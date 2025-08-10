Mihai Trăistariu, atac dur la adresa politicienilor: „Degeaba iei bani de la omul de rând, iar tu apoi te plimbi cu avionul” E de acord cu protestele profesorilor?
Click.ro, 10 august 2025 16:10
Ucraina și UE refuză propunerea de pace a Rusiei și trimit o contraofertă înaintea summitului Trump–Putin # Click.ro
O propunere recentă a președintelui rus Vladimir Putin privind o posibilă încetare a focului în schimbul cedării unor teritorii din estul Ucrainei a fost respinsă categoric de oficialii de la Kiev și de mai mulți lideri europeni.
Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. Președintele României a participat alături de Maia Sandu la două evenimente # Click.ro
la Festivalul Lupilor,Președintele României, Nicușor Dan, se află în acest weekend în Republica Moldova. Astăzi, a fost prezent, alături de de omologul său moldovean, Maia Sandu, la Festivalul Zemii din comuna Șipoteni, iar sâmbătă a participat la Festivalul Lupilor.
Autoarea unui bestseller cu milioane de vânzări în întreaga lume a fost acuzată că a mințit despre viața sa. Ce a dezvăluit o anchetă jurnalistică # Click.ro
Raynor Winn, autoarea bestsellerului „Drumul de sare”, este acuzată că a inventat parțial povestea din carte. O anchetă jurnalistică a dezvăluit că, în timpul perioadei în care pretindea că ea și soțul ei au fost fără adăpost, de fapt dețineau o casă în Franța, iar bărbatul...
Andreea Esca, apariție neașteptată la UNTOLD 2025. Ținuta vedetei a atras toate privirile. FOTO # Click.ro
Prezentatoarea Știrilor PRO TV, Andreea Esca, a fost una dintre cele mai neașteptate prezențe de la UNTOLD 2025. Vedeta a urcat pe scena Time într-o ipostază complet diferită față de cea cu care și-a obișnuit publicul: în rol de DJ.
Gigi Becali, așa cum nu l-ai mai văzut! Latifundiarul din Pipera, surprins la bustul gol pe șantier. FOTO # Click.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a făcut ieri o vizită pe șantierul bisericii pe care o construiește în zona Pipera, într-un stil cu totul aparte. Omul de afaceri și-a făcut apariția la bustul gol, cu un tricou așezat pe cap pentru a se proteja de soarele puternic, coborând dintr-un Rolls Royce.
Cum se menține Sanda Ladoși în formă la 55 de ani. Două zile pe săptămână, cântăreața practică o metodă extremă: „Atât de bine îi face organismului, de nu crezi!” # Click.ro
Sanda Ladoși, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii românești, are o formă fizică de invidiat la 55 de ani. Artista, care a reușit mereu să își păstreze silueta, recurge acum la o metodă drastică, dar eficientă, ce îi oferă energie și o face să se simtă excelent în pielea ei.
Experiment inedit. Cum reacționează urșii bruni la mirosurile și obiectele umane în sălbăticie. VIDEO # Click.ro
Un jurnalist și fotograf de natură au realizat un experiment inedit în Munții Făgăraș pentru a înțelege mai bine comportamentul urșilor bruni în zonele frecventate de oameni. Ei au amplasat într-un cort gol diverse obiecte cu mirosuri puternice, iar camerele de supraveghere au surprins...
Cinci zodii care au noroc până la începutul lunii septembrie. Leii și Fecioarele au șanse mari să se îmbogățească # Click.ro
Astrologii anunță o perioadă deosebit de favorabilă pentru cinci semne zodiacale, care vor beneficia de oportunități neașteptate și schimbări pozitive până la începutul lunii septembrie. Fie că este vorba de carieră, bani sau viața personală, astrele par să le surâdă în mod special.
Meciul s-a disputat la Sibiu, în locul tradiționalului Cluj.
Ramona de la Clejani și-a cumpărat casă: „Îl invit pe tata la o cafea, în căsuța mea, nu în cea în care m-a abandonat.” FOTO EXCLUSIV # Click.ro
Ramona de la Clejani și-a cumpărat casă. Mesaj pentru Ioniță de la Clejani: „Îl invit la o cafea, în căsuța mea, nu în cea în care m-a abandonat”
Orașul din România unde vor crește tarifele pentru parcare pe timp de zi. Locuitorii sunt revoltați: „Nu ne mai permitem” # Click.ro
Locuitorii municipiului Târgu Jiu vor plăti mai mult pentru locurile de parcare de reședință, după ce Consiliul Local a votat majorarea tarifelor. Noile prețuri vor intra în vigoare de la începutul anului viitor și, în unele cazuri, vor fi de până la trei ori mai mari decât în prezent.
Aeroportul Henri Coandă pregătește schimbări importante. Când dispare limita de 100 ml pentru lichide # Click.ro
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București (Otopeni) face pași importanți spre modernizare, odată cu instalarea unor scannere de ultimă generație care elimină limita de 100 ml pentru lichidele din bagajul de mână. În plus, se anunță schimbări...
Carmen Brumă și Mircea Badea, imagini inedite alături de fiul lor în vacanță. Ce insulă au vizitat # Click.ro
Carmen Brumă și Mircea Badea se bucură de o escapadă relaxantă în Tenerife, alături de fiul lor, Vlad. Cei trei profită de zilele însorite pe insula spaniolă, iar prezentatoarea TV a împărtășit mai multe imagini din vacanță pe rețelele de socializare.
Fiica lui Cristi Borcea, Melissa, a primit de la tatăl ei un apartament evaluat la 1,3 milioane de dolari. Ce facilități de top are locuința din Miami # Click.ro
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani, și-a făcut tatăl mândru după ce a fost admisă la o facultate de arhitectură în Statele Unite ale Americii. Pentru a-i arăta cât de mult o susține, fostul afacerist nu s-a uitat la bani și i-a dăruit un apartament impresionant.
Rugăciunea pe care Iulia Vântur o spune înainte de fiecare spectacol. Vedeta și-a uimit fanii: „Eu cred că asta e menirea mea” # Click.ro
De la începuturile sale în televiziunea românească la consacrarea pe marile ecrane ale Bollywood-ului, Iulia Vântur și-a construit pas cu pas un parcurs artistic remarcabil.
Ce au descoperit doi vloggeri celebri în cele mai exclusiviste palate ale romilor din Soroca: „Este cât se poate de real, incredibil” # Click.ro
Vloggerii Andreia și Ion, cunoscuți sub numele de „Haihui în 2”, au ajuns în Soroca, din Moldova, orașul supranumit „capitala mondială a rromilor”. Acolo au descoperit un cartier cu adevărat impresionant, unde localnicii și-au construit palate luxoase, inspirate din clădiri celebre ale lumii.
Cine este tânăra de 17 ani care a supraviețuit 11 zile în junglă după ce a căzut din avion. Povestea ei a făcut înconjurul lumii # Click.ro
Pe 24 decembrie 1971, Juliane Koepcke, o tânără de 17 ani, a devenit protagonista uneia dintre cele mai uimitoare povești de supraviețuire din istorie.
Caniculă în 30 de județe din țară și în București. Temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic ridicat # Click.ro
România se pregătește pentru un nou val de caniculă, cu temperaturi ce vor atinge 40 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu, valabile pentru duminică și luni, în 30 de județe din țară și în București.
Un val de îngrijorare a cuprins comunitatea online după ce Iulia Albu a publicat o imagine în care apare întinsă pe un pat de clinică, cu un tub de oxigen la nas.
„România nu e o țară, e o afacere!” Dan Negru, extrem de dezamăgit de infrastructura feroviară din țara noastră. Marele regret al jurnalistului # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) și-a exprimat pe rețelele de socializare nemulțumirea față de infrastructura feroviară din România. Jurnalistul a povestit cum, după zeci de ani, trenurile din țara noastră par să fi rămas în același loc, cu întârzieri mari, departe de standardele europene pe care le-a sperat î
Salată de vară rapidă, sățioasă și aromată. Ingredientul secret care face diferența. VIDEO # Click.ro
În doar 10 minute, poți prepara o salată cu gust mediteranean, perfectă pentru zilele calde de vară. Cu ingrediente simple, dar atent alese, această rețetă aduce în farfurie savoarea Italiei și promisiunea unei mese ușoare, dar pline de aromă.
Zodiile care se vor îndrăgosti în a două jumătate a lunii august. Gemenii și Peștii își vor cunoaște sufletul pereche # Click.ro
Astrologia din august aduce un magnetism puternic în viața ta amoroasă, unde granițele se estompează, iar tentația pândește la fiecare pas. Fie că adâncești o legătură romantică, fie că simți atracția dorinței, nu poți nega scânteia pasiunii din inima ta.
Prințesa care provoca incendii în apartamentul său regal. Cum și-a spălat „păcatele” în partea a doua a vieții # Click.ro
Puțini știu că prințesa Alice de Battenberg, mama prințului Philip, era cunoscută printre apropiați pentru un obicei neobișnuit. Fumătoare înrăită, obișnuia să aprindă „accidental” focul în apartamentul său din palat, iar incendiile erau atât de dese încât nimeni...
În nord-estul Indiei, există un loc cu totul special: satul Mawsynram, considerat cel mai ploios loc de pe planetă. Aici, precipitațiile sunt o parte constantă a vieții, cu o medie anuală care depășește 11.000 de litri de apă pe metru pătrat.
Trei băuturi care te mențin hidratat pe perioada caniculei.
Scandalul amoros care a cutremurat Țara Românească. Cine a fost domnitorul care și-a trimis nevasta la ospiciu pentru a se căsători cu amanta # Click.ro
Unul dintre cele mai controversate episoade din istoria românilor a izbucnit în secolul al XIX-lea, atunci când domnitorul Gheorghe Bibescu a sfidat opinia publică, Biserica și elitele politice pentru a fi alături de femeia pe care o iubea – frumoasa Marițica Văcărescu.
Horoscop săptămânal 11–17 august 2025. Zodia care va avea parte de o revelație importantă în carieră înainte de Sfânta Maria # Click.ro
Dragostea plutește în aer în săptămâna 11-17 august 2025! Mercur retrograd se încheie, iar Luna în Pești aduce valuri de romantism și conexiuni profunde. Urmează zile perfecte pentru relații, transformări emoționale și declarații sincere, iar una dintre cele douăsprezece zodii...
Theo Rose, mesaj emoționant pentru Anghel Damian! Ce peripeții a întâmpinat când a vrut să-i ofere un cadou special # Click.ro
O femeie a fost declarată moartă timp de 8 minute. Ce a povestit după ce a revenit la viață # Click.ro
O americancă din Colorado susține că a avut o experiență ieșită din comun după ce a fost declarată moartă timp de opt minute. Brianna Lafferty, în vârstă de 33 de ani, suferă de o boală neurologică rară și gravă, myoclonus dystonia.
Cum arată cel mai urât câine din lume? A câștigat un premiu de câteva mii de dolari.
Serialul Netflix care a cucerit lumea prin numărul mare de scene senzuale. Un thriller plin de suspans, seducție, crime și secrete devastatoare # Click.ro
Adaptată după romanul cu același nume și creată de Rebecca Cutter („Hightown”), miniseria „The Hunting Wives” aduce o nouă abordare unui subiect deja explorat de producții precum Desperate Housewives, Big Little Lies sau The White Lotus: femei privilegiate implicate în crime și secrete periculoase.
Adela Popescu, declarație de dragoste pentru Radu Vâlcan. Ce a realizat actrița în vacanța petrecută la Șușani: „Cum ar fi fost eu să vreau...” # Click.ro
Aflată la Șușani, alături de familie, Adela Popescu a realizat cât de norocoasă este să aibă alături un soț ca Radu Vâlcan, care îi împărtășește visurile și pasiunile. Actrița a publicat recent un mesaj dedicat iubirii autentice și echilibrului din relația lor.
Cel mai iubit membru al familiei Regale din Marea Britanie. Cine a detronat-o pe Kate Middleton # Click.ro
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux # Click.ro
Luna plină din 9 august 2025 aduce o energie de transformare și claritate, iar pentru trei zodii în mod special, aceasta marchează începutul unei perioade pline de reușite.
Rugăciunea pe care să o spui în Postul Adormirii Maicii Domnului. Îți vindecă toate suferințele # Click.ro
Visul cu apă este unul dintre cele mai frecvente simboluri onirice, însă natura acesteia – curată sau tulbure – poate schimba radical semnificația mesajului transmis de subconștient.
Țara de unde îți poți cumpăra un robot umanoid. Poate servi masa, juca fotbal, iar prețurile variază în funcție de sarcinile pe care le îndeplinește # Click.ro
Visezi la un prieten robot care să-ți servească masa sau să-ți scaneze cumpărăturile în supermarket? China tocmai a transformat acest vis în realitate! La Beijing s-a deschis primul mall din lume dedicat exclusiv roboților umanoizi, unde poți să-ți alegi propriul companion pentru acasă sau birou.
Fuego își deschide colecția de artă. În ce oraș vor putea fanii să îi vadă faimoasele picturi: „Cred în frumos și în puterea lui de a salva suflete” # Click.ro
Publicul din Iași este invitat, în perioada 9 august – 7 septembrie 2025, la o expoziție inedită găzduită de Muzeul Municipal „Regina Maria”. Intitulată „Eternități pe pânză”, expoziția reunește lucrări de patrimoniu din colecția privată a artistului Paul Surugiu.
Ceaiul pe care ar trebui sa-l consumăm în fiecare zi. Beneficiile extraordinare aduse sănătății # Click.ro
Știm cu toții cât de sănătoase sunt ceaiurile, însă pe unul dintre ele specialiștii îl recomandă pentru consumul zilnic. Beneficiile aduse? Stare de bine, sănătate îmbunătățită și siluetă echilibrată!
Blestemul de care se teme mama unui copil din Iași, după o excursie în Egipt. Gestul banal pe care l-a făcut tânărul: „Mi-e frică...” # Click.ro
O familie din Iași s-a întors recent dintr-un concediu în Egipt, însă vacanța a luat o turnură neașteptată: mama a devenit extrem de îngrijorată după ce a descoperit că fiul ei a adus acasă o „pietricică” de la piramide.
Motivul pentru care Carmen Tănase nu pleacă în vacanță anul acesta: „Exclus!” Actrița își dorea să ajungă în Grecia # Click.ro
Anul acesta, Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, nu își va face bagajele pentru vacanță. Celebra actriță își dorea să ajungă în Grecia, însă are un motiv bine întemeiat pentru care spune „pas”. De ce acest compromis?
Gruparea engleză și-a asigurat un nou jucător.
Cafeneaua celebră care se închide după un secol și jumătate de istorie. Era frecventată de un scriitor celebru și era celebră pentru ospătarii morocănoși # Click.ro
După un secol și jumătate de istorie, faimoasa cafenea vieneză Bräunerhof, locul unde scriitorul Thomas Bernhard își petrecea zilnic timpul, se închide. Celebră pentru atmosfera autentică și ospătarii morocănoși care îi „încântau” pe clienți cu tonul lor aspru, cafeneaua...
Locul unic de pe Pământ, unde natura a creat valuri de piatră. Motivul uluitor pentru care accesul turiștilor este strict limitat # Click.ro
În Arizona, aproape de granița cu Utah, se află formațiunea geologică spectaculoasă cunoscută sub numele de The Wave. Această capodoperă naturală este sculptată în gresia Navajo de vânt și ploi, în decursul a milioane de ani.
Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin, au aniversat 10 ani de căsnicie. Modul atipic prin care au sărbătorit: „Nu știam exact la ce să ne așteptăm” # Click.ro
Vacanța din Bali i-a prins pe Laura Cosoi și pe soțul acesteia, Cosmin, într-un moment foarte important al relației lor. Ei au sărbătorit 10 ani de căsnicie, iar ziua au marcat-o în spiritul tradițiilor balineze.
Luna plină din 9 august, moment special pentru greci. Tradiția din Antichitate care adună mii de oameni la Acropole și Cap Sounion # Click.ro
Pe 9 august, Grecia trăiește una dintre cele mai așteptate seri ale verii: noaptea lunii pline. De aproape trei decenii, acest eveniment fantastic adună mii de localnici în locuri legendare, de la Acropole la Templul lui Poseidon din Cap Sounion.
Mesajul viral al unui muncitor din Bangladesh. Tânărul acuză românii de discriminare: „Mi-ați făcut rană la inimă de supărare” # Click.ro
Un muncitor străin din Bangladesh, pe nume Rana, s-a declarat nemulțumit de atitudinea unor români față de migranții asiatici. Tânărul a povestit pe TikTok că s-a simțit discriminat în țara noastră, într-un videoclip care a strâns în doar câteva ore peste 10.000 de aprecieri.
Incident grav în tren. Un geam s-a desprins în mers și a căzut peste doi copii aflați în vagon # Click.ro
Două fetițe, de 9 și 12 ani, au fost rănite sâmbătă dimineață într-un tren InterRegio de noapte, după ce un geam al vagonului în care se aflau s-a desprins și a căzut peste ele. Incidentul a avut loc în apropiere de Blaj,
Rețeta de papanași reinterpretată de chef Florin Dumitrescu. Ce trebuie să faci ca să iasă delicioși # Click.ro
Considerat de mulți drept cel mai iubit desert tradițional românesc, papanașul revine în prim-plan cu o variantă reinterpretată de chef Florin Dumitrescu. Fără formă clasică de gogoașă cu biluță, ci sub formă de mici gogoșele prăjite, această rețetă propune o abordare practică și gustoasă.
