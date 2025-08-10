Incendiu de proporții pe Muntele Vezuviu: Traseele turistice, închise pentru siguranță
Stiripesurse.ro, 10 august 2025 17:30
Traseele turistice de pe Muntele Vezuviu, din sudul Italiei, au fost închise, în timp ce pompierii se luptă cu un incendiu uriaș pe versanții vulcanului, scrie The Guardian. Citește mai departe...
• • •
Acum 10 minute
17:40
Ucraina a obosit: Liderii cer pace înainte ca țara să fie sfâșiată de noi pierderi teritoriale # Stiripesurse.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Citește mai departe...
17:40
Vecinii pot fi eroi de ocazie: Doi bătrâni au fost salvați dintr-o casă cuprinsă de flăcări # Stiripesurse.ro
Două persoane în vârstă au fost evacuate dintr-o casă care a luat foc în oraşul Baia Sprie şi au primit sprijin medical, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oana Alexa Gonczi. Citește mai departe...
17:40
VIDEO Imagini neobișnuite cu președintele României: de la Consiliul European la 'Bună ziua, lebădă' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, un clip video de un minut și 39 de secunde surprins în timpul unei drumeții alături de partenera sa și cei doi copii. Citește mai departe...
Acum 30 minute
17:30
17:20
'Horticultura' - sămânța de scandal între PSD și USR, pentru salariul uriaș încasat de omul lui Fritz # Stiripesurse.ro
Timișoara este din nou în centrul unui scandal politic care zguduie relațiile deja tensionate din coaliția de guvernare PSD–USR. Citește mai departe...
Acum o oră
17:10
Turişti dispăruţi pe munte, recuperaţi. Trei ucraineni ajunși la capătul puterilor au fost găsiţi de un cioban # Stiripesurse.ro
Salvamontiştii au recuperat din Munţii Maramureşului, duminică, doi turişti dispăruţi cu o seară înainte, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga. Citește mai departe...
17:10
Alertă pe TikTok: Băutura care transformă oamenii în ‘zombi’ și se vinde la liber în milioane de doze, creează dependență rapid # Stiripesurse.ro
Pe TikTok se răspândește un val de avertismente despre băutura „Feel Free”, un tonic pe bază de plante care promite relaxare, productivitate și concentrare, dar care, potrivit unor utilizatori și experți, poate provoca dependență severă și probleme grave de sănătate. Citește mai departe...
17:10
Ministrul Sănătății: Ne-am propus să continuăm investițiile în Spitalul Județean din Ploiești # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat continuarea investițiilor la Spitalul Județean din Ploiești, care vor presupune inclusiv dezvoltarea unui centru de politraumă, finanțat cu fonduri europene. Citește mai departe...
17:00
Tragedie pe litoralul ucrainean: Trei persoane, ucise de muniții neexplodate în regiunea Odessa # Stiripesurse.ro
Trei persoane au fost ucise de obiecte neexplodate în regiunea Odessa din sudul Ucrainei, pe două plaje unde înotul era interzis, au anunțat duminică oficialii regionali. Citește mai departe...
17:00
Un studiu recent arată că legătura oamenilor cu natura s-a redus drastic în ultimele două secole, ajungând să scadă cu peste 60%. Cercetarea evidențiază o tendință îngrijorătoare. Citește mai departe...
17:00
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.”La data de 10 august a.c., în intervalul orar 2.00-6. Citește mai departe...
17:00
Cutremur de 6,0 grade în Kamceatka, la două săptămâni după seismul devastator de 8,8 grade # Stiripesurse.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE. Citește mai departe...
Acum 2 ore
16:40
Traficul este deviat duminică după-amiază din cauza unui accident în care au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă produs pe DN 58B, în județul Caraș-Severin.Potrivit IPJ Caraș-Severin, accidentul a avut loc pe DN 58B, la ieșire din Bocșa spre Reșița. Citește mai departe...
16:40
Noua lege europeană privind libertatea presei aduce schimbări importante în statele membre ale UE.Noul Regulament european privind libertatea presei, care a devenit obligatoriu vinerea aceasta, aduce pentru prima dată pe teritoriul european o lege care protejează jurnaliștii și Citește mai departe...
16:40
Brigadă din Germania la meciul Sporting Braga - CFR Cluj, din turul trei preliminar al Ligii Europa # Stiripesurse.ro
Meciul Sporting Braga - CFR Cluj, programat, joi, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru, scrie news.ro. Citește mai departe...
16:40
Mai multe echipaje de pompieri intervin, duminică, în judeţul Vrancea, unde a izbucnit un puternic incendiu de vegetaţie. Focul se manifestă din mai multe direcţii şi nu s-a reuşit încă estimarea suprafeţei afectate. Citește mai departe...
16:20
Avem, din naștere, în corpul nostru acel 'ceva' care ne-ar putea ține departe de Alzheimer # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul. Citește mai departe...
16:10
Doi bătrâni au fost scoși cu greu dintr-o casă care luase foc: Vecinii i-au ajutat să iasă din locuință # Stiripesurse.ro
Două persoane în vârstă au fost evacuate dintr-o casă care a luat foc în oraşul Baia Sprie şi au primit sprijin medical, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oana Alexa Gonczi, informează Agerpres. Citește mai departe...
16:10
Financial Times analizează situația din România: Țara riscă să intre în colaps, cu tot cu măsurile de austeritate ale Guvernului # Stiripesurse.ro
Jurnaliștii de la Financial Times scriu despre situația din România și arată că țara noastră riscă să intre în colaps, în ciuda măsurilor luate de Guvern. Citește mai departe...
16:00
„Va aduce doar mai multă suferință”/Marea Britanie condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra Gazei # Stiripesurse.ro
Keir Starmer, premierul britanic a criticat planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, avertizând că va aduce doar vărsare de sânge și nu va ajuta eliberarea ostaticilor, după cum informează BBC. Citește mai departe...
16:00
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti, potrivit agenției de știri DPA, citată de G4Media. Citește mai departe...
15:50
Raluca Turcan: Proiecte pe care le-am inițiat ca ministru al Culturii sunt continuare de Guvernul Bolojan # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Citește mai departe...
15:50
Universitatea Naţională 'Iuri Fedkovyci' din Cernăuţi se bucură de o creştere semnificativă a înscrierilor # Stiripesurse.ro
Universitatea Naţională "Iuri Fedkovyci" din Cernăuţi a înregistrat, anul acesta, un număr record de cereri de înscriere la cursurile de licenţă, a declarat, pentru AGERPRES, rectorul Ruslan Biloskurski.Potrivit acestuia, peste 22. Citește mai departe...
15:50
Reîncepe nebunia în China: Un diplomat de rang foarte înalt a fost săltat direct, după o călătorie în străinătate # Stiripesurse.ro
Un diplomat chinez de rang înalt, văzut ca un posibil viitor ministru de Externe, a fost reținut de autoritățile de la Beijing pentru a fi interogat, potrivit Wall Street Journal, citat de AFP și Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 4 ore
15:40
Israel menţine trupele în taberele de refugiaţi palestinieni din Cisiordania până la sfârşitul anului # Stiripesurse.ro
Trupele israeliene vor rămâne cel puţin până la sfârşitul anului în zonele din Cisiordania dens populate de refugiaţi palestinieni, a declarat duminică ministrul israelian al apărării, Israel Katz, relatează dpa, conform Agerpres. Citește mai departe...
15:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmează să vorbească, duminică, despre planul său de a cuceri oraşul Gaza, care a fost contestat atât de aliaţii săi de extremă dreapta, cât şi de familiile ostaticilor, înaintea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al Citește mai departe...
15:40
Cum au devenit românii coșmarul ghizilor din Egipt: 'Ăștia mereu se ceartă, sunt cu nasul pe sus' # Stiripesurse.ro
Vacanța în Egipt ar fi trebuit să fie o experiență memorabilă: vizite la templele antice din Luxor, plimbări pe Nil și povești fascinante despre faraoni, toate împărtășite de un ghid egiptean care vorbea românește. Citește mai departe...
15:20
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, scor 31-28 (16-14).În primul meci al zilei, Corona Braşov - Nykøbing Falster Håndboldklub 30-29 (16-15). conform News. Citește mai departe...
15:20
Trei poștași elfi din Germania vor merge cu bicicletele până în satul lui Moș Crăciun din Finlanda, pentru a transporta scrisorile copiilor # Stiripesurse.ro
Trei poștași vor merge cu bicicletele din Germania până în satul lui Moș Crăciun din Finlanda. Cei trei vor fi îmbrăcați în elfi și vor transporta scrisorile copiilor din regiunea lor adresate lui Moș Crăciun, conform Mediafax.Călătoria începe în acest weekend. Citește mai departe...
15:20
Cutremur în celebrul sistem bancar elvețian: Se caută comoara ascunsă a naziștilor, iar suma este astronomică # Stiripesurse.ro
Investigația conturilor naziste la Credit Suisse, inițiată de președintele Congresului Mondial Evreiesc, zguduie banca elvețiană UBS. Citește mai departe...
15:10
Negrescu: Parlamentul European a aprobat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Citește mai departe...
15:10
Situație incredibilă în dosarul protestelor din 10 August: Nimeni nu a plătit și în curând intervine prescripția # Stiripesurse.ro
Activistul civic Marian Rădună atrage atenţia, la şapte ani de la violenţele din 10 August din Piaţa Victoriei, că peste un an faptele din acest dosar ”plimbat între parchete şi tervigersat” se vor prescrie. Citește mai departe...
14:50
Ce se ascunde, de fapt, în spatele pierderilor de apă de la bloc: De ce sunt obligați proprietarii să le plătească # Stiripesurse.ro
Indiferent de anotimp, mulți proprietari ajung să achite chiar și 50 de lei în plus la întreținere, din cauza pierderilor de apă. Frustrați, aceștia solicită explicații președinților de asociație care gestionează cheltuielile. Citește mai departe...
14:50
Și-a pus fiul de doar 10 ani la volan și au dat nas în nas cu polițiștii de la Rutieră # Stiripesurse.ro
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a anunţat, duminică, faptul că poliţişti din cadrul Secţiei nr. Citește mai departe...
14:50
Situație dramatică în România: Crește numărul copiilor care au ambii părinți plecați în străinătate # Stiripesurse.ro
Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8. Citește mai departe...
14:40
'Terminatorul' în viața reală? Experți și laureați Nobel se tem că inteligența artificială ar putea controla armele nucleare # Stiripesurse.ro
Luna trecută, laureați ai premiului Nobel s-au întâlnit cu experți în domeniul nuclear pentru a discuta despre inteligența artificială (IA) și riscurile existențiale. Citește mai departe...
14:40
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, în etapa a doua a Ligii a II-a.Unicul gol al meciului a fost marcat de Pîrvulescu, în minutul 4, conform news.ro. Citește mai departe...
14:20
Aviația rusă în picaj: doar un avion nou livrat în 2025, sancțiunile paralizează producția # Stiripesurse.ro
Producătorii ruși de aeronave au reușit să livreze în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 planificate, conform datelor companiei elvețiene de analiză ch-aviation. Citește mai departe...
14:20
Șeful CNAIR anunță când se finalizează cea mai lungă și mai spectaculoasă autostradă din România: Străpunge Carpații și ajunge până pe litoral # Stiripesurse.ro
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a explicat faptul că în prezent se lucrează intens pe autostrada Sibiu-Pitești și speră ca întreaga autostradă să fie dată în circulație în trei ani și jumătate, chiar de Ziua Națională de 1 Decembrie. Citește mai departe...
14:00
VIDEO Se închide 'Poarta către Iad': Un loc extrem de spectaculos, format de sovietici din greșeală # Stiripesurse.ro
În inima deșertului Karakum din Turkmenistan se află craterul de gaz Darvaza, adesea numit „Poarta către Iad”. Format accidental, în anul 1971, după ce geologii sovietici au provocat o surpare a terenului, craterul Darvaza arde de 50 de ani necontenit. Citește mai departe...
Acum 6 ore
13:40
Ratele românilor vor exploda: IRCC-ul a ajuns la cel mai înalt nivel și va avea o influență majoră # Stiripesurse.ro
Românii care au credite în legi vor plăti rate mai mari de la 1 octombrie 2025, ca urmare a creșterii Indicelui de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) de la 5,55% la 6,07%, cel mai ridicat nivel de la introducerea acestuia, în mai 2019. Citește mai departe...
13:40
Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul acestei săptămâni, dar pot apărea noi focare din cauza secetei şi vântului puternic, conform unui anunţ făcut duminică de oficiali ai protecţiei civile din Grecia, transmite Citește mai departe...
13:40
Polițiștii au stabilit că un șofer a acroșat cu intenție o altă mașină. Incidentul s-a produs sâmbătă pe o stradă din Timișoara. Un pieton a fost rănit de una dintre mașinile implicate în coliziune, informează Mediafax. Citește mai departe...
13:20
Rafael Nadal a devenit tată pentru a doua oară. Soţia sa Xisca a născut un băieţel # Stiripesurse.ro
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de Xisca, a născut un băieţel care se va numi Miquel. Citește mai departe...
13:20
Europa menține presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: Trebuie să existe un sfârşit onest al acestui război # Stiripesurse.ro
Duminică, principalii lideri europeni au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei pentru obținerea păcii și au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunțat între Vladimir Putin și Donald Trump, eveniment care stârnește temeri la Kiev privind un posibil acord în Citește mai departe...
13:20
Oraşul New York se pregăteşte să găzduiască ultimul turneu de Mare Şlem din tenisul profesionist, US Open, în condiţii dificile, valul de căldură care va lovi metropola de pe Coasta de Est a Statelor Unite ameninţând să depăşească 38 de grade Celsius, scrie cotidianul Marca. Citește mai departe...
13:10
Doi turiști din Olanda, mușcați de un câine în timp ce se plimbau prin Apuseni: Proprietarul câinelui a fost amendat # Stiripesurse.ro
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis duminică de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Citește mai departe...
13:10
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C - Transfăgărăşan, pe DN 7 - Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti. Citește mai departe...
13:10
Deputat cu greutate al PSD, avertisment pentru Ilie Bolojan: Voi vota moțiunea de cenzură, dacă se opresc autostrăzile # Stiripesurse.ro
Deputatul PSD, Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl amenință pe Ilie Bolojan și afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate. Citește mai departe...
13:10
Autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone vor circula cu restricţii, luni, între orele 12:00 - 20:00, pe sectoarele de drumuri expres şi drumuri naţionale din judeţele Mehedinţi şi Dolj, pe fondul avertizării Cod roşu de caniculă extremă, Citește mai departe...
