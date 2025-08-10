Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB
Antena Sport, 10 august 2025 14:40
• • •
Acum 10 minute
14:40
Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB # Antena Sport
Adi Petre a ales o nouă „aventură", de data aceasta în Liga a 3-a! Fostul jucător de la FCSB a semnat deja contractul, iar patronul clubului a confirmat înțelegerea. Concret, Adi Petre a ajuns la CS Păulești. Jucătorul care a fost legitimat ultima dată la Concordia Chiajna se va lupta astfel pentru promovarea în Liga […]
Acum 30 minute
14:30
Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii # Antena Sport
Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Patronul Grifonului este aproape de un nou tun financiar în Serie A. Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Italienii au scos la iveală detaliile afacerii puse la cale de milionarul care este şef şi la Rapid. Unul dintre cei mai buni jucători de la […]
Acum o oră
14:10
Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan # Antena Sport
Ies la iveală imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Imediat după ce a semnat cu echipa din Sudan, antrenorul român a avut parte de o şedinţă foto spectaculoasă. Imaginile s-au viralizat imediat pe reţelele de socializare. Reghe tocmai a bătut palma cu cei de la Al-Hilal Omdurman. Laurențiu Reghecampf are parte de o experienţă exotică. […]
14:00
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania). Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74). […]
Acum 2 ore
13:30
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant # Antena Sport
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova! Atacantul nu intră în planurile lui Mirel Rădoi și semnează cu un club din Liga 1. În stagiunea precedentă, Markovic a fost împrumutat la Hermannstadt și Oțelul Galați. Totuși, Mirel Rădoi a hotărât să nu se bazeze pe jucătorul de 24 de ani, după întoarcerea acestuia la Universitatea […]
13:30
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior # Antena Sport
Ies la iveală amănunte importante despre situaţia lui Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano! Spaniolii vin cu dezvăluiri din interior şi spun că ultima decizie a şefilor clubului madrilen l-a enervat pe român. Este vorba despre mutarea făcută în urmă cu doar câteva zile. Rayo a răscumpărat jumătate din procentele pe care Villareal le avea. […]
Acum 4 ore
12:40
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor # Antena Sport
S-a spus că Dennis Man este aşteptat în Olanda, acolo unde ar fi trebuit să efectueze vizita medicală. Internaţionalul român a fost dat însă de gol de italieni. Deşi se credea că PSV Eindhoven a bătut deja palma cu cei de la Parma se pare că lucrurile nu sunt atâ de simple pentru jucătorul în […]
12:40
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani # Antena Sport
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcţie, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a clubului din São Paulo. Augusto Melo, care l-a adus pe internaţionalul olandez Memphis Depay la Corinthians în septembrie 2024, este trimis în faţa instanţei pentru „asociere la infracţiuni", „spălare de bani" […]
12:20
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon # Antena Sport
Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5, din noul sezon de Liga 1. Campioana României a avut parte de un început modest de sezon, în campionatul intern. FCSB a adunat doar 4 puncte din primele 4 partide […]
11:50
Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off din Liga 1. Antrenorul, în prezent liber de contract, a dat un verdict despre favoritele la calificarea în această fază a competiției. În opinia lui „Munti", echipele care au făcut achiziții importante în perioada de mercato au o șansă de a se califica în play-off. […]
11:50
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii” # Antena Sport
Lovitură totală încasată de către Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a pierdut o sumă uriaşă. Chiar milionarul s-a decis să vorbească şi să dea toate detaliile. Este vorba despre o tranzacţie care i-a fost blocată omului cu banii de la FCSB. În joc sunt 13 milioane de euro, contravaloarea unei fabrici. Gigi Becali are mari […]
11:30
Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica” # Antena Sport
FCSB a fost aproape de un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous a fost condusă, scor 0-2, de Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. A reuşit însă să revină şi să câştige după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac. Unul dintre eroii celor […]
10:50
Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!” # Antena Sport
Constantin Budescu și-a găsit echipă! Mijlocașul ajuns la 36 de ani va semna un nou angajament. Budescu va ajunge în perioada următoare la CS Tunari, formație care evoluează în Liga a 2-a. Chiar un oficial al clubului ilfovean a făcut dezvăluirea. Constantin Budescu semnează cu CS Tunari Potrivit informațiilor oferite de Florin Vlădilă, Constantin Budescu […]
Acum 6 ore
10:30
Universitatea Craiova – Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc # Antena Sport
Meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, oltenii lui Mirel Rădoi se află pe locul 3 în campionat, cu 10 puncte, la un punct față de liderul UTA. De cealaltă […]
09:50
PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man # Antena Sport
PSV Eindhoven, campioana en titre a Olandei, a învins fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formaţia Sparta Rotterdam, sâmbătă, în prima etapă a noii ediţii din Eredivisie. Debutantul Ruben van Bommel, fiul fostului jucător şi antrenor al lui PSV, Mark van Bommel, a deschis scorul în minutul 3, celelalte goluri […]
09:50
Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham # Antena Sport
Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham. Presa din Anglia vine cu noi dezvăluiri despre mutarea starului de 25 de ani pe Anfield. Marc Guehi, fundaș central de la Crystal Palace, dar şi în naţionala Angliei este dorit de granzii din Premier League. Liverpool vrea […]
09:40
Amendă uriaşă pentru olteni! Câţi bani e nevoit Mihai Rotaru să plătească după meciul cu FK Sarajevo # Antena Sport
Patronul oltenilor, Mihai Rotaru e nevoit să plătească scump calificarea echipei sale în turul 3 preliminar al Conference League. Universitatea Craiova a primit mai multe amenzi după meciul retur contra celor de la FK Sarajevo, câştigat de formaţia lui Mirel Rădoi cu scorul de 4-0. Echipa lui Mirel Rădoi e aproape de play-off-ul Conference League […]
09:30
Un jucător de la FCSB a refuzat oferta unei echipe din Liga 1, iar patronul a ieșit la atac: “Un fotbalist slab” # Antena Sport
Patronul unei echipe din Liga 1 a ieșit la atac, după ce un jucător de la FCSB a refuzat oferta sa. Acesta este de părere că fotbalistul este unul „slab", chiar dacă l-a dorit la formația sa, în această perioadă de mercato. Este vorba despre Jordan Gele, jucător pe care Gigi Becali îl vrea plecat […]
09:20
Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există # Antena Sport
90 de milioane de euro a cheltuit echipa abia promovată în prima ligă, iar semnalele sunt că nu se va opri aici. SC Neom i-a transferat, printre alții, pe Nathan Zézé (20 de milioane de euro, de la Nantes), Marcin Bulka (15 milioane de euro, Nice) sau Saïmon Bouabré (10 milioane de euro, Monaco). Starul […]
09:10
Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB! Jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vine cu noi dezvăluiri despre problemele de la echipa campioană! Acesta a vorbit despre jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous. Conntinuă să fie complicată situaţia echipei roş albastre din cauza accidentărilor. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot ale lui Elias Charlambous. […]
09:00
Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj – Petrolul 1-1 # Antena Sport
Dan Nistor a bifat o nouă performanță în Liga 1, după U Cluj – Petrolul 1-1. Veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău a atins o bornă impresionantă, după partida din Liga 1. În vârstă de 37 de ani, Dan Nistor a adunat 67 de minute în duelul de la Sibiu, cu Petrolul. Acesta a reușit o […]
Acum 8 ore
08:40
Mihai Stoica a vorbit despre jucătorul unei rivale din Liga 1. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia. Este vorba despre Marinos Tzionis, jucător legitimat la UTA, echipă care se află pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Farul, scor 2-1. La finalul partidei, „MM" a dezvăluit că și Elias […]
08:40
Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: “Are nevoie de realizări” # Antena Sport
Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea şi dă verdictul despre cel mai contestat jucător de la Rapid. Suporterii, dar şi oamenii de fotbal i-au transmis tehnicianului giuleştenilor că fotbalistul nu are ce să caute la Rapid. Chiar şi aşa, Gâlcă încă mai speră ca acesta să îşi ajute echipa în acest sezon. Costel Gâlcă continuă […]
08:20
“Aere de vedete!” Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – Petrolul 1-1: “Foarte slab” # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii după partida din etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1. U Cluj a condus-o pe Petrolul în cadrul partidei jucate la Sibiu, după golul marcat de Lukic, înainte de pauză. „Lupii galbeni" au revenit însă […]
Acum 24 ore
23:50
Gicu Grozav, întrebat despre retragerea din fotbal după U Cluj – Petrolul 1-1! Jucătorul a dat răspunsul pe loc # Antena Sport
Gicu Grozav a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Jucătorul a fost întrebat, la interviu, despre retragerea din fotbal și a dat răspunsul pe loc. Grozav și-a prelungit recent contractul cu Petrolul, echipă pentru care va mai evolua cel puțin încă un an. Acesta a declarat că nu se gândește încă la […]
23:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22 # Antena Sport
Sorana Cîrstea a obţinut calificarea în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o pe Magdalena Frech, favorita numărul 22 a turneului din Ohio. Cîrstea a câştigat partida cu 7-6(4), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 24 de minute de joc. Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati Cîrstea […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati! Victorie superbă după ce a învins capul de serie 22 appeared first on Antena Sport.
23:10
OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro # Antena Sport
Lucas Chevalier este noul portar al celor de la PSG. Campioana Europei l-a transferat pe francezul de 23 de ani de la Lille pentru suma de 40 de milioane de euro. Parizienii au confirmat pe site-ul oficial că Lucas Chevalier, care va purta numărul 30, a semnat un contract valabil cu echipa pregătită de Luis […] The post OFICIAL | Lucas Chevalier a fost prezentat de PSG! Campioana Europei a plătit 40 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
23:10
Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: “Am fost atenționați că e mai bine așa!” # Antena Sport
Mihai Stoica a dezvăluit că fanii FCSB-ului nu își vor susține favoriții la returul cu Drita, din Kosovo. Oficialul a dezvăluit că echipa lui Gigi Becali nu va cere bilete pentru manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Drita – FCSB se va disputa pe 14 august, de la ora 21:00. […] The post Fanii FCSB-ului nu fac deplasarea în Kosovo, pentru returul cu Drita: “Am fost atenționați că e mai bine așa!” appeared first on Antena Sport.
22:20
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract. Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu […] The post Mihai Stoica, ironic după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj: “Aşa am citit” appeared first on Antena Sport.
22:10
Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: “Nu ne îmbătăm cu apă rece” # Antena Sport
Adi Mihalcea a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul echipei din Arad a făcut apel la calm, după ce echipa sa a ajuns pe primul loc. După victoria cu Farul, UTA are 11 puncte în Liga 1 și ocupă, cel puțin provizioriu, prima poziție. Rapid și Universitatea Craiova completează podiumul, ambele cu […] The post Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: “Nu ne îmbătăm cu apă rece” appeared first on Antena Sport.
21:30
Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Illia Zabarnyi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 milioane de euro reprezentând bonusuri şi taxe de solidaritate, […] The post Un fost elev al lui Mircea Lucescu ajunge la PSG! Francezii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
21:20
Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan, ca Marcus Rashford! Probleme pentru portarii români în La Liga # Antena Sport
Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan au emoţii înaintea noului sezon din La Liga. Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, şi Real Oviedo, echipa lui Horaţiu Moldovan, nu au fost încă legitimaţi. Este o problemă des întâlnită în fotbalul din Spania, acolo unde problemele financiare le dau mari bătăi de cap cluburilor atunci când încearcă să […] The post Ionuţ Radu şi Horaţiu Moldovan, ca Marcus Rashford! Probleme pentru portarii români în La Liga appeared first on Antena Sport.
21:10
“Meritam un egal!” Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor # Antena Sport
Ianis Zicu a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul „marinarilor” a dezvăluit și ce l-a nemulțumit în cadrul partidei jucate la Arad. Farul a avut mai multe ocazii în finalul partidei de la Arad, însă elevii lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea. Astfel, echipa de la malul mării a […] The post “Meritam un egal!” Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Și la fotbal cam scârțâie appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnalul Antena Sport | Rică Răducanu nu şi-a pierdut din farmec appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Rădoi se ține tare appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnalul Antena Sport | Emoţii pentru Marco Leu appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnalul Antena Sport | Festival doar de fotbal appeared first on Antena Sport.
20:00
Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma # Antena Sport
Echipa italiană AS Roma a învins la limită, cu scorul de 1-0, formaţia engleză Everton, într-un meci amical disputat sâmbătă pe Hill Dickinson Stadium din Liverpool, noua arenă a “caramelelor”, informează L’Equipe. AS Roma, pregătită din această vară de Gian Piero Gasperini, fostul antrenor al echipei Atalanta Bergamo, a marcat golul victoriei în minutul 70, […] The post Everton, învinsă la meciul de inaugurare a noului stadion! Ce s-a întâmplat la amicalul cu AS Roma appeared first on Antena Sport.
19:30
George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor # Antena Sport
George Puşcaş, jucătorul celor de la Bodrumspor, pare că nu mai are viitor la formaţia din Liga 2 din Turcia. Atacantul român mai are doi ani de contract cu Bodrumspor, dar antrenorul echipei nu se mai bazează pe serviciile sale. Bodrumspor începe noul sezon al ligii secunde din Turcia duminică, dar George Puşcaş nu se […] The post George Puşcaş, out de la Bodrumspor! Atacantul român nu se mai află pe lista turcilor appeared first on Antena Sport.
19:00
Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA # Antena Sport
Fostul antrenor al Elenei Rybakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters. Rîbakina a pus capăt parteneriatului de cinci ani cu Vukov în august anul trecut, cu câteva zile înainte de US Open, înainte de […] The post Stefano Vukov, fostul antrenor al Elenei Rybakina, a scăpat de suspendare! Anunţul oficial făcut de WTA appeared first on Antena Sport.
19:00
Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Hermannstadt, programată duminică. Antrenorul de la Universitatea Craivoa a recunoscut că se teme de un scenariu, înaintea returului cu Spartak Trnava. Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off-ul Conference League, după victoria cu 3-0 din prima manșă a „dublei” cu Spartak Trnava. […] The post Mirel Rădoi, îngrijorat înaintea returului cu Spartak Trnava: “Mi-e teamă!” appeared first on Antena Sport.
18:40
Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate” # Antena Sport
Arne Slot este pregătit pentru al doilea sezon pe banca lui Liverpool. De data aceasta, “cormoranii” vor începe sezonul din postura de campioni ai Angliei, după ce au făcut spectacol sezonul trecut din Premier League. Spre deosebire de sezonul trecut, echipele din Premier League vor avea mai multe bătăi de cap din cauza Cupei Africii […] The post Arne Slot i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah la Liverpool: “De-asta l-am adus. Cred şi simt că poate” appeared first on Antena Sport.
18:20
Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!” # Antena Sport
Daniel Oprița a vorbit despre situația în care se află Steaua și a venit cu o soluție prin care echipa sa ar avea drept de promovare în Liga 1. Antrenorul este de părere că planul ar fi unul benefic pentru fotbalul românesc. Steaua a debutat în noul sezon de Liga a 2-a și a adunat […] The post Daniel Oprița a propus o soluție pentru ca Steaua să aibă drept de promovare în Liga 1: “Să ne dea 500.000!” appeared first on Antena Sport.
18:00
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. Ştefania Uţă a încheiat cursa cu timpul de 55.55 secunde, cea mai bună performanţă personală şi record al competiţiei, care îi conferă şi poziţia de lider european la U20. Ştefania Uţă a […] The post Ştefania Uţă, AUR la proba de 400 metri garduri de la Campionatele Europene U20 appeared first on Antena Sport.
17:30
CFR Cluj a oficializat al 2-lea transfer al zilei! Ardelenii au făcut anunțul la câteva ore de la prezentarea lui Ovidiu Perianu, jucător care a ajuns în Gruia după despărțirea de FCSB. În lotul lui Dan Petrescu a ajuns și Jayden Rus, în vârstă de 16 ani, care a fost format în Statele Unite, la […] The post CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” appeared first on Antena Sport.
17:30
Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: “Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici” # Antena Sport
Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat. Monegascii au deschis scorul, după doar două minute de joc, prin Maghnes Akliouche, înainte ca Inter să […] The post Cristi Chivu, încrezător înaintea noului sezon din Serie A: “Sunt antrenorul lui Inter, iar aceştia sunt jucători puternici” appeared first on Antena Sport.
17:00
“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială” # Antena Sport
În vârstă de 79 de ani, Rică Răducanu își petrece timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase. De asemenea, Rică Răducanu a dezvăluit că are mereu timp de […] The post “Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială” appeared first on Antena Sport.
16:50
Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: “Eram puţin distrasă” # Antena Sport
Naomi Osaka a pierdut finala turneului WTA 1000 de la Montreal în faţa noii senzaţii a tenisului feminin, Victoria Mboko. În vârstă de numai 18 ani, canadianca a trecut de patru foste câştigătoare de Grand Slam pentru a cuceri cel mai important trofeu al carierei sale. De asemenea, Mboko a declarat că Naomi Osaka este […] The post Naomi Osaka şi-a cerut scuze după finala cu Victoria Mboko de la Montreal: “Eram puţin distrasă” appeared first on Antena Sport.
16:30
“Nu a scăpat de mine!” Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre împrumutul lui Andrei Gheorghiţă la U Cluj. Jucătorul de 23 de ani nu va continua în acest sezon la campioana României. Patronul roş-albaştrilor consideră însă că Andrei Gheorghiţă este un jucător de perspectivă şi va creşte, ţinând cont că are numai 23 de ani. Tocmai […] The post “Nu a scăpat de mine!” Gigi Becali, mesaj categoric pentru Andrei Gheorghiţă, după ce l-a împrumutat la U Cluj appeared first on Antena Sport.
