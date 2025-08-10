Noul film „Dracula” de Radu Jude difuzat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Locarno: „Publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește ‘publicul larg’ se află în film”

G4Media, 10 august 2025 13:00

Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, are premiera mondială duminică, 10 august, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de...   G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
13:10
Doi turişti olandezi au fost muşcaţi de câinele de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni G4Media
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul...   G4Media.ro.
13:10
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Soţia sa Xisca a născut un băieţel G4Media
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de...   G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:00
Ucraina susține că a recucerit un sat de la Rusia G4Media
Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forțelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî,...   G4Media.ro.
13:00
Incendiile de vegetaţie din Grecia sunt sub control, dar riscul rămâne ridicat G4Media
Atena, 10 aug / Agerpres/ – Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul acestei săptămâni, dar...   G4Media.ro.
13:00
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti / Recomandările Poliției G4Media
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe DN 7 – Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare...   G4Media.ro.
13:00
Acum o oră
12:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8 G4Media
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de...   G4Media.ro.
12:40
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni G4Media
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an....   G4Media.ro.
12:20
VIDEO | Salată caldă cu cartofi, ton cu chilli și ou poșat / Un mix inedit între confort food și arome picante G4Media
Un mix inedit între confort food și arome picante, această salată caldă cu ton, cartofi și ou poșat este perfectă pentru cei care vor ceva...   G4Media.ro.
12:20
Urșii din România, reportaj New York Times: „Legea îi protejează. Sătenii se tem de ei. Populația în creștere de urși a transformat conservarea în confruntare pentru oamenii care trăiesc în umbra Munților Carpați” G4Media
„Timp de ani de zile, turiștii au venit în număr mare în pădurile Carpaților, în speranța de a zări un urs. Dar dacă înainte oamenii...   G4Media.ro.
12:20
Secretarul american al Apărării distribuie un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeile nu ar trebui să voteze G4Media
„Totul pentru Hristos, toată viața”. Cu această frază, Pete Hegseth a distribuit un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeilor nu ar mai...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:00
De ce le pun fermierii muzică jazz vacilor? Un trend de pe Tiktok, adoptat de crescătorii de vite din Marea Britanie G4Media
Odinioară pline de cântecul păsărilor și zgomotul motorului de tractor, unele zone agricole din Marea Britanie sunt acoperite acum de o coloană sonoră ceva mai...   G4Media.ro.
12:00
Două tone de droguri confiscate de autorități de la începutul anului / Aproape 2.000 de percheziţii, peste 900 de persoane reţinute şi 639 arestate preventiv G4Media
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane...   G4Media.ro.
12:00
Ocuparea militară totală sau parțială a zonei Gaza: consecințe politice și economice pentru Israel G4Media
Decizia cabinetului condus de premierul Benjamin Netanyahu de a aproba ocuparea militară a Gaza City, principalul oraș al enclavei palestiniene din sudul Israelului a provocat...   G4Media.ro.
11:50
Analiză | Cum vor evolua prețurile alimentelor, până la sfârșitul lui 2025/ Prețurile la cereale și uleiuri vegetale ar putea depăși +12% până în decembrie/ Prețul la carne și lactate va crește cu 7–9% G4Media
Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a înregistrat o creștere vizibilă în iulie 2025, semnalând...   G4Media.ro.
11:50
Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită G4Media
Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a...   G4Media.ro.
11:40
Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame la CM Under 19 G4Media
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj...   G4Media.ro.
11:30
Exclusiv | România, model de bune practici: Elevii din Estonia vor învăța despre protecția animalelor în cadrul unui curs inspirat de “Ora cu și pentru animale” de la noi / Interviu cu Mădălina Lixandru, cercetător la Universitatea de Științe din Estonia G4Media
România devine model de bune practici pentru străinătate. Opționalul „Ora cu și pentru animale”, desfășurat în școlile din județul Ilfov, a fost preluat ca exemplu...   G4Media.ro.
11:30
11:30
Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:10
FOTO | Unde ieșim la pizza în București? 6 pizzerii care îți servesc Italia la farfurie / Un Poco, Fotizza și Centrale, pe listă G4Media
Fie că ești fan al pizzei napoletane cu blatul pufos și marginile arse ușor de cuptorul cu lemne, fie că preferi o variantă crocantă, cu...   G4Media.ro.
11:10
Voluntarii ecologiști au găsit peste 18.000 de carcase de ouă de rechin într-un golf din Marea Britanie G4Media
Voluntarii care supraveghează ouăle de rechin din Morecambe Bay, un golf aflat la Marea Irlandei, au numărat anul trecut aproape 18.000 de cochilii. Lancashire Wildlife...   G4Media.ro.
11:00
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în primăvara anului 2027 G4Media
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte...   G4Media.ro.
10:50
METEO Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe / Capitala și alte 18 judeţe sunt sub Cod galben / Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă G4Media
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru...   G4Media.ro.
10:50
Recordurile de temperatură la nivel mondial: ce țări au atins recordul istoric în ultimii 4 ani G4Media
La finalul lunii iulie, Japonia a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu o temperatură de 41,2 °C/106,16 °F în Tamba, în prefectura Hyogo...   G4Media.ro.
10:40
Roboții casnici sunt pe val: Aspirarea, spălatul pe jos, tunsul gazonului, asistarea persoanelor vârstnice, în total se estimează 50 de milioane de produse pe piață până în 2027 G4Media
Conform datelor furnizate de Statista Market Insights, veniturile globale generate de roboții de serviciu pentru sarcini domestice vor crește aproape dublu, de la 13,5 miliarde...   G4Media.ro.
10:40
Șeful forțelor franceze din România, gen. Girard: Nu suntem aici doar să ne antrenăm. Suntem pregătiți să intervenim oricând într-o situație reală de luptă / Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc și obuziere Caesar G4Media
Generalul de brigadă Loï Girard, detașat în România din vara anului 2023, a declarat că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena,...   G4Media.ro.
10:30
Un mort şi o instalaţie industrială avariată într-un atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Saratov G4Media
O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială au fost avariate într-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Saratov, din...   G4Media.ro.
09:30
Actrița britanică Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” G4Media
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde...   G4Media.ro.
09:20
Obiectivul noului șef al dronelor militare ucrainene: 35.000 de soldați ruși uciși sau răniți pe lună / Ar fi mai mulți oameni decât poate recruta Kremlinul G4Media
Șeful forțelor ucrainene de drone a stabilit un nou obiectiv pentru echipajele sale: să ucidă în fiecare lună mai mulți soldați ruși decât poate recruta...   G4Media.ro.
09:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 7 | Savarinele pregătite după rețeta clasică românească au mare succes în Zaragoza/ Agnita Stanciu, patiser: „Le spun borrachos (bețivele), pentru că sunt însiropate cu esență de rom” G4Media
Într-un colț liniștit al Zaragozei, mirosul de cozonac proaspăt copt și de savarine însiropate cu esență de rom te face să uiți pentru câteva clipe...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:00
În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri la Salvamont prin care se solicita intervenţia de urgenţă / Au fost salvate 39 de persoane G4Media
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea...   G4Media.ro.
09:00
Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat (sondaj) G4Media
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul federal german o respinge în prezent, relatează...   G4Media.ro.
08:40
Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska (surse) G4Media
Casa Albă ia în calacul invitarea lui Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unor surse din SUA. Informațiile...   G4Media.ro.
08:30
Protest în Piața Victoriei, duminică seara, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor” G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la...   G4Media.ro.
08:20
Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene, a anunțat Apărarea civilă din Gaza G4Media
Purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, Mahmoud Bassal, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise de lovituri...   G4Media.ro.
07:50
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie G4Media
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor...   G4Media.ro.
07:50
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action G4Media
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană...   G4Media.ro.
07:50
Discuţii privind Ucraina între vicepreședintele american şi ministrul britanic de Externe, înainte de summitul SUA-Rusia G4Media
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a...   G4Media.ro.
07:40
VIDEO Nicușor Dan, vizită neoficială în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor G4Media
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor....   G4Media.ro.
07:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza G4Media
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia...   G4Media.ro.
07:40
Emma Răducanu merge în turul al treilea la Cincinnati G4Media
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro. Emma...   G4Media.ro.
07:40
Înaintea summitului Trump-Putin, europenii cer „presiuni” asupra Moscovei G4Media
Principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse”...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:20
23:20
Întâlnirea Ucrainei cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă, afirmă preşedintele Zelenski G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă,...   G4Media.ro.
23:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati...   G4Media.ro.
23:10
Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi / „Nu există nicio țară curată” G4Media
În calitate de procuror general european, Laura Kövesi cunoaște foarte bine amploarea corupției din statele membre și din cadrul UE însăși. Acest lucru nu este...   G4Media.ro.
22:10
Ții dietă și vrei o slăbire spectaculoasă? / Un nou studiu arată că excluderea din meniu a alimentelor ultraprocesate ți-ar putea dubla pierderea în greutate G4Media
Adoptarea unei diete sărace în alimente ultraprocesate ar putea accelera considerabil pierderea în greutate, sugerează cercetări promițătoare prezentate recent, potrivit dailymail.co.uk. Alimentele pline de aditivi,...   G4Media.ro.
22:10
FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice G4Media
Faleza Cazinoului Constanța a fost arhiplină, sâmbătă seara târziu, la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice. Începând cu...   G4Media.ro.
22:10
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games G4Media
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc, transmite...   G4Media.ro.
