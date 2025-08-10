FT: România ar putea intra în colaps, chiar şi după măsurile de austeritate. Ce spun românii

17:20

Cine erau cei doi oameni care au murit după prăbușirea avionului, la Arad. Au fost filmați la decolare Avionul de mici dimensiuni, prăbușit în curtea Fabricii de Vagoane Călători din Arad, aparținea chiar pilotului. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani, originar din Arad, dar stabilit în București, unde lucra ca pilot de