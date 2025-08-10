NBC News: Trump ia în considerare să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Se discută”

08:20

Brandul de modă de lux Balenciaga face furori cu noua sa geantă care seamănă izbitor cu o pungă de plastic mototolită, potrivit Mirror. Compania, înființată în Spania în 1919 de Cristóbal Balenciaga, este renumită pentru hainele sale de lux, încălțămintea, gențile de mână și accesoriile prêt-à-porter. Marca face frecvent furori cu interpretările sale unice ale […]