Protest în Piața Victoriei, duminică seara, anunțat de comunitatea „Corupția ucide": „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026" / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor"
G4Media, 10 august 2025 08:30
Comunitatea „Corupția ucide" a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la...
Acum 5 minute
08:40
Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska (surse)
Casa Albă ia în calacul invitarea lui Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unor surse din SUA. Informațiile...
Acum 10 minute
08:30
Protest în Piața Victoriei, duminică seara, anunțat de comunitatea „Corupția ucide": „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026" / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor"
Comunitatea „Corupția ucide" a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la...
Acum 30 minute
08:20
Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene, a anunțat Apărarea civilă din Gaza
Purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, Mahmoud Bassal, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise de lovituri...
Acum o oră
07:50
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor...
07:50
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană...
07:50
Discuţii privind Ucraina între vicepreședintele american şi ministrul britanic de Externe, înainte de summitul SUA-Rusia
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a...
Acum 2 ore
07:40
VIDEO Nicușor Dan, vizită neoficială în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor....
07:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia...
07:40
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro. Emma...
07:40
Principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse"...
Acum 12 ore
23:20
VIDEO Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor....
23:20
Întâlnirea Ucrainei cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă, afirmă preşedintele Zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă,...
23:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati...
23:10
Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi / „Nu există nicio țară curată"
În calitate de procuror general european, Laura Kövesi cunoaște foarte bine amploarea corupției din statele membre și din cadrul UE însăși. Acest lucru nu este...
22:10
Ții dietă și vrei o slăbire spectaculoasă? / Un nou studiu arată că excluderea din meniu a alimentelor ultraprocesate ți-ar putea dubla pierderea în greutate
Adoptarea unei diete sărace în alimente ultraprocesate ar putea accelera considerabil pierderea în greutate, sugerează cercetări promițătoare prezentate recent, potrivit dailymail.co.uk. Alimentele pline de aditivi,...
22:10
FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice
Faleza Cazinoului Constanța a fost arhiplină, sâmbătă seara târziu, la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice. Începând cu...
22:10
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc, transmite...
21:40
Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri / Deşeurile pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar...
21:40
Grupul israelian NewMed Energy a anunțat că a semnat un contract în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt...
21:30
VIDEO | De la sarmale la tapas | Ensalada Aragonesa, o salată tipică din Aragon, din nordul Spaniei, perfectă pentru zilele fierbinți de vară
Când vorbim despre gastronomia spaniolă, mintea ne duce adesea la paella, jamón ibérico sau faimoasele tapas. Însă fiecare regiune are propriile sale comori culinare, iar...
21:20
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost...
21:10
De-a lungul timpului au existat numeroase mașini care s-au remarcat, fie că vorbim de aspectul interior și exterior, calitatea materialelor folosite, funcționalitate, manevrabilitate și fiabilitate,...
21:00
De la microcip la vaccin: Ce acte îți trebuie pentru a călători cu animalul de companie în Uniunea Europeană
Nu doar cetățenii Uniunii Europene se bucură de libertatea de mișcare în interiorul UE. Datorită regulilor armonizate privind călătoriile cu animalele de companie, și câinii,...
21:00
Puteri europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a...
20:40
„Morții vii": Iranul mută în ascunzători oamenii de știință din domeniul nuclear care sunt în viață, potrivit unui raport / Israelul a ucis peste 30 de cercetători iranieni, în iunie
Iranul și-a mutat în locuri sigure oamenii de știință din domeniul nuclear rămași în viață, după asasinarea a peste 30 de cercetători de către Israel...
20:20
Ultimele imagini cu avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării
Este o vară rea pe cerul României. După o lungă serie de accidente dramatice, o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei...
20:10
Un echipaj format din doi astronauţi americani, un cosmonaut rus şi un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după amerizarea reuşită a capsulei Dragon...
20:10
M-am gândit să scriu un articol despre Ion Iliescu așa cum l-am cunoscut din interviuri realizate cu el sau conferințe de presă la care am...
20:10
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul....
Acum 24 ore
19:30
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni", a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir...
19:30
Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina / Traficul este restricţionat
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost...
18:50
Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar, în această săptămână
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă...
18:40
Peste 150 de arestări la Londra, în timpul unei manifestații a susținătorilor grupului clasificat drept terorist Palestine Action
Peste 150 de susținători ai organizației Palestine Action au fost arestați sâmbătă, 9 august, în timpul unei manifestații de susținere a acestei rețele pro-palestiniene, interzisă...
18:30
Oficialii americani au informat omologii europeni cu privire la cererile Rusiei pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, potrivit Sky News. Postul american de televiziune...
18:30
Senatorul USR Marius Bodea: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. "Unii social-democraţi sunt precum un...
17:50
Supraviețuitorii bombei atomice vor să facă din Nagas
Supraviețuitorii bombei atomice vor să facă din Nagasaki ultimul loc de pe Pământ care să aibă această soartă, la 80 de ani de la dezastru,... G4Media.ro.
17:50
„Oceanul ne aruncă înapoi gunoiul”: Muzeul poluării cu plastic din Italia. Pe plajele italiene au fost găsite obiecte decolorate care datează din anii 1950,... G4Media.ro.
17:30
Noul sezon NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet) va începe la 21 octombrie, cu o etapă în care campioana en titre Oklahoma City va primi... G4Media.ro.
17:30
Mersul intermitent japonez: tendința virală în materie de exerciții fizice care conferă un plus de energie # G4Media
Alternarea între mersul rapid și cel lent este potrivită în special pentru persoanele care nu fac multă mișcare în mod regulat Dacă ideea de a... G4Media.ro.
17:30
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă / Dispare pragul de „cel mult 2 elevi” din ROFUIP – proiect # G4Media
Inspectoratele școlare vor putea aproba depășiri sau diminuări nelimitate ale numărului maxim de elevi dintr-o clasă, fără avizul ministerului Educației. Dispare pragul de „cel mult... G4Media.ro.
17:30
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere, transmite News.ro.... G4Media.ro.
17:20
Top-ul celor mai populare deserturi din lume/ Au devenit celebre datorită TikTok-urilor virale, iar top-ul a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale # G4Media
Un studiu realizat de Coffeeness dezvăluie cele mai bune deserturi din lume, devenite celebre datorită TikTok-urilor virale. Multe dintre cele mai populare deserturi sunt fie... G4Media.ro.
17:20
Vârsta, culoarea ochilor, caracterul… Un site rus oferă un „catalog” cu copii ucraineni disponibili pentru adopție / „Este o crimă de război” # G4Media
O organizație neguvernamentală ucraineană afirmă că aproape 300 de copii sunt înregistrați, fotografiați și descriși în detaliu pe site-ul Ministerului Educației din Republica Populară Lugansk,... G4Media.ro.
17:10
Ritualul verii începe cu Arezan: Trei moduri de a transforma o cină într-o experiență memorabilă # G4Media
Sunt seri de vară în care nu ai nevoie de mult ca să simți că trăiești frumos. Doar un apus cald, o masă simplă, oameni... G4Media.ro.
17:10
Un incendiu de vegetaţie determină închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli # G4Media
Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează... G4Media.ro.
17:10
Cancerul endometrial (uterin), o formă frecventă de cancer ginecologic, afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume, iar cauzele sale genetice rămân parţial... G4Media.ro.
17:10
Arta pierdută a autostopului: Ce mai putem învăța de la cel mai radical mod de călătorie/ Un trend redescoperit de influencerii Generației Z # G4Media
Mult timp considerat periculos, autostopul este redescoperit de o nouă generație de călători care caută legături, aventură și un mod cu emisii reduse de carbon... G4Media.ro.
16:50
Primul studiu din lume despre reacția câinilor la vocea stăpânilor. Ce au descoperit oamenii de știință în creierul animalelor de companie când le vorbești # G4Media
Oamenii și câinii trăiesc împreună de mii de ani, iar legătura lor este specială, uneori inexplicabilă. Însă, un studiu realizat de cercetători din Ungaria arată că aceste... G4Media.ro.
16:50
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, transmite News.ro. Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu... G4Media.ro.
16:30
Pentru persoanele nemulțumite de pașaportul lor și care dispun de suma necesară de bani, este posibilă obținerea unei noi cetățenii care, de exemplu, le oferă... G4Media.ro.
