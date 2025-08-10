Leguma din grădină care îți face buzele mari instant. O mănânci cu borș și sare

Newsweek.ro, 10 august 2025 11:30

O folosești adesea în mâncăruri tradiționale, dar puțini știu că poate deveni și un truc de frumuseț...

Acum 15 minute
11:30
Acum 30 minute
11:20
METEO Căldură extremă în România. Alertă Cod Roșu de caniculă. Temperaturi de peste 41 de grade Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de caniculă începând de luni de la ora 10.00 până marți d...
Acum o oră
11:10
România „arde”! Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, în aproape toată țara. Va fi și mai rău! Newsweek.ro
România „arde”! Aproape toată țara este duminică, 10 august 2025, sub Cod galben și Cod portocaliu d...
10:50
O româncă a scris istorie la 400 metri garduri. Medalie de aur și record de timp, la Europene Newsweek.ro
Sportiva româncă Ştefania Uţă a scris istorie la Campionatele Europene de Atletism U20, de la Tamper...
Acum 2 ore
10:20
Războiul din Ucraina, tranșat de Trump și Putin în Alaska. Zelenski, invitat surpriză de Casa Albă? Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump se întâlnește cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august, în...
10:10
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta? Newsweek.ro
Bolojan vrea ca pensionarii să poată retrage doar 25% din valoarea pensiei lor private. Restul banil...
09:50
Gală de box dublu-mortală! Doi pugiliști de 28 ani, morți în urma loviturilor încasate Newsweek.ro
O gală de box organizată la Tokyo, Japonia, s-a transformat într-o dublă-tragedie. Doi pugiliști au ...
Acum 4 ore
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la ...
09:10
Dramă, pe un drum județean. O fetiță de 8 ani a traversat aiurea, un șofer a călcat-o mortal Newsweek.ro
Nesupravegheată, o fetiță de 8 ani a traversat aiurea, prin loc nepermis, drumul județean din fața c...
08:50
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? Newsweek.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000...
08:40
Fructul dulce al verii plin de vitamina C, produce colagen și te ajută să slăbești. Super zemos Newsweek.ro
Cu un gust irezistibil și o textură suculentă, acest fruct al verii este o adevărată bombă de vitami...
08:10
VIDEO Cum a ajuns un român să relanseze un brand istoric de ceasuri fondat de alți români în SUA Newsweek.ro
Brandul american de ceasuri BENRUS, fondat în New York, în 1921, de trei frați români, și purtat de ...
07:50
Leguma vedetă a verii, plină de vitamine și te ajută să slăbești. Produce colagen cu tonele Newsweek.ro
Este delicioasă, ușor de gătit și adorată în sezonul cald. Această legumă vedetă a verii îți oferă u...
Acum 6 ore
07:30
Adevărul despre pierderile de apă de la bloc. De ce legea îi obligă pe proprietari să le plătească? Newsweek.ro
Indiferent că este vară sau iarnă, proprietarii ajung să plătească și câte 50 lei în plus la întreți...
07:20
Horoscop 11 august. Luna în Pești aduce o zi cu avantaje Scorpionilor. Taurii, întâlnire importantă Newsweek.ro
Horoscop 11 august. Luna în Pești aduce o zi cu avantaje Scorpionilor. Taurii, întâlnire importantă....
07:00
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit Newsweek.ro
Aproximativ 1.300.000 de pensii vor intra, marți, pe card mai mici cu zeci și chiar sute de lei. New...
Acum 24 ore
21:40
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Care e judeţul cu cei mai mulţi? Newsweek.ro
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Oarecum surprinzător care este jud...
20:50
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români Newsweek.ro
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun a...
20:30
Amenzi masive date de ANPC pe litoral. Care au fost principalele nereguli constatate? Newsweek.ro
Amenzi masive date de ANPC pe litoral. Care au fost principalele nereguli constatate? Ce au făcut op...
19:50
Mai multe drumuri periculoase din țară supravegheate din elicopter de poliție. Ce s-a constatat? Newsweek.ro
Mai multe drumuri periculoase din țară supravegheate din elicopter de poliție. Ce s-a constatat? Ce ...
19:30
Cinci victime după un accident pe centura Capitalei. Și doi copii au ajuns la spital Newsweek.ro
Cinci victime după un accident pe centura Capitalei. Și doi copii au ajuns la spital. Cine este vino...
19:20
Incendiu masiv de vegetație în Napoli. Un celebru traseu către munte a fost închis turiștilor Newsweek.ro
Incendiu masiv de vegetație în Napoli. Un celebru traseu către munte a fost închis turiștilor. Ce sp...
19:00
Efectul Trump. Aurul sparge recordul de 3.500 dolari pe uncie. Despre ce fel de tarife mai e vorba? Newsweek.ro
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tar...
18:40
Zelenski caută sprijin european, după confirmarea summitului Trump - Putin Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliaţi apropiaţi...
18:30
Medicul de familie va deconta servicii medicale după ce primeşte un SMS de la pacient Newsweek.ro
Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
18:10
VIDEO Incendiu de vegetaţie uscată, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din Galaţi Newsweek.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, în apropierea unui cartier de blocur...
17:50
ANAF verifică firmele care deduc cheltuieli în interesul personal al asociaților Newsweek.ro
Inspectorii ANAF au luat în colimator firmele care deducă cheltuieli în interesul asociaților sau a ...
17:30
Salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi sunt poprite în conturile Liberty Tubular Products Newsweek.ro
Banii pentru banii salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi există, dar nu în conturile ccombina...
17:00
Poliția locală va concedia un sfert dintre angajați. Decizia guvernului Bolojan, ireversibilă Newsweek.ro
Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernu...
17:00
Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur - bani, Pești și Leu haos Newsweek.ro
Acesta e verdictul astrologilor: Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur...
16:50
Cât sunt de periculoși gândacii care au invadat apartamentele în ultimele zile? „Sunt prădători” Newsweek.ro
În ultimele zile, mai mulți ieșeni au semnalat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, observa...
16:40
Până la ce vârstă copiii nu sunt trecuți la întreținere? Decizie a Senatului în ajutorul familiilor Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari trebuie să știe. Se va institui o vârstă până la acre copiii nu sunt trec...
16:10
10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Guvernul Bolojan pregătește o decizie bombă Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o decizie prin care 10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Ne...
15:50
Putin și-a informat aliații că se întâlnește cu Trump. De ce are nevoie de sprijinul lui Xi Jinping? Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul chinez Xi Jinping și cu cel din Bela...
15:30
Descoperirea care schimbă complet modul cum vom consuma medicamente. Sunt mai sigure Newsweek.ro
Cercetătorii de la UChicago Pritzker School of Molecular Engineering (UChicago PME) au creat nanopar...
15:20
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT Newsweek.ro
O veste foarte bună. Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Documentul est...
15:00
Exorcizarea în România, o practică greșit înțeleasă. Părintele Argatu, cel mai mare exorcist ortodox Newsweek.ro
Exorcizarea în România are o istorie îndelungată, dar a fost și subiect de mari controverse. Cazul T...
14:40
Un nou studiu despre AVC la femei. Ce legătură are cu anumite compicații în sarcină? Newsweek.ro
Un nou studiu despre accidentul vascular cerebral (AVC) la femeile mai tinere de 50 de ani relevă le...
14:20
Primul om din lume care a traversat înot Europa e român. A parcurs 556 km Newsweek.ro
Primul om din lume care a traversat înot Europa este român. El a înotat cei 556 de km ai Canalului ...
13:50
Incident grav într-un tren de călători. Doi copii au ajuns la spital după ce un geam a căzut Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs într-un tren de călători care venea dinspre Mangalia. Un geam a căzut pe...
13:30
Escrocherie imposibil de detectat în numele Booking. Îți compromite iremediabil vacanța Newsweek.ro
Escrocii reusesc să fure bani accesând o cunoscută platformă de rezervări hoteliere. Turiștii sunt c...
13:20
VIDEO Incendii uriașe în Grecia și Turcia. Zeci de case și mașini și păduri, mistuite de flăcări Newsweek.ro
Zone extinse din Grecia și Turcia sunt cuprinse de incendii devastatoare, cu sate evacuate, victime ...
13:00
VIDEO Fiul lui Mihai Leu, accident în timpul Super Rally Timișoara. Copilotul său a fost rănit Newsweek.ro
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident cu mașina tatălui său, la Super Rally Timi...
12:20
Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni, prăbușit în curtea unei fabrici. 2 morți Newsweek.ro
Doi oameni au murit într-un accident aviatic produs în urmă cu scurt timp. Un avion de mici dimensiu...
12:20
VIDEO De la casa de copii, la propria clinică de recuperare.De ce e special Gabi, terapeut nevăzător Newsweek.ro
Gabriel Constantin, mult mai cunoscut ca "Gabi terapeut nevăzător", are o poveste de viață cutremură...
Ieri
11:30
Cele șase plaje „blue flag” din România, cu nisip fin și apă curat. Cele mai multe, în Năvodari Newsweek.ro
România are doar șase plaje care poartă distincția internațională „Blue Flag”, recunoscută pentru cu...
11:10
Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii Newsweek.ro
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
10:50
Suspiciuni de sabotaj. Țiței azer contaminat cu cloruri. Risc de avarie la rafinăriile din România Newsweek.ro
Ministerul Energiei investighează o posibilă acțiune de sabotaj rusesc, după ce un transport de țițe...
10:30
Pacea în Ucraina. Trump confirmă un posibil schimb de teritorii cu Rusia. Kievul va recupera o parte Newsweek.ro
reședintele SUA Donald Trump a vorbit despre un potențial acord între Ucraina și Rusia care ar impli...
10:20
Programul celei de-a 7-a etape din Superliga: 3 meciuri de „foc”, într-o zi. Unde le vezi la TV? Newsweek.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul celei de-a 7-a etape din Superliga, care se v...
