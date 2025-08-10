Gigi Becali a pierdut o sumă fabuloasă, din cauza Guvernului: 'Omul lui Bolojan mi-a promis că-i aduce cu picioarele pe pământ'
Stiripesurse.ro, 10 august 2025 11:40
Deputatul și omul de afaceri Gigi Becali acuză o comisie guvernamentală că i-a pus bețe în roate cu vânzarea fabricii de armament de la Drăgășani. Citește mai departe...
Aproape 130.000 de oameni au trecut sâmbătă granița României cu Serbia, R. Moldova și Ucraina. De asemenea, au fost luate în calcul cursele maritime și aeriene care au sosit din afara spațiului Schengen, informează Mediafax. Citește mai departe...
Moștenitorul unui gigant auto a murit în circumstanțe extrem de suspecte. Imediat după aceea, s-a pornit o adevărată luptă pentru avere # Stiripesurse.ro
Moartea neaşteptată a magnatului indian Sunjay Kapur în luna iunie a declanşat o dispută acerbă pentru moştenirea imperiului auto Sona Comstar, evaluat la 3,6 miliarde de dolari. Kapur a murit în urma unui atac de cord, relatează News.ro. Citește mai departe...
Revoluția franceză anti-americană: aplicația ‘Nu, mulțumesc!’ care spune STOP produselor SUA! # Stiripesurse.ro
Un politician francez a anunțat lansarea unei aplicații intitulată „Nu, mulțumesc!”, destinată să încurajeze boicotarea produselor americane. Citește mai departe...
FOTO În Harghita, un simbol național românesc este luat în bătaie de joc: A devenit depozit pentru materiale de construcții # Stiripesurse.ro
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor "Regina Maria" - filiala Harghita semnalează, într-o postare pe Facebook, că monumentul ostaşului român din localitatea Porumbenii Mici este folosit, în prezent, ca loc de depozitare a materialelor de construcţii şi solicită Citește mai departe...
Șase mașini au fost avariate în urma unui accident produs duminică pe un bulevard din orașul Constanța, informeză Mediafax.IPJ Constanța anunță că duminică, în jurul orei 6. Citește mai departe...
CEO-ul OpenAI recunoaște că este speriat de GPT-5 și compară dezvoltarea sa cu Proiectul Manhattan: Temerile existențiale ale viitorului model # Stiripesurse.ro
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a prezentat GPT-5 într-un mod ce amintește mai degrabă de un thriller decât de o simplă lansare tehnologică. Citește mai departe...
Întâlnirea care putea schimba istoria Americii: Pe cine a invitat Donald Trump la cină # Stiripesurse.ro
Donald Trump wa invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actrița câștigătoare a premiului Oscar în cadrul Festivalului de Film de la Locarno, unde a fost onorată cu distincția Leopard Club, informează Variety.„Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Citește mai departe...
Salah critică tăcerea UEFA în privinţa circumstanţelor morţii unui jucător palestinian în Gaza # Stiripesurse.ro
Egipteanul Mohamed Salah, atacantul echipei FC Liverpool, a criticat duminică UEFA pentru că i-a adus un omagiu lui Suleiman al-Obeid, supranumit "Pele palestinian", fără a menţiona că fotbalistul a fost ucis, potrivit Federaţiei palestiniene, de focuri de armă Citește mai departe...
VIDEO Focuri de armă la granița României: Vameșii au tras cu arma pentru a-i opri pe traficanți # Stiripesurse.ro
Vameșii români au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă pentru a-i opri pe traficanții care încercau să treacă granița în Botoșani,în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Citește mai departe...
Tragedie fără precedent în lumea boxului: Doi pugiliști au murit după ce au luptat în aceeaşi gală # Stiripesurse.ro
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian. Citește mai departe...
HARTĂ| Meteorologii ANM au emis Cod Roșu de caniculă: Inclusiv nopțile devin sufocante # Stiripesurse.ro
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru duminică și luni, iar valul de căldură se va intensifica. Duminică vom avea Cod Portocaliu și Cod Galben de caniculă în aproape toată țara, în timp ce luni vom avea Cod Roșu de caniculă în Mehedinți și Gorj, dar și Cod Portocaliu Citește mai departe...
Francezul Enzo Millot a fost transferat de la clubul german VfB Stuttgart la Al Ahli SFC (Arabia Saudită), au anunţat, sâmbătă, cele două grupări.Millot, în vârstă de 22 de ani, juca pentru Stuttgart din 2021 şi a marcat 22 de goluri în 113 meciuri, conform News.ro. Citește mai departe...
Ministrul Educației provoacă un șoc în sistem: Nu avem bani de salarii și burse până la finalul anului # Stiripesurse.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, generează o undă de șoc în sistem și susține că în acest moment nu există bani suficienți pentru salarii și burse pe tot anul. Citește mai departe...
VIDEO Planul israelian de a prelua controlul asupra oraşului Gaza stârneşte proteste la Tel Aviv: Mii de manifestanți au ieșit în stradă # Stiripesurse.ro
Mii de manifestanţi au ieşit sâmbătă în stradă la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, în contextul planului anunţat de Israel de a cuceri oraşul Gaza, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu se confruntă cu presiuni interne şi internaţionale tot mai Citește mai departe...
VIDEO Ei sunt cei doi bărbați care au murit în accidentul aviatic de la Arad: Ultimul zbor a fost filmat # Stiripesurse.ro
Un accident aviatic tragic a avut loc sâmbătă în Arad, în curtea Astra Vagoane, în urma căruia au murit două persoane: Vlad Zgărdău, un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani din București, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani din Arad, fiul unui om de afaceri local. Citește mai departe...
Rubio: Momentul prăbușirii negocierilor cu Hamas a venit odată cu recunoașterea statului palestinian de Emmanuel Macron # Stiripesurse.ro
Negocierile cu Hamas „s-au prăbușit în ziua în care Macron a luat decizia unilaterală de a recunoaște statul palestinian”, a spus Rubio într-un interviu acordat săptămâna aceasta postului Eternal Word Television Network, un canal TV catolic din SUA, citat de Mediafax. Citește mai departe...
Lovitură pe piața media din România: Pro TV 'rade' vedetele de la Antena 1 și lansează o nouă emisiune # Stiripesurse.ro
Pro TV pregătește un nou show care promite să dea „lovitura” în grila de toamnă, vizând direct concurența cu Antena 1. Citește mai departe...
Sorana Cîrstea, jucătoare română de tenis, a obținut calificarea în turul al treilea la turneul WTA 1000 Cincinnati, după ce a învins-o pe Magdalena Frech în trei seturi. Citește mai departe...
Sute de cutremure s-au produs în luna august în regiunea Kurile- Kamceatka. Cele mai multe au avut magnitudinea 5. Specialiștii spun că este vorba despre replici ale cutremurului uriaș din zonă de la finalul lunii iulie, informează Mediafax.Șirul de cutremure a continuat în weekend. Citește mai departe...
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte patru. Citește mai departe...
Un meteorit analizat recent dă peste cap întreaga teorie a formării Pământului și a planetelor din sistemul nostru solar # Stiripesurse.ro
Analiza unui meteorit antic sugerează că planetele formate din roci, atât cele apropiate, cât și cele mai îndepărtate de Soare, s-ar fi format în același timp, teorie care pune sub semnul întrebării modelele actuale privind evoluția sistemului nostru solar, informează LiveScience. Citește mai departe...
Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a învins-o sâmbătă, cu 6-3, 6-2, pe sârboaica Olga Danilovic şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari. Citește mai departe...
Mai multe ambuscade care au vizat homosexuali au avut loc în această vară în zona metropolitană a orașului Nantes din Franța. Polițiștii sunt în stare de alertă deoarece nu se știe cine este în spatele atacurilor. Citește mai departe...
Semnificația istorică a locului ales de Trump pentru întâlnirea cu Putin: Afacerea a fost intermediată de un român # Stiripesurse.ro
Donald Trump a stabilit marea întâlnire cu Vladimir Putin pe data 15 august, în Alaska. Deși pare un loc ciudat, decizia lui Donald Trump are un substrat istoric extrem de interesant. Alaska este teritoriul cumpărat pentru 7,2 milioane de dolari de către SUA fix de la Rusia în anul 1867. Citește mai departe...
Jannik Sinner, în turul trei la Cincinnati, după cea mai rapidă victorie a sa în 2025 # Stiripesurse.ro
Jannik Sinner, revenit pe terenuri la aproape o lună după victoria de la Wimbledon, l-a învins pe columbianul Daniel Elahi Galan, scor 6-1, 6-1, în primul său meci din turneul de la Cincinnati. Citește mai departe...
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul federal german o respinge în prezent, relatează duminică dpa, citată de Agerpres. Citește mai departe...
Etapa a 5-a a Superligii: Universitatea Craiova vrea să continue seria bună, FCSB încearcă să iasă din criză # Stiripesurse.ro
Universitatea Craiova-FC Hermannstadt și FCSB-Unirea Slobozia sunt partidele de duminică din etapa a 5-a a Superligii de fotbal. Oltenii vor să continue seria de rezultate bune din acest sezon, campionii încearcă să iasă din criză. Citește mai departe...
A luat amploare fenomenul 'economia răsfățului': Ceva similar a mai avut loc în anii '30 # Stiripesurse.ro
În contextul incertitudinii economice, fenomenul cunoscut sub numele de „economia răsfățului” – cultura de a ne oferi mici plăceri zilnice sau experiențe memorabile – se află în plină expansiune. Citește mai departe...
România generează o surpriză în Europa: Am depășit Ungaria lui Viktor Orban și ne apropiem de țări din centrul Europei # Stiripesurse.ro
Un top al salariilor minime plasează România în zona țărilor cu venituri mici, dar evoluția din ultimii ani a țării noastre este destul de spectaculoasă. Citește mai departe...
Liderii europeni, demonstrație de forță: Comunicat comun pentru participarea Kievului la negocierile de pace # Stiripesurse.ro
Sâmbătă, mai mulți lideri europeni au subliniat că „drumul către pace” în Ucraina nu poate fi stabilit fără implicarea Kievului și că negocierile sunt posibile doar în condițiile unui armistițiu sau ale unei diminuări a ostilităților, transmite ReutersLiderii Marii Citește mai departe...
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Liderii europeni fac apel la 'presiuni' asupra Moscovei înaintea summitului Trump–Putin # Stiripesurse.ro
Înaintea summitului Trump–Putin programat pe 15 august în Alaska, liderii europeni subliniază că "doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse" poate pune capăt războiului, iar președintele Citește mai departe...
Purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, Mahmoud Bassal, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise de lovituri sau tiruri israeliene, între care civili care aşteptau distribuirea de ajutoare alimentare, relatează AFP, conform Agerpres. Citește mai departe...
Macron cere includerea Ucrainei în negocieri: 'Nu se poate decide viitorul fără cei care luptă' # Stiripesurse.ro
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a subliniat că Ucraina trebuie să fie inclusă în orice discuţii privind viitorul său, notează Agerpres. Citește mai departe...
Mutare surpriză a lui Donald Trump, pentru Vladimir Putin: S-ar putea trezi față în față cu Zelenski, la marea întâlnire din Alaska # Stiripesurse.ro
Casa Albă ia în calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programate pe 15 august, în aceeași zi în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească, informează Mediafax. Citește mai departe...
Vom putea ajunge la stele: Cercetătorii dezvoltă nave spațiale inovatoare pentru călătorii interstelare de secole # Stiripesurse.ro
Nave spațiale inspirate de meduze, locuințe imprimate 3D și societăți cu structuri familiale redefinite, acestea sunt doar câteva dintre ideile prezentate în cadrul competiției internaționale Project Hyperion, menită să imagineze cum ar putea arăta vehiculele capabile să transporte Citește mai departe...
Rusia denunță planul Israelului de ocupare a orașului Gaza: 'Catastrofă umanitară în față' # Stiripesurse.ro
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava "catastrofa umanitară" din enclava palestiniană. Citește mai departe...
Un lider liberal rupe rândurile: Se anunță nașterea unui nou partid? 'Nu mai poate fi amânat!' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a reacționat dur după incidentele de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu, unde cortegiul funerar a fost întâmpinat cu huiduieli. Liberalul consideră că astfel de gesturi arată o prăbușire morală a societății. Citește mai departe...
Președintele Fortuna Düsseldorf apără decizia de a renunța la transferul lui Shon Weissman: 'Acuzația de antisemitism este absurdă' # Stiripesurse.ro
Președintele clubului Fortuna Düsseldorf a apărat decizia subalternilor săi care au renunțat la achiziționarea fotbalistului israelian Shon Weissman ca urmare a unor mesaje despre Gaza publicate de sportiv. Este „absurdă” acuzația de antisemitism, a spus președintele Klaus Allofs. Citește mai departe...
Prima națiune guvernată complet de AI: Insula unde Churchill și Mandela conduc viitorul # Stiripesurse.ro
Într-un proiect revoluționar, startup-ul londonez Sensay a anunțat înființarea Sensay Island, prima națiune din lume condusă de inteligență artificială (AI). Citește mai departe...
Au apărut picăturile de ochi care pot regenera ochii și rezolvă problema vederii la apropiere # Stiripesurse.ro
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite a aprobat primele picătură pentru ochi pe bază de aceclidină pentru tratamentul prezbiopiei la adulţi. Citește mai departe...
Noul președinte polonez, Karol Nawrocki, invitat la Casa Albă pentru o întâlnire oficială # Stiripesurse.ro
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a fost invitat oficial la Casa Albă, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet. Citește mai departe...
ADN-ul, busolă pentru inimă: Cum pot mutațiile genetice să prezică riscul cardiac la diabetici # Stiripesurse.ro
Un studiu internaţional condus de cercetători din Suedia, la care au participat persoane recent diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, arată că modificările chimice din ADN-ul celular pot ajuta la identificarea precoce a riscului de boli cardiovasculare. Citește mai departe...
Ciclistul ceh Dominik Neuman (Att Investments) a câştigat, sâmbătă, ediţia a 19-a a Turului Ţinutului Secuiesc, după ce s-a impus în etapa a doua şi ultima a cursei. Citește mai departe...
VIDEO Filmul de pe Netflix care a rupt toate topurile: Are peste 24 de milioane de vizionări în prima săptămână # Stiripesurse.ro
Netflix a dat din nou lovitura cu filmul My Oxford Year, care a urcat direct pe primul loc în topul vizionărilor din România și ocupă poziția a treia la nivel mondial, cu peste 24 de milioane de vizionări în prima săptămână de la lansare. Citește mai departe...
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate şi pericolele au fost luate în Citește mai departe...
Președintele României, Nicușor Dan, face sâmbătă o vizită privată în Republica Moldova. Împreună cu președinta Maia Sandu, el a participat la Festivalul Lupilor organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi". Citește mai departe...
Ipoteză șocantă a Guvernului: Sabotaj în loc de accident în cazul exploziei de la Cugir: 'Este inacceptabil' # Stiripesurse.ro
Radu Miruță a declarat că sunt analizate toate ipotezele privind explozia de la fabrica de armament din Cugir, inclusiv cea a unui posibil sabotaj. Ancheta este în curs, iar cauzele incidentului nu sunt încă clare, chiar după o săptămână de la explozie. Citește mai departe...
O fetiţă de opt ani a murit, sâmbătă după amiază, în urma unui accident rutier produs pe raza localităţii Mălini, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava. Citește mai departe...
VIDEO De la Moscova la București, via Chișinău: Liderul AUR ar fi fost finanțat din Rusia via 'gruparea' ȘOR. Percheziții de amploare # Stiripesurse.ro
Operațiune de amploare a poliției din Republica Moldova împotriva unei rețele coordonate de organizația „ȘOR”, acuzată că primea bani din Federația Rusă pentru a corupe alegători și a răspândi dezinformare pe rețelele sociale. Citește mai departe...
