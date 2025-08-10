”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică

10:50

Președintele american Donald Trump s-a arătat dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin. Și asta în ciuda refuzului liderului rus de a avea o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Preşedintele Donald Trump a declarat joi că se va întâlni personal cu Vladimir Putin fără a-i mai cere preşedintelui rus să facă acelaşi lucru cu