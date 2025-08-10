Refuzat de Craiova, a primit undă verde pentru transferul carierei: 35.000.000 de euro!

Sport.ro, 10 august 2025 10:00

Universitatea Craiova a ratat șansa unui transfer istoric. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
10:10
Cristi Balaj sună adunarea pentru retur: "Nu ne predăm!". Oficialul CFR-ului arată cu degetul spre o "greșeală majoră" Sport.ro
Deși CFR Cluj a cedat pe teren propriu în fața portughezilor de la Sporting Braga, scor 1-2, în turul trei preliminar al Europa League, președintele Cristi Balaj refuză să depună armele.
10:10
OUT! A reziliat înainte de FCSB - Unirea Slobozia: „Mult succes în carieră!” Sport.ro
FSCB - Unirea Slobozia se joacă luni, 11 august, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 10 minute
10:00
Refuzat de Craiova, a primit undă verde pentru transferul carierei: 35.000.000 de euro! Sport.ro
Universitatea Craiova a ratat șansa unui transfer istoric. 
Acum 30 minute
09:40
Vedeta Rapidului, pusă la zid de Daniel Pancu după escapada nocturnă: "Cel mai mult urăsc nerespectarea orei de somn!" Sport.ro
Daniel Pancu, fostul idol din Giulești, a reacționat dur după episodul în care Andrei Borza, fundașul Rapidului, a fost prezent la festivalul "Beach, Please!" în ziua sa liberă.
Acum o oră
09:20
Emma Răducanu, prima victorie cu noul antrenor pe bancă Sport.ro
Campioana-surpriză de la US Open 2021 a trecut fără emoții de Olga Danilovic la Cincinnati.
09:20
Atac devastator la adresa unui jucător de la FCSB: "Un necunoscut, un fotbalist slab!" Sport.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a lansat un atac necruțător la adresa lui Jordan Gele, atacantul francez al campioanei FCSB.
Acum 2 ore
09:10
UEFA nu a avut milă de Rotaru! Universitatea Craiova, amendată drastic după petardele și obiectele aruncate din tribune Sport.ro
Victoria categorică a Universității Craiova, 4-0 cu FK Sarajevo în turul doi preliminar al Conference League, a fost umbrită de evenimentele din tribunele stadionului "Ion Oblemenco".
08:30
"El e Balonul de Aur!" Ilie Dumitrescu a anunțat câștigătorul și a șocat cu numele de pe locul 3 Sport.ro
Dezbaterea pentru Balonul de Aur 2025 este în plină desfășurare, iar Ilie Dumitrescu a intrat în joc și și-a prezentat propriul podium.
08:30
MM Stoica, fascinat de un fotbalist din Superliga: „Elias mi-a spus că e foarte talentat” Sport.ro
UTA Arad a urcat pe primul loc în Superliga după victoria cu 2-1 în fața Farului, iar unul dintre remarcați a intrat și pe radarul FCSB-ului.
Acum 4 ore
08:10
Nistor nemuritorul! Borna uriașă atinsă de mijlocașul lui U Cluj în victoria cu Petrolul Sport.ro
Veteranul Dan Nistor a ajuns la 100 de pase decisive în Liga 1, performanță reușită în meciul câștigat de Universitatea Cluj cu 1-0 în fața Petrolului.
Acum 12 ore
00:30
Ioan Ovidiu Sabău, fără menajamente după remiza de la Cluj: ”Mentalitate de echipă mediocră! Au intrat cu un aer de vedete, e rușinos!” Sport.ro
”U” Cluj a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 1-1.
00:10
Chipciu i-a făcut tricoul franjuri lui Grozav! Reacția atacantului de la Petrolul + A vorbit despre retragere Sport.ro
U Cluj – Petrolul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a cincea din Superliga României.
00:10
Liviu Ciobotariu cere transferuri la Petrolul după remiza de la Cluj: ”Keita e o mare pierdere! Vreau să întăresc echipa” Sport.ro
”U” Cluj - Petrolul Ploiești s-a încheiat 1-1.
00:10
"De pe tunel mă iau!" Paul Papp a răbufnit la finalul meciului cu U Cluj: "Suntem la fotbal mânca-v-aș gura voastră!" Sport.ro
Fundașul Petrolului, Paul Papp, a explodat la finalul partidei de la Sibiu, încheiată la egalitate, scor 1-1, cu Universitatea Cluj.
9 august 2025
23:50
Două calde, una rece pentru FCSB! Reveniri importante, dar și o posibilă absență îndelungată: ”Va trebui să plece la Londra!” Sport.ro
FCSB se va duela cu Unirea Slobozia în etapa a cincea din Superliga României, înainte de returul cu Drita din turul trei preliminar Europa League.
23:50
Mircea Sandu, pesimist în privința naționalei României și critic la adresa lui Târnovanu: "A cam luat-o razna" Sport.ro
Mircea Sandu (72 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a ieșit la rampă cu o viziune sumbră asupra viitorului echipei naționale de fotbal a României în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială.
23:30
OUT de la Liverpool! Starul ”cormoranilor”, transferat cu o zi înainte de Supercupa Angliei care se vede pe VOYO. Anunțul, făcut aproape de miezul nopții Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool, Supercupa Angliei, este duminică după-amiază de la ora 17:00. Meciul va fi în exclusivitate pe VOYO.
23:10
Dan Șucu a dat lovitura! Contract important semnat de Genoa Sport.ro
Genoa, cel mai vechi club de fotbal din Italia, continuă să își consolideze poziția financiară.
23:10
Kingsley Coman a luat decizia după ce Al Nassr i-a trimis lui FC Bayern oferta! Anunțul lui Fabrizio Romano Sport.ro
Francezul ar putea ajunge lângă Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită în această vară.
23:00
Mihai Stoica a dezvăluit cum ar fi ajuns Ovidiu Perianu la CFR: ”Știu relația de prietenie pe care o au!” Sport.ro
Ajuns pe lista neagră la FCSB, Ovidiu Perianu a semnat cu CFR Cluj. 
22:50
Cum i-a descris Arne Slot pe rivali înainte de Crystal Palace - Liverpool. Supercupa Angliei e în direct pe VOYO Sport.ro
Crystal Palace - Liverpool e duminică după-amiază, de la ora 17:00, pe Wembley.
22:40
Bogații de la Newcastle mai fac un transfer! Premier League se vede pe VOYO începând cu 15 august Sport.ro
”Coțofenele” se pregătesc de un nou sezon de succes.
22:20
Portar pentru Galatasaray! Okan Buruk a pus mâna pe telefon și l-a sunat personal: ”A întrerupt negocierile cu toți ceilalți!” Sport.ro
Ștefan Târnovanu se află pe lista celor de la Galatasaray.
22:20
Fabio Capello, sfat pentru Chivu! Ce se întâmplă cu atacantul lui Inter dacă vine Lookman? Sport.ro
Fabio Capello, renumitul antrenor italian, a pus pe masă o dilemă pentru Cristi Chivu la Inter, analizând situația tinerilor atacanți din Serie A.
22:00
Ilie Dumitrescu, uimit de Dinamo după victoria la limită cu Metaloglobus: "A fost o mare surpriză!" Sport.ro
Deși Dinamo a legat a doua victorie consecutivă în Superliga, 1-0 cu nou-promovata Metaloglobus, evoluția "câinilor" nu l-a convins pe Ilie Dumitrescu.
22:00
Marian Iancu, verdict sumbru pentru Genoa lui Dan Șucu: ”Treziți-vă și investiți serios la Rapid” Sport.ro
Dan Șucu este acționar majoritar la Rapid și la Genoa.
21:50
Anunțul făcut de Mihai Stoica înainte de returul cu Drita: ”Am fost atenționați că e mai bine așa!” Sport.ro
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
21:40
Rareș Burnete, de neoprit în Italia! Atacantul român a adus victoria noii sale echipe și e gata să o "lovească" pe Lecce Sport.ro
Rareș Burnete a confirmat imediat încrederea primită la Juve Stabia, noua sa echipă.
21:40
Cristi Borcea o felicită pe Dinamo pentru schimbul Musi-Politic, apoi aruncă bomba: ”Nu o duce mult!” Sport.ro
În vară, FCSB și Dinamo au făcut schimb de jucători.
Acum 24 ore
21:10
Reacția lui Adi Mihalcea după ce UTA a ajuns pe primul loc în SuperLiga Sport.ro
UTA a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța.
21:00
Discursul lui Ianis Zicu după primul meci pierdut pe banca Farului! Ce l-a nemulțumim Sport.ro
Ianis Zicu, antrenorul Farului, a avut o primă reacție directă după eșecul de la Arad, prima sa înfrângere pe banca "marinarilor".
21:00
Următoarea ”țintă” a lui FCSB?! Mihai Stoica: ”Elias mi-a spus că e foarte talentat!” Sport.ro
UTA Arad a câștigat partida cu Farul Constanța, scor 2-1, în etapa a cincea din Superliga României.
20:40
Opriți clasamentul! UTA, pe primul loc în SuperLiga după victoria cu Farul Sport.ro
UTA a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța.
20:30
Surpriză! Unde a fost surprins Dennis Man după ce a bătut palma cu PSV Sport.ro
Dennis Man o va părăsi în această vară pe Parma și va semna cu PSV Eindhoven, alături de care va evolua în faza principală Champions League.
20:30
Chivu a cerut un transfer la Inter! Fotbalistul de peste 40 de milioane de euro pentru care insistă Sport.ro
Cristian Chivu, antrenorul lui Inter, insistă pe lângă conducerea clubului pentru un transfer de marcă.
20:20
Universitatea Craiova a dat lovitura! ”Fotbalist în adevăratul sens al cuvântului” Sport.ro
Oltenii au 10 puncte înregistrate în primele patru etape din noua stagiune a SuperLigii României.
20:00
Clubul care visează la transferul lui Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor: ”Îi poate aduce o bucurie!” Sport.ro
Andrei Rațiu vrea să plece de la Rayo Vallecano în această vară. 
20:00
Blocaj total pentru Moldovan și Radu în Spania! Nu pot fi legitimați și riscă să rateze startul sezonului în La Liga Sport.ro
Cu doar o săptămână înainte de prima etapă din campionatul Spaniei, Horațiu Moldovan și Ionuț Radu se confruntă cu o situație incredibilă.
19:40
Cristi Chivu îl "resoftează" pe starul lui Inter! Ce rol i-a pregătit românul lui Calhanoglu Sport.ro
Telenovela verii de la Inter s-a încheiat, iar Hakan Calhanoglu rămâne pe "Giuseppe Meazza", însă nu oricum.
19:30
Ștefania Uță, AUR pentru România la 400 metri garduri la Campionatul European U20 Sport.ro
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
19:20
Gigi Becali, apariție de șeic în Pipera! A descins din Rolls la bustul gol, cu turban improvizat pe cap Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a oferit din nou o imagine memorabilă, de data aceasta departe de fotbal.
19:20
Pasă superbă în UTA - Farul marca Eduard ”Iniesta” Radaslavescu și ratare monumentală Ișfan: ce fază au irosit ”marinarii” Sport.ro
UTA - Farul, LIVE TEXT - AICI.
19:10
Soția fotbalistului de la FCSB a rupt tăcerea după ce Gigi Becali i-a reziliat contractul jucătorului: ”Când o ușă se închide...” Sport.ro
FCSB a renunțat la nu mai puțin de trei jucători în ultimele zile. 
18:50
Marea frică a lui Mirel Rădoi înainte de returul cu Trnava, chiar dacă Univ. Craiova a câștigat cu 3-0 în Bănie: ”Mi-e teamă!” Sport.ro
Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 în prima manșă din al treilea tur preliminar UEFA Europa Conference League pe Spartak Trnava.
18:40
Gestul făcut de Băluță după ce Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și i-a achitat o sumă uriașă Sport.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a plecat de la FCSB, după ce a fost îndepărtat de Gigi Becali, dar a ținut să transmită un mesaj elegant la despărțirea de campioana României.
18:10
Avertisment direct din Kosovo pentru FCSB înaintea returului cu Drita: ”Sunt convins!” Sport.ro
FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Drita în prima manșă din turul trei preliminar Europa League.
18:10
Pep Guardiola încă nu a trecut peste despărțirea de Kevin De Bruyne: ”Țin foarte mult la el”. Ce a spus despre Conte Sport.ro
Kevin De Bruyne (34 de ani) a plecat în această vară de la Manchester City și a semnat în Serie A cu Napoli.
18:00
Reghecampf și-a aflat traseul din Liga Campionilor! Ce adversară îl așteaptă pe antrenorul român în drumul spre trofeu Sport.ro
Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Al-Hilal Omdurman, cunoaște acum posibila adversară din turul al doilea al Ligii Campionilor Africii.
18:00
Naomi Osaka își prezintă scuzele după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal: ”Eram distrasă” Sport.ro
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
17:40
Donnarumma, mesaj cu subînțeles pentru șefii lui PSG! Ce a postat italianul după ce clubul a adus un nou portar Sport.ro
PSG a oficializat recent venirea portarului Lucas Chevalier de la Lille, mutare care pare să fi agitat apele în vestiarul parizienilor.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.