L-a luat peste picior pe Gicu Grozav! "În ce sens te-ai întărit?" | EXCLUSIV
Primasport.ro, 10 august 2025 10:00
L-a luat peste picior pe Gicu Grozav! "În ce sens te-ai întărit?" | EXCLUSIV
• • •
Acum 10 minute
10:00
L-a luat peste picior pe Gicu Grozav! "În ce sens te-ai întărit?" | EXCLUSIV
Acum 30 minute
09:50
Cristi Borcea, laude pentru conducerea lui Dinamo: „A făcut cea mai tare afacere, trebuie felicitată” # Primasport.ro
Acum o oră
09:20
A sosit în iunie la CFR Cluj, iar acum schimbă echipa
Acum 2 ore
09:00
LIVE VIDEO | Corvinul – Chindia, ora 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
09:00
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest început de sezon # Primasport.ro
09:00
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Roş-albaştrii” vor să încheie seria negativă şi în campionat # Primasport.ro
Acum 12 ore
00:20
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, iureş la adresa jucătorilor săi. ”Mentalitate de echipă mediocră” # Primasport.ro
00:10
VIDEO | ”Le-am spus să aibă mai multă personalitate”. Liviu Ciobotariu a dezvăluit decliclul meciului cu ”U” Cluj # Primasport.ro
00:10
VIDEO | Paul Papp, din nou fără menajamente. ”Suntem la fotbal mânca-v-aş gura voastră!” # Primasport.ro
9 august 2025
23:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul 1-1! Ardelenii ajung la şase meciuri consecutive fără victorie # Primasport.ro
23:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti. Succes contra unei jucătoare din top 30 WTA # Primasport.ro
23:20
Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most
23:10
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou # Primasport.ro
22:50
Gigi Becali a anunţat cine îi ia locul lui Andrei Gheorghiţă pe lista de campionat. ”S-a terminat!” # Primasport.ro
22:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă # Primasport.ro
22:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Pauză la Sibiu # Primasport.ro
22:20
Echipa lui Dan Şucu şi Nicolae Stanciu, remiză în amicalul cu Rennes
22:20
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul # Primasport.ro
22:00
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii # Primasport.ro
21:50
Olandezul Emmanuel Nzekwesi, noul pivot al vicecampioanei CSM Oradea
21:50
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games
21:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
21:30
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV # Primasport.ro
21:20
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă # Primasport.ro
Acum 24 ore
21:10
VIDEO | Ianis Zicu, dezamăgit de meciul cu UTA. ”Sunt situaţii pe care ţi le asumi”
20:50
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
20:50
Braga - CFR Cluj se vede joi pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii ţintesc o remontada de senzaţie # Primasport.ro
20:40
George Puşcaş nu mai rămâne în Turcia şi ar putea semna în Superliga
20:30
Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen # Primasport.ro
20:30
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa 2-1! Start entuziasmant de sezon pentru echipa pregătită de Adrian Mihalcea # Primasport.ro
20:20
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor # Primasport.ro
20:00
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou # Primasport.ro
19:40
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă # Primasport.ro
19:30
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Pauză # Primasport.ro
19:20
350 de practicanţi de Karate Kyokushin, din România şi străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine de la Vaţa Băi # Primasport.ro
19:10
New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough # Primasport.ro
19:00
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare # Primasport.ro
18:50
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul # Primasport.ro
18:40
VIDEO | UTA Arad – Farul Constanţa este în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! A început meciul # Primasport.ro
18:10
Ce a distribuit Alex Băluţă, după ce a plecat de la FCSB
17:40
Ştefania Uţă, medalie de aur la 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20
17:40
”Băieţii s‑au pregătit foarte bine”. Unirea Slobozia vrea să dea lovitura cu FCSB
17:30
Noul sezon al NBA va începe pe 21 octombrie
17:30
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un alt jucător
17:20
VIDEO | UTA Arad – Farul, astăzi, de la ora 18:30, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
17:10
După Ovidiu Perianu, CFR Cluj a transferat astăzi un al doilea jucător
16:50
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după ce a nu a felicitat-o pe Victoria Mboko la Montreal # Primasport.ro
16:50
Claudiu Răducanu a numit cel mai bun antrenor din România
16:40
Un ciclist italian, plasat în comă artificială, după o căzătură la Turul Poloniei
16:30
Al doilea caz Musi pentru FCSB? Mihai Stoica vine astăzi la Prima Sport pentru a discuta subiectul # Primasport.ro
