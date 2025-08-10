Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oltenii, pe urmele celor 3 puncte
10 august 2025
Universitatea Craiova și FC Hermannstadt se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida oltenilor.
• • •
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia
O persoană care a trecut prin Holocaust a primit un pachet trimis în urmă cu 82 de ani de mama sa. Ce obiecte avea în interior.
Țara în care zeci de mii de femei nu mai pot să muncească. Libertățile le-au fost retrase odată cu noua conducere
Se pare că zeci de mii de femei nu mai pot să muncească odată cu noile ordine date în această țară. Ce se întâmplă aici, de fapt?
Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni. „Trei-patru dughene care vând o felie de pizza cu 11 Euro"
O felie de pizza pe Otopeni a ajuns să coste 56 de lei. Românii critică din nou condițiile de pe cel mai mare aeroport al țării
Video. Mitriţă, erou în China, după anunţul revenirii la naţionala României! Gol și assist în derby!
Alex Mitriță e motivat de anunțul revenirii sale la echipa națională! „Piticul” a marcat din nou China și a oferit o pasă de gol
Accident grav în Constanța. Un șofer a intrat pe contrasens și a proiectat un alt autoturism în patru mașini parcate
Un accident grav s-a produs în Constanța la primele ore ale dimineții. Un șofer a intrat pe contrasens și a lovit alt autoturism, proiectat în patru mașini parcate
Moment înfiorător. Un turist e atacat de un leu, după ce îi întrerupe masa. Cum s-a terminat totul
Clipe de coșmar. Un bărbat aproape este sfâșiat de un leu pentru că îl filmează când mănâncă. Cum s-a încheiat videoclipul.
Căpitanul unei echipe de tot din Serie A, aproape să fie părăsit de superba lui soție. Foto
Un jucător de top din Serie A și de la naționala Italiei ar putea să se despartă de una dintre cele mai frumoase femei, care i-a dăruit și un copil
"Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!" Dezvăluiri neştiute despre celebra frază rostită de Ilie
Andrei Vochin a făcut dezvăluiri, la „Oldies but Goldies”, despre fraza celebră rostită de Ilie Balaci despre Craiova Maxima
Un băiat de 10 ani, prins la volanul unei mașini de polițiști în Dolj. Tatăl lui era pasager
Caz bizar în Dolj unde polițiștii au surprins un băiat de doar 10 ani la volanul unei mașini. Lângă el se afla chiar tatăl său.
Magicianul Robert Tudor a încălcat legea. Cu ce viteză uriașă a fost prins pe autostradă: „Viteza și prostia se plătesc". Video
Cunoscutul magician Robert Tudor a fost prins circulând cu o viteză uriașă pe autostradă. A rămas fără permis de conducere.
Simbol național românesc, folosit ca spațiu de depozitare în Harghita: „Nici cea mai mică urmă de respect"
Un monument important din Harghita, simbol național românesc, este considerat un simplu depozit de materiale de construcții în Harghita.
Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Aberdeen în derby-ul cu Celtic. Foto
Aberdeen, înainte de play-off-ul din UEFA Europa League, se duelează cu Celtic în a doua etapă din campionatul Scoției. Fanii echipei „The Dons” au pregătit o scenografie spectaculoasă.
Andrei Vochin remarcă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj – aere de vedetă sau suflu greu de om bătrân"
Andrei Vochin a analizat motivele care duc la startul de sezon ratat pentru Universitatea Cluj, eliminată din Conference League și cu evoluții modeste în SuperLiga.
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite
Un bărbat de 44 de ani a fost dat dispărut în timpul unei drumeții în Himalaya. Cum a reușit să supraviețuiască fără hrană și fără apă în „iadul alb”.
Ratele la locuințe explodează din octombrie. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric: ce sumă vor plăti în plus românii
Începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor exploda. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric. Vezi cu cât ți se mărește rata la locuință.
Picăturile care ne scapă de ochelarii de citit. Medicamentul aprobat în SUA va ajunge curând pe piață
Autoritățile americane au aprobat un nou medicament pentru tratarea prezbiopiei, pierderea treptată a vederii de aproape
Decizia luată de Universitatea Craiova înainte de marele meci din play-off-ul Conference League. Ce se întâmplă la partida cu Csikszereda
Universitatea Craiova a luat o decizie importantă pentru play-off-ul Conference League. Ce vor face oltenii la meciul cu Csikszereda
Liderii PSD pregătesc revolta împotriva guvernului Bolojan. Anunțul unui fost ministru: „să votăm următoarea moțiune de cenzură"
Se înmulțesc mesajele PSD împotriva guvernului Bolojan. Un fost ministru social-democrat anunță că e gata să voteze și o moțiune de cenzură
Cum a reușit o pisică „să câștige" premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de reprezentanții loteriei, iar când a aflat a fost șocată
Se pare că premiul cel mare la Loto a fost câștigat de o pensionară cu handicap, dar care consideră că totul este pentru pisica ei.
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
O femeie supranumită otrăvitoarea cu ciuperci a încercat să își ucidă soțul, dar și socrii, într-un mod complet neașteptat.
Cristi Chivu vrea să scape de un campion mondial! Înlocuitorul acestuia ar putea sosi de la Genoa lui Dan Șucu
Cristi Chivu vrea să renunțe la un jucător important din lotul lui Inter, iar în locul acestuia ar putea sosi un fotbalist de la Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu.
Crystal Palace – Liverpool, în finala Supercupei Angliei. „Cormoranii" favoriți în meciul cu trofeul pe masă
Crystal Palace - Liverpool are loc duminică, 10 august, în Supercupa Angliei. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelul cu trofeul pe masă.
Protest de amploare, la șapte ani de la violențele din 10 august. Organizatorii avertizează: „În 2026 faptele se prescriu. Ne-au gazat. Nu iertăm"
La șapte ani de la protestul violent din 10 august 2018, „Corupția Ucide” cheamă oamenii în Piața Victoriei. Organizatorii avertizează că în 2026 faptele se prescriu.
Infractorii străini, deportați imediat din Marea Britanie. Ce alte măsuri dure pregătește guvernul Laburist
Marea Britanie vrea să ia măsuri dure împotriva infractorilor străini condamnați pe teritoriul său. Ce prevăd noile planuri ale Partidului Laburist
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. "Răzbunarea" sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Un bărbat a decis să se răzbune pe vecinul său care îi ocupa constant locul de parcare. Ce idee i-a venit și acum a acționat?
Momentul de cumpănă din copilăria lui Alex Musi: "O săptămână am vrut să dau de familia mea şi nu mi-a răspuns nimeni!"
Alexandru Musi a dezvăluit un moment neplăcut din copilăria sa. Ce a pățit pe vremea când avea doar 13 ani și se afla în cantonament cu FCSB.
Momentul în care un telescaun din Rusia plin cu pasageri se prăbușește. 12 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Video
Imagini dramatice din Rusia arată momentul în care un telescaun s-a rupt și a aruncat pasagerii în gol. Peste zece persoane au fost rănite, printre care și un copil.
Mihai Rotaru, anunț uriaș după U Craiova – Spartak Trnava 3-0: "Lista de acționari este deschisă"
Victoria Universității Craiova cu 3-0 contra lui Spartak Trnava l-a încântat la maxim pe Mihai Rotaru. Ce anunț a făcut acționarul oltenilor după succesul răsunător.
Caniculă extremă în România. Cod roșu emis de meteorologii ANM: temperaturi de 41 de grade în aceste județe
Canicula continuă să facă ravagii în țară. Meteorologii ANM au emis un cod roșu de temperaturi extreme în România. Care sunt zonele vizate
Au mers la un festival celebru și au comandat guacamole, iar ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce au pățit mai multe persoane
Mai multe persoane prezente la un festival celebru care au mâncat guacamole au trăit un adevărat coșmar. Ce au pățit aceștia?
Mohamed Salah, replică tăioasă pentru UEFA, după ce „Pele din Palestina" a fost ucis: „Puteți să ne spuneți asta?"
Mohamed Salah a avut o reacție dură după ce UEFA a postat un mesaj în memoria lui Suleiman Al-Obeid, supranumit „Pele din Palestina”.
Un copilaș de 4 ani a mers să își viziteze bunica la spital și a sfârșit tragic. A fost ultima dată când familia l-a mai văzut în viață
O vizită la spitalul unde era internată bunica lui s-a transformat într-o tragedie pentru un copil de 4 ani. Băiețelul a murit chiar în fața Unității de Primiri Urgențe.
Victorie de imagine pentru noul președinte naționalist al Poloniei. Invitație oficială din partea lui Donald Trump
Karol Nawrocki, noul președinte naționalist al Poloniei, susținut intens de către George Simion, a obținut o importantă victorie de imagine
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Criminalul, încă în libertate: „E aici undeva în apropiere"
Mama tinerei ucise de Emil Gânj trăiește în teroare de o lună. Familia lansează acuzații dure la adresa Poliției Române, în contextul în care criminalul încă este liber.
Candidatul la „Balonul de Aur", prima reacție după ce a fost acuzat și trimis în judecată pentru viol: „E oribil"
Achraf Hakimi, fundașul celor de la PSG, a oferit o primă reacție după ce procuratura a solicitat ca acuzația de viol împotriva sa să fie trimisă în fața unei instanțe penale.
Două felii de pizza și un mini-desert, meniul VIP de la Otopeni. Suma uriașă plătită de compania de stat pentru tratația de protocol
Care este meniul oficial la saloanele de protocol de pe Aeroportul Otopeni. Ce firmă a câștigat mega-contractul cu compania de stat
Adrian Mutu, tranșant dupa ironiile la adresa plecării lui Laurențiu Reghecampf în Sudan: "Nu e o rușine să muncești"
Reghecampf a acceptat oferta de a antrena în Sudan, iar Adrian Mutu îi ia apărarea în urma acestei decizii: „Să muncești nu este penibil”
Pentru Unirea Slobozia urmează un meci infernal cu FCSB, însă ialomițenii sunt încrezători că pot da lovitura în fața campioanei.
Cine sunt cele trei victime identificate la aproape 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. S-au folosit analize avansate ale ADN-ului
Cine sunt cele trei persoane depistate la circa 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie. Au fost utilizate analize ale ADN-ului.
Trăirile jucătorilor de la FCSB în meciul tur cu Drita: "Panica a început încet să ne cuprindă"
FCSB a întors rezultatul întâlnirii cu Drita, însă jucătorii au avut un moment de panică în momentul în care kosovarii au avut 2-0.
Mercur își reia tranzitul drept din 11 august! Camelia Pătrășcanu anunță întâmplări neașteptate, dar și clarificări pentru multe dintre zodii
Camelia Pătrășcanu anunță o perioadă foarte interesantă odată ce Mercur își încheie retrogradarea. Ce urmează pentru fiecare zodie în parte?
Omul care l-a îndepărtat pe Cristiano Ronaldo de la Manchester United își recunoaște vina: „Nu a fost niciodată el problema"
Omul care a provocat plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Manchester United a vorbit deschis despre acest subiect. Ce a spus
Duminică, 10 august 2025, de la ora 17:00, stadionul londonez Wembley găzduiește Community Shield, confruntare ce aduce față în față campioana Liverpool și surpriza Crystal Palace, câștigătoarea în premieră a Cupei Angliei.
Coșmarul prin care a trecut o adolescentă care a decis să se vopsească acasă. Motivul pentru care a fost la un pas de moarte.
Vești proaste pentru șoferi: tarifele și amenzile pentru rovinietă cresc semnificativ de la 1 septembrie. Câți bani vor plăti românii în plus
Rovinieta se scumpește din 1 septembrie 2025. Descoperă noile tarife și amenzile pentru autoturisme și cât vor plăti în plus șoferii din România.
Mihai Stoica l-a lăudat pe cel mai în formă fotbalist din Superliga în acest start de sezon! Despre cine este vorba și ce a spus oficialul de la FCSB
Mircea Sandu vrea o revoluție în fotbalul românesc! Cine este tricolorul care „a cam luat-o razna"
Mircea Sandu a vorbit pe larg despre criza din fotbalul românesc și a propus o soluție concretă pentru rezolvarea acestei probleme! Despre ce este vorba
Salariul președintelui CNAS. Câți bani primește lunar Horațiu Remus Moldovan: „Un medic are 20.000 de lei. Eu fac ceva mult mai simplu"
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a spus ce salariu primește și cum se compară cu veniturile pe care le-ar avea ca medic.
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie" să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare
Clădirea din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza ar putea renaște din propria cenușă. Aceasta se află în renovare în prezent.
