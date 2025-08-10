Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB

08:40

Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea şi dă verdictul despre cel mai contestat jucător de la Rapid. Suporterii, dar şi oamenii de fotbal i-au transmis tehnicianului giuleştenilor că fotbalistul nu are ce să caute la Rapid. Chiar şi aşa, Gâlcă încă mai speră ca acesta să îşi ajute echipa în acest sezon. Costel Gâlcă continuă […] The post Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: “Are nevoie de realizări” appeared first on Antena Sport.