îi lipsești.
Acum o oră
06:30
Cocktail de vară. Cum să prepari spritz spaniol cu 3 ingrediente Jurnalul.ro
Tinto de Verano este un spritz spaniol ușor de preparat. Poate fi savurat într-o după-amiază de vară. Este suficient de delicios pentru a fi servit prietenilor și destul de simplu de preparat.
06:10
3 Zodii chinezești atrag norocul între 11 și 17 August 2025 Jurnalul.ro
În perioada 11 - 17 august 2025, norocul vine pentru trei zodii chinezești.
Acum 6 ore
01:10
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26 Jurnalul.ro
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” anunță punerea în vânzare a biletelor pentru spectacolele din prima parte a stagiunii 2025/26, care va debuta pe 11 septembrie cu musicalul „Romeo și Julieta”.
Acum 8 ore
00:50
Animest.20: s-au deschis înscrierile pentru TOON SCRIPTS și PITCH, PLEASE! Jurnalul.ro
De 20 de ani, Animest se dedică susținerii și dezvoltării animației autohtone, transformând ideile îndrăznețe în realitate și pasiunea în profesie.
00:30
Polish pentru faruri, acasă la tine: Trucuri simple pentru a le face să arate ca noi Jurnalul.ro
Lumina este un element esențial când conduci, mai ales pe timp de noapte. Nerespectarea stării bune a farurilor poate duce la sancțiuni.
00:20
Vești bune pentru 4 zodii, pe 10 August 2025: Emoțiile intense sub Luna în Pești Jurnalul.ro
Pe 10 august 2025, vești bune vor ajunge pentru patru zodii sub influența Lunii în Pești.
00:10
Pinsa: Noua delicatesă italiană care i-a cucerit pe români. Trucuri pentru o rețetă perfectă Jurnalul.ro
În ultimii ani, un nou tip de preparat italian a câștigat teren pe mesele din întreaga lume: pinsa.
9 august 2025
23:50
6 zodii devin mai critice, pe măsură ce înaintează în vârstă Jurnalul.ro
Unii oameni îmbătrânesc ca vinul. Alții îmbătrânesc ca whisky - îndrăzneți, fără scuze și puțin prea onești pentru conversații ușoare.
23:30
14 adevăruri brutale despre căsătorie pe care majoritatea femeilor le ascund Jurnalul.ro
Departe de basmele cu final fericit, căsătoria este o călătorie plină de provocări, descoperiri și ajustări constante. Dincolo de aparențe, multe femei ascund adevăruri neglamuroase, dar esențiale, despre viața în doi. Iată 14 realități tăcute, dar importante, pe care merită să le recunoaștem într-o relație de durată.
Acum 12 ore
23:00
5 zodii cu mintea deschisă: Curioase, adaptabile, aventuroase, vizionare Jurnalul.ro
Să ai mintea deschisă îț permite să îmbrățișezi idei noi, să te adaptezi la schimbare și să apreciezi diversitatea experienței umane. În astrologie, anumite zodii sunt lăudate pentru curiozitatea lor naturală, versatilitatea și perspectiva progresistă.
22:40
Nicușor Dan, cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, face sâmbătă o vizită privată în Republica Moldova.
22:40
Trei tone de tutun şi zeci de milioane de ţigări de contrabandă, descoperite de poliţişti în primele 7 luni ale anului Jurnalul.ro
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 de lei, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
22:30
Pompierii continuă să lupte pentru stingerea unui incendiu de proporţii în apropiere de Atena Jurnalul.ro
Un amplu incendiu de vegetaţie la sud-est de Atena a continuat să ardă sâmbătă, pentru a doua zi consecutiv, cu vânturi puternice care au alimentat flăcările, transmit dpa şi AFP.
22:00
Un parașutist a sărit de pe Turnul Eiffel. Bărbatul a fost arestat Jurnalul.ro
Un parașutist a fost arestat pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel. În arest au ajuns și alți doi bărbați, complici ai parașutistului. Incidentul a avut loc sâmbătă.
22:00
Violonista Rusanda Panfili şi Orchestra La Chapelle Sauvage  vor fermeca Bucureștiul cu muzica lui Hans Zimmer pe 28 septembrie la Ateneul Român Jurnalul.ro
Un eveniment spectaculos, un omagiu adus geniului muzicii de film! Pe 28 septembrie 2025, ora 20.00, Ateneul Român va fi scena unui spectacol memorabil dedicat creațiilor celui mai influent compozitor al cinematografiei moderne – HANS ZIMMER.
21:50
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară Jurnalul.ro
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soţia sa Merry Perello a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare), informează EFE.
21:20
Record istoric pentru România! Ştefania Uță a luat AURUL la Europenele U20, la 400 de metri garduri Jurnalul.ro
Ştefania Uță a luat aurul la Europenele U20 la 400 de metri garduri. Românca a doborât recordul competiției într-o cursă excepțională, anunță ProSport.
21:20
Zelenski, discuție cu Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia Jurnalul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a discutat cu premierul britanic Keir Starmer după anunțarea summitului SUA-Rusia de săptămâna viitoare, scrie Sky News.
21:00
O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei. Animalul, capturat și apoi eliberat în natură Jurnalul.ro
O vidră a ajuns într-un salon de coafură din orașul Carei. Animalul a fost capturat și apoi a fost eliberat în natură.
20:50
Programul etapei 7 din SuperLigă! Când au fost programate U Craiova, FCSB și CFR Cluj Jurnalul.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a șaptea a Superligii, care începe în 22 august.
20:40
Magia paginilor tipărite - 9 august, sărbătoarea iubitorilor de cunoaștere Jurnalul.ro
Astăzi, 9 August, celebrăm Ziua iubitorilor de cărți – o zi dedicată bibliofililor, acelor suflete pasionate care găsesc în paginile tipărite o lume întreagă.
20:30
Rusia va lansa în spațiu un satelit biologic cu șoareci, muște și microorganisme la bord Jurnalul.ro
Satelitul biologic Bion-M nr. 2 va fi lansat pe 20 august de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, a anunțat marți un reprezentant al Institutului pentru Probleme Biomedicale al Academiei Ruse de Științe, citat de agenția rusă de presă TASS.
20:10
Aurul „explodează”. 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarifele SUA Jurnalul.ro
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tarife impuse de SUA pentru lingouri, măsură care ar putea lovi puternic exporturile Elveției.
19:50
Alexandru Rogobete a vizitat două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR, din Galați Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă două cabinete de medicină de familie din Galați. Este vorba despre cabinete modernizate prin PNRR. De asemenea, ministrul a vizitat mai multe unități medicale din orașul Galați și șantierul viitorului spital din Tecuci.
19:30
Bărbatul care a înjunghiat o femeie pe un bulevard din Sectorul 3, arestat preventiv Jurnalul.ro
Bărbatul de 28 ani, care vineri a înjunghiat fără un motiv aparent, o femeie pe un bulevard din Sectorul 3 al Capitalei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
19:10
Accident grav pe Centura București. Trei copii vor fi transportați la spital Jurnalul.ro
Un accident grav s-a produs sâmbătă, la Glina, pe Centura București. Trei copii și doi adulți vor fi transportați la spital.
18:50
Cercetătorii au creat o „super-moleculă", care lovește simultan două gene ale cancerului Jurnalul.ro
O echipă de la Universitatea din Carolina de Nord a dezvoltat o tehnologie revoluționară care poate dezactiva simultan două dintre cele mai dificile ținte ale cancerului - genele KRAS și MYC.
18:50
Val de controale ANPC pe litoral: Sancțiuni în valoare de peste 620.000 lei Jurnalul.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut 104 controale și au stabilit sancțiuni în valoare de peste 620.000 lei. Sancțiunile au fost stabilite în august timpul operațiunii Comandament Litoral.
18:30
Zelenski: Ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor Jurnalul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriul lor ocupanților”, potrivit Reuters.
18:10
15 minute în natură îmbunătățesc starea psihică, chiar fără mișcare Jurnalul.ro
Locuitorii din orașe au nevoie de doar un sfert de oră petrecut zilnic în spații verzi pentru îmbunătățirea sănătății mentale, arată un studiu de la Universitatea Stanford.
Acum 24 ore
17:50
Investiție de peste 190 de milioane de lei pentru construcția unui spital nou la Tecuci Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat sâmbătă că ministerul va sprijini dotarea cu aparatură și echipamente a noului spital din Tecuci, realizat printr-o investiție de 190 de milioane de lei din bugetul Consiliului Județan Galați.
17:30
Minune la Strehaia! Pompierii au găsit o biblie neatinsă de flăcări după un incendiu care a afectat o casă și o biserică Jurnalul.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Acest semn a amintit tuturor că există lucruri pe care nici flăcările nu le pot atinge, a fost concluzia pompierilor.
17:10
Scene de coșmar într-un tren CFR. Un geam a căzut peste doi copii Jurnalul.ro
Doi copii au fost loviți de un geam într-un tren aflat în stația Rupea din județul Brașov. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical.
16:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie Jurnalul.ro
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
16:30
Horoscop. Cele mai neînțelese trei luni de naștere și trăsăturile lor ascunse Jurnalul.ro
Experții în astrologie susțin că anumite luni de naștere ascund personalități complexe, adesea interpretate greșit de cei din jur. Descoperă ce spun specialiștii despre nativii născuți în februarie, octombrie și iulie și ce îi face atât de greu de înțeles.
16:10
O fetiță de nouă ani a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației Jurnalul.ro
O fată de nouă ani din Dâmbovița a dispărut sâmbătă de pe o plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a găsi copila.
15:50
Alegeri în Capitală. Burduja: Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului izolaționist Jurnalul.ro
„Vrem un primar general care să țină direcția corectă, către Vest, nu către Est, pentru București și pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în fața pericolului existențial izolaționist”, spune Sebastian Burduja,președintele PNL București,referitor la alegerile pentru Primăria Capitalei.
15:30
Scene incredibile pe autostradă. Un șofer a făcut o manevră de întoarcere. A rămas fără permis pentru 5 luni Jurnalul.ro
Un șofer a făcut sâmbătă o manevră de întoarcere pe autostrada A1 și a provocat un accident. Bărbatul a fost amendat și a rămas fără permis pentru cinci luni
15:10
Cele mai mature și empatice zodii: 3 semne zodiacale care excelează în inteligența emoțională Jurnalul.ro
Într-o lume în care detașarea emoțională este adesea glorificată, există persoane care strălucesc prin empatie, profunzime și echilibru emoțional. Potrivit astrologilor, trei semne zodiacale ies în evidență prin capacitatea lor naturală de a înțelege, gestiona și vindeca emoții – atât proprii, cât și ale celor din jur. Află dacă zodia ta (sau ascendentul sau Luna natală) se numără printre ele.
14:50
Optimizarea proceselor financiare în retail și HoReCa cu ajutorul mașinilor de numărat și sortat bani Jurnalul.ro
Gestionarea fluxului de numerar în retail și HoReCa poate deveni o provocare atunci când tranzacțiile zilnice cresc și resursele nu mai fac față volumului tot mai mare.
14:30
Cum să gestionezi durerea, pe măsură ce înaintezi în vârstă Jurnalul.ro
Îmbătrânirea este o parte firească a călătoriei în această lume. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, organismul trece prin multe schimbări.
14:10
13 moduri subtile în care divorțul schimbă modul în care ai încredere în oameni Jurnalul.ro
Divorțul nu înseamnă doar sfârșitul unei relații, ci o resetare profundă a modului în care vezi lumea, oamenii și, mai ales, cum acorzi încredere. Fie că te-a luat prin surprindere sau l-ai anticipat, această experiență lasă urme adânci. Descoperă cele 13 schimbări subtile prin care trece încrederea ta după un divorț și cum îți influențează viitoarele relații.
13:50
Caniculă în Capitală până luni. Maxime de 37 de grade Jurnalul.ro
Capitala se va afla sub avertizare Cod galben de caniculă până luni seara, cu maxime care vor ajunge la 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru București, emise de ANM.
13:30
Germanii nu mai iubesc berea ca odinioară. Vânzările scad în ritm accelerat Jurnalul.ro
Consumul de bere în Germania este în scădere accentuată, arată cele mai recente date statistice, care indică pierderea treptată a interesului germanilor pentru băutura considerată mult timp un simbol național.
13:10
Secretele Astrologiei: Înțelegerea Soarelui, Lunii și Ascendentului Jurnalul.ro
Există atât de mulți factori de luat în considerare în astrologie. Dar Soarele, Luna și semnele astrale sunt puncte bune de plecare.
12:50
România se alătură SUA și UE pentru protejarea cablurilor submarine față de amenințărilor digitale Jurnalul.ro
România a semnat Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine, alături de SUA și partenerii din Uniunea Europeană, pentru a consolida protecția acestei infrastructuri critice în fața sabotajelor și atacurilor cibernetice.
12:20
Fiul lui Mihai Leu, accident la un raliu în Timișoara Jurnalul.ro
Fiul lui Mihai Leu, accident la un raliu în Timișoara
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei firme din Arad. Doi oameni au murit Jurnalul.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă în curtea unei firme din Arad. La fața locului intervin mai multe echipaje ale ISU Arad. Din primele informații, doi oameni au murit.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.