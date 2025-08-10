Netanyahu susține că preluarea controlului asupra orașului Gaza este „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul
10 august 2025
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut, duminică, într-o conferință de presă, că preluarea controlului asupra Gazei reprezintă „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul.
O maşină de pompieri plină cu apă s-a făcut scrum în timp ce intervenea la un incendiu # Adevarul.ro
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu în zona Izvorul Rece a luat foc din cauza unei defecţiuni tehnice, a anunţat, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.
Toate casele din Broșteni distruse de inundații vor fi refăcute fără sprijinul Guvernului. Anunțul președintelui CJ Suceava # Adevarul.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.
Forțele Aeriene ale Ucrainei au executat un atac aerian de înaltă precizie asupra unui punct de comandă al trupelor ruse aflat în apropiere de orașul Oleșkî, în regiunea ocupată Herson.
Oamenii de știință au descoperit că un meteorit care a căzut în luna iunie peste o casă e mai „bătrân” decât Planeta Pământ # Adevarul.ro
Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din SUA. În urma cercetărilor, oamenii de știință au ajuns la concluzia că meteoritul este mai vechi decât planeta Pământ.
Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor.
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a publicat, duminică, imagini de la o drumeţie în natură, în care a mers alături de familia sa. Traseul se află într-o zonă care a stat la baza mai multor controverse.
Ministrul de Finanțe al Serbiei a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui interviu transmis în direct la televiziunea națională # Adevarul.ro
Ministrul de Finanțe al Serbiei, Darko Glišić, se află în continuare internat în spital, după ce a suferit un accident vascular cerebral în timpul unui interviu transmis în direct la televiziunea națională.
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război" # Adevarul.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, Ucraina ar putea fi forţată să cedeze teritorii.
Şefa diplomaţiei europene protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane. Ea a convocat o reuniune a miniștrilor de Externe # Adevarul.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE.
Un austriac, obligat să plătească despăgubiri de 30.000 de euro vecinului pentru orăcăitul broaștelor din iazul său # Adevarul.ro
Un tribunal austriac a decis că broscuțele râioase dintr-un iaz privat fac prea mult zgomot, iar croitul lor constituie o „poluare fonică”, motiv pentru care proprietarul va trebui să plătească aproximativ 30.000 de euro pentru a despăgubi vecinul și pentru a acoperi costurile procesului.
Iliescu, omul vremurilor sale. Lavinia Betea, istoric: „A fost un lider potrivit unei epoci de «comunism cu față umană»“ # Adevarul.ro
Istorica Lavinia Betea, cunoscută pentru cercetările despre elita comunistă, oferă o lectură nuanțată a traiectoriei lui Ion Iliescu. Departe de a-l demoniza sau mitiza, ea vorbește într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“ despre rolul primului președinte român ales democratic.
Ministrul sănătății anunță investiții majore în spitalele din Prahova. „Rămâne o prioritate și un angajament ferm” # Adevarul.ro
Ministrul sănătății Alexandru Rogobete a reafirmat, duminică, angajamentul ferm pentru dezvoltarea sistemului medical din Prahova, subliniind investițiile de peste 100 de milioane de lei și planurile pentru un Centru de politraumă de ultimă generație la Spitalul Județean din Ploiești.
Putin nu este pregătit să returneze Ucrainei părți din regiunile Herson și Zaporijia confiscate de Rusia. SUA și Europa l-au înțeles greșit, susține Washington Post # Adevarul.ro
Vladimir Putin nu este pregătit să renunțe la pretențiile sale asupra teritoriilor din regiunile Herson și Zaporijia confiscate de Rusia, a declarat pentru The Washington Post o sursă familiarizată cu conținutul întâlnirii dintre trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și președintele r
O Perlă arhitecturală în pericol. „Ansamblul de hoteluri din Mamaia marca o deschidere creativă spre lumea liberă“ # Adevarul.ro
În centrul Mamaiei, Hotelul Perla, simbol al arhitecturii moderniste de pe litoral, riscă demolarea pentru a fi înlocuit cu construcții anonime. Pierderea ar însemna ștergerea unui reper urban și a unei părți din identitatea istorică a stațiunii.
Documente britanice. Apă radioactivă provenită de la o bază nucleară s-a scurs în mare # Adevarul.ro
Apa poluată a fost deversată într-un lac din apropierea orașului Glasgow deoarece Marina Regală nu a întreținut 1.500 de conducte de apă, afirmă autoritatea de supraveghere.
TikTok va înlocui echipa de moderare dintr-o țară europeană cu Inteligența Artificială # Adevarul.ro
Angajații TikTok sunt în grevă din cauza concedierilor în masă, în contextul eforturilor globale ale companiei de a înlocui moderatorii cu IA.
Cât costă o zi de Untold X. De la apă de cișmea și Fornetti la masă de 80.000 de euro la Fratelli # Adevarul.ro
Un fel principal, plus desert și o cafea/bere costă circa 100 de lei la Untold X. Dacă ai buget de austeritate, poți bea apă de la cișmea și mânca foietaje Fornetti, iar dacă banii nu sunt o problemă, poți ajunge să cheltuiești 80.000 de euro cu prietenii la o masă amplasată în zona VIP Fratelli.
Experții avertizează împotriva unor injecții asemănătoare Botox, care pot fi achiziționate online. Pot fi găsite și în România # Adevarul.ro
Persoanele care caută injecții ieftine asemănătoare Botox au fost avertizate de experți să nu le administreze singure din cauza riscului de „căderea pleoapelor”, infecții și chiar botulism.
Băiat de zece ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism. Lângă el se afla tatăl său # Adevarul.ro
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.
Adrian Petre, în picaj liber. Unde a ajuns să joace fostul atacant de la FCSB, cotat în anul 2020 la 1,3 milioane de euro # Adevarul.ro
Fost internațional de tineret, fotbalistul de 27 de ani s-a pierdut de tot.
Adrian Năstase, ironic cu modul cum a fost marcată ziua de doliu național pentru Ion Iliescu: „Se recomandă festivalurile de tip Untold” # Adevarul.ro
Fostul premier Adrian Năstase a comentat, pe blogul său, modul în care a fost marcată ziua de 7 august, declarată zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.
Cele patru tipuri de extratereștri cunoscute de Guvernul SUA, dezvăluite de un fizician. „Unii vor crede că suntem nebuni” # Adevarul.ro
O audiere la Capitol Hill a readus în prim-plan misterul OZN-urilor, după ce un fizician implicat în proiecte secrete ale Pentagonului a făcut afirmații care alimentează speculațiile privind existența vieții extraterestre.
Stelian Tănase, scriitor, istoric și martor direct al evenimentelor din decembrie 1989, vorbește deschis pentru „Weekend Adevărul“ despre pactul dintre Iliescu și vechile structuri de putere. Cu detalii inedite și o memorie vie, Tănase descrie un Ion Iliescu secretos, temător și lipsit de viziune.
Restricții de circulație pentru camioane pe șoselele din județele Dolj și Mehedinți. Va fi Cod roșu de caniculă # Adevarul.ro
Luni, în județele Dolj și Mehedinți, circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone va fi restricționată între orele 12:00 și 20:00, din cauza codului roșu de caniculă.
Italia și China se bat în recorduri pentru construirea celor mai lung, respectiv înalt pod din lume # Adevarul.ro
Italia planifică construirea celui mai lung pod din lume, în timp ce China construiește cel mai înalt.
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie” # Adevarul.ro
Oxidul de azot, vândut în recipiente cu arome fructate, face ravagii în SUA, unde a provocat dependențe, spitalizări și chiar decese. Autoritățile se tem că fenomenul s-ar putea răspândi și în Marea Britanie.
Descoperirea pe bază de ciocolată care ar putea revoluţiona tratamentele împotriva gripei # Adevarul.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat acum un medicament experimental împotriva gripei, care conţine o substanţă regăsită şi în ciocolată, şi care s-a dovedit mai eficient decât tratamente antigripale existente.
Președintele american Donald Trump a anunțat că următoarea întâlnire bilaterală cu omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc în Alaska – un teritoriu vândut de Rusia Statelor Unite în urmă cu 158 de ani.
Un parașutist a fost reţinut de poliţişti pentru că a sărit de pe Turnul Eiffel, cu o paraşută. În arest au ajuns şi alţi doi prieteni de-ai săi.
Probele scrise ale BAC-ul de toamnă 2025 încep luni. Peste 30.000 candidați s-au înscris să susțină examenul # Adevarul.ro
Luni, 11 august 2025, încep probele scrise ale sesiunii a II-a a Bacalaureatului 2025. La nivelul întregii țări sunt așteptați să suțină probele scrise peste 30.200 candidați. Subietele vor fi publicate pe site-ul ministerului în fiecare zi de probă.
Experții avertizează că inteligența artificială va prelua controlul asupra armelor nucleare. „Este ca și electricitatea” # Adevarul.ro
Laureații premiului Nobel s-au întâlnit luna trecută cu experți în domeniul nuclear pentru a discuta despre IA și sfârșitul lumii.
Cei doi sportivi s-au stins la spital, după intervenții pe creier.
Întâmplător sau nu, locul ales pentru summitul precipitat Trump-Putin este cel care simbolizează cel mai bine tranzacționalismul ruso-american de dinaintea lungului lor război politic.
Am văzut spectacolul, am simțit vibe-ul, dar am descoperit și detalii pe care nu le vezi în pozele oficiale.
Cunoscutul motto al Partidului Interior din romanul „1984” al lui George Orwell – „Cine controlează trecutul, controlează viitorul; cine controlează prezentul, controlează trecutul” – nu este doar o frază celebră dintr-o distopie literară.
Un deputat PSD amenință că va vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. În ce condiții ar face asta # Adevarul.ro
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.
Atac cu drone asupra unei rafinării din Rusia. Instalația petrolieră a fost cuprinsă de flăcări # Adevarul.ro
O rafinărie de petrol din Saratov, Rusia, a fost atacată de drone pe 10 august, declanșând un incendiu puternic și mai multe explozii, conform relatărilor locale.
Duminică, 10 august 2025, au loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.
Trafic deviat pe autostrada A2 Constanța-București, în urma unui accident. Reluarea circulației, estimată după ora 13.00 # Adevarul.ro
Din cauza unui accident lângă Fetești, traficul pe autostrada A2, sens Constanța – București, se deviază duminică între kilometrii 143 și 105, pe DN 3A.
Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor.
Cinci alimente pe care nu trebuie să le consumi seara. Ce spun specialiștii în nutriție # Adevarul.ro
Mai multe produse sunt periculoase pentru consumul nocturn deoarece pot perturba sistemul digestiv, contribui la arsuri gastrice și reflux acid, obezitate și alte probleme de sănătate, avertizează specialiștii.
V-ați săturat de reclamele care curg permanent pe telefonul Samsung? Cum le puteți dezactiva # Adevarul.ro
Dintre toți marii producători de smartphone-uri, Samsung are unele dintre cele mai scumpe telefoane pe care le puteți cumpăra în acest moment.
Cupolă de foc deasupra Europei. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în sudul continentului # Adevarul.ro
Franța, Spania, Grecia și Turcia se confruntă cu incendii de pădure, pe fondul unui nou val de căldură care aduce temperaturi-record ce depășesc 42 de grade Celsius.
Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, în timp ce 100.000 de soldați ruși strâng cercul în jurul orașului # Adevarul.ro
Rodînske, o fostă localitate minieră din bazinul carbonifer al regiunii Donețk, a devenit epicentrul celei mai recente ofensive ruse. Deși nu este obiectivul principal, controlul asupra acestui sat ar putea deschide drumul spre încercuirea completă a Pokrovskului, oraș aflat la doar 10 kilometri sud
Poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă pentru prinderea unor contrabandiști. Au confiscat țigări în valoare de peste 125.000 de lei # Adevarul.ro
Poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF).
Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenire la un gigant auto indian, scrie BBC.
Ucraina și Europa resping propunerea lui Putin de încetare a focului și prezintă o contrapropunere SUA înainte de întâlnirea Trump-Putin, susține WSJ # Adevarul.ro
Propunerea președintelui rus Vladimir Putin privind o încetare a focului în schimbul cedării teritoriilor din estul Ucrainei a fost respinsă atât de oficialii ucraineni, cât și de liderii europeni, relatează Wall Street Journal (WSJ), citând surse diplomatice occidentale.
Un remorcher rusesc modern s-a scufundat parțial la Sankt Petersburg. Un nou eșec pentru o flotă afectată de loviturile Ucrainei # Adevarul.ro
Un remorcher naval rusesc modern, lansat cu mai puțin de trei ani în urmă, s-a răsturnat și s-a scufundat parțial în apropierea unui șantier naval din Sankt Petersburg, a anunțat Direcția de Investigații pentru Transporturi din regiunea interregională de vest a Rusiei.
„Nu există țări curate”. Kovesi trage un semnal de alarmă cu privire la corupția din statele membre UE # Adevarul.ro
Procurorul-șef european Laura Kövesi avertizează că „nu există țări curate” și că indiferența față de criminalitatea financiară costă vieți, invocând inclusiv tragedia feroviară din Grecia ce putea fi evitată cu fondurile UE folosite corect.
