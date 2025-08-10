Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici
Digi24.ro, 10 august 2025 14:30
Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți a înregistrat în 2025 un număr record de peste 22.000 de cereri de înscriere la cursurile de licență, cu peste 40% mai multe decât anul trecut. Prestigiul instituției și siguranța orașului sunt principalele motive pentru care tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina aleg să studieze aici.
Acum 5 minute
14:50
Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată # Digi24.ro
Oamenii de știință au dezvoltat un medicament experimental împotriva gripei, care conține o substanță regăsită inclusiv în ciocolată și care s-a dovedit a fi mai eficientă decât tratamenelte antigripale existente, potrivit News.ro, care citează cercetări publocate în revista științifică PNAS.
Acum 30 minute
14:30
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina să studieze aici # Digi24.ro
Universitatea Națională „Iuri Fedkovici” din Cernăuți a înregistrat în 2025 un număr record de peste 22.000 de cereri de înscriere la cursurile de licență, cu peste 40% mai multe decât anul trecut. Prestigiul instituției și siguranța orașului sunt principalele motive pentru care tot mai mulți absolvenți de liceu din Ucraina aleg să studieze aici.
Acum o oră
14:20
Ucraina a anunţat că a recucerit un sat situat la frontieră în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, o rară victorie a forţelor ucrainene împotriva trupelor ruseşti care continuă să avanseze în est, relatează duminică AFP.
Acum 2 ore
13:50
Antonio Banderas exclude posibilitatea pensionării la împlinirea vârstei de 65 de ani. Starul spaniol de cinema a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum, chiar dacă problemele de sănătate nu l-au ocolit.
13:40
Cel mai înalt versus cel mai lung pod din lume. Cum vor Italia și China să redefinească limitele în construcții # Digi24.ro
Viitorul transporturilor prinde contur pe două continente, Europa și Asia, după ce Italia și China au anunțat construcția a două poduri care ar putea redefini limitele ingineriei moderne, relatează ABC News.
13:40
Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial # Digi24.ro
Rafael Nadal a devenit tată pentru a două oară, după ce soția sa a născut un băiețel. Mezinul familiei va purta numele Miquel și s-a născut în spitalul Quirónsalud Palmaplanas din Palm, la fel ca primul copil al cuplului, potrivit News.ro.
13:20
Trump numește o activistă feministă și lesbiană asumată ambasador SUA la ONU. Cine este Tammy Bruce # Digi24.ro
Tammy Bruce, jurnalistă, activistă feministă și lesbiană asumată, a fost desemnată de Donald Trump pentru funcția de ambasador-adjunct al SUA la Organizația Națiunilor Unite. Numirea, care necesită aprobarea Senatului controlat de republicani, a stârnit reacții mixte din cauza lipsei sale de experiență diplomatică.
13:00
Scandalul opririi lucrărilor la autostrada Moldovei ia amploare. Marius Budăi amenință cu moțiune de cenzură împotriva Guvernului # Digi24.ro
Social democratul Marius Budăi amenință cu o posibilă moțiune de cenzură și un vot „pentru”, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzior A7 și A8 vor fi sistate. Deputatul face apel la toți parlamentarii din Moldovă să își arate susținerea pentru cele două proiecte de infrastructură, să solicite continuarea lucrărilor, iar în caz contrat să voteze „pentru” la următoare moțiune de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan.
Acum 4 ore
12:50
Incendiu la o rafinărie de petrol din orașul rusesc Saratov, după un atac cu drone lansat de ucraineni. Un om a murit # Digi24.ro
Armata ucraineană a lansat un nou atac asupra unui obiectiv strategic din Rusia. O rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări după ce mai multe drone au lovit orașul Saratov, situat la aproape 1.000 de kilometri de linia frontului. Un om a murit în urma exploziei, iar rafinăria a fost avariată, au anunțat duminică autoritățile rusești.
12:10
Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei # Digi24.ro
Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de peste 125.000 de lei, potrivit Agerpres, care citează purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani. Oamenii legii au tras șapte focuri de armă în încercarea de-ai prinde pe contrabandiști.
12:00
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea” # Digi24.ro
Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta la întâlnirea din 15 august, care va avea loc în Alaska, despre un plan de pace care prevede ca Ucraina să cedeze noi teritorii către Rusia. Putin i-a transmis lui Trump planul său prin trimisul special Steve Witkoff, în cadrul întâlnirii pe care au avut-o la Moscova la începutul acestei săptămâni. Potrivit unei surse citate de Kyiv Independent, SUA ar fi acceptat de „facto” propunerea.
11:50
Religie, familie și pescuit: Cum au legat o prietenie neașteptată JD Vance și ministrul britanic de externe # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, își petrece vacanța în Marea Britanie, invitat de ministrul de externe David Lammy la reședința oficială Chevening House. Cei doi politicieni, veniți din lumi și tabere politice diferite, au legat o prietenie surprinzătoare bazată pe credință, familie și timp petrecut împreună la pescuit, relatează BBC.
11:30
Intervenție dificilă a pompierilor în Delta Dunării, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care a pârjolit zeci de hectare de vegetatie. Salvatorii încearcă să stingă flăcările atât din aer, cu elicoptere, cât și de pe apă. Forțele de intervenție au fost suplimentate astăzi, tocmai pentru a reuși să țină sub control flăcările.
11:20
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați # Digi24.ro
Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. În cazul acestor vehicule, taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, potrivit principiului „poluatorul plătește”.
Acum 6 ore
10:30
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane” # Digi24.ro
Actrița britanică premiată cu Oscar Emma Thompson a povestit la Festivalul de Film de la Locarno cum, în anii ’90, Donald Trump a sunat-o în timp ce filma și a invitat-o la cină, propunându-i să stea într-una dintre proprietățile sale.
10:20
Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al pensiilor speciale: Diferențele sunt mult prea mari și trebuie corectate # Digi24.ro
Gelu Duminică a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta”de la Digi24 că între pensiile speciale și cele normale nu este vorba despre discriminare, ci despre disproporționare. Sociologul susține că în sistemul de acordare al pensiilor speciale nu există echitate sau echilibru și consideră necesară o corectare a cuatumurilor și condițiilor de acordare. Emisiunea integrală cu sociologul Gelu Duminică poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00, la Digi24.
09:50
Sam Altman, creatorul ChatGPT, a spus că unii utilizatori îi cer să readucă stilul „aprobator” al chatbotului, motivând că nu au avut niciodată pe cineva care să-i susțină în viață, iar interacțiunile cu AI-ul le-au oferit încurajarea de care aveau nevoie, relatează Business Insider.
09:10
LOTO – Duminică, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 10 august 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.
09:00
Proteste uriașe în Israel împotriva planului lui Netanyahu de a ocupa complet orașul Gaza # Digi24.ro
Mii de oameni au protestat în Ierusalim, Haifa și Tel Aviv împotriva planului guvernului Netanyahu de a prelua controlul total asupra orașului Gaza, în cadrul unei ofensive criticate de ONU și mai multe țări, care avertizează asupra „consecințelor catastrofale” pentru civili și ostatici.
Acum 8 ore
08:40
Cupolă fierbinte peste România. Aproape toată țara, sub coduri galben și portocaliu de caniculă. Anunțul ANM # Digi24.ro
Cupola de aer tropical se accentuează și se extinde în România, a anunțat duminică meteorologul Meda Andrei, într-o intervenție la Digi24. Aproape toată țara va fi sub cod portocaliu sau galben de caniculă, iar aerul va deveni sufocant, potrivit ANM.
08:30
Apropiații lui Putin avertizează asupra „dezinformărilor” înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska # Digi24.ro
Moscova susține că anumite state vor încerca, prin „provocări și dezinformare”, să împiedice întâlnirea dintre Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, programată vinerea viitoare în Alaska, unde cei doi lideri vor discuta despre eforturile de pace în războiul din Ucraina.
07:50
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Toată lumea speră că se va întâmpla” (Surse NBC News) # Digi24.ro
Întâlnirea dintre Putin și Trump care ar putea decide soarta Ucrainei s-ar putea transforma într-o trilaterală. Surse apropiate Casei Albe au transmis jurnaliștilor de la NBC News că președintele SUA ia în calcul să îl invite pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, pentru întâlnirea din 15 august, relatează Sky News. Dezvăluirea vine după ce Zelenski și aliații europeni, în frunte cu Emmanuel Macron, au anunțat că nu se poate decide soarta Ucrainei fără reprezentanți ai Kievului.
07:30
Bunica vânătoare de pedofili care a condus un imperiu al heroinei. Cum a ajuns celebră Big Mags, capul „familiei infernale a Scoției” # Digi24.ro
Cu mult înainte să apară fenomenul modern al „vânătorilor de pedofili” din mediul online, o bunică din Scoția a devenit celebră peste noapte după ce a reușit să alunge un pedofil condamnat pentru infracțiuni sexuale dintr-un cartier din orașul Stirling. Însă, femeia poreclită „Big Mags” avea un secret murdar care în scurt timp a ieșit la iveală: ea era șefa unui întreg clan de traficanți de droguri care vindeau heroină din așa-numitul „Hotel Haney”.
07:10
Pericolul din piscină: experții în boli infecțioase explică ce germeni se ascund în bazinele publice și cum pot fi evitați # Digi24.ro
Pericolul din piscină: experții în boli infecțioase explică ce germeni se ascund în bazinele publice și cum pot fi evitați
07:10
O criză monetară mult mai mare decât cea din Asia din anii '90 amenință marile economii. Care sunt „giganții” care s-ar putea prăbuși # Digi24.ro
Lumea a intrat pe un teritoriu necunoscut în ceea ce privește povara datoriilor marilor economii. Șapte țări dezvoltate au datorii care depășesc PIB-ul lor anual, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în combinație cu niște rate ale dobânzilor atât de mari. Monedele lor ar putea suferi o serie de devalorizări care amintesc de crizele financiare din Asia și Rusia de la finalul anilor '90, dar la o scară mult mai mare.
07:10
Un laborator din China a inventat o maşină care poate produce cărămizi pe Lună. Cum vor arăta casele # Digi24.ro
O echipă de cercetare din China a dezvoltat „o maşină de fabricat cărămizi lunare”, aducând astfel mai aproape de realitate viziunea science-fiction de „construire a unor case pe Lună cu materiale locale”. Cărămizile ar urma să fie produse din solul lunar.
07:10
Ce despăgubiri pot primi românii pentru zboruri anulate sau întârziate. Cum este calculată valoarea compensației # Digi24.ro
Pasagerii care se confruntă cu zboruri întârziate sau anulate, care ratează legături de zbor sau sunt refuzați la îmbarcare beneficiază, în multe țări din lume, de protecție legală și dreptul la despăgubiri. Sumele acordate pot ajunge la câteva sute de euro.
07:10
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme” # Digi24.ro
Foarte puțini avocați din Rusia mai au curajul să reprezinte în instanță activiști ai opoziției acuzați de „trădare” și „terorism”. Maria Bontsler este una dintre ei și se află acum ea însăși în închisoare, scrie Der Spiegel. Pentru oamenii din Kaliningrad, e cunoscută drept BMW, de la inițialele numelui său Bontsler, Maria Vladimirovna sau, în transliterarea germană, Wladimirowna.
07:10
Sistemul secret folosit de Hamas pentru a plăti salariile angajaților. Cum a reușit să distribuie 7 milioane de dolari în Gaza # Digi24.ro
După aproape doi ani de război, capacitatea militară a Hamas este grav slăbită, iar conducerea sa politică se află sub o presiune intensă. Cu toate acestea, pe tot parcursul războiului, organizația islamistă palestiniană a reușit să utilizeze un sistem secret de plăți în numerar pentru a achita salariile a 30.000 de funcționari publici, în valoare totală de 7 milioane de dolari, conform BBC.
Acum 24 ore
00:10
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava „catastrofa umanitară” din enclava palestiniană, transmite Agerpres.
9 august 2025
23:10
Nicușor Dan a participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, sâmbătă, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din Republica Moldova.
22:40
Record al poliției din Londra: cel puțin 365 de arestări la un singur protest. Manifestație de susținere a grupului „Palestine Action” # Digi24.ro
Poliția din Londra a arestat sute de protestatari adunați în centrul capitalei britanice pentru a susține Palestine Action, un grup activist interzis, desemnat organizație teroristă, potrivit The Times.
22:30
Când s-au format planetele din sistemul nostru solar. Descoperirea unui mic meteorit oferă noi indicii cercetătorilor # Digi24.ro
Un mic meteorit schimbă ceea ce oamenii de știință credeau că știu despre originile sistemului nostru solar. Analiza obiectului celest, foarte vechi, sugerează că planetele stâncoase, atât cele apropiate, cât și cele îndepărtate de Soare, s-ar fi format în același timp, punând sub semnul întrebării modelele actuale privind evoluția sistemului nostru solar, arată Live Science.
21:40
Ce ar însemna retragerea trupelor ucrainene din Donețk pentru planurile Rusiei. „Centura de fortărețe” a Kievului, în pericol # Digi24.ro
Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) subliniază că, dacă trupele ucrainene se vor retrage din întreaga regiune Donețk în cadrul unui acord cu Moscova, rușii vor prelua controlul asupra „centurii de fortărețe” - principala linie defensivă fortificată din regiunea Donețk din 2014 - și vor avea poziții mai avantajoase pentru o ofensivă asupra regiunilor Harkov și Dnipropetrovsk în cazul unei reluări a ostilităților.
21:20
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Edy Chereji despre următorul capitol al UNTOLD: Vrem să ducem acest festival pe mai multe # Digi24.ro
Edy Chereji a dezvaluit felul în care UNTOLD a construit o comunitate şi a dus-o dincolo de granițele României transformand-o într-un veritabil ambasdor al țării. Sunt artiști, povestește Edy Chereji, care vin și descoperă România și Europa prin ochii UNTOLD și în aplauzele a sute de mii de români.
21:20
Orașul în care prețul parcării pe timp de zi se triplează. Primar: „Proiectele noastre promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare” # Digi24.ro
Tarifele pentru un loc de parcare se vor dubla sau chiat tripla de anul viitor, la Târgu Jiu. Prețurile se vor majora pentru parcările de noapte de la 120 de lei la 260 de lei pe an. Șoferii vor plăti mai mult pentru parcările permanente - peste 700 de lei pe an. Autoritățile spun că, în acest fel, vor colecta astfel bani pentru finalizarea investițiilor a căror finanțare a fost oprită de Guvern.
21:10
Cu o sută de ani înainte de Evgheni Prigojin. Cum au fost bolșevicii aproape de colaps din cauza unei revolte neașteptate de la Moscova # Digi24.ro
La sfârșitul lunii iunie 2023, Rusia a fost martora primei sale rebeliuni armate a secolului XXI. Forțele Grupului Wagner, sub comanda lui Evgheni Prigojin, au înaintat constant spre Moscova, doar pentru a se întoarce brusc la doar câteva sute de kilometri de capitală. Un episod remarcabil de similar a avut loc în vara anului 1918, când socialiștii revoluționari de stânga, indignați de semnarea unui tratat de pace cu Germania, au lansat o revoltă armată care a fost aproape de a răsturna stăpânirea bolșevică - oprindu-se la doar câteva sute de metri de Kremlin, care la acea vreme era apărat doar de o mică garnizoană de pușcași letoni. Cu toate acestea, socialiștilor-revoluționari de stânga le-a lipsit un lider capabil să orchestreze o operațiune decisivă, iar bolșevicii au învins în cele din urmă forțele rebele slab coordonate, scrie The Insider.
21:10
Amenzile care îți pot strica vacanța. Locuri unde se aplică sancțiuni grele și ce consideră autoritățile străine abateri de la lege # Digi24.ro
Turismul excesiv este o problemă pentru mai multe state europene, mai ales din cauza unor comportamente deplasate ale unor vizitatori. Așa că în cele mai căutate destinații, amenzile crescute, chiar și de ordinul miilor de euro, sunt soluția autorităților locale, care nu mai fac față plângerilor făcute de localnici. Aceștia sunt exasperați de petrecăreții care beau pe stradă, intră în supermarketuri în costum de baie ori fac zgomot.
21:10
Digi Talks la UNTOLD X cu Claudiu Pândaru şi Jean Valvis: “Antreprenoriatul român e o forță uriașă” # Digi24.ro
Omul de afaceri Jean Valvis invitat la Digi Talks vorbește despre începuturile antreprenoriatului în Romania, “când am venit în Romania PIB-ul era la 35 de miliarde de dolari, în Grecia era la 150 de miliarde. Acum Romania este cu o treime mai puternica față de Grecia. Toata aceasta bogăție a facut-o generația dumneavoastră”.
21:00
Accident pe Centura Bucureștiului. Cinci persoane, printre care 3 copii, au fost duse la spital # Digi24.ro
Cinci persoane, între care trei copii, au fost transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers.
20:50
O localitate din județul Buzău are doar patru zile pe săptămână apă, din cauza secetei. „Cărăm până la etajul 4” # Digi24.ro
Seceta închide robinetele într-o comună cu 4.000 de locuitori din Buzău. La Beceni, apa curge doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul local a decis să raționalizeze distribuția. Oamenii sunt revoltați.
20:40
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie stabilită pentru orice negocieri cu Rusia # Digi24.ro
Țările europene și Ucraina au răspuns „planului rus de încetare a focului” cu o contrapropunere, care, în opinia lor, ar trebui să stea la baza viitoarelor negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, informează Wall Street Journal, care citează doi oficiali europeni informați pe această temă.
20:00
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în România: „Nu putem să avem acest standard dublu” # Digi24.ro
Ministerul Mediului pregăteşte, împreună cu Ministerul Economiei, o iniţiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand şi al deşeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite şi separate foarte clar, a declarat sâmbătă, la Petroşani, ministra Mediului, Diana Buzoianu.
20:00
O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega de pe un pod din centrul Timișoarei # Digi24.ro
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi.
19:50
Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști” # Digi24.ro
Adrian Năstase este supărat că românii nu au ținut doliu pentru Ion Iliescu și compară pe blogul său aducerea în țară a osemintelor lui Carol al II-lea când el era premier și Ion Iliescu președinte, cu funeraliile organizate pentru fostul președinte. El scrie că „așa au procedat «neo-comuniștii»”, pe când „«progresiștii» au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării”.
19:40
Ce au în comun vârstnicii de peste 80 de ani cu memoria ascuțită: surprinzător, nu este stilul de viață sănătos (studiu) # Digi24.ro
Odată ce oamenii ajung la 80 de ani, o urmă de uitare nu este neobișnuită. Totuși, un mic grup de octogenari par să sfideze trecerea timpului, obținând performanțe la testele de memorie la fel de bune ca persoanele cu 30 de ani mai tinere decât ei, potrivit The Times.
19:30
Miniștrii de Externe din UE, discuții înainte de întâlnirea Trump – Putin. Oana Țoiu: O conversație care are implicații asupra Europei # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că a discutat în grupul miniștrilor UE despre poziționarea Uniunii privind viitoarea discuție pentru pacea în Ucraina dar și despre procesul ulterior de reconstrucție a statului. „Este în primul rând o conversație despre Ucraina și despre pacea dintre Ucraina și Rusia”, a afirmat aceasta.
19:10
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir. Radu Miruță, nemulțumit de ritmul anchetei: „E inacceptabil” # Digi24.ro
Ministrul Economiei a declarat că așteaptă rapoartele serviciilor secrete în cazul exploziei de la fabrica de armament din Cugir, dar și ale procurorilor, care verifică situația. Sunt luate în calcul toate ipotezele, inclusiv cea a unui sabotaj. Radu Miruță este nemulțumit de faptul că după o săptămână încă nu sunt clare cauzele incidentului.
18:50
Un bărbat care a scăpat cu viață după ce a căzut 100 de metri într-o prăpastie în zona Vârfului Moldoveanu, recuperat cu elicopterul # Digi24.ro
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.
18:40
Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru # Digi24.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, sâmbătă după-amiază, că până în prezent incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş. Intervenţia continuă, atât terestru, unde acest lucru este posibil, cât şi cu elicopterele care au aruncat circa 200 de tone de apă. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea localităţii Plauru, transmite News.ro.
