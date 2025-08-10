Primarul Kievului cere soluţie diplomatică, deoarece Ucraina este „obosită de război”
Cotidianul de Hunedoara, 10 august 2025 17:40
Vitali Kliciko este un politician influent în Ucraina. [...] The post Primarul Kievului cere soluţie diplomatică, deoarece Ucraina este „obosită de război” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:10
Momentul când avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra a fost surprins de camerele de supraveghere. [...] The post Momentul prăbușirii avionului la Arad (video) appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
16:10
El atenţionează, la şapte ani de la protestul cu violenţe din 10 August din Piaţa Victoriei, că peste un an faptele se vor prescrie. [...] The post Un activist a răbufnit la 7 ani de la protestul din 10 august appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:20
”La volanul autoturismului a fost legitimat un minor, de 10 ani, din localitate, iar pe scaunul din dreapta (...) [...] The post Copil de zece ani, prins la volan. Cine credeţi că se afla în dreapta? appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Cel supranumit Nașul crede că play-off-ul și play-out-ul ar trebui desființate, SuperLiga să aibă... [...] The post Mircea Sandu, propuneri. ”E tot mai complicat” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
13:40
”Delicat ca un buldozer, Trump ne-a arătat că UE nu este capabilă să fie o putere suverană, că este hotărâtă să rămână un vasal într-un imperiul antlantist”, Yanis Varoufakis [...] The post Secolul umilirii Europei appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cazul a fost anunțat de un bărbat, care a alertat polițiștii. [...] The post Vacanță de coșmar pentru doi olandezi în România appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Meteorologii au emis, duminică, o avertizare Cod roșu de caniculă extremă, ce vizează (..) [...] The post Va fi Cod roșu în două județe (hartă) appeared first on Cotidianul RO.
12:10
A obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania). [...] The post Medalie de aur la canotaj! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
11:20
"Neamul este etern prin cultul eroilor", spunea marele istoric și om de stat Nicolae Iorga. [...] The post Monument al ostașului român, folosit pentru depozitare construcții appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Imaginile au fost postate pe TikTok de un utilizator [...] The post Becali, la bustul gol pe stradă (video) appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că ”doar o abordare care combină o... [...] The post Ce spun principalii lideri europeni despre întrevederea Trump – Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:50
”In primul rand, daca e stabilit prin hotarare de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. [...] The post Episodul Carol al II-lea, dat ca exemplu de Adrian Năstase appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Unul din cei mai buni prieteni ai mei din acei ani a fost Niculae Stroie, vecin de peste drum de casa bunicii, care a devenit... [...] The post Prof. dr. Nicolae Dima, despre Era Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Potrivit acestuia, se dovedește încă o dată că USR este doar o anexă a sistemului. [...] The post Dan Tanasă: USR, de la „opoziția curată” la masa sinecurilor lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Sky News: Trump „ia în considerare” să-l invite pe Zelenski la întâlnirea cu Putin # Cotidianul de Hunedoara
Informațiile vin la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusia se vor întâlni vineri pentru... [...] The post Sky News: Trump „ia în considerare” să-l invite pe Zelenski la întâlnirea cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Sorana Cîrstea (138 WTA) s-a impus după două ore și 22 de minute de joc. [...] The post Câţi bani a câștigat Sorana Cîrstea la Cincinnati până acum appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Ministerul Mediului spune că pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o... [...] The post Suntem gunoiul Europei. ”Sunt zeci, dacă nu sute de mii de tone” appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Condițiile din jurul summitului de vineri favorizează atât de mult Moscova, încât este evident de ce Putin a profitat imediat de ocazie. [...] The post CNN: Summitul Trump-Putin seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
06:30
Mai degrabă mi-o imaginez pe Cosette Chichirău alături de Năsui și de Fritz și Clotilde Armand transmițînd în direct pe Facebook și strigînd „Rușine, rușine, rușine! Noi vă dezgropăm!” [...] The post Nicușor Super-bîlbă appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Dincolo de jenanta luptă cu mortul la care s-au dedat cei care nu au avut curajul să o facă pe când Ion Iliescu era în viață, și dincolo de (...) [...] The post Proclamarea oficială a României neo-bolșevice appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:10
Scepticism la Eindhoven la adresa lui Dennis Man: 9 milioane de euro e mult pentru o rezervă! # Cotidianul de Hunedoara
Sunt puțini fanii care cred în reușita lui Man la Eindhoven după cum rezultă din numeroasele comentarii, punctul nevralgic fiind... [...] The post Scepticism la Eindhoven la adresa lui Dennis Man: 9 milioane de euro e mult pentru o rezervă! appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Presa locală: Iubita lui Dragoș Anastasiu, implicată într-un proiect de peste 18 milioane de euro finanțat din bani publici # Cotidianul de Hunedoara
Asocierea Far Foundation-Termomont Doo Beograd-Unith2B va proiecta și construi, în comuna Florești, Galeria Istorică a Transilvaniei, complexul muzeal care (...) [...] The post Presa locală: Iubita lui Dragoș Anastasiu, implicată într-un proiect de peste 18 milioane de euro finanțat din bani publici appeared first on Cotidianul RO.
18:30
”Unde eraţi, domnule, când activiştii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru...? [...] The post S-au încăierat iar. USR acuză PSD de ”neobrăzare” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Fericire mare pentru fostul tenisman spaniol Rafael Nadal. [...] The post Nadal a devenit tată pentru a doua oară appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:20
Suporterii CSA Steaua despre Becali: „Păcatele iertate/ Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” # Cotidianul de Hunedoara
Cu acest prilej suporterii de pe Ghencea și-au adus aminte și de marele dușman de la FCSB, Gigi Becali. [...] The post Suporterii CSA Steaua despre Becali: „Păcatele iertate/ Dacă-l iei pe cioban cu tine-n Iad la noapte!” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
”Duminică (10 august), canicula se va intensifica în judeţele... [...] The post Anunţul meteorologilor. Cum începem săptămâna viitoare appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Fotografie făcută cu 10 minute înainte de tragedia aviatică din Arad. „De ce, Doamne?” # Cotidianul de Hunedoara
Tatăl victimei de 18 ani din avionul prăbușit la Arad, a postat o fotografie realizată cu 10 minute înainte de accident. [...] The post Fotografie făcută cu 10 minute înainte de tragedia aviatică din Arad. „De ce, Doamne?” appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Preşedintele PNL Bucureşti afirmă că ”e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. [...] The post Frica de AUR. Se propune candidat unic la Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Trenul IRN 12942, operat de SNTFC CFR Călători, a plecat din Mangalia vineri... [...] The post Incident neobişnuit. Au fost rănite în tren appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea fabricii din Arad, accident... [...] The post Cine sunt de fapt victimele din avion appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Totodată, critică măsurile din pachetul al doilea de măsuri fiscale anunţat de guvern. [...] The post Lider local PSD: Guvernul Bolojan frânează Moldova appeared first on Cotidianul RO.
13:20
În chiar prima ieşire pe circuit, fiul regretatului Mihai Leu, aflat la volanul bolidului fostului... [...] The post Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident (video) appeared first on Cotidianul RO.
13:10
”Dedicatie” pentru președintele Nicușor Dan postata de un cititor pe forumul Cotidianul.ro [...] The post Dedicație pentru preşedinte: Nicuşor ieşi de sub pat/ Ionel a decedat appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Presa locală a publicat primele imagini de la tragedia din Arad. [...] The post Prăbuşirea de la Arad, avem imagini (video) appeared first on Cotidianul RO.
12:20
”În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis... [...] The post Avion prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Circulă pe Facebook. Un dialog la funeraliile lui Ion Iliescu. [...] The post Gluma momentului. Cum ți se pare? appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Cabinetul de securitate a aprobat în noaptea de joi spre vineri un plan prezentat de prim-ministrul (...) [...] The post Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU appeared first on Cotidianul RO.
10:50
”Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de... [...] The post Pădurile României, ”primele pe lista de tăieri” appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Înainte de a se vedea cu Putin, Trump vorbește despre ”schimburi de teritorii” # Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA Donald Trump a afirmat vineri un ”schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia în... [...] The post Înainte de a se vedea cu Putin, Trump vorbește despre ”schimburi de teritorii” appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Mineiul este o carte liturgică a Bisericii Ortodoxe care cuprinde slujbele sfinților sărbătoriți în fiecare zi a anului bisericesc [...] The post MINEIUL pe luna IUNIE (Râmnic, 1780) appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Înotătorul Avram Iancu: ”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren” # Cotidianul de Hunedoara
Performanţă de zile mari! După 40 de zile de înot, fără costum de neopren (...) [...] The post Înotătorul Avram Iancu: ”Am reușit să traversez înot întreaga Europă! Fără costum de neopren” appeared first on Cotidianul RO.
09:20
”După ce li s-a impus un CASS de 10% pe sumele ce depășesc 3000 de lei, celor peste 8 milioane de cotizanți la fondurile publice de pensii administrate privat... [...] The post Pilonul II. Problema este şi ”taxa ascunsă” appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Mama s-a stins la câteva zile după Paști. În urma ei a dispărut și căldura casei părintești. [...] The post Sufletul vremurilor care a dispărut appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Când Președinția a aflat că din partea lui Ion Iliescu vor vorbi cei menționați mai sus, a schimbat versiunea (...) [...] The post Dezvăluire de senzație despre Nicușor Dan și funeraliile lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Pe 9 august 1945, la 11:02, la trei zile după atacul de la Hiroshima, Nagasaki a suferit... [...] The post A sunat clopotul la 80 de ani de la atacul nuclear asupra Nagasaki appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Scandalul Pilonului II de pensii. Ce spun un fost ministru al Justiției, un economist și un europarlamentar # Cotidianul de Hunedoara
Modificarea pilonului II de pensii care nu va permite românilor să retragă toți banii la pensionare a inflamat internetul. [...] The post Scandalul Pilonului II de pensii. Ce spun un fost ministru al Justiției, un economist și un europarlamentar appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Pățania unui ziarist român: A sunat prim-adjunctul SRI. De atunci ”am pierdut tot, toate procesele” # Cotidianul de Hunedoara
Din 16 decembrie nu că nu am mai câștigat nimic. Am pierdut tot, toate procesele, în toate fazele”, spune jurnalistul acum. [...] The post Pățania unui ziarist român: A sunat prim-adjunctul SRI. De atunci ”am pierdut tot, toate procesele” appeared first on Cotidianul RO.
06:20
S-au stabilit loc și ziua când se vor întâlni Trump și Putin. Kremlinul a confirmat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind [...] The post Marea întâlnire Trump – Putin – s-au stabilit data și locul appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Într-o carte de o rară calitate stilistică și bogăție a ideilor, în prealabil prezentată ca șir de conferințe la invitația College de France (Paris), Peter Sloterdijk [...] The post Revenirea Europei la realitate appeared first on Cotidianul RO.
