Chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin, Kremlinul face o gafă majoră. Sugerează că Alaska ar trebui retrocedată Rusiei

Primele semnale dinspre America și Rusia referitoare la discuțiile de pace din Ucraina nu sunt încurajatoare, deși suntem departe de a trage o concluzie. Președintele american Donald Trump nu doar că vrea să decidă el tot împreună cu Vladimir Putin, dar pare grăbit să încheie o pace cu orice preț, poate chiar dând Rusiei mai […]