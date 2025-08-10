Zelenski: Întâlnirea cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă
Bursa, 10 august 2025 10:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională ai Ucrainei şi ţărilor partenere, desfăşurată în Marea Britanie, a fost constructivă, menţionând că poziţia Kievului a fost ascultată şi riscurile au fost luate în considerare.
Grupul israelian NewMed Energy a anunţat joi, 7 august, semnarea unui contract în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze naturale către Egipt, provenite din câmpul Leviathan din Marea Mediterană.
Protest în Piaţa Victoriei pe 10 august, pentru soluţionarea dosarului violenţelor din 2018 Ask ChatGPT # Bursa
Comunitatea and #8222;Corupţia ucide and #8221; anunţă organizarea unui protest în Piaţa Victoriei, pe 10 august, de la ora 19:00, pentru a denunţa amânarea soluţionării dosarului legat de violenţele din timpul protestului din 10 august 2018.
Conglomeratul german Thyssenkrupp desprinde 49% din divizia de apărare TKMS, în contextul majorării comenzilor # Bursa
Acţionarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat vineri planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potenţialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene.
Casa Albă ia în considerare posibilitatea de a-l invita pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska.
Reuters: Producţia de avioane comerciale în Rusia se prăbuşeşte în 2025 din cauza sancţiunilor şi crizei industriale # Bursa
Producătorii de avioane din Rusia au livrat în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 programate, potrivit datelor companiei elveţiene de analiză ch-aviation, în condiţiile în care sancţiunile occidentale asupra componentelor străine blochează producţia, iar dobânzile ridicate limitează investiţiile.
Principalii lideri europeni au făcut apel la menţinerea presiunii asupra Rusiei pentru a obţine pacea şi şi-au reiterat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunţat între Vladimir Putin şi Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord pe seama sa.
Zeci de mii de israelieni protestează în Tel Aviv împotriva planului de ocupare a oraşului Gaza # Bursa
Mii de manifestanţi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, la o zi după ce Israelul şi-a anunţat planul de a cuceri oraşul Gaza, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian.
Statistics Canada: Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie din cauza tarifelor americane asupra angajărilor # Bursa
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni.
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%.
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
Nicuşor Dan, vizită neanunţată în Republica Moldova, a participat alături de Maia Sandu la un eveniment în Orheiul Vechi # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi.
Lula şi Putin au discutat despre negocierile de pace în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia # Bursa
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul său rus Vladimir Putin, a anunţat palatul prezidenţial brazilian, adăugând că Putin a împărtăşit informaţii despre discuţiile sale cu Statele Unite şi and #8222;eforturile recente de pace între Rusia şi Ucraina and #8221;.
Ministrul Mediului: 'Deşeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România and #8221; # Bursa
Ministerul Mediului pregăteşte, împreună cu Ministerul Economiei, o iniţiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand şi al deşeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite şi separate foarte clar.
Puteri europene şi Ucraina au elaborat un plan propriu pentru a pune capăt războiului, ca răspuns la cererile teritoriale formulate de Vladimir Putin şi în contextul în care Donald Trump a anunţat o întâlnire cu liderul rus pe 15 august, în Alaska.
Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară.
Ministra Mediului: 'Deşeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România and #8221; # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a subliniat după o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, că and #8222;viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni and #8221;, în contextul intensificării eforturilor diplomatice înaintea summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin.
Comandamentul Litoral al ANPC: Amenzi de 620.000 lei şi 21 de unităţi închise temporar, în această săptămână # Bursa
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Comandamentul Litoral 2025 au aplicat amenzi în valoare totală de 620.000 lei, în urma controalelor efectuate între 4 şi 8 august 2025.
CNN: Oficialii americani dezvăluie cererile lui Putin pentru pace în Ucraina către partenerii europeni # Bursa
Oficialii americani au informat omologii europeni despre cererile Rusiei de a încheia războiul din Ucraina.
Rusia a lăudat sâmbătă acordul de pace mediat de SUA între Azerbaidjan şi Armenia, dar a avertizat că intervenţia externă ar putea complica situaţia din Caucazul de Sud.
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. and #8221;Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia and #8221;.
Rusia condamnă şi respinge planul Israelului de a-şi extinde operaţiunea militară în Fâşia Gaza.
Poliţia Metropolitană din Londra a anunţat sâmbătă arestarea a 150 de persoane în timpul unui protest împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice grupul Palestine Action, precizând că se fac în continuare arestări.
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa.
Ministerul rus al Apărării: Forţele Moscovei preiau controlul asupra satului Yablunivka din Doneţk # Bursa
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a lovit un and #8222;centru logistic în care erau depozitate drone Shahed pregătite pentru utilizare, precum şi componente străine pentru acestea and #8221;.
Mexicul respinge posibilitatea intrării armatei americane pe teritoriul său, după informaţiile că Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să atace cartelurile de droguri din America Latină.
Iranul a arestat în ultimele luni 20 de persoane acuzate de spionaj pentru serviciul secret israelian Mossad, iar justiţia de la Teheran a avertizat că nu va arăta clemenţă şi va folosi aceste cazuri ca exemple.
POLITICO: Guvernele străine au investit masiv în lobby pentru a-l influenţa pe Trump privind tarifele, dar majoritatea au eşuat # Bursa
Ţările din întreaga lume au cheltuit zeci de milioane de dolari în acest an pe lobbyişti conectaţi la preşedintele Donald Trump, în încercarea de a evita tarifele vamale care ar putea afecta grav economiile lor.
Şeful CNAS explică necheltuirea fondurilor pentru analize: Unii furnizori paraclinici preferă plata cash # Bursa
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, a declarat în emisiunea la Digi24 că, în 2024, nu au fost cheltuite integral fondurile alocate pentru analizele decontate de stat.
Ministrul Sănătăţii: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat sâmbătă, în timpul unei vizite în judeţul Galaţi, că medicina de familie reprezintă fundamentul sistemului de sănătate şi că autorităţile intenţionează să extindă programul de dotare şi reabilitare a cabinetelor medicale prin atragerea de noi fonduri europene.
Sebastian Burduja cere candidat comun la Primăria Bucureşti: 'Direcţia trebuie să fie spre Vest, nu spre Est and #8221; # Bursa
Sebastian Burduja, preşedintele PNL Bucureşti, a transmis sâmbătă, într-un mesaj pe Facebook, că pentru alegerile la Primăria Capitalei este nevoie de and #8222;minţi limpezi şi judecăţi lucide and #8221;, avertizând asupra pericolului ca blocul izolaţionist să câştige funcţia de primar general.
Preşedintele rus Vladimir Putin a purtat, înaintea summitului din 15 august cu liderul american Donald Trump, o serie de convorbiri telefonice cu omologii din China, Belarus şi alte state aliate.
ASF: Fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la active de 170,8 miliarde lei în iunie 2025 # Bursa
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare totală de 170,8 miliarde de lei la sfârşitul lunii iunie 2025, înregistrând o creştere de 19% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a înmânat trimisului special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, o distincţie, Ordinul Lenin, care urma să fie transmisă unui înalt oficial al CIA, al cărui fiu a fost ucis în Ucraina luptând alături de forţele ruse.
Alexandru Rogobete: La Tecuci prinde contur un spital modern pentru peste 120.000 de locuitori # Bursa
Alexandru Rogobete a inspectat şantierul noului spital de la Tecuci, investiţia ridicându-se la peste 190 milioane de lei.
The Telegraph: SUA nu trebuie să facă concesii privind teritoriul Ucrainei fără acordul Kievului # Bursa
Publicaţia The Telegraph subliniază că, în cazul în care întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, discuţiile trebuie să se bazeze pe un principiu esenţial: Statele Unite nu trebuie să facă niciun fel de concesii privind teritoriul şi suveranitatea Ucrainei fără acordul prealabil al Kievului.
Noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va efectua la începutul lunii septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său de cabinet, Pawel Szefernaker.
Liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, critică plasarea autostrăzilor A7 şi A8 la and #8221;coada listei and #8221; de priorităţi # Bursa
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova, el criticând unele declaraţii făcute recent în şedinţa de Guvern privind prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la and #8221;coada listei and #8221;.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit.
Ministrul ucrainean de Externe: 'Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război and #8221; # Bursa
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că and #8222;Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război and #8221;.
Universitatea publică din California a anunţat că guvernul american îi cere o amendă uriaşă de un miliard de dolari pentru manifestaţiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administraţiei Donald Trump împotriva învăţământului superior.
Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţă să demonteze megafoanele instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major sud-coreean.
Cele două categorii economice-inflaţia şi şomajul- nu erau recunoscute că funcţionează în economia socialistă, deoarece prin centralismul democratic şi planificare, statul stabilea preţurile şi tarifele, menţinându-le neschimbate un număr mai mare de ani
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveţia, cel mai mare rafinator de aur din lume.
Armenia şi Azerbaidjan au semnat un acord de pace istoric la Casa Albă, sub medierea lui Donald Trump # Bursa
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri, la Casa Albă, un acord de pace în cadrul unei ceremonii găzduite de preşedintele american Donald Trump.
MAE se confruntă cu deficit major de personal, peste 180 de posturi scoase la concurs pentru a suplini detaşările şi demisiile # Bursa
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei.
Armenia şi Azerbaidjan, aflate într-un conflict teritorial de zeci de ani, s-au angajat vineri la Washington să pună capăt definitiv acestuia, a declarat preşedintele american Donald Trump.
ONU convoacă o reuniune de urgenţă pe tema planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza # Bursa
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică, la ora 10:00, o reuniune de urgenţă dedicată situaţiei din Gaza, după anunţul planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului.
