Un activist a răbufnit la 7 ani de la protestul din 10 august

Cotidianul de Hunedoara, 10 august 2025 16:10

El atenţionează, la şapte ani de la protestul cu violenţe din 10 August din Piaţa Victoriei, că peste un an faptele se vor prescrie.

• • •

Acum 10 minute
16:10
Acum o oră
15:20
Copil de zece ani, prins la volan. Cine credeţi că se afla în dreapta? Cotidianul de Hunedoara
"La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta (...)
Acum 2 ore
14:20
Mircea Sandu, propuneri. ”E tot mai complicat” Cotidianul de Hunedoara
Cel supranumit Nașul crede că play-off-ul și play-out-ul ar trebui desființate, SuperLiga să aibă...
Acum 4 ore
13:40
Secolul umilirii Europei Cotidianul de Hunedoara
"Delicat ca un buldozer, Trump ne-a arătat că UE nu este capabilă să fie o putere suverană, că este hotărâtă să rămână un vasal într-un imperiul antlantist", Yanis Varoufakis
13:20
Vacanță de coșmar pentru doi olandezi în România Cotidianul de Hunedoara
Cazul a fost anunțat de un bărbat, care a alertat polițiștii.
12:30
Va fi Cod roșu în două județe (hartă) Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii au emis, duminică, o avertizare Cod roșu de caniculă extremă, ce vizează (..)
Acum 6 ore
12:10
Medalie de aur la canotaj! Cotidianul de Hunedoara
A obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).
11:20
Monument al ostașului român, folosit pentru depozitare construcții Cotidianul de Hunedoara
"Neamul este etern prin cultul eroilor", spunea marele istoric și om de stat Nicolae Iorga.
11:00
Becali, la bustul gol pe stradă (video) Cotidianul de Hunedoara
Imaginile au fost postate pe TikTok de un utilizator
10:20
Ce spun principalii lideri europeni despre întrevederea Trump – Putin Cotidianul de Hunedoara
Principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că "doar o abordare care combină o...
Acum 8 ore
09:50
Episodul Carol al II-lea, dat ca exemplu de Adrian Năstase Cotidianul de Hunedoara
"In primul rand, daca e stabilit prin hotarare de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu.
09:20
Prof. dr. Nicolae Dima, despre Era Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Unul din cei mai buni prieteni ai mei din acei ani a fost Niculae Stroie, vecin de peste drum de casa bunicii, care a devenit...
08:50
Dan Tanasă: USR, de la „opoziția curată” la masa sinecurilor lui Bolojan Cotidianul de Hunedoara
Potrivit acestuia, se dovedește încă o dată că USR este doar o anexă a sistemului.
08:30
Sky News: Trump „ia în considerare” să-l invite pe Zelenski la întâlnirea cu Putin Cotidianul de Hunedoara
Informațiile vin la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusia se vor întâlni vineri pentru...
Acum 12 ore
08:10
Câţi bani a câștigat Sorana Cîrstea la Cincinnati până acum Cotidianul de Hunedoara
Sorana Cîrstea (138 WTA) s-a impus după două ore și 22 de minute de joc.
07:20
Suntem gunoiul Europei. ”Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone” Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Mediului spune că pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o...
07:00
CNN: Summitul Trump-Putin seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Condițiile din jurul summitului de vineri favorizează atât de mult Moscova, încât este evident de ce Putin a profitat imediat de ocazie.
06:30
Nicușor Super-bîlbă Cotidianul de Hunedoara
Mai degrabă mi-o imaginez pe Cosette Chichirău alături de Năsui și de Fritz și Clotilde Armand transmițînd în direct pe Facebook și strigînd „Rușine, rușine, rușine! Noi vă dezgropăm!"
06:10
Proclamarea oficială a României neo-bolșevice Cotidianul de Hunedoara
Dincolo de jenanta luptă cu mortul la care s-au dedat cei care nu au avut curajul să o facă pe când Ion Iliescu era în viață, și dincolo de (...)
Acum 24 ore
20:10
Scepticism la Eindhoven la adresa lui Dennis Man: 9 milioane de euro e mult pentru o rezervă! Cotidianul de Hunedoara
Sunt puțini fanii care cred în reușita lui Man la Eindhoven după cum rezultă din numeroasele comentarii, punctul nevralgic fiind...
19:10
Presa locală: Iubita lui Dragoș Anastasiu, implicată într-un proiect de peste 18 milioane de euro finanțat din bani publici Cotidianul de Hunedoara
Asocierea Far Foundation-Termomont Doo Beograd-Unith2B va proiecta și construi, în comuna Florești, Galeria Istorică a Transilvaniei, complexul muzeal care (...)
18:30
S-au încăierat iar. USR acuză PSD de ”neobrăzare” Cotidianul de Hunedoara
"Unde eraţi, domnule, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru...?
18:00
Nadal a devenit tată pentru a doua oară Cotidianul de Hunedoara
Fericire mare pentru fostul tenisman spaniol Rafael Nadal.
17:20
Suporterii CSA Steaua despre Becali: „Păcatele iertate/ Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” Cotidianul de Hunedoara
Cu acest prilej suporterii de pe Ghencea și-au adus aminte și de marele dușman de la FCSB, Gigi Becali.
17:00
Anunţul meteorologilor. Cum începem săptămâna viitoare Cotidianul de Hunedoara
"Duminică (10 august), canicula se va intensifica în judeţele...
16:20
Fotografie făcută cu 10 minute înainte de tragedia aviatică din Arad. „De ce, Doamne?” Cotidianul de Hunedoara
Tatăl victimei de 18 ani din avionul prăbușit la Arad, a postat o fotografie realizată cu 10 minute înainte de accident.
Ieri
15:50
Frica de AUR. Se propune candidat unic la Primăria Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele PNL Bucureşti afirmă că "e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide".
15:10
Incident neobişnuit. Au fost rănite în tren Cotidianul de Hunedoara
Trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri...
14:30
Cine sunt de fapt victimele din avion Cotidianul de Hunedoara
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fabricii din Arad, accident...
14:10
Lider local PSD: Guvernul Bolojan frânează Moldova Cotidianul de Hunedoara
Totodată, critică măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale anunţat de guvern.
13:20
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident (video) Cotidianul de Hunedoara
În chiar prima ieşire pe circuit, fiul regretatului Mihai Leu, aflat la volanul bolidului fostului...
13:10
Dedicație pentru preşedinte: Nicuşor ieşi de sub pat/ Ionel a decedat Cotidianul de Hunedoara
"Dedicatie" pentru președintele Nicușor Dan postata de un cititor pe forumul Cotidianul.ro
12:30
Prăbuşirea de la Arad, avem imagini (video) Cotidianul de Hunedoara
Presa locală a publicat primele imagini de la tragedia din Arad.
12:20
Avion prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad Cotidianul de Hunedoara
"În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa", a transmis...
11:50
Gluma momentului. Cum ți se pare? Cotidianul de Hunedoara
Circulă pe Facebook. Un dialog la funeraliile lui Ion Iliescu.
11:20
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU Cotidianul de Hunedoara
Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul (...)
10:50
Pădurile României, ”primele pe lista de tăieri” Cotidianul de Hunedoara
"Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de...
10:30
Înainte de a se vedea cu Putin, Trump vorbește despre ”schimburi de teritorii” Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA Donald Trump a afirmat vineri un "schimb de teritorii" între Ucraina și Rusia în...
10:20
MINEIUL pe luna IUNIE (Râmnic, 1780) Cotidianul de Hunedoara
Mineiul este o carte liturgică a Bisericii Ortodoxe care cuprinde slujbele sfinților sărbătoriți în fiecare zi a anului bisericesc
10:00
Înotătorul Avram Iancu: ”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren” Cotidianul de Hunedoara
Performanţă de zile mari! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren (...)
09:20
Pilonul II. Problema este şi ”taxa ascunsă” Cotidianul de Hunedoara
"După ce li s-a impus un CASS de 10% pe sumele ce depășesc 3000 de lei, celor peste 8 milioane de cotizanți la fondurile publice de pensii administrate privat...
08:50
Sufletul vremurilor care a dispărut Cotidianul de Hunedoara
Mama s-a stins la câteva zile după Paști. În urma ei a dispărut și căldura casei părintești.
08:20
Dezvăluire de senzație despre Nicușor Dan și funeraliile lui Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Când Președinția a aflat că din partea lui Ion Iliescu vor vorbi cei menționați mai sus, a schimbat versiunea (...)
08:00
A sunat clopotul la 80 de ani de la atacul nuclear asupra Nagasaki Cotidianul de Hunedoara
Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de la Hiroshima, Nagasaki a suferit...
07:30
Scandalul Pilonului II de pensii. Ce spun un fost ministru al Justiției, un economist și un europarlamentar Cotidianul de Hunedoara
Modificarea pilonului II de pensii care nu va permite românilor să retragă toți banii la pensionare a inflamat internetul.
07:00
Pățania unui ziarist român: A sunat prim-adjunctul SRI. De atunci ”am pierdut tot, toate procesele” Cotidianul de Hunedoara
Din 16 decembrie nu că nu am mai câștigat nimic. Am pierdut tot, toate procesele, în toate fazele", spune jurnalistul acum.
06:20
Marea întâlnire Trump – Putin – s-au stabilit data și locul Cotidianul de Hunedoara
S-au stabilit loc și ziua când se vor întâlni Trump și Putin. Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind
06:10
Revenirea Europei la realitate Cotidianul de Hunedoara
Într-o carte de o rară calitate stilistică și bogăție a ideilor, în prealabil prezentată ca șir de conferințe la invitația College de France (Paris), Peter Sloterdijk
00:00
Salvarea învățământului în limba română. Românii din Cernăuți, apel către Țoiu Cotidianul de Hunedoara
Liderii comunității românești din Cernăuți i-au cerut,
8 august 2025
23:50
Autorităţile fiscale ar putea publica lista datornicilor Cotidianul de Hunedoara
Potrivit unui proiect de lege publicat pe
