O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat?
Newsweek.ro, 10 august 2025 19:00
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? ...
Acum 5 minute
19:20
Ce spune președintele CJ Suceava despre reconstrucția Broșteniului? „Așteptăm sprijin de la Guvern” # Newsweek.ro
Ce spune președintele CJ Suceava despre reconstrucția Broșteniului? „Așteptăm sprijin de la Guvern”....
Acum 30 minute
19:00
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O mașină de pompieri a luat foc chiar în momentul în care mergea la intervenție. Cum s-a întâmplat? ...
Acum o oră
18:40
Zeci de elevi se pregătesc pentru noua sesiune a examenului de Bacalaureat. Când începe sesiunea? # Newsweek.ro
Zeci de elevi se pregătesc pentru noua sesiune a examenului de Bacalaureat. Când începe sesiunea? Ce...
18:30
15 asistente au fost concediate după ce o pacientă s-a sinucis. Ce vină aveau ele? Ce au stabilit au...
Acum 2 ore
18:10
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului. Au fost verificate maşini şi persoane în Vama Veche,...
17:40
Liderii Europei au înaintat SUA un contraplan pentru „pacea lui Putin” în Ucraina. Ca va alege Trump # Newsweek.ro
Țările europene și Ucraina au răspuns „planului Rusiei de încetare a focului” cu o contrapropunere, ...
Acum 4 ore
17:10
Șase autoturisme au fost implicate într-un accident în Constanța, rezultat cu trei răniți # Newsweek.ro
Trei persoane au fost rănite, duminică dimineața, într-un accident rutier produs în municipiul Const...
16:50
Duminică, salvamontiștii au fost alertați de un cioban aflat cu stâna în Munții Maramureșului că a g...
16:30
Națiunile NATO își fac bancă pentru finanțarea achizițiilor de apărare. Cum va funcționa? # Newsweek.ro
Țările NATO vor crea o bancă internațională de apărare, Banca pentru Apărare, Securitate și Rezilien...
15:50
90 euro un șezlong în Italia. Ce au făcut italienii în semn de protest față de prețurile mari? # Newsweek.ro
În Italia, o zi la plajă poate să coste şi 90 de euro pentru o persoană. Mai ales în plin sezon turi...
15:30
Doi olandezi au fost mușcați de un câine de stână în Apuseni. Victimele au ajuns la spital # Newsweek.ro
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii ...
Acum 6 ore
15:20
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din d...
15:00
Serviciile medicale vor fi validate prin SMS. MS vrea să impiedice decontările fictive la cabinete # Newsweek.ro
Medicii de familie și din policlinici vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
14:50
Planul de pace al lui Putin: cedarea unor teritorii din Ucraina. Ce i-a spus lui Trump # Newsweek.ro
Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de sum...
14:10
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii” # Newsweek.ro
Veste bună: Casa de Pensii face anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți ...
14:00
Desertul iubit de toată lumea poate vindeca gripa. Descoperirea ce ar putea revoluţiona tratamentele # Newsweek.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire care ar putea revoluționa lumea medicală. Un desert cunosc...
13:30
Turist în „Epoca de Aur”: Excursii cu autocarul - maxim 200 km, Taxi – 6 lei/km, salariu - 2.500 lei # Newsweek.ro
Acum, la mai bine de 35 de ani de la Revoluție, aproape 50% din români spun că era mai bine în „Epoc...
Acum 8 ore
13:20
Fericire în familia lui Rafael Nadal. Familia lui s-a mărit cu încă un băiețel. Se va numi Miquel # Newsweek.ro
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani...
12:50
VIDEO Magicianul Robert Tudor, lăsat fără permis pe autostradă: „Mergeți prudent, oameni buni” # Newsweek.ro
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis de conducere după ce a fost prins circulând cu 181 km/or...
12:20
Tone de drogur au fost descoperite și confiscate, în România, de la începutul anului 2025, de Poliți...
12:00
Un nou tratament pentru cancer a fost autorizat recent. Este destinat pacienților adulți cu cancer p...
11:50
Un autoturism de lux furat din Spania a fost găsit de polițiștii de frontieră în România. O femeie î...
11:30
O folosești adesea în mâncăruri tradiționale, dar puțini știu că poate deveni și un truc de frumuseț...
Acum 12 ore
11:20
METEO Căldură extremă în România. Alertă Cod Roșu de caniculă. Temperaturi de peste 41 de grade # Newsweek.ro
Meteorologii au emis o avertizare Cod Roșu de caniculă începând de luni de la ora 10.00 până marți d...
11:10
România „arde”! Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, în aproape toată țara. Va fi și mai rău! # Newsweek.ro
România „arde”! Aproape toată țara este duminică, 10 august 2025, sub Cod galben și Cod portocaliu d...
10:50
O româncă a scris istorie la 400 metri garduri. Medalie de aur și record de timp, la Europene # Newsweek.ro
Sportiva româncă Ştefania Uţă a scris istorie la Campionatele Europene de Atletism U20, de la Tamper...
10:20
Războiul din Ucraina, tranșat de Trump și Putin în Alaska. Zelenski, invitat surpriză de Casa Albă? # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump se întâlnește cu omologul său rus Vladimir Putin pe 15 august, în...
10:10
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta? # Newsweek.ro
Bolojan vrea ca pensionarii să poată retrage doar 25% din valoarea pensiei lor private. Restul banil...
09:50
Gală de box dublu-mortală! Doi pugiliști de 28 ani, morți în urma loviturilor încasate # Newsweek.ro
O gală de box organizată la Tokyo, Japonia, s-a transformat într-o dublă-tragedie. Doi pugiliști au ...
09:20
VIDEO Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor din Republica Moldova # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la ...
09:10
Dramă, pe un drum județean. O fetiță de 8 ani a traversat aiurea, un șofer a călcat-o mortal # Newsweek.ro
Nesupravegheată, o fetiță de 8 ani a traversat aiurea, prin loc nepermis, drumul județean din fața c...
08:50
Cel mai mic salariu minim din UE, în Bulgaria, 551 €. Ungaria, pe locul 2. Unde se află România? # Newsweek.ro
În 5 din cele 27 de state UE, salariul minim lunar depășește 2.000 €, iar în 8 țări e de peste 1.000...
08:40
Fructul dulce al verii plin de vitamina C, produce colagen și te ajută să slăbești. Super zemos # Newsweek.ro
Cu un gust irezistibil și o textură suculentă, acest fruct al verii este o adevărată bombă de vitami...
08:10
VIDEO Cum a ajuns un român să relanseze un brand istoric de ceasuri fondat de alți români în SUA # Newsweek.ro
Brandul american de ceasuri BENRUS, fondat în New York, în 1921, de trei frați români, și purtat de ...
07:50
Leguma vedetă a verii, plină de vitamine și te ajută să slăbești. Produce colagen cu tonele # Newsweek.ro
Este delicioasă, ușor de gătit și adorată în sezonul cald. Această legumă vedetă a verii îți oferă u...
07:30
Adevărul despre pierderile de apă de la bloc. De ce legea îi obligă pe proprietari să le plătească? # Newsweek.ro
Indiferent că este vară sau iarnă, proprietarii ajung să plătească și câte 50 lei în plus la întreți...
07:20
Horoscop 11 august. Luna în Pești aduce o zi cu avantaje Scorpionilor. Taurii, întâlnire importantă # Newsweek.ro
Horoscop 11 august. Luna în Pești aduce o zi cu avantaje Scorpionilor. Taurii, întâlnire importantă....
07:00
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit # Newsweek.ro
Aproximativ 1.300.000 de pensii vor intra, marți, pe card mai mici cu zeci și chiar sute de lei. New...
Acum 24 ore
21:40
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Care e judeţul cu cei mai mulţi? # Newsweek.ro
1.200.000.000 € plăteşte statul român, anual, asistaţilor social. Oarecum surprinzător care este jud...
20:50
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români # Newsweek.ro
Sudul Europei arde la propriu. Incendii masive de vegetație în două țări iubite de români. Ce spun a...
20:30
Amenzi masive date de ANPC pe litoral. Care au fost principalele nereguli constatate? Ce au făcut op...
19:50
Mai multe drumuri periculoase din țară supravegheate din elicopter de poliție. Ce s-a constatat? # Newsweek.ro
Mai multe drumuri periculoase din țară supravegheate din elicopter de poliție. Ce s-a constatat? Ce ...
19:30
Cinci victime după un accident pe centura Capitalei. Și doi copii au ajuns la spital. Cine este vino...
Ieri
19:20
Incendiu masiv de vegetație în Napoli. Un celebru traseu către munte a fost închis turiștilor # Newsweek.ro
Incendiu masiv de vegetație în Napoli. Un celebru traseu către munte a fost închis turiștilor. Ce sp...
19:00
Efectul Trump. Aurul sparge recordul de 3.500 dolari pe uncie. Despre ce fel de tarife mai e vorba? # Newsweek.ro
Aurul a atins un nou record istoric de peste 3.500 dolari pe uncie, pe fondul zvonurilor privind tar...
18:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat sâmbătă o rundă de contacte cu aliaţi apropiaţi...
18:30
Medicii de familie și din policlinică vor putea deconta serviciile medicale doar după ce vor primi v...
18:10
VIDEO Incendiu de vegetaţie uscată, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din Galaţi # Newsweek.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, în apropierea unui cartier de blocur...
17:50
Inspectorii ANAF au luat în colimator firmele care deducă cheltuieli în interesul asociaților sau a ...
17:30
Salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi sunt poprite în conturile Liberty Tubular Products # Newsweek.ro
Banii pentru banii salariile de la Combinatul Siderurgic Galaţi există, dar nu în conturile ccombina...
