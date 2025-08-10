INTERVIU. „De ce tăiem costurile, ca să scăpăm de faliment? Atât de puțin a ajuns să însemne speranța unei națiuni?”. Cum vede noile măsuri fiscale unul dintre cei mai influenți investitori pe piața de capital din România
HotNews.ro, 10 august 2025 11:30
România are nevoie de proiecte mari, făcute public, cu efecte măsurabile, cu ținte trimestriale, întâlniri lunare de raportare, înregistrate video și disponibile publicului într-o transparență totală, spune, într-o discuție cu HotNews, Andrei Siminel, unul dintre…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
11:30
INTERVIU. „De ce tăiem costurile, ca să scăpăm de faliment? Atât de puțin a ajuns să însemne speranța unei națiuni?”. Cum vede noile măsuri fiscale unul dintre cei mai influenți investitori pe piața de capital din România # HotNews.ro
România are nevoie de proiecte mari, făcute public, cu efecte măsurabile, cu ținte trimestriale, întâlniri lunare de raportare, înregistrate video și disponibile publicului într-o transparență totală, spune, într-o discuție cu HotNews, Andrei Siminel, unul dintre…
Acum o oră
10:50
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc # HotNews.ro
O persoană a fost ucisă și mai multe apartamente și o instalație industrială au fost avariate în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Saratov, din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul, conform Reuters.…
Acum 2 ore
10:40
[P] Tot ce trebuie să știi despre sesiunea de admiterea de toamnă de la Universitatea Româno-Americană! Înscrierile sunt deschise! # HotNews.ro
Toamna aceasta vine cu o oportunitate importantă pentru toți cei care își doresc să înceapă studiile universitare, de licență sau masterat, într-un mediu academic modern, cu deschidere internațională și o viziune orientată spre viitor. Universitatea Româno-Americană a…
10:40
Conținutul mesajelor afișate vineri seară, de unii ultrași, cu trimitere la decesul lui Ion Iliescu, arată unde suntem și ce lung e drumul, scrie Dan Udrea într-o opinie semnată în GOLAZO.ro. „Libertate pentru suporteri”. Această scandare se…
10:20
Cod roșu de caniculă, emis acum de meteorologi. Aproape toată România se află sub o cupolă de foc azi # HotNews.ro
Aproape toată țara se află duminică sub avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă, potrivit ANM, iar de luni zona se va restrânge, însă în sudul și sud-vestul țării temperaturile vor ajunge până la…
10:10
Una dintre cele mai mici țări, dar bogate țări din Europa, se confruntă cu o problemă ceva mai specială: „Profesia noastră este solicitantă din punct de vedere fizic și lucrăm și în weekenduri” # HotNews.ro
Este viticultura din Luxemburg în pericol? Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Viticultură (IVV) din această țară, 61 % dintre întreprinderile viticole conduse de persoane cu vârsta peste 50 de ani nu au un…
10:00
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevetele în valoare de sute de milioane de dolari # HotNews.ro
Casa Albă intensifică ofensiva împotriva Universității Harvard și îi cere o revizuire imediată a cercetărilor finanțate de guvernul federal, amenințând astfel brevetele în valoare de milioane de dolari ale instituției de învătământ, potrivit The Guardian.…
09:50
Planurile pentru o „super-ambasadă” a unui stat comunist în inima unui important oraș european le dă fiori localnicilor. „Este o glumă proastă” # HotNews.ro
Strada Cartwright este liniștită în mod normal, aflându-se poarte aproape de un reper renumit al Londrei, însă tihna oamenilor care trăiesc în centrul capitalei britanice riscă să fie perturbată de planurile Beijingului de a ridica…
Acum 4 ore
09:40
Ratele românilor vor exploda de la 1 octombrie. IRCC, indicele după care sunt calculate ratele la locuințe, a crescut cu peste jumătate de procent și a atins maximul istoric. Citește mai mult pe Profit.ro.
09:30
Cu cine s-a întâlnit JD Vance pentru discuții despre Ucraina, înainte de întrevederea liderilor europeni din Marea Britanie # HotNews.ro
Întâlnirea a avut loc la cererea SUA, pe fondul discuțiilor de dinaintea summitului Trump-Putin care va avea loc pe 15 august în Alaska, potrivit The Guardian. Vicepreședintele american, JD Vance, a avut o întrevedere cu…
09:00
Duminica, 10 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Romana a acordat 19.789 de castiguri…
08:20
Nicușor Dan și Maia Sandu, ipostază inedită la „Festivalul Lupilor”. Cum au fost surprinși cei doi șefi de stat # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova și a participat alături de omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Cei doi șefi…
08:10
„Facem târguri și evenimente câmpenești care nu ajută cu nimic”, spune directorul unuia dintre cele mai importante muzee din țară / De la ce instituții crede că trebuie „să se taie în carne vie” # HotNews.ro
Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, vorbește, într-un interviu acordat HotNews, despre felul în care măsurile de austeritate afectează cultura și spune că „n-ar trebui să vorbim despre tăieri de posturi sau de bugete,…
07:50
Netanyahu, contestat din interior: Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului de ocupare a Gazei # HotNews.ro
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia guvernului de a ocupa orașul Gaza, relatează AFP și Agerpres.…
Acum 6 ore
07:40
Aliații Kievului, mesaj categoric înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin privind războiul din Ucraina # HotNews.ro
Sâmbătă, principalii lideri europeni au declarat că „calea către pace” în Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev și că negocierile pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al diminuării ostilităților, informează Reuters.…
07:20
Protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la 7 ani de la violențele jandarmilor: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” # HotNews.ro
Organizația „Corupția Ucide” a anunțat o manifestație care va avea loc duminică, la șapte ani de la intervențiile violente ale jandarmilor de la protestul diasporei din 10 august 2018. În 2024, Curtea Militară de Apel…
07:10
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska # HotNews.ro
Informația vine la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, în statul american Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, relatează…
07:10
HotNews a pregătit cinci recomandări de lectură pentru luna august, ultima lună de vară. Sunt cărți de aventură, unele inspirate din viața reală, altele din colecțiile clasice ai celor mai buni autori de SF. Lectura…
Acum 12 ore
23:30
Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, la Sibiu, în etapa a cincea din SuperLiga. Universitatea Cluj – Petrolul Ploiești 1-1 Trupa lui Sabău a avut ocaziile mai…
23:20
Un echipaj format din doi astronauți americani, un cosmonaut rus și un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după aterizarea reușită a capsulei Dragon a companiei SpaceX în largul Californiei, potrivit transmisiunii video difuzate…
23:00
Bărbat reținut după ce a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, al doilea incident de acest gen într-o lună # HotNews.ro
Trei bărbați au fost reținuți de poliția din Paris după ce au fost observați în timp ce urcau pe celebrul monument din Paris, iar unul dintre ei a sărit de acolo cu parașuta, potrivit Le…
Acum 24 ore
22:30
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza: „Riscă să agraveze catstrofa umanitară” # HotNews.ro
Rusia a condamnat și a respins planul Israelului de a-și extinde operațiunea militară în Fâșia Gaza, a transmis sâmbătă Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters. „Punerea în aplicare a unor astfel de decizii și planuri,…
22:30
FOTO Nicușor Dan, într-o vizită neanunțată în Republica Moldova. Festivalul la care participă alături de președinta Maia Sandu # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan se află în Republica Moldova într-o vizită privată și participă alături de omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”, potrivit Protv.md. Cei doi…
22:10
Îngrijorate de perspectivele summitului Trump-Putin, Europa și Ucraina au prezentat Statelor Unite o contrapropunere la oferta președintelui rus. Detalii de culise de la reuniunea de lângă Londra # HotNews.ro
Oficialii din Ucraina și Europa au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind un armistițiu în schimbul cedării de teritorii de către Kiev în favoarea Rusiei, a relatat Wall Street Journal (WSJ), sâmbătă, potrivit The…
21:40
Ministra Mediului, despre deșeurile aduse în România ca produse second-hand: „Ne otrăvesc pe noi toți. Înseamnă poluare. Înseamnă o scurtare a vieții” # HotNews.ro
Ministerul Mediului pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o inițiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand și al deșeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite și separate foarte clar, a…
21:20
Femeia înjunghiată în plină zi în București, „șocată” că „nimeni nu a intervenit”. „A fost nevoită să sune singură la ambulanță” # HotNews.ro
Femeia în vârstă de de 48 de ani care a fost înjunghiată de patru ori de un bărbat pe o stradă din Capitală, vineri, în jurul orei 10 dimineața, le-a povestit celor de la spital…
21:00
Fondatorul lanţului „Trump Burger”, reţinut şi pus sub procedură de deportare. Sprijinul pentru președintele american nu l-a ajutat # HotNews.ro
Proprietarul unui lanţ de restaurante cu tematică Donald Trump din Texas riscă să fie deportat, după ce a fost reţinut de autorităţile pentru imigraţie aflate sub coordonarea preşedintelui, potrivit The Guardian. Roland Mehrez Beainy, în…
20:40
UTA Arad a învins echipa Farul Constanța, scor 2-1, într-un meci disputat sâmbătă, pe arena „Francisc Neuman”, în etapa a cincea din SuperLiga. UTA Arad – Farul Constanța 2-1 Gazdele au deschis scorul în minutul…
20:20
Șefa MAE, de părere că „România înțelege foarte bine” de ce este important să participe și Ucraina la negocierile de pace / Discuții cu omologii din UE # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă la Digi24 că în discuțiile pe care le-a purtat în această săptămână cu reprezentanții Ucrainei a primit „semnale de dorință puternică pentru pace”. Întrebată despre nemulțumirile ucrainenilor…
19:50
Intervenție Salvamont. Un bărbat a „căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu” # HotNews.ro
Salvamontiștii au intervenit în sprijinul unui bărbat care căzuse circa 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu, suferind „multiple plăgi și escoriații”, a anunțat Salvamont Argeș. „Bărbat căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu. Inițial…
19:50
„Ca și cum ai fi pășit într-o altă lume”. Impresiile unui britanic, cunoscut pentru ghidurile feroviare din Europa, despre călătoria sa cu trenul în România # HotNews.ro
Mark Smith, autorul site-ului „The Man in Seat 61”, unul dintre cele mai cunoscute ghiduri online dedicate călătoriilor cu trenul prin Europa, a povestit pentru HotNews cum a văzut România – de pe fereastra trenului,…
19:50
Descoperire majoră: Cinci noi factori genetici de risc pentru cancerul de col uterin, identificați într-un studiu internațional # HotNews.ro
Cancerul endometrial (uterin), o formă frecventă de cancer ginecologic, afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume, iar cauzele sale genetice rămân parţial necunoscute. Într-un efort internaţional de a înţelege mai bine mecanismele…
19:40
Investigație – Mașini întregi „recreate” din componente falsificate. Peste 1,5 milioane de piese auto contrafăcute au fost confiscate # HotNews.ro
Investigațiile făcute de o echipă specializată a companiei Mercedes-Benz pentru depistarea pieselor de schimb falsificate au adus în 2024 o creștere cu aproape jumătate a numărului de anunțuri de vânzare online și a generat un…
19:10
„Cel mai urât câine din lume” este, oficial, Petunia, un bulldog francez fără păr. Suma câștigată de stăpână la concurs # HotNews.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câștigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc vineri în orașul californian Santa Rosa,…
19:10
Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin # HotNews.ro
Summitul dintre liderii de la Washington și Moscova, programat să se desfășoare vineri în Alaska, va fi „jucat în presa rusă” ca o dovadă că țara „nu mai este izolată”, consideră prof. Stephen Hall, expert…
18:40
Un nou schimb de replici între PSD și USR. Lider social-democrat, comparat cu „definiția neobrăzării” după ce a spus că „Guvernul Bolojan frânează Moldova” # HotNews.ro
Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat măsurile din al doilea pachet anunțat de premier, acuzând Guvernul Bolojan „de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării”, scrie organizația județeană într-o…
18:10
INTERVIU „Statul ne face concurență neloială pentru că organizează, din bani publici, evenimente cu artiști mari unde nu se vând bilete” – acuză una dintre cele mai influente femei din industria muzicală # HotNews.ro
Statul român organizează din bani publici evenimente muzicale unde sunt invitați artiști români și internaționali de primă mână, la care nu se vând bilete, ceea ce operatorii privați nu-și permit să facă, explică Anca Lupeș,…
18:00
Val de arestări în Iran, în vânătoarea după spionii Mosad. Teheranul amenință că „nu va da dovadă de clemență” # HotNews.ro
Autoritățile iraniene au arestat în ultimele luni 20 de persoane despre care susțin că sunt agenți ai serviciului israelian de spionaj Mosad, conform anunțului făcut sâmbătă de sistemul judiciar, care spune că oamenii în cauză…
18:00
„Nu știe ce vorbește”. Trimisul lui Trump, acuzat că a interpretat greșit poziția Rusiei după întânirea de la Kremlin. Ce a înțeles greșit Witkoff de la Putin # HotNews.ro
Speculațiile se intensifică după anunțul privind organizarea unui summit pentru pace în Ucraina, săptămâna viitoare, în Alaska, între președintele american Donald Trump și Vladimir Putin. Până joi, părea că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a…
17:40
Summitul Trump-Putin, asemănat cu o înfrângere lentă pentru Kiev. Principalele îngrijorări ale Ucrainei și Europei # HotNews.ro
Condițiile din jurul summitului de vineri sunt atât de favorabile Moscovei încât este evident de ce a profitat Putin imediat de ocazie, după luni de negocieri false, și este greu de înțeles cum poate rezulta…
17:10
De ce sunt goale plajele din Italia în plin sezon estival: „Scădeți prețurile și poate lucrurile se vor îmbunătăți”. Până la cât poate ajunge tariful pentru două șezlonguri și o umbrelă # HotNews.ro
Italienii par să evite plajele în această vară, notează The Guardian, pe fondul afirmațiilor că ar protesta față de prețurile ridicate practicate de concesionarii privați. Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele,…
16:50
Vara lui 2025 calcă pe urmele verii trecute. Iar un oraș ne-a arătat în două luni ce înseamnă o vară sahariană # HotNews.ro
Vara acestui an a „călcat” pe urmele verii lui 2024, iar asta nu este deloc bine. Primul val dur de căldură a fost în iunie, iar în iulie au fost trei „valuri” dintre care ultimul…
16:40
Apelul Turciei către țările musulmane, în contextul acțiunilor israeliene din Gaza. Ministrul Hakan Fidan s-a deplasat în Egipt # HotNews.ro
Națiunile musulmane trebuie să acționeze la unison și să mobilizeze opoziția internațională împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, a declarat sâmbătă ministrul turc de externe, Hakan Fidan, după discuțiile din Egipt,…
16:20
Sebastian Burduja vrea candidat unic la Primăria Capitalei: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide” # HotNews.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, a declarat sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul…
16:20
Fenomenul care reflectă dispariția din cărți a unor cuvinte precum „râu” sau „floare” și este un pericol pentru generațiile viitoare # HotNews.ro
Relația omului cu natura a scăzut cu peste 60% din anul 1800 până în prezent, iar cercetătorii avertizează că în lipsa unor politici și schimbări sociale majore, tendința va continua, arată un studiu publicat în…
16:20
Un jurnalist Financial Times care și-a început cariera relatând despre urmările Revoluției române revine la București pentru o analiză: „Populiștii stau la pândă” # HotNews.ro
Noul lider al României, Nicușor Dan, trebuie să înfrunte probleme profunde, de la corupție, la deficit și până la un sentiment de înstrăinare față de UE, relatează sâmbătă cotidianul britanic Financial Times într-o analiză a…
15:40
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: „Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua” # HotNews.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins vineri declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar compania americană din Redmond, Microsoft, transmite Reuters, potrivit News.ro.…
15:20
Cea mai călduroasă lună iulie din Turcia în 55 de ani. Anunțul autorităților după săptămâni de temperaturi toride și incendii de vegetație # HotNews.ro
Ministerul mediului din Turcia a anunțat sâmbătă că țara a înregistrat cea mai călduroasă lună iulie în 55 de ani, relatează AFP. Temperaturile consemnate în 66 dintre cele 220 de stații meteo din țară au…
15:10
Apă radioactivă dintr-o bază care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare. Guvernul a vrut să țină incidentul secret # HotNews.ro
Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, pentru că Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de conducte de apă de la o bază nucleară,…
15:00
Femeia înjunghiată de mai multe ori în București, fără un motiv aparent, a fost urmărită pe stradă. Agresorul a fost arestat preventiv # HotNews.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Potrivit, procurorilor, agresorul că nu avut un motiv pentru atac, dar au stabilit că victima…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.