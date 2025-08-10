Extremiștii lui Georgescu se îndreaptă spre 60% la alegerile din 2028, avertizează directorul INSCOP. El cere partidelor pro-UE ”curaj, viziune și schimbare”
Aktual24, 10 august 2025 13:00
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a anunțat sâmbătă că cele mai recente studii sociologice arată că extremiștii pro-ruși, auto-numiți ”suveraniști”, se îndreaptă săre un scor uriaș de 60% la alegerile din 2028. ”Lucrurile nu arata deloc grozav pentru mainstream. Tot mainstream-ul. Acum 4 ani spuneam ca populismul radical are potențialul de 30%. Mainstream-ul nu a crezut. […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
13:10
Scad tensiunile in peninsula coreeană. Coreea de Nord începe să demonteze difuzoarele de propagandă de la frontieră # Aktual24
Armata sud-coreeană a anunțat sâmbătă că a observat trupe nord-coreene demontând unele dintre difuzoarele lor de propagandă în anumite părți ale zonei de frontieră, relatează DW. Acțiunea este unul dintre primii pași reciproci din partea Phenianului de când președintele Lee Jae Myung a preluat mandatul în iunie și a început eforturile de redeschidere a discuțiilor […]
Acum 15 minute
13:00
Extremiștii lui Georgescu se îndreaptă spre 60% la alegerile din 2028, avertizează directorul INSCOP. El cere partidelor pro-UE ”curaj, viziune și schimbare” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a anunțat sâmbătă că cele mai recente studii sociologice arată că extremiștii pro-ruși, auto-numiți ”suveraniști”, se îndreaptă săre un scor uriaș de 60% la alegerile din 2028. ”Lucrurile nu arata deloc grozav pentru mainstream. Tot mainstream-ul. Acum 4 ani spuneam ca populismul radical are potențialul de 30%. Mainstream-ul nu a crezut. […]
Acum o oră
12:40
Rusia și Belarus încearcă să provoace o nouă criză a migranților în UE cu ajutorul liderului militar libian – The Telegraph # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin și dictatorul belarus Alexander Lukașenko par să-și fi reînnoit eforturile de a provoca o criză a migranților în UE cu asistența liderului militar libian Khalifa Haftar, relatează Telegraph. Funcționarii Comisiei Europene care au vorbit cu Telegraph susțin că au informații despre un număr crescut de zboruri între capitala Libiei, Benghazi, și […]
12:30
Incendiile din Delta Dunării continuă. Intervenție cu elicoptere Black Hawk, ambarcațiuni și terestru # Aktual24
Continuă intervenția dificilă a pompierilor în Delta Dunării, in zona Chilia Veche, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a ars zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub […]
Acum 2 ore
12:00
10 August. Dăncilă a indicat clar și limpede cine este vinovat, însă nimeni nu l-a deranjat: Paul Stănescu, actual secretar general al PSD # Aktual24
Se împlinesc astăzi șapte ani de la violențele declanșate de Guvernul PSD în Piața Victoriei din București. Dosarul este astăzi în pragul prescrierii, în timp ce pe adevărații responsabili nu i-a deranjat nimeni. Viorica Dăncilă, prim-ministru la acea dată, a indicat ulterior cine este responsabil, sugerând că acesta a dat ordinul de intervenție în forță […]
Acum 4 ore
11:10
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a transmis o avertizare cod roşu de caniculă. Aceasta va fi valabilă luni în judeţele Mehedinţi şi Dolj. Şi în alte părţi ale României va fi foarte cald, dar sunt şi zone în care vor fi intensificări ale vântului. Potrivit ANM, avertizarea cod roşu va fi valabilă de luni, la […]
11:00
Îngrijorare pentru ostatici. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Tel Aviv împotriva războiului pentru cucerirea Fâșiei Gaza # Aktual24
Decizia guvernului israelian de a extinde războiul din Gaza este tot mai criticată la nivel internațional. Însă prim-ministrul Netanyahu se confruntă cu opoziție și pe plan intern. Protestele din Tel Aviv sunt centrate pe îngrijorarea cu privire la soarta ostaticilor rămași, relatează televiziunea germană N-TV. Zeci de mii de oameni au demonstrat la Tel Aviv […]
10:50
Umilită de Trump, Rusia susține că a avut un ”rol important” în acordul de pace mediat de SUA dintre Armenia și Azerbaidjan # Aktual24
Vineri, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în SUA. Aproape o zi mai târziu, Ministerul rus al Afacerilor Externe a declarat că soluționarea finală trebuie să ia în considerare poziția Moscovei, relatează RBC Ukraine. Purtătoarea de cuvânt a ministerului a acordat puțină importanță acordului încheiat între Baku și Erevan. Cu toate acestea, […]
10:30
România a depășit din nou Ungaria. Date Eurostat aferente lunii iulie arată că România a trecut în fața Ungariei în privința salariului minim # Aktual24
România se poziționează tot mai bine pe harta salariilor minime din Europa. Potrivit celor mai recente date Eurostat, în iulie 2025 salariul minim brut din țara noastră a ajuns la 797 de euro, un nivel care ne plasează în fața vecinilor din regiune, precum Ungaria (727 euro) și Bulgaria (551 euro). Evoluția este una remarcabilă […]
10:00
NBC News: Trump ia în considerare să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Se discută” # Aktual24
Surse apropiate Casei Albe au transmis jurnaliștilor de la NBC News că președintele SUA ia în calcul să îl invite pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, pentru întâlnirea din 15 august. „Casa Albă are în vedere invitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump urmează să se întâlnească cu președintele […]
09:40
Năstase, supărat că tinerii au petrecut la Untold Cluj în loc să țină doliu după Iliescu: ”Progresiști” # Aktual24
Adrian Năstase, fost prim-ministru PSD cu o condamnare cu executare pentru corupție, se arată indignat că românii au pretrecut la festivalul Untold, țin loc să țină doliu după Ion Iliescu. Într-o postare intitulată ”Doliul, la români”, ilustrată sugestiv cu o imagine de la Untold, Năstase îi face ”progresiști” pe cei care nu au purtat doliu […]
Acum 6 ore
08:30
O rafinărie de petrol din orașul Saratov, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone în cursul nopții, provocând un incendiu de proporții și mai multe explozii. Înregistrări postate pe rețelele de socializare surprind drone survolând zona și momentul activării apărării antiaeriene, conform The Kyiv Independent. Martorii spun că au auzit o bubuitură puternică înainte […]
08:10
Europa susține Ucraina, indiferent de poziția SUA. Aliatii Ucrainei din Europa i-au transmis lui Trump planul lor de armistitiu # Aktual24
Propunerea Kievului și a aliaților săi europeni prevede un armistițiu obligatoriu înainte de luarea oricăror alte măsuri, precum și orice „schimb de teritorii” numai pe bază reciprocă – adică, dacă Ucraina își retrage trupele din unele regiuni, Rusia trebuie să-și retragă trupele din altele, conform unui articol din cotidianul Wall Street Journal (WSJ), potrivit Ukrainska […]
07:40
Nicusor Dan, vizita neoficiala in Republica Moldova. Alaturi de Maia Sandu la „Festivalul Lupilor” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervația naturală „Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV, conform newsmaker.md. Aici cei doi au fost surprinși […]
Acum 24 ore
00:00
Italia: Parcul Național Vezuviu închis din cauza unui incendiu. Primarul unui oraș din zonă suspectează că a fost provocat intenționat # Aktual24
Un incendiu de vegetație a determinat închiderea traseului de drumeții către Muntele Vezuviu, în apropiere de Napoli. Parcul Național Vezuviu a anunțat că nu mai vinde bilete pentru drumeții până la crater până la noi ordine, relatează agenția dpa, preluată de Agerpres. În jur de 100 de pompieri, șase avioane-cisternă și două elicoptere încearcă să […]
9 august 2025
23:30
Ministerul de Externe a îndemnat israelienii din Grecia să fie precauți de „Ziua mobilizării” anti-Israel # Aktual24
Ministerul de Externe a îndemnat israelienii aflați în prezent în Grecia să acționeze cu prudență înaintea unei planificate „Zile a mobilizării” de duminică, organizată de grupuri grecești pro-palestiniene și anti-israeliene, potrivit The Time of Israel. Ministerul a avertizat călătorii cu privire la „demonstrațiile care se așteaptă să aibă loc în toată țara – inclusiv pe […]
23:10
Israel: Extremistul Smotrich spune că și-a „pierdut încrederea” în capacitatea premierului de a câștiga războiul, dar nu amenință în mod explicit că va părăsi guvernul # Aktual24
Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat că nu mai crede că premierul Benjamin Netanyahu este dispus să facă tot ce este necesar pentru a câștiga războiul din Gaza, numind recenta aprobare de către cabinetul de securitate a unui plan de cucerire a orașului Gaza drept o jumătate de măsură, potrivit The Times of […]
22:20
Coreea de Nord a început să îndepărteze unele dintre difuzoarele folosite pentru a transmite propagandă peste granița dintre cele două țări, a anunțat armata sud-coreeană, potrivit BBC și Yonhap. Acțiunea Coreei de Nord pare a fi o reacție pozitivă la propunerile președintelui sud-coreean nou ales, Lee Jae Myung, care a militat pentru îmbunătățirea relațiilor intercoreene. Coreea […]
22:10
Agențiile de aplicare a legii din SUA si Marea Britanie, alarmate de creșterea „șocantă” a cazurilor de șantaj sexual asupra copiilor # Aktual24
În primele șase luni ale anului trecut, companii tehnologice, printre care Snapchat și Facebook au raportat în Marea Britanie peste 9.600 de cazuri în care adulți au încercat să șantajeze sexual copii online, ceea ce înseamnă în jur de 400 de cazuri pe săptămână, potrivit The Guardian. Agențiile de aplicare a legii, inclusiv FBI și […]
21:50
Microsoft investighează utilizarea de către armata israeliană a spațiului de stocare în cloud Azure, unde s-ar afla interceptări telefonice ale palestinienilor din Gaza și din Cisiordania # Aktual24
Microsoft investighează modul în care agenția de supraveghere militară israeliană, Unitatea 8200, utilizează platforma sa de stocare în cloud Azure, pe fondul îngrijorărilor că personalul companiei din Israel ar fi putut ascunde detalii importante despre activitatea sa în cadrul proiectelor militare sensibile, potrivit The Guardian. Directorii executivi se grăbesc să evalueze ce date deține Unitatea […]
21:30
SpaceX a adus pe Pamant patru astronauţi, după 5 luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională # Aktual24
Patru astronauţi s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) în urmă cu cinci luni pentru a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing, conform AP News. Capsula SpaceX a aterizat cu paraşuta în Oceanul Pacific, în largul coastei sudice a Californiei, la o zi […]
21:20
Ministrul britanic de Externe și vicepreședintele american găzduiesc discuții despre Ucraina, în timp ce Zelenski avertizează împotriva unui summit SUA-Rusia fără Kiev # Aktual24
Ministrul britanic de Externe, David Lammy, și vicepreședintele american, JD Vance, vor avea o întâlnire cu partenerii ucraineni și europeni, sâmbătă, pentru a discuta despre eforturile de pace în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, potrivit The Guardian. Presa occidentală spune că la întâlnire va participa șeful cabinetului președintelui Ucrainei, Andrii […]
21:10
Proteste și contraproteste la Londra, legate de războiul din Gaza și imigrație. 200 de susținători ai unui grup pro-palestinian interzis au fost arestați # Aktual24
Poliția britanică a declarat că a arestat, sâmbătă, peste 200 de persoane în centrul Londrei, când susținătorii unui grup pro-palestinian recent interzis au încălcat intenționat legea, ca parte a efortului lor de a forța guvernul să reconsidere interdicția, potrivit Associated Press. La începutul lunii iulie, Parlamentul a adoptat o lege care interzice grupul Palestine Action […]
20:30
Emmanuel Macron: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucrainenii care luptă pentru libertatea şi securitatea lor de mai bine de trei ani” # Aktual24
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a reactionat într-o postare pe platforma X că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, scrie Reuters. „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în […]
19:30
Salvare spectaculoasă. Bărbat căzut într-o prăpastie din Făgăraș, recuperat de salvamontiști și preluat de un elicopter # Aktual24
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş, pe pagina oficiala de Facebook. Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. El a suferit în cădere multiple plăgi şi escoriaţii, care făceau imposibilă extragerea […]
18:00
Bild: Witkoff „habar n-are despre ce vorbește”. Trimisul lui Trump ar fi înțeles greșit cererile Rusiei # Aktual24
Se întețesc speculațiile în urma acordului privind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc săptămâna viitoare în Alaska, potrivit cotidianului german Bild. Joi, informațiile arătau că negociatorul lui Trump, Steve Witkoff, a înregistrat progrese în cadrul întâlnirii cu Putin. Însă mai multe surse au declarat pentru […]
16:50
Ion Iliescu, fostul președinte al României venit imediat după Revoluția din 1989, are o avere impresionantă și venituri substanțiale din pensii și indemnizații. În ultimul deceniu, Iliescu a încasat peste 320.000 de euro din mai multe surse oficiale, inclusiv din pensia specială de fost președinte, indemnizații de la stat, Academia de Științe Agricole și Silvice […]
16:40
„Așa își dorește Rusia pacea.” O dronă rusească a lovit un autobuz în Herson: doi morti si 19 raniti # Aktual24
O dronă rusească FPV (first-person-view) a lovit, astazi, un autobuz în suburbiile centrului regional al orașului Herson, ucigând două persoane și rănind alte 19, au transmis autoritățile locale, potrivit Kiyv Independent. Atacul rusesc a avut loc în jurul orei 8:00 dimineața, ora locală, si a dus la spitalizarea a 16 persoane, dintre care două au […]
15:40
Ce nu a reușit Rusia în 35 de ani a obținut SUA: ”Pacea inimaginabilă între Azerbaidjan și Armenia”. Reacția violentă a Moscovei # Aktual24
După aproape patru decenii de conflict sângeros, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump. Absentă în mod notabil din acest moment istoric este Rusia, care nu mai joacă un rol central în Caucazul de Sud, arată Euronews. Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, Nikol Pashinyan și Ilham Aliyev, au […]
15:30
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbați, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din București și un băiat de 18 ani din Arad, au declarat, pentru Agerpres, surse implicate în anchetă. Conform surselor, pilotul avea 47 de ani […]
15:10
Ce a vorbit Putin cu aliatii sai înainte de întâlnirea cu Trump. Xi Jinping „salută dialogul” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon cu liderii Chinei, Belarusului dar și ai altor state aliate, înainte de summitul programat cu președintele american Donald Trump. Convorbirile au vizat relațiile bilaterale și propunerile de pace privind războiul din Ucraina, conform Kyiv Independent. Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați […]
15:00
Iar CFR. Două fetițe rănite după ce un geam a căzut peste ele în trenul Mangalia – Cluj Napoca # Aktual24
Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost marcată de un incident grav în trenul IRN 12942, care circulă pe ruta Mangalia – Cluj Napoca. Două fetițe, de 9 și 12 ani, au fost rănite după ce un geam a căzut în vagonul în care se aflau. Trenul, operat de CFR Călători, plecase din Mangalia vineri […]
15:00
Presshub: Dosarul 10 August, judecată contra cronometru pentru evitarea prescrierii faptelor # Aktual24
Tribunalul Militar București judecă la foc automat dosarul „10 August” în care au fost trimiși în judecată foștii șefi ai Jandarmeriei, responsabili de reprimarea violentă a protestului din Piața Victoriei din 2018. Faptele se prescriu peste un an. Încă de la început, judecătorul militar Octavian George Nicolae a impus în acest caz un ritm susținut […]
14:30
Iar CFR. Două fetițe rănite ce un geam a căzut peste ele în trenul Mangalia – Cluj Napoca # Aktual24
Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost marcată de un incident grav în trenul IRN 12942, care circulă pe ruta Mangalia – Cluj Napoca. Două fetițe, de 9 și 12 ani, au fost rănite după ce un geam a căzut în vagonul în care se aflau. Trenul, operat de CFR Călători, plecase din Mangalia vineri […]
14:20
India anunță că a doborât cinci avioane de vânătoare pakistaneze și un alt avion militar. Ce rachete a folosit # Aktual24
India a doborât cinci avioane de vânătoare pakistaneze și un alt avion militar în timpul confruntărilor din luna mai, a declarat sâmbătă șeful forțelor aeriene indiene. Este prima declarație de acest gen făcută de India la câteva luni după cel mai grav conflict militar din ultimele decenii cu vecinul său, menționează Reuters. Majoritatea avioanelor pakistaneze […]
14:10
AUR la 41%. Directorul INSCOP detaliază cauzele și explică ce poate fi făcut: ”Nu cred că totul e pierdut” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a explicat că scorul uriaș înregistrat de extremiștii de la AUR, de 41%, este rezultatul în principal al ”arogantei unei mari părți a clasei conducătoare care, de 35 de ani, confundă serviciul public cu sursa propriei înavutiri”. ”41%. Nu e doar rezultatul războiului hibrid. Este și rezultatul inegalităților structurale, al arogantei […]
13:50
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # Aktual24
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, conform BBC. Declaratia sa vine sa intareasca afirmatia preşedintelui Zelenski care a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru […]
13:20
Împușcături în Times Square: Trei persoane rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul, în cel mai cunoscut loc din New York # Aktual24
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în populară zona Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, conform The Independent. Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect […]
Ieri
12:30
Zelenski, mesaj ferm înaintea întâlnirii Trump–Putin: „Ucraina nu va ceda teritorii ocupanților” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat dur după ce a fost anunțată întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată pentru vineri, 15 august, în Alaska. Liderul de la Kiev a transmis că orice acord de pace care nu include Ucraina este „o soluție împotriva păcii” și a subliniat că țara sa nu va ceda […]
12:20
Două persoane și-au pierdut viața, sâmbătă dimineața, într-un accident aviatic produs în municipiul Arad. Potrivit ISU Arad, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei societăți comerciale de pe Calea Aurel Vlaicu. La fața locului au intervenit rapid pompierii din cadrul Detașamentului Arad, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și […]
12:10
„Chrysalis”, nava spațială a viitorului, ar putea duce 1.000 de oameni către Alpha Centauri, într-o călătorie care va dura 250 de ani # Aktual24
Conceptul „drumul către stele” ar putea dobândi o nouă dimensiune grație proiectului revoluționar „Chrysalis”, o navă spațială futuristă concepută pentru a transporta 1.000 de oameni într-o călătorie de 250 de ani către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri, scrie Daily Mail. „Chrysalis” este un cilindru imens de 58 km lungime, dotat cu ecosisteme variate, […]
11:50
Pompierii români au actionat la stingerea incendiilor din Palaia Fokaia. 40 de pompieri sunt in misiune în Grecia, pana in 15 septembrie # Aktual24
Noaptea trecută, echipajele modulului de pompieri RO GFFF-V au intervenit neîntrerupt în sudul localității Palaia Fokaia, un oraș de coastă din Attica de Est, Grecia, pentru a limita și stinge un puternic incendiu de vegetație, conform IGSU. Misiunea lor a vizat protejarea locuințelor și a infrastructurii, alimentarea cu apă a autospecialelor grecești și prevenirea reaprinderilor. […]
11:40
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, critică plata eşalonată a pensiilor private: „Este o formă mascată de expropriere lentă” # Aktual24
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat că propunerea guvernamentală de a plăti pensiile private din Pilonul 2 în tranșe reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate și un atac asupra acordului inițial care a stat la baza sistemului, conform Agerpres. Guvernul condus de Bolojan a propus ca românii să poată retrage […]
11:20
Remember: 80 de ani de la lansarea bombei atomice la Nagasaki. Povestea unui supraviețuitor # Aktual24
Orașul Nagasaki, din sudul Japoniei, a marcat sâmbătă 80 de ani de la atacul atomic american, care a ucis zeci de mii de oameni și a lăsat în urmă supraviețuitori care speră că amintirile lor cutremurătoare vor ajuta orașul lor natal să devină ultimul loc de pe Pământ lovit de o bombă nucleară. Aproximativ 2.600 […]
11:10
Pregătiri pentru summitul Trump-Putin: alianța transatlantică caută o poziție comună privind eventualele cedări de teritorii ucrainene către Rusia # Aktual24
Oficiali de rang înalt din Statele Unite, Ucraina și mai multe țări europene se pregătesc să se întâlnească în Marea Britanie în acest weekend pentru a-și coordona pozițiile înainte de summitul dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin privind pacea în Ucraina, potrivit Axios. Surse apropiate planurilor au declarat că scopul întâlnirii este de a […]
10:40
Germania în alertă: peste 500 de zboruri de drone neidentificate au fost semnalate în ultimele trei luni deasupra unor obiective strategice # Aktual24
În ultimele trei luni, Germania a înregistrat un număr alarmant de 536 de zboruri de drone neidentificate care au survolat situri strategice din țară, conform unui raport al Biroului Federal de Poliție Criminală (BKA), citat de Reuters. Incidentul a provocat îngrijorări majore în rândul autorităților privind securitatea națională și a infrastructurii critice. Raportul indică faptul […]
10:10
Pe când și la noi? Președintele Javier Milei cere pedepsirea politicienilor care au permis accentuarea deficitului bugetar al Argentinei # Aktual24
Președintele Argentinei, Javier Milei, a anunțat, într-un mesaj adresat națiunii și transmis pe toate posturile de televiziune, că deputații și senatorii au realizat „o înșelăciune demagogică a politicienilor, care consideră cetățenii idioți”, adoptând legi care au generat „peste 300 de miliarde de dolari datorii”. În același mesaj, citat de cotidianul argentinian Clarin, Milei a spus […]
10:10
Pe măsură ce planeta se încălzește, turbulențele se intensifică. Cele mai turbulente rute ale planetei # Aktual24
Turbulențele cauzate de perturbări ale atmosferei sunt unul dintre cele mai imprevizibile fenomene meteorologice pentru piloți. Turbulențe moderate până la extreme se întâmplă de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea vor fi resimțite ca zguduituri, dar în cazuri grave pot provoca daune structurale avionului, pierderea temporară a […]
09:50
James Cameron avertizează asupra unei „apocalipse în stil Terminator” dacă inteligența artificială va fi folosită ca armă # Aktual24
Regizorul James Cameron a avertizat că utilizarea inteligenței artificiale într-o cursă globală a înarmărilor ar putea duce la genul de distopie ficționalizată în franciza sa Terminator, potrivit The Guardian. Într-o declarație acordată publicației Rolling Stone pentru a promova romanul „Fantomele din Hiroshima”, o relatare a primului bombardament atomic scrisă de autorul de bestselleruri Charles Pellegrino, […]
09:40
80 de ani de la atacul nuclear de la Nagasaki. Minut de reculegere pentru cele 74.000 de victime # Aktual24
Un minut de reculegere a fost ţinut sâmbătă la Nagasaki pentru a comemora 80 de ani de la atacul nuclear asupra oraşului japonez, în timp ce un clopot restaurat al catedralei Urakami (foto) a sunat pentru prima dată de la bombardament, potrivit AFP. Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.