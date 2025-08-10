Extremiștii lui Georgescu se îndreaptă spre 60% la alegerile din 2028, avertizează directorul INSCOP. El cere partidelor pro-UE ”curaj, viziune și schimbare”

09:40

Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al catedralei Urakami (foto) a sunat pentru prima dată de la bombardament, potrivit AFP. Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de […]