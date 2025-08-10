De mâine, începe Bacalaureatul, sesiunea a doua. Peste 30.200 de candidaţi

10:10

Turbulențele cauzate de perturbări ale atmosferei sunt unul dintre cele mai imprevizibile fenomene meteorologice pentru piloți. Turbulențe moderate până la extreme se întâmplă de zeci de mii de ori pe an în întreaga lume. Pentru majoritatea pasagerilor, acestea vor fi resimțite ca zguduituri, dar în cazuri grave pot provoca daune structurale avionului, pierderea temporară a […]