"El e Balonul de Aur!" Ilie Dumitrescu a anunțat câștigătorul și a șocat cu numele de pe locul 3
Sport.ro, 10 august 2025 08:30
Dezbaterea pentru Balonul de Aur 2025 este în plină desfășurare, iar Ilie Dumitrescu a intrat în joc și și-a prezentat propriul podium.
MM Stoica, fascinat de un fotbalist din Superliga: „Elias mi-a spus că e foarte talentat” # Sport.ro
UTA Arad a urcat pe primul loc în Superliga după victoria cu 2-1 în fața Farului, iar unul dintre remarcați a intrat și pe radarul FCSB-ului.
Veteranul Dan Nistor a ajuns la 100 de pase decisive în Liga 1, performanță reușită în meciul câștigat de Universitatea Cluj cu 1-0 în fața Petrolului.
Ioan Ovidiu Sabău, fără menajamente după remiza de la Cluj: ”Mentalitate de echipă mediocră! Au intrat cu un aer de vedete, e rușinos!” # Sport.ro
”U” Cluj a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.
Chipciu i-a făcut tricoul franjuri lui Grozav! Reacția atacantului de la Petrolul + A vorbit despre retragere # Sport.ro
U Cluj – Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a cincea din Superliga României.
Liviu Ciobotariu cere transferuri la Petrolul după remiza de la Cluj: ”Keita e o mare pierdere! Vreau să întăresc echipa” # Sport.ro
”U” Cluj - Petrolul Ploiești s-a încheiat 1-1.
"De pe tunel mă iau!" Paul Papp a răbufnit la finalul meciului cu U Cluj: "Suntem la fotbal mânca-v-aș gura voastră!" # Sport.ro
Fundașul Petrolului, Paul Papp, a explodat la finalul partidei de la Sibiu, încheiată la egalitate, scor 1-1, cu Universitatea Cluj.
Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!” # Sport.ro
FCSB se va duela cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superliga României, înainte de returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
Mircea Sandu, pesimist în privința naționalei României și critic la adresa lui Târnovanu: "A cam luat-o razna" # Sport.ro
Mircea Sandu (72 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a ieșit la rampă cu o viziune sumbră asupra viitorului echipei naționale de fotbal a României în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială.
OUT de la Liverpool! Starul ”cormoranilor”, transferat cu o zi înainte de Supercupa Angliei care se vede pe VOYO. Anunțul, făcut aproape de miezul nopții # Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool, Supercupa Angliei, este duminică după-amiază de la ora 17:00. Meciul va fi în exclusivitate pe VOYO.
Genoa, cel mai vechi club de fotbal din Italia, continuă să își consolideze poziția financiară.
Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano # Sport.ro
Francezul ar putea ajunge lângă Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită în această vară.
Mihai Stoica a dezvăluit cum ar fi ajuns Ovidiu Perianu la CFR: ”Știu relația de prietenie pe care o au!” # Sport.ro
Ajuns pe lista neagră la FCSB, Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj.
Cum i-a descris Arne Slot pe rivali înainte de Crystal Palace - Liverpool. Supercupa Angliei e în direct pe VOYO # Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool e duminică după-amiază, de la ora 17:00, pe Wembley.
Bogații de la Newcastle mai fac un transfer! Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august # Sport.ro
”Coțofenele” se pregătesc de un nou sezon de succes.
Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal: ”A întrerupt negocierile cu toți ceilalți!” # Sport.ro
Ștefan Târnovanu se află pe lista celor de la Galatasaray.
Fabio Capello, sfat pentru Chivu! Ce se întâmplă cu atacantul lui Inter dacă vine Lookman? # Sport.ro
Fabio Capello, renumitul antrenor italian, a pus pe masă o dilemă pentru Cristi Chivu la Inter, analizând situația tinerilor atacanți din Serie A.
Ilie Dumitrescu, uimit de Dinamo după victoria la limită cu Metaloglobus: "A fost o mare surpriză!" # Sport.ro
Deși Dinamo a legat a doua victorie consecutivă în Superliga, 1-0 cu nou-promovata Metaloglobus, evoluția "câinilor" nu l-a convins pe Ilie Dumitrescu.
Marian Iancu, verdict sumbru pentru Genoa lui Dan Șucu: ”Treziți-vă și investiți serios la Rapid” # Sport.ro
Dan Șucu este acționar majoritar la Rapid și la Genoa.
Anunțul făcut de Mihai Stoica înainte de returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai bine așa!” # Sport.ro
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
Rareș Burnete, de neoprit în Italia! Atacantul român a adus victoria noii sale echipe și e gata să o "lovească" pe Lecce # Sport.ro
Rareș Burnete a confirmat imediat încrederea primită la Juve Stabia, noua sa echipă.
Cristi Borcea o felicită pe Dinamo pentru schimbul Musi-Politic, apoi aruncă bomba: ”Nu o duce mult!” # Sport.ro
În vară, FCSB și Dinamo au făcut schimb de jucători.
UTA a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța.
Ianis Zicu, antrenorul Farului, a avut o primă reacție directă după eșecul de la Arad, prima sa înfrângere pe banca "marinarilor".
21:00
UTA Arad a câștigat partida cu Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a cincea din Superliga României.
UTA a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța.
Dennis Man o va părăsi în această vară pe Parma și va semna cu PSV Eindhoven, alături de care va evolua în faza principală Champions League.
20:30
Chivu a cerut un transfer la Inter! Fotbalistul de peste 40 de milioane de euro pentru care insistă # Sport.ro
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, insistă pe lângă conducerea clubului pentru un transfer de marcă.
Oltenii au 10 puncte înregistrate în primele patru etape din noua stagiune a SuperLigii României.
Clubul care visează la transferul lui Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor: ”Îi poate aduce o bucurie!” # Sport.ro
Andrei Rațiu vrea să plece de la Rayo Vallecano în această vară.
Blocaj total pentru Moldovan și Radu în Spania! Nu pot fi legitimați și riscă să rateze startul sezonului în La Liga # Sport.ro
Cu doar o săptămână înainte de prima etapă din campionatul Spaniei, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu se confruntă cu o situație incredibilă.
Cristi Chivu îl "resoftează" pe starul lui Inter! Ce rol i-a pregătit românul lui Calhanoglu # Sport.ro
Telenovela verii de la Inter s-a încheiat, iar Hakan Calhanoglu rămâne pe "Giuseppe Meazza", însă nu oricum.
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit din nou o imagine memorabilă, de data aceasta departe de fotbal.
Pasă superbă în UTA - Farul marca Eduard ”Iniesta” Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit ”marinarii” # Sport.ro
UTA - Farul, LIVE TEXT - AICI.
Soția fotbalistului de la FCSB a rupt tăcerea după ce Gigi Becali i-a reziliat contractul jucătorului: ”Când o ușă se închide...” # Sport.ro
FCSB a renunțat la nu mai puțin de trei jucători în ultimele zile.
Marea frică a lui Mirel Rădoi înainte de returul cu Trnava, chiar dacă Univ. Craiova a câștigat cu 3-0 în Bănie: ”Mi-e teamă!” # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 în prima manșă din al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League pe Spartak Trnava.
Gestul făcut de Băluță după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și i-a achitat o sumă uriașă # Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a plecat de la FCSB, după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali, dar a ținut să transmită un mesaj elegant la despărțirea de campioana României.
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
Pep Guardiola încă nu a trecut peste despărțirea de Kevin De Bruyne: ”Țin foarte mult la el”. Ce a spus despre Conte # Sport.ro
Kevin De Bruyne (34 de ani) a plecat în această vară de la Manchester City și a semnat în Serie A cu Napoli.
Reghecampf și-a aflat traseul din Liga Campionilor! Ce adversară îl așteaptă pe antrenorul român în drumul spre trofeu # Sport.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, cunoaște acum posibila adversară din turul al doilea al Ligii Campionilor Africii.
Naomi Osaka își prezintă scuzele după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal: ”Eram distrasă” # Sport.ro
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
Donnarumma, mesaj cu subînțeles pentru șefii lui PSG! Ce a postat italianul după ce clubul a adus un nou portar # Sport.ro
PSG a oficializat recent venirea portarului Lucas Chevalier de la Lille, mutare care pare să fi agitat apele în vestiarul parizienilor.
Veste bună pentru fanii lui Liverpool înainte de Supercupa Angliei! Meciul cu Crystal Palace e în direct pe VOYO duminică, de la ora 17:00 # Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool e duminică, de a ora 17:00, în direct pe VOYO, în Supercupa Angliei.
E OUT! Internaționalul român nu a fost înscris pe lista echipei pentru a evolua în acest sezon # Sport.ro
Un jucător al echipei naționale traversează o perioadă delicată la echipa de club.
La două zile după meciul de coșmar cu Braga, CFR Cluj a prezentat un nou jucător: ”Format în SUA! Bun venit!” # Sport.ro
CFR Cluj a pierdut joi seară în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, cu 2-1 în fața lui Braga, în turul trei preliminar UEFA Europa League.
Un titular de la FCSB, declarație fără ocolișuri: "Steaua e cel mai mare club din România!" Cum l-a descris pe Gigi Becali # Sport.ro
Sosit de puțin timp în curtea campioanei, Daniel Graovac nu s-a ferit să vorbească deschis despre statutul pe care îl are FCSB în fotbalul românesc.
Fundașul care a salvat-o pe FCSB de la dezastru în Europa League recunoaște: "Panica începuse să ne cuprindă!" # Sport.ro
Daniel Graovac și-a făcut cel mai frumos cadou cu o zi înainte de a împlini 32 de ani! Joi seară, pe 7 august, fundașul transferat în această primăvară la FCSB a fost omul providențial pentru campioana României în meciul tur cu Drita, scor 3-2.
După o perioadă îndelungată de incertitudine, Dennis Man și-a găsit echipă.
Costel Gâlcă a văzut rezultatele excelente din Europa ale Universității Craiova și a reacționat ferm # Sport.ro
Actualul tehnician de la Rapid a antrenat în Bănie în perioada aprilie 2024 - ianuarie 2025.
