Leguma din grădină care îți face buzele mari instant. O mănânci cu borș și sare
Newsweek.ro, 10 august 2025 11:30
O folosești adesea în mâncăruri tradiționale, dar puțini știu că poate deveni și un truc de frumuseț...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
11:30
O folosești adesea în mâncăruri tradiționale, dar puțini știu că poate deveni și un truc de frumuseț...
Acum 30 minute
11:20
METEO Căldură extremă în România. Alertă Cod Roșu de caniculă. Temperaturi de peste 41 de grade # Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de caniculă începând de luni de la ora 10.00 până marți d...
Acum o oră
11:10
România „arde”! Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, în aproape toată țara. Va fi și mai rău! # Newsweek.ro
România „arde”! Aproape toată țara este duminică, 10 august 2025, sub Cod galben și Cod portocaliu d...
10:50
O româncă a scris istorie la 400 metri garduri. Medalie de aur și record de timp, la Europene # Newsweek.ro
Sportiva româncă Ştefania Uţă a scris istorie la Campionatele Europene de Atletism U20, de la Tamper...
Acum 2 ore
10:20
Războiul din Ucraina, tranșat de Trump și Putin în Alaska. Zelenski, invitat surpriză de Casa Albă? # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump se întâlnește cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august, în...
10:10
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta? # Newsweek.ro
Bolojan vrea ca pensionarii să poată retrage doar 25% din valoarea pensiei lor private. Restul banil...
09:50
Gală de box dublu-mortală! Doi pugiliști de 28 ani, morți în urma loviturilor încasate # Newsweek.ro
O gală de box organizată la Tokyo, Japonia, s-a transformat într-o dublă-tragedie. Doi pugiliști au ...
Acum 4 ore
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la ...
09:10
Dramă, pe un drum județean. O fetiță de 8 ani a traversat aiurea, un șofer a călcat-o mortal # Newsweek.ro
Nesupravegheată, o fetiță de 8 ani a traversat aiurea, prin loc nepermis, drumul județean din fața c...
08:50
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? # Newsweek.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000...
08:40
Fructul dulce al verii plin de vitamina C, produce colagen și te ajută să slăbești. Super zemos # Newsweek.ro
Cu un gust irezistibil și o textură suculentă, acest fruct al verii este o adevărată bombă de vitami...
08:10
VIDEO Cum a ajuns un român să relanseze un brand istoric de ceasuri fondat de alți români în SUA # Newsweek.ro
Brandul american de ceasuri BENRUS, fondat în New York, în 1921, de trei frați români, și purtat de ...
07:50
Leguma vedetă a verii, plină de vitamine și te ajută să slăbești. Produce colagen cu tonele # Newsweek.ro
Este delicioasă, ușor de gătit și adorată în sezonul cald. Această legumă vedetă a verii îți oferă u...
Acum 6 ore
07:30
Adevărul despre pierderile de apă de la bloc. De ce legea îi obligă pe proprietari să le plătească? # Newsweek.ro
Indiferent că este vară sau iarnă, proprietarii ajung să plătească și câte 50 lei în plus la întreți...
07:20
Horoscop 11 august. Luna în Pești aduce o zi cu avantaje Scorpionilor. Taurii, întâlnire importantă # Newsweek.ro
Horoscop 11 august. Luna în Pești aduce o zi cu avantaje Scorpionilor. Taurii, întâlnire importantă....
07:00
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit # Newsweek.ro
Aproximativ 1.300.000 de pensii vor intra, marți, pe card mai mici cu zeci și chiar sute de lei. New...
Acum 24 ore
21:40
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Care e judeţul cu cei mai mulţi? # Newsweek.ro
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Oarecum surprinzător care este jud...
20:50
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români # Newsweek.ro
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun a...
20:30
Amenzi masive date de ANPC pe litoral. Care au fost principalele nereguli constatate? Ce au făcut op...
19:50
Mai multe drumuri periculoase din țară supravegheate din elicopter de poliție. Ce s-a constatat? # Newsweek.ro
Mai multe drumuri periculoase din țară supravegheate din elicopter de poliție. Ce s-a constatat? Ce ...
19:30
Cinci victime după un accident pe centura Capitalei. Și doi copii au ajuns la spital. Cine este vino...
19:20
Incendiu masiv de vegetație în Napoli. Un celebru traseu către munte a fost închis turiștilor # Newsweek.ro
Incendiu masiv de vegetație în Napoli. Un celebru traseu către munte a fost închis turiștilor. Ce sp...
19:00
Efectul Trump. Aurul sparge recordul de 3.500 dolari pe uncie. Despre ce fel de tarife mai e vorba? # Newsweek.ro
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tar...
18:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliaţi apropiaţi...
18:30
Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
18:10
VIDEO Incendiu de vegetaţie uscată, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din Galaţi # Newsweek.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, în apropierea unui cartier de blocur...
17:50
Inspectorii ANAF au luat în colimator firmele care deducă cheltuieli în interesul asociaților sau a ...
17:30
Salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi sunt poprite în conturile Liberty Tubular Products # Newsweek.ro
Banii pentru banii salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi există, dar nu în conturile ccombina...
17:00
Poliția locală va concedia un sfert dintre angajați. Decizia guvernului Bolojan, ireversibilă # Newsweek.ro
Poliția locală va pierde aproape 70 de angajați în urma modificărilor legislative propuse de guvernu...
17:00
Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur - bani, Pești și Leu haos # Newsweek.ro
Acesta e verdictul astrologilor: Horoscop, 10 - 16 august. Mercur e retrograd. Berbec - ceartă, Taur...
16:50
Cât sunt de periculoși gândacii care au invadat apartamentele în ultimele zile? „Sunt prădători” # Newsweek.ro
În ultimele zile, mai mulți ieșeni au semnalat prezența unor gândaci de culoare brun-închis, observa...
16:40
Până la ce vârstă copiii nu sunt trecuți la întreținere? Decizie a Senatului în ajutorul familiilor # Newsweek.ro
Asociațiile de proprietari trebuie să știe. Se va institui o vârstă până la acre copiii nu sunt trec...
16:10
10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Guvernul Bolojan pregătește o decizie bombă # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan pregătește o decizie prin care 10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Ne...
15:50
Putin și-a informat aliații că se întâlnește cu Trump. De ce are nevoie de sprijinul lui Xi Jinping? # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul chinez Xi Jinping și cu cel din Bela...
15:30
Cercetătorii de la UChicago Pritzker School of Molecular Engineering (UChicago PME) au creat nanopar...
15:20
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT # Newsweek.ro
O veste foarte bună. Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Documentul est...
15:00
Exorcizarea în România, o practică greșit înțeleasă. Părintele Argatu, cel mai mare exorcist ortodox # Newsweek.ro
Exorcizarea în România are o istorie îndelungată, dar a fost și subiect de mari controverse. Cazul T...
14:40
Un nou studiu despre accidentul vascular cerebral (AVC) la femeile mai tinere de 50 de ani relevă le...
14:20
Primul om din lume care a traversat înot Europa este român. El a înotat cei 556 de km ai Canalului ...
13:50
Incident grav într-un tren de călători. Doi copii au ajuns la spital după ce un geam a căzut # Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs într-un tren de călători care venea dinspre Mangalia. Un geam a căzut pe...
13:30
Escrocherie imposibil de detectat în numele Booking. Îți compromite iremediabil vacanța # Newsweek.ro
Escrocii reusesc să fure bani accesând o cunoscută platformă de rezervări hoteliere. Turiștii sunt c...
13:20
VIDEO Incendii uriașe în Grecia și Turcia. Zeci de case și mașini și păduri, mistuite de flăcări # Newsweek.ro
Zone extinse din Grecia și Turcia sunt cuprinse de incendii devastatoare, cu sate evacuate, victime ...
13:00
VIDEO Fiul lui Mihai Leu, accident în timpul Super Rally Timișoara. Copilotul său a fost rănit # Newsweek.ro
Marco Leu, fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident cu mașina tatălui său, la Super Rally Timi...
12:20
Accident aviatic la Arad. Un avion de mici dimensiuni, prăbușit în curtea unei fabrici. 2 morți # Newsweek.ro
Doi oameni au murit într-un accident aviatic produs în urmă cu scurt timp. Un avion de mici dimensiu...
12:20
VIDEO De la casa de copii, la propria clinică de recuperare.De ce e special Gabi, terapeut nevăzător # Newsweek.ro
Gabriel Constantin, mult mai cunoscut ca "Gabi terapeut nevăzător", are o poveste de viață cutremură...
Ieri
11:30
Cele șase plaje „blue flag” din România, cu nisip fin și apă curat. Cele mai multe, în Năvodari # Newsweek.ro
România are doar șase plaje care poartă distincția internațională „Blue Flag”, recunoscută pentru cu...
11:10
Efectul tarifelor lui Trump. Prețul aurului atinge un nou record istoric. Ce spun economiștii # Newsweek.ro
Aurul a urcat vineri la un maxim istoric de 3.534,10 dolari uncia pe piața futures, în contextul tem...
10:50
Suspiciuni de sabotaj. Țiței azer contaminat cu cloruri. Risc de avarie la rafinăriile din România # Newsweek.ro
Ministerul Energiei investighează o posibilă acțiune de sabotaj rusesc, după ce un transport de țițe...
10:30
Pacea în Ucraina. Trump confirmă un posibil schimb de teritorii cu Rusia. Kievul va recupera o parte # Newsweek.ro
reședintele SUA Donald Trump a vorbit despre un potențial acord între Ucraina și Rusia care ar impli...
10:20
Programul celei de-a 7-a etape din Superliga: 3 meciuri de „foc”, într-o zi. Unde le vezi la TV? # Newsweek.ro
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul celei de-a 7-a etape din Superliga, care se v...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.