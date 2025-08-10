„Economia răsfățului” înflorește în vremuri de incertitudine
10 august 2025
În vremuri economice incerte, fenomenul numit „economia răsfăţului", cultura răsfăţului prin mici plăceri cotidiene sau experienţe memorabile, cunoaşte o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul "efect al rujului", observat încă din Marea Depresiune a anilor '30 şi revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziţii accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau …
Sportivii români au obținut o medalie de aur și una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania). Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci și Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74).
Mijlocașul român Alexandru Mitriță, fost jucător la Universitatea Craiova, ajuns în China la Zhejiang FC, a impresionat din nou în campionatul asiatic. Mitriță, plecat de la olteni în această vară, a marcat un gol și a oferit și o pasă de gol într-o partidă nebună a etapei curente din China, pierdută la limită, scor 3-4, …
Ziua 1264 Evoluții pe repede-înainte pentru întâlnirea din Alaska. Dronele ucrainene lovesc o rafinărie și închid mai multe aeroporturi din Rusia
În ziua 1264 de război, au continuat declarațiile pe tema negocierilor care vor avea loc în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump și președintele rus, Vladimir Putin. Pe surse, au apărut informații că Trump ar lua în calcul să îl invite la discuții și pe Volodimir Zelenski, după ce Ucraina și Europa au respins propunerea …
Tensiuni mari între Andrei Rațiu și clubul său Rayo Vallecano. Mesajul plin de subînțeles transmis de fundaș
Fundașul dreapta român Andrei Rațiu a rămas deocamdată la gruparea spaniolă Rayo Vallecano, însă pare că lucrurile au scăpat de sub control în această vară și a apărut un conflict deschis între cele două tabere. Jucătorul de 26 de ani, titular la naționala României, s-a aflat pe radarul mai multor cluburi în această vară, inclusiv …
Marian Rădună, despre dosarul 10 august: Încă o pată pentru Justiție. Au trecut 7 ani și vinovații sunt liniștiți, unii cu pensii speciale
Dosarul 10 august este încă o pată pentru Justiție, spune activistul civic Marian Rădună, în condițiile în care au trecut șapte ani de la violențele din Piața Victoriei, timp în care dosarul a fost doar „plimbat între parchete şi tervigersat", iar anul viitor faptele se vor prescrie. În timpul ăsta, „vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu …
Președintele rus Vladimir Putin și dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko par să își fi reluat eforturile de a provoca o criză a migranților în interiorul Uniunii Europene, cu ajutorul comandantului militar libian Khalifa Haftar. Oficiali ai Comisiei Europene, citați de The Telegraph, susțin că au remarcat o creștere a numărului de zboruri între capitala Libiei, Benghazi, …
Dennis Man este ca și transferat la campioana Olandei, PSV Eindhoven, grupare care va evolua din toamna în grupa majoră de Champions League. Fostul mijlocaș de la FCSB va fi cedat de Parma la Eindhoven, iar la 27 de ani, extrema dreaptă română nu e totuși sigură de postul său de titular nici în Olanda, …
O substanță regăsită și în ciocolată ar putea sta la baza unei noi generații de tratamente împotriva gripei, cu eficiență sporită chiar și în fața celor mai rezistente tulpini. Un studiu publicat în revista PNAS, citat de News.ro, arată că o combinație între teobromină, un compus natural din cacao, și arainozină, o substanță sintetică, a …
Decizie de ultimă oră luată de FCSB, înainte de deplasarea infernală în Kosovo: Nu vom solicita asta
FCSB va merge joia viitoare în deplasarea de la Drita, pentru returul turului al treilea preliminar din cadrul UEFA Europa League, după ce în prima manșă campionii României s-au impus greu, scor 3-2. Și asta după ce Drita a condus la un moment dat cu 2-0, instituind o liniște de mormânt în tribunele de pe …
Întâmplător sau nu, locul ales pentru summitul precipitat Trump-Putin este cel care simbolizează cel mai bine tranzacționalismul ruso-american de dinaintea lungului lor război politic. În 1867, Imperiul Rus a vândut Alyeska („pământul cel mare") Statelor Unite ale Americii, pentru 7,2 milioane de dolari. Rusia are o lungă istorie de război politic, informațional și hibrid împotriva SUA …
Cristi Chivu ar putea produce marele șoc al verii la Inter, cu transferul pe care l-a comandat
Cristi Chivu, actualmente antrenor al celor de la Inter Milano, e pe cale să dea o mare lovitură în acest mercato de vară. Portarul Gianluigi Donnarumma (26 de ani) este dorit de Cristi Chivu la Inter, deși el a fost crescut și introdus în fotbalul mare de marea rivală de pe Meazza, AC Milan. Internaționalul …
Politico: Noul președinte naționalist al Poloniei, invitat în septembrie la Casa Albă. Vizita lui Nicușor Dan este tot „în pregătire"
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a fost invitat oficial la Casa Albă de către președintele american Donald Trump. Vizita de lucru este programată pentru 3 septembrie. Și președintele român Nicușor Dan a primit o invitație oficială, nu și o dată certă pentru întâlnire. Șeful de cabinet al președintelui Poloniei, Paweł Szefernaker, a anunțat, sâmbătă, …
Refuzat de Universitatea Craiova, un fotbalist prinde transferul carierei pentru 35 de milioane de euro
Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, are pentru ce să își muște mâinile de necaz, cum se mai spune, după ce a auzit vestea transferului lui Renato Veiga. Fundașul central portughez de 22 de ani, actualmente la Chelsea, a fost propus acum câțiva ani, pe vremea când își făcea junioratul la Sporting Lisabona, la …
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane!"
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club. „Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Am crezut că era o glumă. 'Bună, sunt Donald Trump'", a dezvăluit Thompson, …
Liverpool îi dă o veste excelentă lui Radu Drăgușin. Negocieri de peste 30 de milioane de euro
Fundașul central român Radu Drăgușin ar putea primi o veste extraordinară către sfârșitul acestui mercato de vară. Vestea vine în contextul în care Marc Guehi (25 de ani), fundaș central de la Crystal Palace și internațional englez (23 de selecții), este disputat atât de Tottenham, cât și de Liverpool. Guehi mai are doar un an …
Duminică, de la ora 10:00, a intrat în vigoare un cod portocaliu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabil până luni, 11 august, ora 10:00. În același interval este activ și un cod galben în alte regiuni ale țării, iar de luni, 11 august, vremea se va înrăutăți în sudul extrem, unde …
FCSB se mișcă rapid pe piața transferurilor și înregistrează un jucător chiar înainte de meciul cu Slobozia
FCSB se mișcă repede și face un anunț surprinzător cu doar câteva ore înainte de noul meci din Superliga, din etapa cu numărul 5, duminică seara, acasă cu Unirea Slobozia. La scurt timp după ce FRF a schimbat regulamentul privind înregistrarea jucătorilor, FCSB s-a mișcat rapid și a mai trecut un jucător pe lista eligibilă …
Atacantul Craiovei, considerat o mare speranță, cale liberă către o altă grupare din Liga 1
Universitatea Craiova se pregătește să se mai despartă de încă un jucător pe care îl are în lot, considerat pe timpuri un mare talent al fotbalului românesc, cu prezențe și la naționala României. Jovan Markovici, atacantul de 24 de ani, este aproape să își încheie conturile cu gruparea olteană, care l-a tot împrumutat în ultima …
UTA Arad este cu adevărat marea revelație a acestui start de sezon din Liga 1, devenind de sâmbătă noul lider după victoria cu Farul Constanța, scor 2-1. Mihai Stoica, managerul general de la campioana FCSB, a remarcat un jucător cu mari calități de la arădeni, pe care ar fi dispus să îl aducă la gruparea …
FCSB l-a cedat în această vară pe tânărul mijlocaș Ovidiu Perianu, care a ajuns la marea rivală de campionat CFR Cluj. Lăsat liber de contract, Perianu, 23 ani, jucător internațional de tineret pentru România, a ales să semneze cu gruparea lui Dan Petrescu, CFR Cluj, lucru pe care l-a făcut de asemenea și Andrei …
Protest în Piața Victoriei, la 7 ani de la violențele din 10 august 2018: Faptele se prescriu în 2026!
Organizația „Corupția Ucide" anunță pentru duminică, 10 august, o manifestație în Piața Victoriei, la exact șapte ani de la intervenția violentă a jand
Tenismena româncă de 35 de ani, Sorana Cîrstea a repurtat o mare victorie în cadrul turneului WTA 1000 de tip Masters de la Cincinnati, în fața unei favorite cu nume. Românca născută la Târgoviște s-a impus cu scorul de 7-6 (4), 2-6, 6-4, în fața Magdalenei Frech din Polonia, (27 de ani, locul 25 WTA), … The post Sorana Cîrstea, victorie mare la Cincinnati în fața unui cap de serie important appeared first on spotmedia.ro.
Gruparea feroviară CFR Cluj, vicecampioana României, e pe cale să renunțe la un jucător adus cu surle și trâmbițe în actualul mercato de vară. Așadar, CFR Cluj este pe cale de a se despărţi de Drilon Islami, jucător transferat de club chiar în această vară. Mijlocașul kosovar în vârstă de 25 de ani a fost … The post CFR Cluj renunță surprinzător la un jucător transferat chiar în această vară appeared first on spotmedia.ro.
Kövesi, pentru Tagesschau: Unii politicieni îmi spun „nu ar trebui să vorbiți atât despre aceste cazuri” # SportMedia
Chiar și la nivelul Uniunii Europene, există politicieni care vor să evite confruntarea cu problemele reale de corupție, spune procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi, care adaugă că pentru ea, tăcerea nu este o opțiune. Din experiența de până acum la vârful justiției europene, Kövesi spune că „nu există țară curată” și, chiar dacă corupția nu … The post Kövesi, pentru Tagesschau: Unii politicieni îmi spun „nu ar trebui să vorbiți atât despre aceste cazuri” appeared first on spotmedia.ro.
Trei narative de dezinformare, prin care Sorin Grindeanu vrea să consolideze un nucleu dur, naționalist, în partid # SportMedia
Cu toate că la ultimele scrutine social-democrații au părut că încearcă mai degrabă să se rupă de eticheta de neocomuniști/ feseniști, izolându-și patriarhul pe strada Atena și nemaiinvitându-l în prim-planul congreselor, PSD încearcă acum să-și reconstruiască ceea ce crede a fi un nucleu dur, în jurul mortului. Pentru asta, strategia este clasică: polarizare, dușman din … The post Trei narative de dezinformare, prin care Sorin Grindeanu vrea să consolideze un nucleu dur, naționalist, în partid appeared first on spotmedia.ro.
S-a terminat plafonul? Șeful CNAS dezvăluie că anul trecut, au rămas peste 100 de milioane necheltuite: „Unii preferă cash” # SportMedia
Mulți români care încearcă să își facă analizele medicale decontate de stat aud același răspuns de la laboratoare: „Nu mai avem fonduri, s-a terminat plafonul”, de multe ori chiar din primele zile ale lunii. Realitatea, însă, este alta, spune președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Invitat în emisiunea „În fața ta” … The post S-a terminat plafonul? Șeful CNAS dezvăluie că anul trecut, au rămas peste 100 de milioane necheltuite: „Unii preferă cash” appeared first on spotmedia.ro.
WSJ: Ucraina și Europa resping propunerea lui Putin și transmit SUA o „linie roșie” clară # SportMedia
Oficialii ucraineni și europeni au respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a opri focul în schimbul cedării de către Ucraina a teritoriilor sale din est, relatează The Wall Street Journal (WSJ), citat de The Kyiv Independent. În locul acesteia, partea ucraineană și cea europeană au prezentat o contrapropunere oficialilor americani, înaintea întâlnirii programate pe … The post WSJ: Ucraina și Europa resping propunerea lui Putin și transmit SUA o „linie roșie” clară appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, vizită privată în R. Moldova – pe iarbă, cu Maia Sandu, la Festivalul Lupilor (Foto&Video) # SportMedia
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, relatează newsmaker.md. Sâmbătă seara, el a participat, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, desfăşurat în Rezervaţia Naturală Orheiul Vechi. Imagini difuzate de postul ONE TV Moldova și Pro Tv Chișinău arată că cei doi şefi de stat au fost … The post Nicușor Dan, vizită privată în R. Moldova – pe iarbă, cu Maia Sandu, la Festivalul Lupilor (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Legătura dintre litiu și Alzheimer. Un remediu vechi care ar putea preveni și chiar inversa boala # SportMedia
Un studiu de lungă durată realizat de cercetători de la Harvard Medical School sugerează că litiul, un metal cunoscut mai ales ca tratament pentru tulburări psihice, ar putea juca un rol esențial în prevenirea bolii Alzheimer și în menținerea sănătății creierului. Rezultatele, care se bazează pe zece ani de cercetări, ar putea deschide calea către … The post Legătura dintre litiu și Alzheimer. Un remediu vechi care ar putea preveni și chiar inversa boala appeared first on spotmedia.ro.
De-a lungul timpului, nenumărate studii au arătat că alimentele ultraprocesate pot predispune la boli cardiovasculare, diabet şi obezitate. Acum, acestei liste se adaugă şi cancerul pulmonar, conform unui studiu recent. Alimentele ultraprocesate conţin ingrediente „niciodată sau foarte rar utilizate în bucătării, ori categorii de aditivi care au rolul de a face produsul final mai gustos … The post Cancer pulmonar fără fumat: cercetătorii dau vina pe alimentele ultraprocesate appeared first on spotmedia.ro.
Cum transformă memoria trauma în nostalgie și de ce uneori ne e „dor” de cei care ne-au rănit # SportMedia
Puține concepte psihologice au intrat atât de repede în vocabularul nostru precum sindromul Stockholm. Totul a început în 1973, la un jaf bancar din capitala Suediei, când ostaticii au dezvoltat o legătură emoțională cu răpitorii. Cazul a șocat opinia publică și a intrat în manualele de psihologie. De atunci, termenul descrie orice situație în care … The post Cum transformă memoria trauma în nostalgie și de ce uneori ne e „dor” de cei care ne-au rănit appeared first on spotmedia.ro.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă că a discutat cu mai mulți lideri europeni despre poziția comună în fața summitului Donald Trump – Vladimir Putin, care va avea loc pe 15 august ]n Alaska. Potrivit lui Zelenski, premierul estonian Kristen Michal i-a transmis că este de acord că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante … The post Europenii strâng rândurile în jurul lui Zelenski înaintea summitului Trump – Putin appeared first on spotmedia.ro.
Legătura oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în două secole. Risc de „extincție a experienței” # SportMedia
Conexiunea oamenilor cu natura s-a redus cu peste 60% din anul 1800, un declin care reflectă aproape perfect dispariția unor cuvinte precum „râu”, „mușchi” sau „floare” din cărți. Potrivit unui studiu citat de The Guardian, modelările computerizate sugerează că această tendință va continua, cu un risc tot mai mare de „extincție a experienței” – pierderea … The post Legătura oamenilor cu natura a scăzut cu 60% în două secole. Risc de „extincție a experienței” appeared first on spotmedia.ro.
Românii au peste 170 de miliarde lei în fondurile de pensii Pilon II. Au fost retrași 4,2 miliarde # SportMedia
Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) gestionau, la finalul lunii iunie 2025, active în valoare de 170,8 miliarde de lei (34 miliarde de euro), în creștere cu 19% față de aceeași perioadă din 2024, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Investițiile sunt realizate în proporție de 93% în active românești, majoritatea în lei, … The post Românii au peste 170 de miliarde lei în fondurile de pensii Pilon II. Au fost retrași 4,2 miliarde appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit două vești excelente într-o singură zi. Roș-albaștrii au reușit să îi recupereze pe Darius Olaru și Juri Cisotti înaintea meciului retur cu Drita. „Olaru vine duminică, va fi apt pentru meciul cu Drita. Cisotti este apt pentru meciul cu Unirea Slobozia”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. În schimb, Risto Radunovic … The post FCSB primește două vești excelente dintr-un foc appeared first on spotmedia.ro.
Trei persoane rănite, într-un atac armat în Times Square. Un suspect de 17 ani a fost reținut # SportMedia
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în Times Square, în inima Manhattanului, a anunțat poliția din New York (NYPD). Victimele, doi adolescenți și un bărbat de 65 de ani, au fost transportate la spital și se află în stare stabilă. Potrivit CBS News, focurile … The post Trei persoane rănite, într-un atac armat în Times Square. Un suspect de 17 ani a fost reținut appeared first on spotmedia.ro.
„Locația contează”, a spus președintele american Donald Trump, fost magnat imobiliar. Câteva clipe mai târziu, a anunțat că Alaska – teritoriu vândut de Rusia Statelor Unite acum 158 de ani pentru 7,2 milioane de dolari – va fi locul în care Vladimir Putin va încerca să obțină „afacerea imobiliară a secolului”: ca Ucraina să cedeze … The post Vor parafa Trump și Putin în Alaska „afacerea imobiliară” a secolului? – analiză CNN appeared first on spotmedia.ro.
Ștefania Uță câștigă medalia de aur la 400 m garduri la Europenele U20 de atletism: A stabilit un record continental # SportMedia
Ștefania Uță a cucerit, sâmbătă, aurul în proba de 400 m garduri, la Campionatele Europene U20 de la Tampere. Sportiva română a terminat cursa în 55,55 secunde, stabilind un nou record al competiției, cel mai bun timp personal și devenind liderul european al categoriei U20. Pe locurile doi și trei s-au clasat Meta Tumba (Franța … The post Ștefania Uță câștigă medalia de aur la 400 m garduri la Europenele U20 de atletism: A stabilit un record continental appeared first on spotmedia.ro.
FCSB pariază pe un jucător care să scoată echipa din criza în care a intrat în această vară. Reintrodus în lot înaintea meciului cu Drita, francezul Malcom Edjouma a evoluat bine contra kosovarilor. A intrat pe teren în ultimele 30 de minute și a luminat jocul roș-albaștrilor. Cei de la FCSB sunt mulțumiți de modul … The post Pariul de la FCSB: Jucătorul așteptat să scoată echipa din criză appeared first on spotmedia.ro.
Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, Vladimir Putin își consultă cei mai fideli aliați. Liderul de la Kremlin a vorbit, în aceeași zi, cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu dictatorul belarus Alexandr Lukașenko, dar și cu lideri din Asia Centrală și India, într-un tur diplomatic intens înaintea … The post Putin își numără aliații, înainte de întâlnirea cu Trump appeared first on spotmedia.ro.
Două fetițe de 9 și 12 ani au fost rănite în noaptea de vineri spre sâmbătă în trenul Mangalia–Cluj Napoca, după ce un geam s-a desprins și a căzut peste ele în vagonul în care se aflau. Potrivit Club Feroviar, incidentul a avut loc în trenul IRN 12942, operat de CFR Călători, care plecase din … The post Două fetițe, rănite în tren, după ce un geam s-a desprins și a căzut peste ele appeared first on spotmedia.ro.
Manchester United a anunțat oficial transferul atacantului sloven Benjamin Sesko de la formația germană RB Leipzig, în cadrul unei tranzacții în valoare totală de 85 de milioane de euro (73,7 milioane de lire sterline), informează DPA. Sesko, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract valabil până în 2030 cu Manchester United, care … The post Manchester United a făcut un transfer de 85 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Rusia acuză „eforturi titanice” de a sabota întâlnirea Trump-Putin, din 15 august: Vor urma provocări și dezinformare # SportMedia
Kirill Dmitriev, trimisul special al Rusiei pentru investiții, a declarat sâmbătă că anumite țări vor face „eforturi titanice” pentru a perturba summit-ul planificat între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programat pentru 15 august în Alaska. „Fără îndoială, o serie de țări interesate de continuarea conflictului vor depune eforturi titanice … The post Rusia acuză „eforturi titanice” de a sabota întâlnirea Trump-Putin, din 15 august: Vor urma provocări și dezinformare appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a oficializat mutarea unui mijlocaș adus de la FCSB. Ardelenii l-au transferat pe Ovidiu Perianu, jucător de care FCSB a dorit să scape. ”CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru mijlocaș! Începând de astăzi, Ovidiu Perianu va îmbrăca tricoul echipei noastre! Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, … The post CFR Cluj a transferat un jucător de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Cine va candida la PMB din partea USR-PNL? Burduja face apel la minți limpezi, pentru că vine „prăpastia” # SportMedia
Președintele PNL București, Sebastian Burduja, subliniază că pentru Capitală sunt necesare „minți limpezi și judecăți lucide”, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Generală. Burduja a fost el însuşi candidat PNL la Primăria Capitalei în alegerile locale din 2024, însă a obținut doar 7,8% din voturi, plasându-se pe locul patru în cursă. El a postat, sâmbătă, pe … The post Cine va candida la PMB din partea USR-PNL? Burduja face apel la minți limpezi, pentru că vine „prăpastia” appeared first on spotmedia.ro.
Cine e bărbatul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în București. A fost arestat # SportMedia
Un bărbat de 28 de ani a fost arestat preventiv de Tribunalul Bucureşti, după ce, vineri dimineaţă, a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei. Agresorul are un trecut infracţional – tentativă de viol, tâlhărie şi agresiune sexuală. Procurorii au precizat că atacul a avut loc „în mod spontan, fără … The post Cine e bărbatul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în București. A fost arestat appeared first on spotmedia.ro.
Rayo Vallecano a decis viitorul lui Andrei Rațiu, într-un moment în care fotbalistul român este furios. După ce a cumpărat și cele 50 de procente pe care Villarreal le deținea din Rațiu, Rayo a hotărât ce se va întâmpla cu fundașul român. Conform Fichajes, Rayo este gata să se despartă de Rațiu doar pentru 25 … The post Rayo Vallecano a decis viitorul lui Andrei Rațiu appeared first on spotmedia.ro.
