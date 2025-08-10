Producătorul elvețian de avioane Pilatus oprește livrările de aeronave de afaceri către SUA, din cauza tarifelor impuse de Washington
Profit.ro, 10 august 2025 13:00
Producătorul elvețian de aeronave Pilatus a anunțat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 și PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.
Acum 15 minute
13:00
Acum o oră
12:30
Două smartphone-uri și unul dintre smartwatch-urile pe care Google urmează să le lanseze pot fi deja văzute în prezentările video pregătite pentru eveniment.
12:30
Planurile pentru o „super-ambasadă” a unui stat comunist în inima unui important oraș european le dă fiori localnicilor. „Este o glumă proastă” # Profit.ro
Strada Cartwright este liniștită în mod normal, aflându-se poarte aproape de un reper renumit al Londrei, însă tihna oamenilor care trăiesc în centrul capitalei britanice riscă să fie perturbată de planurile Beijingului de a ridica o nouă misiune diplomatică în zonă, relatează CNN.
Acum 2 ore
12:00
Fie că pregătești un tutorial, raportezi un bug sau captezi un stream de joc, iPadOS include un recorder de ecran capabil să salveze video Full HD cu sunet în două atingeri. Descoperă setările corecte și câteva trucuri care reduc dimensiunea fișierelor fără să pierzi claritate.
11:50
Acționarii Thyssenkrupp aprobă separarea de grup a diviziei de apărare, pe fondul creșterii cheltuielilor militare în Europa # Profit.ro
Acționarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat vineri planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potențialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene, transmite Reuters.
11:40
Vrei două conturi WhatsApp pe același telefon sau un profil separat de Facebook pentru muncă? Mulți producători oferă Dual Apps sau App Cloning direct în setări.
11:20
Un prompt bine scris este esențial atunci când vrei să-l folosești pe ChatGPT pentru campanii de marketing digital. Un mesaj vag duce la răspunsuri generale, pe când o instrucțiune clară, contextualizată și cu un rezultat măsurabil te apropie de obiectivul de business.
11:20
VIDEO Mii de demonstranți la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a cuceri orașul Gaza # Profit.ro
Mii de manifestanți au ieșit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâșia Gaza, la o zi după ce Israelul și-a anunțat planul de a cuceri orașul Gaza, cel mai mare oraș din teritoriul palestinian.
Acum 4 ore
10:50
Industria aeronautică din Rusia, blocată de sancțiuni și dobânzi ridicate: doar un avion comercial livrat în 2025, din cele 15 planificate # Profit.ro
Producătorii de avioane din Rusia au livrat în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 programate, potrivit datelor companiei elvețiene de analiză ch-aviation, în condițiile în care sancțiunile occidentale asupra componentelor străine blochează producția, iar dobânzile ridicate limitează investițiile, transmite Reuters.
10:20
Prețurile de producție din China au scăzut peste așteptări, alimentând temerile de deflație # Profit.ro
Prețurile de producție din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiștilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Național de Statistică (NBS), citate de Reuters.
09:40
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # Profit.ro
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câștig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters.
Acum 6 ore
09:10
Vinul zilei: un Malbec argentinian cu arome principale de fructe roșii, un vin versatil gastronomic, perfect pentru carne roșie, vânat, empanadas de vită, plăcinte cu carne sau brânzeturi maturate. Cotat cu 92 puncte James Suckling # Profit.ro
Vinul de duminică, Rutini Colección Malbec 2021, este un roșu sec, 100% Malbec, provenit din renumita regiune Mendoza, Argentina.
09:00
Ratele românilor vor exploda de la 1 octombrie.
08:40
”Economia răsfățului”: Cultura micilor răsfățuri înflorește în vremuri de incertitudine economică # Profit.ro
În vremuri economice incerte, fenomenul ”economia răsfățului”, cultura răsfățului prin mici plăceri cotidiene sau experiențe memorabile, cunoaște o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul ”efect al rujului”, observat încă din Marea Depresiune a anilor ’30 și revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziții accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte decorative, care aduc o doză rapidă de satisfacție, relatează CNBC.
08:30
TikTok îți permite să înregistrezi narațiuni peste imaginile filmate direct din editorul intern, păstrând sincronizarea perfectă și calitatea audio originală. Nu ai nevoie de GarageBand sau alte soluții externe, ci doar de câteva ajustări înainte de export, astfel încât vocea să fie clară, fără ecou și la volum uniform.
08:10
Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska, după ce Ucraina și Europa au respins propunerea Rusiei privind încetarea focului # Profit.ro
Casa Albă ia în considerare să îl invite și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unui înalt oficial american și a trei persoane informate cu privire la discuțiile interne, citați de NBC News.
Acum 8 ore
07:00
Pregătiți-vă pentru un weekend de neuitat! După ce concertele se încheie, energia nu se stinge. DJ Bamfi preia controlul și duce distracția la un alt nivel, la afterparty-urile din 22 și 23 august!
Acum 24 ore
22:40
FOTO Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. Cu Maia Sandu la festival de muzică # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a mers în Republica Moldova, în vizită privată.
22:30
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, atenționează că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deșeuri.
20:10
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres.
19:50
350 de practicanți de Karate Kyokushin, din România și străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine.
19:30
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Reuters.
18:20
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că aceste „substanțe chimice veșnice” toxice sunt prezente în sângele, alimentele și apa noastră, adesea la niveluri nesigure, potrivit unei analize Europeannewsroom.com, un proiect comun al agențiilor AFP, BTA, Belga, dpa, STA.
17:50
Mexicul a declarat că armata americană nu va intra pe teritoriul său, în urma unor informații potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să vizeze cartelurile de droguri din America Latină, transmite BBC.
17:20
Austriecii de la Verbund își fac instalație de stocare de energie la parcul lor eolian din Tulcea # Profit.ro
Subisidiara lor românească deține și operează un ansamblu eolian cu putere instalată totală de peste 226 MW la Casimcea, în județul Tulcea, pus în funcțiune în 2012.
17:10
Apă radioactivă dintr-o bază care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare. Guvernul a vrut să țină incidentul secret # Profit.ro
Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, pentru că Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de conducte de apă de la o bază nucleară, arată documentele unei autorități de reglementare, potrivit The Guardian.
16:30
Lucrări Magritte, Warhol, Dali de mai multe milioane de lire sterline vor fi scoase la licitație la Londra # Profit.ro
Opere de artă prestigioase, între care tablouri de René Magritte, Andy Warhol și desene de Salvador Dali, vor fi scoase la licitație la Londra în 17, 18 și 19 septembrie, a anunțat casa de licitații Sotheby's.
15:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.
15:30
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de șah AI (inteligență artificială), relatează BBC.
15:10
Prima locomotivă electrică nou construită, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), cu finanțare asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a finalizat cu succes testele de la Inelul de la Făurei.
15:00
Investigație - Mașini întregi „recreate” din componente falsificate. Peste 1,5 milioane de piese auto contrafăcute au fost confiscate # Profit.ro
Investigațiile făcute de o echipă specializată a companiei Mercedes-Benz pentru depistarea pieselor de schimb falsificate au adus în 2024 o creștere cu aproape jumătate a numărului de anunțuri de vânzare online și a generat un număr uriaș de componente confiscate împreună cu autoritățile.
14:30
Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina. Zelenski promite că ucrainenii „nu își vor abandona pământul” # Profit.ro
Președintele SUA Donald Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
14:00
Universitatea publică din California a anunțat că guvernul american îi cere o amendă uriașă de un miliard de dolari pentru manifestațiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administrației Donald Trump împotriva învățământului superior, relatează AFP.
13:50
Chiar și modelele cu cip M-series pot începe să gâfâie după luni de utilizare intensă, dacă spațiul de stocare se umple sau procesele de fundal scapă de sub control. Urmează pașii de mai jos și readu tableta la viteza inițială fără să pierzi datele.
13:30
Companiile de pensii administrate privat: Proiectul ce prevede plăți eșalonate este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE și OECD # Profit.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunță, printr-un comunicat, că salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private și precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana și OECD, cu principii clare și rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private.
13:30
Cum recuperezi fotografiile șterse din Google Photos înainte să fie eliminate definitiv pe Android # Profit.ro
Google Photos păstrează elementele în coș timp de 60 de zile. După această perioadă, fișierele se șterg ireversibil, deci fiecare zi contează dacă ai șters ceva din greșeală
Ieri
13:00
Imagini sunt prezentate acum cu avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
13:00
Programarea clipurilor te ajută să menții prezența constantă chiar când nu poți filma zilnic. TikTok oferă un scheduler oficial în versiunea web, iar de la primăvara 2025 funcția permite programarea la 30 de zile în avans. Nu ai nevoie de cont Business, doar de un browser la zi și fișiere pregătite în format corect.
12:50
Un schimb de focuri a fost semnalat în New York, chiar în zona turistică populară Time Square.
12:50
Sindicat: Poșta Română a plătit penalități de milioane lei, în urma contractului de citiri contoare. Reacția conducerii # Profit.ro
Poșta Română a plătit penalități de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), citat de Agerpres.
12:30
Gemini, chatbot-ul de inteligență artificială dezvoltat de Google, și-a surprins utilizatorii în ultimele zile cu o serie de mesaje autocritice.
12:20
Corpul de Control al Ministerului Mediului a descoperit pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi la șase direcții silvice din cadrul Romsilva # Profit.ro
Șase direcții silvice (Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 - 2024, relevă concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), citat de Agerpres.
12:10
Noul model lingvistic proaspăt lansat de OpenAI inventează informații mai rar decât versiunile anterioare, conform producătorului.
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
11:50
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declarațiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI și Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
11:20
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei și exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piața americană, a anunțat adjunctul ministrului Economiei și Industriei, Doncho Barbalov, informează Novinite, preluată de Agerpres.
10:40
Prețul aurului a atins un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piața metalelor prețioase # Profit.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveția, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC.
10:10
Norvegia pregătește prima rundă majoră de licențiere pentru petrol și gaze din ultimii ani # Profit.ro
Norvegia se pregătește să lanseze o nouă rundă de acordare a licențelor de exploatare pentru petrol și gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian – prima inițiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunțat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland, transmite Reuters.
09:40
Declin al acțiunilor companiilor europene de apărare, după informații privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # Profit.ro
Acțiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut vineri, contrar evoluției generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite și Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC.
09:20
Autoritatea britanică pentru concurență aprobă preluarea Spirit AeroSystems de către Boeing # Profit.ro
Autoritatea britanică pentru concurență a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu inițieze o investigație aprofundată privind posibile efecte anticoncurențiale ale tranzacției, transmite Reuters.
