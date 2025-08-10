Noul film „Dracula” de Radu Jude difuzat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Locarno: „Publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește ‘publicul larg’ se află în film”
G4Media, 10 august 2025 13:00
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, are premiera mondială duminică, 10 august, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
13:10
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul... G4Media.ro.
13:10
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de... G4Media.ro.
Acum 15 minute
13:00
Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forțelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî,... G4Media.ro.
13:00
Atena, 10 aug / Agerpres/ – Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul acestei săptămâni, dar... G4Media.ro.
13:00
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti / Recomandările Poliției # G4Media
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe DN 7 – Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare... G4Media.ro.
13:00
Noul film „Dracula” de Radu Jude difuzat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Locarno: „Publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește ‘publicul larg’ se află în film” # G4Media
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, are premiera mondială duminică, 10 august, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de... G4Media.ro.
Acum o oră
12:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8 # G4Media
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de... G4Media.ro.
12:40
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # G4Media
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an.... G4Media.ro.
12:20
VIDEO | Salată caldă cu cartofi, ton cu chilli și ou poșat / Un mix inedit între confort food și arome picante # G4Media
Un mix inedit între confort food și arome picante, această salată caldă cu ton, cartofi și ou poșat este perfectă pentru cei care vor ceva... G4Media.ro.
12:20
Urșii din România, reportaj New York Times: „Legea îi protejează. Sătenii se tem de ei. Populația în creștere de urși a transformat conservarea în confruntare pentru oamenii care trăiesc în umbra Munților Carpați” # G4Media
„Timp de ani de zile, turiștii au venit în număr mare în pădurile Carpaților, în speranța de a zări un urs. Dar dacă înainte oamenii... G4Media.ro.
12:20
Secretarul american al Apărării distribuie un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeile nu ar trebui să voteze # G4Media
„Totul pentru Hristos, toată viața”. Cu această frază, Pete Hegseth a distribuit un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeilor nu ar mai... G4Media.ro.
Acum 2 ore
12:00
De ce le pun fermierii muzică jazz vacilor? Un trend de pe Tiktok, adoptat de crescătorii de vite din Marea Britanie # G4Media
Odinioară pline de cântecul păsărilor și zgomotul motorului de tractor, unele zone agricole din Marea Britanie sunt acoperite acum de o coloană sonoră ceva mai... G4Media.ro.
12:00
Două tone de droguri confiscate de autorități de la începutul anului / Aproape 2.000 de percheziţii, peste 900 de persoane reţinute şi 639 arestate preventiv # G4Media
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane... G4Media.ro.
12:00
Ocuparea militară totală sau parțială a zonei Gaza: consecințe politice și economice pentru Israel # G4Media
Decizia cabinetului condus de premierul Benjamin Netanyahu de a aproba ocuparea militară a Gaza City, principalul oraș al enclavei palestiniene din sudul Israelului a provocat... G4Media.ro.
11:50
Analiză | Cum vor evolua prețurile alimentelor, până la sfârșitul lui 2025/ Prețurile la cereale și uleiuri vegetale ar putea depăși +12% până în decembrie/ Prețul la carne și lactate va crește cu 7–9% # G4Media
Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a înregistrat o creștere vizibilă în iulie 2025, semnalând... G4Media.ro.
11:50
Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită # G4Media
Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a... G4Media.ro.
11:40
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj... G4Media.ro.
11:30
Exclusiv | România, model de bune practici: Elevii din Estonia vor învăța despre protecția animalelor în cadrul unui curs inspirat de “Ora cu și pentru animale” de la noi / Interviu cu Mădălina Lixandru, cercetător la Universitatea de Științe din Estonia # G4Media
România devine model de bune practici pentru străinătate. Opționalul „Ora cu și pentru animale”, desfășurat în școlile din județul Ilfov, a fost preluat ca exemplu... G4Media.ro.
11:30
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj... G4Media.ro.
11:30
Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în... G4Media.ro.
Acum 4 ore
11:10
FOTO | Unde ieșim la pizza în București? 6 pizzerii care îți servesc Italia la farfurie / Un Poco, Fotizza și Centrale, pe listă # G4Media
Fie că ești fan al pizzei napoletane cu blatul pufos și marginile arse ușor de cuptorul cu lemne, fie că preferi o variantă crocantă, cu... G4Media.ro.
11:10
Voluntarii ecologiști au găsit peste 18.000 de carcase de ouă de rechin într-un golf din Marea Britanie # G4Media
Voluntarii care supraveghează ouăle de rechin din Morecambe Bay, un golf aflat la Marea Irlandei, au numărat anul trecut aproape 18.000 de cochilii. Lancashire Wildlife... G4Media.ro.
11:00
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în primăvara anului 2027 # G4Media
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte... G4Media.ro.
10:50
METEO Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe / Capitala și alte 18 judeţe sunt sub Cod galben / Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă # G4Media
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru... G4Media.ro.
10:50
Recordurile de temperatură la nivel mondial: ce țări au atins recordul istoric în ultimii 4 ani # G4Media
La finalul lunii iulie, Japonia a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu o temperatură de 41,2 °C/106,16 °F în Tamba, în prefectura Hyogo... G4Media.ro.
10:40
Roboții casnici sunt pe val: Aspirarea, spălatul pe jos, tunsul gazonului, asistarea persoanelor vârstnice, în total se estimează 50 de milioane de produse pe piață până în 2027 # G4Media
Conform datelor furnizate de Statista Market Insights, veniturile globale generate de roboții de serviciu pentru sarcini domestice vor crește aproape dublu, de la 13,5 miliarde... G4Media.ro.
10:40
Șeful forțelor franceze din România, gen. Girard: Nu suntem aici doar să ne antrenăm. Suntem pregătiți să intervenim oricând într-o situație reală de luptă / Franța a adus în România temutele tancuri Leclerc și obuziere Caesar # G4Media
Generalul de brigadă Loï Girard, detașat în România din vara anului 2023, a declarat că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena,... G4Media.ro.
10:30
Un mort şi o instalaţie industrială avariată într-un atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Saratov # G4Media
O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială au fost avariate într-un atac ucrainean cu drone asupra regiunii Saratov, din... G4Media.ro.
09:30
Actrița britanică Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # G4Media
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde... G4Media.ro.
09:20
Obiectivul noului șef al dronelor militare ucrainene: 35.000 de soldați ruși uciși sau răniți pe lună / Ar fi mai mulți oameni decât poate recruta Kremlinul # G4Media
Șeful forțelor ucrainene de drone a stabilit un nou obiectiv pentru echipajele sale: să ucidă în fiecare lună mai mulți soldați ruși decât poate recruta... G4Media.ro.
09:20
VIDEO | De la Sarmale la Tapas – Ep. 7 | Savarinele pregătite după rețeta clasică românească au mare succes în Zaragoza/ Agnita Stanciu, patiser: „Le spun borrachos (bețivele), pentru că sunt însiropate cu esență de rom” # G4Media
Într-un colț liniștit al Zaragozei, mirosul de cozonac proaspăt copt și de savarine însiropate cu esență de rom te face să uiți pentru câteva clipe... G4Media.ro.
Acum 6 ore
09:00
În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri la Salvamont prin care se solicita intervenţia de urgenţă / Au fost salvate 39 de persoane # G4Media
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea... G4Media.ro.
09:00
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul federal german o respinge în prezent, relatează... G4Media.ro.
08:40
Casa Albă ia în calcul invitarea lui Zelenski la întâlnirea Trump-Putin din Alaska (surse) # G4Media
Casa Albă ia în calacul invitarea lui Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unor surse din SUA. Informațiile... G4Media.ro.
08:30
Protest în Piața Victoriei, duminică seara, anunțat de comunitatea „Corupția ucide”: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” / „Vrem ca dosarul 10 august să fie soluționat în favoarea cetățeanului, nu în favoarea agresorilor” # G4Media
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului privind violențale de la... G4Media.ro.
08:20
Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene, a anunțat Apărarea civilă din Gaza # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, Mahmoud Bassal, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise de lovituri... G4Media.ro.
07:50
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # G4Media
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor... G4Media.ro.
07:50
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action # G4Media
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană... G4Media.ro.
07:50
Discuţii privind Ucraina între vicepreședintele american şi ministrul britanic de Externe, înainte de summitul SUA-Rusia # G4Media
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a... G4Media.ro.
07:40
VIDEO Nicușor Dan, vizită neoficială în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor # G4Media
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor.... G4Media.ro.
07:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gaza # G4Media
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului din Gaza, la o zi după decizia... G4Media.ro.
07:40
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open, transmite News.ro. Emma... G4Media.ro.
07:40
Principalii lideri europeni şi-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomaţie activă, un sprijin pentru Ucraina şi o presiune asupra Federaţiei Ruse”... G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:20
VIDEO Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova: participă împreună cu președinta Maia Sandu la Festivalul Lupilor # G4Media
Președintele României se află într-o vizită privată în Republica Moldova. Nicușor Dan, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă sâmbătă seara la Festivalul Lupilor.... G4Media.ro.
23:20
Întâlnirea Ucrainei cu aliaţii în Marea Britanie a fost constructivă, afirmă preşedintele Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că întâlnirea consilierilor pentru securitate naţională din Ucraina şi ţările sale partenere în Marea Britanie a fost constructivă,... G4Media.ro.
23:20
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati... G4Media.ro.
23:10
Publicația germană Tagesschau publică un amplu reportaj despre Laura Codruța Kovesi / „Nu există nicio țară curată” # G4Media
În calitate de procuror general european, Laura Kövesi cunoaște foarte bine amploarea corupției din statele membre și din cadrul UE însăși. Acest lucru nu este... G4Media.ro.
22:10
Ții dietă și vrei o slăbire spectaculoasă? / Un nou studiu arată că excluderea din meniu a alimentelor ultraprocesate ți-ar putea dubla pierderea în greutate # G4Media
Adoptarea unei diete sărace în alimente ultraprocesate ar putea accelera considerabil pierderea în greutate, sugerează cercetări promițătoare prezentate recent, potrivit dailymail.co.uk. Alimentele pline de aditivi,... G4Media.ro.
22:10
FOTO&VIDEO Faleza Cazinoului Constanța, arhiplină la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice # G4Media
Faleza Cazinoului Constanța a fost arhiplină, sâmbătă seara târziu, la un concert cu muzica trupelor Coldplay și Imagine Dragons reinterpretată de instrumente clasice. Începând cu... G4Media.ro.
22:10
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc, transmite... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.