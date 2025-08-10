Ratele la locuințe explodează din octombrie. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric: ce sumă vor plăti în plus românii
Fanatik, 10 august 2025 14:30
Începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor exploda. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric. Vezi cu cât ți se mărește rata la locuință.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
14:50
Andrei Vochin remarcă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj – aere de vedetă sau suflu greu de om bătrân” # Fanatik
Andrei Vochin a analizat motivele care duc la startul de sezon ratat pentru Universitatea Cluj, eliminată din Conference League și cu evoluții modeste în SuperLiga.
Acum 15 minute
14:40
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite # Fanatik
Un bărbat de 44 de ani a fost dat dispărut în timpul unei drumeții în Himalaya. Cum a reușit să supraviețuiască fără hrană și fără apă în „iadul alb”.
Acum 30 minute
14:30
Ratele la locuințe explodează din octombrie. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric: ce sumă vor plăti în plus românii # Fanatik
Începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor exploda. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric. Vezi cu cât ți se mărește rata la locuință.
Acum o oră
14:20
Picăturile care ne scapă de ochelarii de citit. Medicamentul aprobat în SUA va ajunge curând pe piață # Fanatik
Autoritățile americane au aprobat un nou medicament pentru tratarea prezbiopiei, pierderea treptată a vederii de aproape
14:10
Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League. Ce se întâmplă la partida cu Csikszereda # Fanatik
Universitatea Craiova a luat o decizie importantă pentru play-off-ul Conference League. Ce vor face oltenii la meciul cu Csikszereda
14:00
Liderii PSD pregătesc revolta împotriva guvernului Bolojan. Anunțul unui fost ministru: „să votăm următoarea moțiune de cenzură” # Fanatik
Se înmulțesc mesajele PSD împotriva guvernului Bolojan. Un fost ministru social-democrat anunță că e gata să voteze și o moțiune de cenzură
14:00
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată # Fanatik
Se pare că premiul cel mare la Loto a fost câștigat de o pensionară cu handicap, dar care consideră că totul este pentru pisica ei.
Acum 2 ore
13:40
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile # Fanatik
O femeie supranumită otrăvitoarea cu ciuperci a încercat să își ucidă soțul, dar și socrii, într-un mod complet neașteptat.
13:30
Cristi Chivu vrea să scape de un campion mondial! Înlocuitorul acestuia ar putea sosi de la Genoa lui Dan Șucu # Fanatik
Cristi Chivu vrea să renunțe la un jucător important din lotul lui Inter, iar în locul acestuia ar putea sosi un fotbalist de la Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu.
13:10
Crystal Palace – Liverpool, în finala Supercupei Angliei. „Cormoranii” favoriți în meciul cu trofeul pe masă # Fanatik
Crystal Palace - Liverpool are loc duminică, 10 august, în Supercupa Angliei. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelul cu trofeul pe masă.
13:00
Protest de amploare, la șapte ani de la violențele din 10 august. Organizatorii avertizează: „În 2026 faptele se prescriu. Ne-au gazat. Nu iertăm” # Fanatik
La șapte ani de la protestul violent din 10 august 2018, „Corupția Ucide” cheamă oamenii în Piața Victoriei. Organizatorii avertizează că în 2026 faptele se prescriu.
Acum 4 ore
12:50
Infractorii străini, deportați imediat din Marea Britanie. Ce alte măsuri dure pregătește guvernul Laburist # Fanatik
Marea Britanie vrea să ia măsuri dure împotriva infractorilor străini condamnați pe teritoriul său. Ce prevăd noile planuri ale Partidului Laburist
12:40
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți # Fanatik
Un bărbat a decis să se răzbune pe vecinul său care îi ocupa constant locul de parcare. Ce idee i-a venit și acum a acționat?
12:40
Momentul de cumpănă din copilăria lui Alex Musi: “O săptămână am vrut să dau de familia mea şi nu mi-a răspuns nimeni!” # Fanatik
Alexandru Musi a dezvăluit un moment neplăcut din copilăria sa. Ce a pățit pe vremea când avea doar 13 ani și se afla în cantonament cu FCSB.
12:30
Momentul în care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prăbușește. 12 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Video # Fanatik
Imagini dramatice din Rusia arată momentul în care un telescaun s-a rupt și a aruncat pasagerii în gol. Peste zece persoane au fost rănite, printre care și un copil.
12:20
Mihai Rotaru, anunț uriaș după U Craiova – Spartak Trnava 3-0: “Lista de acționari este deschisă” # Fanatik
Victoria Universității Craiova cu 3-0 contra lui Spartak Trnava l-a încântat la maxim pe Mihai Rotaru. Ce anunț a făcut acționarul oltenilor după succesul răsunător.
12:00
Caniculă extremă în România. Cod roșu emis de meteorologii ANM: temperaturi de 41 de grade în aceste județe # Fanatik
Canicula continuă să facă ravagii în țară. Meteorologii ANM au emis un cod roșu de temperaturi extreme în România. Care sunt zonele vizate
12:00
Au mers la un festival celebru și au comandat guacamole, iar ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce au pățit mai multe persoane # Fanatik
Mai multe persoane prezente la un festival celebru care au mâncat guacamole au trăit un adevărat coșmar. Ce au pățit aceștia?
11:50
Mohamed Salah, replică tăioasă pentru UEFA, după ce „Pele din Palestina” a fost ucis: „Puteți să ne spuneți asta?” # Fanatik
Mohamed Salah a avut o reacție dură după ce UEFA a postat un mesaj în memoria lui Suleiman Al-Obeid, supranumit „Pele din Palestina”.
11:40
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când familia l-a mai văzut în viață # Fanatik
O vizită la spitalul unde era internată bunica lui s-a transformat într-o tragedie pentru un copil de 4 ani. Băiețelul a murit chiar în fața Unității de Primiri Urgențe.
11:40
Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea lui Donald Trump # Fanatik
Karol Nawrocki, noul președinte naționalist al Poloniei, susținut intens de către George Simion, a obținut o importantă victorie de imagine
11:30
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere” # Fanatik
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Familia lansează acuzații dure la adresa Poliției Române, în contextul în care criminalul încă este liber.
11:30
Candidatul la „Balonul de Aur”, prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil” # Fanatik
Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a oferit o primă reacție după ce procuratura a solicitat ca acuzația de viol împotriva sa să fie trimisă în fața unei instanțe penale.
11:20
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol # Fanatik
Care este meniul oficial la saloanele de protocol de pe Aeroportul Otopeni. Ce firmă a câștigat mega-contractul cu compania de stat
11:10
Adrian Mutu, tranșant dupa ironiile la adresa plecării lui Laurențiu Reghecampf în Sudan: “Nu e o rușine să muncești” # Fanatik
Reghecampf a acceptat oferta de a antrena în Sudan, iar Adrian Mutu îi ia apărarea în urma acestei decizii: „Să muncești nu este penibil”
11:00
Pentru Unirea Slobozia urmează un meci infernal cu FCSB, însă ialomițenii sunt încrezători că pot da lovitura în fața campioanei.
11:00
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului # Fanatik
Cine sunt cele trei persoane depistate la circa 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Au fost utilizate analize ale ADN-ului.
Acum 6 ore
10:50
Trăirile jucătorilor de la FCSB în meciul tur cu Drita: ”Panica a început încet să ne cuprindă” # Fanatik
FCSB a întors rezultatul întâlnirii cu Drita, însă jucătorii au avut un moment de panică în momentul în care kosovarii au avut 2-0.
10:40
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii # Fanatik
Camelia Pătrășcanu anunță o perioadă foarte interesantă odată ce Mercur își încheie retrogradarea. Ce urmează pentru fiecare zodie în parte?
10:30
Omul care l-a îndepărtat pe Cristiano Ronaldo de la Manchester United își recunoaște vina: „Nu a fost niciodată el problema” # Fanatik
Omul care a provocat plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United a vorbit deschis despre acest subiect. Ce a spus
10:30
Duminică, 10 august 2025, de la ora 17:00, stadionul londonez Wembley găzduiește Community Shield, confruntare ce aduce față în față campioana Liverpool și surpriza Crystal Palace, câștigătoarea în premieră a Cupei Angliei. Pe Betano, la […]
10:30
Coșmarul prin care a trecut o adolescentă care a decis să se vopsească acasă. Motivul pentru care a fost la un pas de moarte.
10:20
Vești proaste pentru șoferi: tarifele și amenzile pentru rovinietă cresc semnificativ de la 1 septembrie. Câți bani vor plăti românii în plus # Fanatik
Rovinieta se scumpește din 1 septembrie 2025. Descoperă noile tarife și amenzile pentru autoturisme și cât vor plăti în plus șoferii din România.
10:10
Mihai Stoica l-a lăudat pe cel mai în formă fotbalist din Superliga în acest start de sezon! Despre cine este vorba și ce a spus oficialul de la FCSB
10:00
Mircea Sandu vrea o revoluție în fotbalul românesc! Cine este tricolorul care „a cam luat-o razna” # Fanatik
Mircea Sandu a vorbit pe larg despre criza din fotbalul românesc și a propus o soluție concretă pentru rezolvarea acestei probleme! Despre ce este vorba
10:00
Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are 20.000 de lei. Eu fac ceva mult mai simplu” # Fanatik
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a spus ce salariu primește și cum se compară cu veniturile pe care le-ar avea ca medic.
10:00
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare # Fanatik
Clădirea din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza ar putea renaște din propria cenușă. Aceasta se află în renovare în prezent.
09:40
Ce s-a ales de premiul uneia dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Avea doar 16 ani când a intrat în posesia a 2.000.000 de euro.
09:40
Jovan Markovic pleacă definitiv de la Craiova! Detalii de ultimă oră despre transferul zilei în SuperLiga. Exclusiv # Fanatik
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova, însă va rămâne în SuperLiga. FANATIK a aflat cu ce echipă va semna atacantul de 24 de ani.
09:40
Financial Times, despre măsurile guvernului Bolojan. „România riscă să repete colapsul cu măsuri de austeritate” # Fanatik
Situați politică și economică din România este dezbătută pe larg într-un articol publicat duminică de cotidianul Financial Times
09:30
Daniel Pancu a pus tunurile pe vedeta Rapidului, după ce fotbalistul a fost surprins la festivalul Beach Please # Fanatik
Daniel Pancu l-a luat la țintă pe unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului, care a fost în timpul liber la un festival pe litoral. Ce a declarat fostul selecționer de la U21.
09:20
Ultimele momente înainte de tragedia aviatică din Arad. Pilotul și tânărul de 18 ani, filmați la decolare. La scurt timp și-au pierdut viața. Video # Fanatik
Ultimele imagini cu pilotul Vlad Zgărdău și tânărul de 18 ani, surprinse înainte ca avionul să se prăbușească în Arad. Momentul decolării, filmat.
09:10
Elias Charalambous, probleme de lot pentru FCSB – Unirea Slobozia. Ce jucători vor absenta de la campioni # Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că are probleme mari de lot înaintea meciului FCSB - Unirea Slobozia, mai mulți jucători fiind indisponibili.
09:00
PSD și USR continuă războiul declarațiilor. Cum au ajuns autostrăzile Moldovei subiect de dispută în coaliție # Fanatik
PSD și USR au găsit un nou motiv de ceartă: cele două autostrăzi din Moldova. Social democrații sunt din nou nemulțumiți de Guvernul Bolojan
Acum 8 ore
08:50
Orașul din România unde prețul parcării explodează din 2026. Șoferii vor plăti de trei ori mai mult # Fanatik
Din 1 ianuarie 2026, tarifele pentru parcările de reședință dintr-un oraș din România se vor dubla sau, în cel mai rău caz, se vor tripla. Iată cum vor arăta noile prețuri:
08:40
O caracatiță a evadat din acvariu și a încercat „să înghită” un copil de 6 ani. Scenele de groază s-au derulat sub privirea terifiată a mamei # Fanatik
Cum a ajuns un copil să fie atacat de o caractiță gigant chiar sub privirile mamei sale. Incidentul a avut loc în timpul unei vizite la acvariu.
08:30
Zelenski ar putea fi invitat la summitul din Alaska. Eroarea comisă de trimisul lui Trump în negocierile cu Putin # Fanatik
Casa Albă l-ar putea invita pe Zelenski să participe la summitul din Alaska, la negocierile cu Putin. Ce greșeală a comis omul lui Trump la Moscova
08:30
Află care sunt rezultatele la extragerile loto de duminică, 10 august 2025. Numerele norocoase la Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40 și Noroc Plus. Ce sume uriașe sunt în joc.
08:10
Cosmin Contra, transfer cu năbădăi. Giovanni Becali: „Prietenul meu Ancelotti m-a înjurat!” # Fanatik
Transferul lui Cosmin Contra de la AC Milan la Atetico Madrid a stârnit un scandal între Giovanni Becali și Carlo Ancelotti. Video exclusiv
08:00
Mașina produsă în România pentru plăcerea lui Nicolae Ceaușescu. Primul model i-a fost făcut cadou # Fanatik
Nicole Ceaușescu a primit cadou la un moment dat o mașină produsă în România. Cum se făcea remarcată și despre ce model este vorba?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.