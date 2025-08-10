De ce nu funcționează conexiunea Wi-Fi aproape niciodată în trenurile din Europa
Profit.ro, 10 august 2025 17:30
Companiile feroviare europene promovează adesea conectivitatea în trenuri ca un avantaj, dar pentru mulți pasageri, aceasta rămâne mai degrabă un exercițiu de răbdare decât unul de productivitate, scrie Politico.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
17:30
Companiile feroviare europene promovează adesea conectivitatea în trenuri ca un avantaj, dar pentru mulți pasageri, aceasta rămâne mai degrabă un exercițiu de răbdare decât unul de productivitate, scrie Politico.
Acum o oră
17:00
Opinii: China și Rusia rămân unite împotriva amenințării impunerii de taxe după expirarea ultimatului lui Trump # Profit.ro
Înainte de expirarea ultimatumului lui Trump pentru Rusia, pentru ajungerea la un acord de pace în războiul din Ucraina, speculațiile continuă cu privire la faptul dacă președintele SUA își va îndeplini amenințările cu aplicarea unor sancțiuni masive împotriva Rusiei. Mai ales că, noile sancțiuni vizează și națiunile care cumpără petrol rusesc, taxele putând ajunge până la 100% pentru aceste națiuni.
Acum 2 ore
16:40
Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), din Statele Unite, a anunțat vineri că a autorizat prin procedură accelerată un medicament pentru pacienții cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior. Tratamentul face parte dintr-o clasă de medicamente cunoscută sub numele de inhibitori de kinază care vizează mutații din anumite proteine ale organismului ce duc la creșterea anormală a celulelor.
16:10
Ce spune responsabilul Casei Albe pentru inteligența artificială despre scenariul „apocaliptic” în care AI ne va lua locurile de muncă # Profit.ro
David Sacks, un investitor în tehnologie care a susținut companii importante precum Airbnb, Facebook și Uber, a scris sâmbătă într-o postare pe X că inteligența artificială nu a progresat atât de repede pe cât au prezis mulți, iar ideea că AI se va „autoîmbunătăți” și va atinge rapid „superinteligența divină” a fost exagerată, potrivit Business Insider.
Acum 4 ore
15:30
Tesla nu va participa anul acesta la Salonul auto de la München, Germania, conform organizatorilor evenimentului, Federația constructorilor germani de automobile (VDA), transmite DPA, potrivit Agerpres.
15:00
Cele mai multe locuințe din România nu sunt protejate la acest moment în fața unor dezastre majore, precum inundații și cutremure.
14:50
Acuzat de furt și spălare de bani, șeful clubului de fotbal cu care ține președintele Braziliei a fost demis # Profit.ro
Acuzat de furt și spălare de bani, președintele clubului de fotbal Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcție, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a grupării din São Paulo.
14:20
Ce crede unul din cei mai influenți investitori din piața românească de capital că ar trebui să învețe guvernul din ″Lecția Georgescu″. ″Dacă taxezi banii, se sperie și fug!″ # Profit.ro
România are nevoie de proiecte mari, făcute public, cu efecte măsurabile, cu ținte trimestriale, întâlniri lunare de raportare, înregistrate video și disponibile publicului într-o transparență totală, a declarat, într-o discuție cu HotNews, Andrei Siminel, unul dintre cei mai influenți antreprenori și investitori de pe piața de capital din România.
Acum 6 ore
13:40
Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanșat o luptă acerbă pentru moștenire la un gigant auto indian, scrie BBC.
13:00
Producătorul elvețian de avioane Pilatus oprește livrările de aeronave de afaceri către SUA, din cauza tarifelor impuse de Washington # Profit.ro
Producătorul elvețian de aeronave Pilatus a anunțat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 și PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.
12:30
Două smartphone-uri și unul dintre smartwatch-urile pe care Google urmează să le lanseze pot fi deja văzute în prezentările video pregătite pentru eveniment.
12:30
Planurile pentru o „super-ambasadă” a unui stat comunist în inima unui important oraș european le dă fiori localnicilor. „Este o glumă proastă” # Profit.ro
Strada Cartwright este liniștită în mod normal, aflându-se poarte aproape de un reper renumit al Londrei, însă tihna oamenilor care trăiesc în centrul capitalei britanice riscă să fie perturbată de planurile Beijingului de a ridica o nouă misiune diplomatică în zonă, relatează CNN.
12:00
Fie că pregătești un tutorial, raportezi un bug sau captezi un stream de joc, iPadOS include un recorder de ecran capabil să salveze video Full HD cu sunet în două atingeri. Descoperă setările corecte și câteva trucuri care reduc dimensiunea fișierelor fără să pierzi claritate.
11:50
Acționarii Thyssenkrupp aprobă separarea de grup a diviziei de apărare, pe fondul creșterii cheltuielilor militare în Europa # Profit.ro
Acționarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat vineri planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potențialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene, transmite Reuters.
Acum 8 ore
11:40
Vrei două conturi WhatsApp pe același telefon sau un profil separat de Facebook pentru muncă? Mulți producători oferă Dual Apps sau App Cloning direct în setări.
11:20
Un prompt bine scris este esențial atunci când vrei să-l folosești pe ChatGPT pentru campanii de marketing digital. Un mesaj vag duce la răspunsuri generale, pe când o instrucțiune clară, contextualizată și cu un rezultat măsurabil te apropie de obiectivul de business.
11:20
VIDEO Mii de demonstranți la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a cuceri orașul Gaza # Profit.ro
Mii de manifestanți au ieșit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâșia Gaza, la o zi după ce Israelul și-a anunțat planul de a cuceri orașul Gaza, cel mai mare oraș din teritoriul palestinian.
10:50
Industria aeronautică din Rusia, blocată de sancțiuni și dobânzi ridicate: doar un avion comercial livrat în 2025, din cele 15 planificate # Profit.ro
Producătorii de avioane din Rusia au livrat în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 programate, potrivit datelor companiei elvețiene de analiză ch-aviation, în condițiile în care sancțiunile occidentale asupra componentelor străine blochează producția, iar dobânzile ridicate limitează investițiile, transmite Reuters.
10:20
Prețurile de producție din China au scăzut peste așteptări, alimentând temerile de deflație # Profit.ro
Prețurile de producție din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiștilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Național de Statistică (NBS), citate de Reuters.
Acum 12 ore
09:40
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # Profit.ro
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câștig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters.
09:10
Vinul zilei: un Malbec argentinian cu arome principale de fructe roșii, un vin versatil gastronomic, perfect pentru carne roșie, vânat, empanadas de vită, plăcinte cu carne sau brânzeturi maturate. Cotat cu 92 puncte James Suckling # Profit.ro
Vinul de duminică, Rutini Colección Malbec 2021, este un roșu sec, 100% Malbec, provenit din renumita regiune Mendoza, Argentina.
09:00
Ratele românilor vor exploda de la 1 octombrie.
08:40
”Economia răsfățului”: Cultura micilor răsfățuri înflorește în vremuri de incertitudine economică # Profit.ro
În vremuri economice incerte, fenomenul ”economia răsfățului”, cultura răsfățului prin mici plăceri cotidiene sau experiențe memorabile, cunoaște o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul ”efect al rujului”, observat încă din Marea Depresiune a anilor ’30 și revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziții accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte decorative, care aduc o doză rapidă de satisfacție, relatează CNBC.
08:30
TikTok îți permite să înregistrezi narațiuni peste imaginile filmate direct din editorul intern, păstrând sincronizarea perfectă și calitatea audio originală. Nu ai nevoie de GarageBand sau alte soluții externe, ci doar de câteva ajustări înainte de export, astfel încât vocea să fie clară, fără ecou și la volum uniform.
08:10
Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska, după ce Ucraina și Europa au respins propunerea Rusiei privind încetarea focului # Profit.ro
Casa Albă ia în considerare să îl invite și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea între Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, potrivit unui înalt oficial american și a trei persoane informate cu privire la discuțiile interne, citați de NBC News.
07:00
Pregătiți-vă pentru un weekend de neuitat! După ce concertele se încheie, energia nu se stinge. DJ Bamfi preia controlul și duce distracția la un alt nivel, la afterparty-urile din 22 și 23 august!
Acum 24 ore
22:40
FOTO Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. Cu Maia Sandu la festival de muzică # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a mers în Republica Moldova, în vizită privată.
22:30
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, atenționează că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deșeuri.
20:10
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres.
19:50
350 de practicanți de Karate Kyokushin, din România și străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine.
19:30
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Reuters.
18:20
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că aceste „substanțe chimice veșnice” toxice sunt prezente în sângele, alimentele și apa noastră, adesea la niveluri nesigure, potrivit unei analize Europeannewsroom.com, un proiect comun al agențiilor AFP, BTA, Belga, dpa, STA.
17:50
Mexicul a declarat că armata americană nu va intra pe teritoriul său, în urma unor informații potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să vizeze cartelurile de droguri din America Latină, transmite BBC.
Ieri
17:20
Austriecii de la Verbund își fac instalație de stocare de energie la parcul lor eolian din Tulcea # Profit.ro
Subisidiara lor românească deține și operează un ansamblu eolian cu putere instalată totală de peste 226 MW la Casimcea, în județul Tulcea, pus în funcțiune în 2012.
17:10
Apă radioactivă dintr-o bază care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare. Guvernul a vrut să țină incidentul secret # Profit.ro
Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, pentru că Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de conducte de apă de la o bază nucleară, arată documentele unei autorități de reglementare, potrivit The Guardian.
16:30
Lucrări Magritte, Warhol, Dali de mai multe milioane de lire sterline vor fi scoase la licitație la Londra # Profit.ro
Opere de artă prestigioase, între care tablouri de René Magritte, Andy Warhol și desene de Salvador Dali, vor fi scoase la licitație la Londra în 17, 18 și 19 septembrie, a anunțat casa de licitații Sotheby's.
15:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.
15:30
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de șah AI (inteligență artificială), relatează BBC.
15:10
Prima locomotivă electrică nou construită, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), cu finanțare asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a finalizat cu succes testele de la Inelul de la Făurei.
15:00
Investigație - Mașini întregi „recreate” din componente falsificate. Peste 1,5 milioane de piese auto contrafăcute au fost confiscate # Profit.ro
Investigațiile făcute de o echipă specializată a companiei Mercedes-Benz pentru depistarea pieselor de schimb falsificate au adus în 2024 o creștere cu aproape jumătate a numărului de anunțuri de vânzare online și a generat un număr uriaș de componente confiscate împreună cu autoritățile.
14:30
Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina. Zelenski promite că ucrainenii „nu își vor abandona pământul” # Profit.ro
Președintele SUA Donald Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
14:00
Universitatea publică din California a anunțat că guvernul american îi cere o amendă uriașă de un miliard de dolari pentru manifestațiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administrației Donald Trump împotriva învățământului superior, relatează AFP.
13:50
Chiar și modelele cu cip M-series pot începe să gâfâie după luni de utilizare intensă, dacă spațiul de stocare se umple sau procesele de fundal scapă de sub control. Urmează pașii de mai jos și readu tableta la viteza inițială fără să pierzi datele.
13:30
Companiile de pensii administrate privat: Proiectul ce prevede plăți eșalonate este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE și OECD # Profit.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunță, printr-un comunicat, că salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private și precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana și OECD, cu principii clare și rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private.
13:30
Cum recuperezi fotografiile șterse din Google Photos înainte să fie eliminate definitiv pe Android # Profit.ro
Google Photos păstrează elementele în coș timp de 60 de zile. După această perioadă, fișierele se șterg ireversibil, deci fiecare zi contează dacă ai șters ceva din greșeală
13:00
Imagini sunt prezentate acum cu avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
13:00
Programarea clipurilor te ajută să menții prezența constantă chiar când nu poți filma zilnic. TikTok oferă un scheduler oficial în versiunea web, iar de la primăvara 2025 funcția permite programarea la 30 de zile în avans. Nu ai nevoie de cont Business, doar de un browser la zi și fișiere pregătite în format corect.
12:50
Un schimb de focuri a fost semnalat în New York, chiar în zona turistică populară Time Square.
12:50
Sindicat: Poșta Română a plătit penalități de milioane lei, în urma contractului de citiri contoare. Reacția conducerii # Profit.ro
Poșta Română a plătit penalități de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), citat de Agerpres.
12:30
Gemini, chatbot-ul de inteligență artificială dezvoltat de Google, și-a surprins utilizatorii în ultimele zile cu o serie de mesaje autocritice.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.