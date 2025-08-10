Secretarul general al NATO este optimist în privinţa întâlnirii dintre Trump şi Putin

14:50

Crin Antonescu, fostul candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate”, susţine el.