Florile sfințeniei din grădina sihaștrilor dumnezeiești, Cuvioşii Cleopa și Paisie, ne invită la pridvoarele Raiului
Ziarul Lumina, 10 august 2025 16:00
În încheierea dumnezeieștii Privegheri, la praznicul Sfintei Teodora de la Sihla, premergătoare zilei de mâine, când va fi proclamarea locală a canonizării Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria, se
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
16:00
Florile sfințeniei din grădina sihaștrilor dumnezeiești, Cuvioşii Cleopa și Paisie, ne invită la pridvoarele Raiului # Ziarul Lumina
În încheierea dumnezeieștii Privegheri, la praznicul Sfintei Teodora de la Sihla, premergătoare zilei de mâine, când va fi proclamarea locală a canonizării Sfinților Paisie și Cleopa de la Sihăstria, se
Acum o oră
15:50
În Duminica a 9-a după Rusalii, 10 august, la Sfânta Liturghie s-a făcut pomenirea minunii Potolirii furtunii de către Domnul Hristos (Matei 14, 22-34). În cuvântul de învățătură rostit astăzi la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cadrul Reședinței Patriarhale din Capitală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a explicat că dificultățile vieții sunt învinse prin credința puternică în Hristos Domnul.
15:40
La mijlocul săptămânii trecute au intrat în vigoare taxele vamale impuse de Statele Unite mărfurilor din peste 60 de ţări şi Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a încheiat acorduri
15:40
Autoritățile de la Chișinău au atras repetat atenția în ultimul timp asupra temerilor pe care le au că Moscova a pus la punct diverse mecanisme de influențare a alegerilor legislative din 28 septembrie, cruciale
15:40
Aflată în vizită oficială în Ucraina, ministrul de externe, Oana Ţoiu, a avut joi întâlniri cu preşedintele Volodimir Zelenski și cu alți oficiali de rang înalt ai țării vecine. În cadrul discuțiilor cu
15:40
Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat, la Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP şi Reuters. „Vrem să predăm ştafeta
15:40
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere, impuse pentru prima dată în septembrie 2024, a anunţat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, relatează AFP. La rândul său, guvernul polonez a extins
15:30
În Duminica a 9‑a după Rusalii, 10 august, la Sfânta Liturghie s‑a făcut pomenirea minunii Potolirii furtunii de către Domnul Hristos (Matei 14, 22‑34). În cuvântul de învățătură rostit astăzi la
15:30
Clădire reprezentativă a capitalei Banatului, Castelul Huniade, închis pentru vizitare de aproape 20 de ani, va fi restaurat. La sfârșitul săptămânii trecute a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor
15:30
În data de 10 august 2025, începând cu ora 10:00, publicul din Iași a participat la un eveniment-spectacol intitulat „Poveste interbelică”, susținut de un grup de artiști în interiorul Muzeului „Mihai
15:30
Inundaţii excepţionale, secete recurente, grădini aflate în stare de degradare: castelele de pe Valea Loarei, la fel ca o mare parte a patrimoniului francez, suferă din cauza schimbărilor climatice, iar
Acum 2 ore
15:20
În tradiția românească, luna august este cea a belșugului de roade, luna care ne aduce pe masă bunătățile pe care le-a rodit pământul și le-a copt soarele cald al verii. De aici și denumirea populară de Gus
15:20
Dacă ar fi copilăria un personaj cu care să pot purta o conversație, i-aș pune întrebări, dar, pentru că nu pot, lansez o provocare adulţilor, aceea de a analiza puterea lui „nu”, un cuvânt pe care eu cre
15:00
În capela Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a fost săvârşită sâmbătă, 9 august, slujba de pomenire a părintelui profesor Dumitru Abrudan, la un an de la trecerea sa la
15:00
Merg ca să se cunune, să-și boteze copiii și să-i petreacă pe ultimul drum pe cei dragi atunci când le-a venit sorocul. Asta o fac toți, inclusiv cei care altfel nu prea sunt duși la biserică, nici la propriu,
15:00
Una dintre personalitățile de excepţie ale vieţii bisericeşti din Transilvania secolului trecut a fost Mitropolitul Nicolae Bălan. Fără să exagerăm deloc, putem afirma că după Mitropolitul Andrei Şaguna,
14:50
Am avut primul contact cu el în timpul unor filmări, la Mănăstirea Dealu. Pe la începutul anilor 2000 produceam un documentar pentru emisiunea de viață spirituală (TVR) când mi-a apărut în cale figura
Acum 4 ore
14:10
În Duminica a 9‑a după Rusalii, 10 august, la Sfânta Liturghie s‑a făcut pomenirea minunii Potolirii furtunii de către Domnul Hristos (Matei 14, 22‑34). În cuvântul de învățătură rostit astăzi la
Acum 24 ore
23:30
Sfântul Grigorie de Nyssa, Marele cuvânt catehetic sau despre învățământul religios, cap. 35, în Părinți și Scriitori Bisericești (1998), vol. 30, p. 334„Întocmai ca și cei ce s-au rătăcit prin
23:20
Sf. Mc. Laurenţiu arhidiaconul; Sf. Sfinţit Mc. Xist, Episcopul Romei; Sf. Mc. Ipolit # Ziarul Lumina
Sfântul Mucenic Laurenţiu a trăit în zilele împăratului Valerian (253-260). Pornindu-se prigoană împotriva creştinilor, Xist al 2-lea, Episcopul Romei, a poruncit lui Laurenţiu, arhidiaconul său, care era de
23:20
Fraților, noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu; iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înțelept meșter, am pus temelia; iar altul
Ieri
00:50
Fiecare suflet are de învățat neîncetat. Nu ne putem considera niciodată ajunși la destinație, ci ne aflăm mereu în mers, mereu însetați după adevăr și frumos: „Această frumusețe e Dumnezeu Însuși. Du
8 august 2025
22:50
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 35, 3, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, p. 332„(...) Iar omul, lăsând la o parte frica, a început să se plece spre
22:40
„În vremea aceea Iisus, chemând la Sine pe ucenicii Săi, le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că, iată, sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce; și nu vreau să le dau drumul
22:40
Sfântul Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos # Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Matia era unul dintre cei 70 de Apostoli ai Domnului Hristos, care s-a numărat apoi cu cei 12 Sfinţi Apostoli (Fapte 1, 26), în locul lui Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut pe Mântuitorul,
22:40
Fraților, cel ce ține ziua, o ține pentru Domnul; și cel ce nu ține ziua, nu o ține pentru Domnul; și cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă și mulțumește lui Dumnezeu; și cel ce nu mănâncă,
18:40
Fiecare suflet are de învățat neîncetat. Nu ne putem considera niciodată ajunși la destinație, ci ne aflăm mereu în mers, mereu însetați după adevăr și frumos: „Această frumusețe e Dumnezeu Însuși. Du
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
De peste 100 de ani (cu excepția perioadei comuniste), la cimitirul eroilor de la Tabla Buții (satul Slon, comuna Cerașu, județul Prahova) au loc, de sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, slujbe de
15:40
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante cu perioada de candidare până la 31 august 2025: lucrător gestionar la Serviciul colportaj;
15:30
Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint # Ziarul Lumina
Bucureşti, 8 august 2025 Preafericirii Sale,Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,Arhiepiscopul Atenei și al Întregii GreciiPreafericirea Voastră,Cu adâncă tristețe, am primit
15:20
Bucureşti, 8 august 2025 Preafericirii Sale,Preafericitului Părinte Ieronim al II-lea,Arhiepiscopul Atenei și al Întregii GreciiPreafericirea Voastră,Cu adâncă tristețe, am primit
14:20
De sărbătoarea Schimbării la Față, miercuri, 6 august 2025, Părintele Episcop Ignatie a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din municipiul Huși, cu prilejul hramului
14:10
În ziua de sărbătoare închinată de Sfânta Biserică Schimbării la Față a Domnului Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta și
14:10
Despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului trecut, recent canonizat, am citit câte ceva în liceu, am aflat mai multe în timpul Facultății de Teologie
14:00
Numeroși credincioși au participat, pe 6 august, la hramul Mănăstirii „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului, județul Covasna. De asemenea, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ioan Iacob
13:40
Praznicul Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia # Ziarul Lumina
La sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, 6 august, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, unde a săvârşit
13:40
La prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului, miercuri, 6 august, Mănăstirea Izbuc și‑a serbat unul dintre hramurile principale ale sfântului așezământ. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a
12:20
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, ocrotitoarea paraclisului spitalicesc din cadrul Spitalului Municipal Arad, credincioșii, pacienții și cadrele medicale au primit binecuvântarea
12:20
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, în perioada 14‑17 august 2025, icoana
12:20
La mănăstirea argeșeană Robaia a fost cinstit joi, 7 august, Sfântul Cuvios Pafnutie‑Pârvu Zugravul. Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a oficiat
11:40
În ziua de 7 august 2025, la evenimentele liturgice desfășurate la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, prilejuite de proclamarea locală a Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie, a participat și un grup de
11:40
La praznicul Schimbării la Față, 6 august, obștea Mănăstirii Almăj‑Putna din județul Caraș‑Severin și‑a sărbătorit hramul. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost alături de
7 august 2025
23:40
Fraților, când vă adunați împreună, fiecare din voi are psalm, are învățătură, are descoperire, are limbă, are tălmăcire: toate spre zidire să se facă. Dacă grăiește cineva într-o limbă străină, s
23:30
Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Zecea, Capitolul al Doilea, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, pp. 932-933„Dacă deci mlădița este în
23:20
„În vremea aceea a intrat Iisus în templu și i-a alungat pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor care vindeau porumbei. Și a zis lor:
23:10
Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia; Sf. Ier. Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului, şi Miron, Episcopul Cretei # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul lui Hristos (†820) a trăit pe vremea împăratului Leon al V-lea Armeanul (813-820), unul dintre împăraţii care luptau împotriva sfintelor icoane. Ca episcop al Cizicului,
22:50
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat recent, la Zalău, că viitoarea Politică Agricolă Comună (2028-2034) va pune accentul pe integrarea vegetalului cu zootehnia, în detrimentul actualelor subvenţii pe
22:50
Drumurile agricole de la periferia satelor Sârbi şi Tămaia din comuna Fărcașa, Maramureș, au fost reabilitate de primăria comunei pentru a facilita accesul fermierilor la terenurile cultivate, a declarat, pentru
22:50
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a semnat contractul de finanţare, de 93,58 de milioane lei, pentru „Portalul unic al fermierilor solicitanţi ai sprijinului în agricultură”, un
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.