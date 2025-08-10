Concert multisenzorial gratuit, la lumina a mii de lumânări, pe faleza Cazinoului din Constanța

01:10

Încă o tragedie aviatică. Un pilot al unei mari companii şi un tânăr de 18 ani au murit după ce s-au prăbușit cu avionul uşor în în curtea unei foste fabrici din Arad. Legătura cu turnul de control s-a oprit brusc şi încă nu se ştie cauza prăbuşiriii. Tatăl băiatului şi fratele său de 13 ani se aflau la aerodrom în momentul impactului. De fapt, copilul mai mic trebuia să zboare, dar cauza turbulenţelor, pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord şi l-a luat pe fratele lui.