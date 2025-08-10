„Economia răsfățului” înflorește în vremuri de incertitudine

09:30

Chiar și la nivelul Uniunii Europene, există politicieni care vor să evite confruntarea cu problemele reale de corupție, spune procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi, care adaugă că pentru ea, tăcerea nu este o opțiune. Din experiența de până acum la vârful justiției europene, Kövesi spune că „nu există țară curată” și, chiar dacă corupția nu … The post Kövesi, pentru Tagesschau: Unii politicieni îmi spun „nu ar trebui să vorbiți atât despre aceste cazuri” appeared first on spotmedia.ro.