Secretarul general al NATO este optimist în privinţa întâlnirii dintre Trump şi Putin
DigiFM.ro, 10 august 2025 19:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA şi liderul rus va fi decisivă pentru a demonstra dacă Vladimir Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează Politico.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:30
Nicuşor Dan publică imagini de la o drumeţie în natură alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit, duminică, pe rețelele sociale, imagini de la o drumeţie în natură, în care apare alături de partenera sa şi cei doi copii ai lor.
Acum 2 ore
17:50
Ciclistul Tadej Pogacar: „Deja număr anii până la retragere”. Luna trecută a câștigat Turul Franţei pentru a patra oară în cariera sa # DigiFM.ro
Ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a câştigat luna trecută Turul Franţei pentru a patra oară în cariera sa, a afirmat că a început să "numere anii până la retragere" şi este "pregătit pentru orice" în ceea ce priveşte viitorul carierei sale în sportul cu pedale, informează L'Equipe.
Acum 4 ore
17:00
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în două părți, în 2027. Datele alese, de mare semnificaţie religioasă # DigiFM.ro
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Prima parte a producției „The Resurrection of Christ” va fi difuzată în 26 martie 2027, în Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, de Ziua Înălţării, 40 de zile mai târziu. Două date de mare semnificaţie religioasă.
15:40
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. A participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de preşedinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, desfăşurat în Rezervaţia Naturală "Orheiul Vechi", informează duminică agenţia de presă IPN.
Acum 6 ore
14:50
Medalie de aur pentru România, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj U19! Echipajul 8+1 a câștigat bronzul # DigiFM.ro
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).
14:40
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
13:40
Antonio Banderas a împlinit 65 de ani și nu se vede prea curând departe de teatru și film: „Cred că sunt unul dintre cei care mor dacă se opresc. Fac ce îmi place. A fost norocul vieţii mele” # DigiFM.ro
Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani.
Acum 8 ore
13:10
Meteorologii au extins si prelungit alertele de caniculă. Două județe din țară, sub cod roșu, luni # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv cod galben pentru alte 18 judeţe şi Bucureşti. În cursul serii, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui se vor afla sub cod galben de vânt puternic.
12:50
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde liderul american Donald Trump are programată o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News.
12:10
Un bulldog francez fără păr, declarat „cel mai urât câine din lume” la un concurs în California. Petunia a câștigat un premiu de 5.000 de dolari # DigiFM.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de doi ani, a fost declarată câștigătoare a concursului 'Cel mai urât câine din lume', care a avut loc vineri în Santa Rosa. Competiția are loc în orașul din California încă din anii 1970.
11:30
Cybill Shepherd, actrița din serialul „Maddie și David”, apariție rară la proiecția unui film în LA. Fosta colegă a lui Bruce Willis și-a încântat fanii prezenți la eveniment # DigiFM.ro
Cybill Shepherd și-a surprins fanii cu o apariție la o proiecție specială a filmului „Heartbreak Kid”, în Los Angeles. Actrița în vârstă de 75 a apărut rar în public în ultima perioadă.
Acum 12 ore
10:20
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii '90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # DigiFM.ro
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire în anii 1990, în aceeași zi în care divorțul ei de fostul soț Kenneth Branagh a fost finalizat, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar, la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu premiul Leopard Club, scrie Variety.
09:40
Astronauţii misiunii Crew-10 de pe Staţia Spaţială Internaţională au revenit pe Pământ, după aproape cinci luni în spaţiu # DigiFM.ro
Un echipaj format din doi astronauţi americani, un cosmonaut rus şi un astronaut japonez a revenit pe Pământ sâmbătă, după amerizarea reuşită a capsulei Dragon a companiei SpaceX în largul Californiei, potrivit NASA, transmite France Presse.
09:30
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 3 la Cincinnati. Cine va fi următoarea ei adversară # DigiFM.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari, sâmbătă, după ce a dispus de poloneza Magdalena Frech cu 7-6 (7/4), 2-6, 6-4.
09:10
Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev # DigiFM.ro
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că "drumul către pace" în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev şi că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor, relatează Reuters.
Ieri
18:00
Burduja, despre alegerile pentru Primăria Bucureşti: Candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoarea politică, să intre în cursă. Un primar general care să ţină direcţia către Vest # DigiFM.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a afirmat, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaţionist, liberalul propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.
18:00
Emma Thompson, apariție rară pe covorul roșu alături de fiica sa. Gaia are 25 de ani și a cucerit toate privirile la Festivalul de Film de la Locarno # DigiFM.ro
Emma Thompson și fiica sa, Gaia, în vârstă de 25 de ani, au încântat publicul prezent la Festivalul de Film de la Locarno din Elveția. A fost o apariție rară a celor două împreună pe covorul roșu.
17:00
Bărbatul care a înjunghiat o femeie în Sectorul 3 din Capitală, arestat preventiv. Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă # DigiFM.ro
Bărbatul care a înjunghiat vineri o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiv aparent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori când nu mai erau persoane în preajmă.
15:30
Bucurie imensă pentru Rafael Nadal. Soția sa a adus pe lume al doilea lor copil. Ce nume a primit bebelușul # DigiFM.ro
Fostul tenisman spaniol Rafael Nadal a devenit din nou tată, după ce soţia sa Mery Perello a adus pe lume al doilea lor copil, într-o clinică din Palma de Mallorca (Insulele Baleare), informează EFE.
15:00
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten comun le-a făcut cunoștință” # DigiFM.ro
Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis pare să devină tot mai serioasă. Cei doi parteneri se bucură împreună de câteva zile de relaxare la New York, alături de prietenii actriței.
14:00
Focuri de armă, trase în Times Square din NYC. Mai multe persoane au fost rănite. Atacatorul, un adolescent de 17 ani # DigiFM.ro
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică Times Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00.
13:40
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului", semnalează Reuters şi AFP.
12:20
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad. Două persoane au murit.
12:10
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Timişoara. Copilotul a fost rănit.
12:00
Caniculă până luni seară. Au fost emise avertizări cod galben şi cod portocaliu pentru mai multe zone din țară # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă caniculă, disconfort termic şi nopţi tropicale, până luni seară, fiind emise mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu. Pe timpul zilei, temperaturile se vor apropia de 40 de grade în mai multe judeţe, iar noaptea minimele nu vor scădea sub 18 - 22 de grade.
11:10
Eminem, dezvăluiri despre lupta sa cu dependenţa de droguri, într-un documentar autobiografic: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou” # DigiFM.ro
Rapperul american Eminem a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema. „Stans” reconstituie diferitele etape ale carierei sale, care a început la sfârşitul anilor 1980, folosind imagini rare de arhivă, reconstituiri stilizate şi interviuri exclusive.
10:30
Fiica lui Pink are 14 ani și calcă pe urmele mamei ei în muzică. Artista, cum nu se poate mai mândră de fata sa. Fanii, impresionați de legătura lor atât de puternică # DigiFM.ro
Pink și fiica ei adolescentă, Willow, sunt un duo imbatabil. Artista este cum nu se poate mai mândră de fata sa.
10:10
Astronautul american Jim Lovell, comandantul celebrei misiuni lunare Apollo 13, care era aproape să se încheie cu un dezastru în 1970 după o explozie în timpul zborului, a decedat la vârsta de 97 de ani, a anunţat NASA.
09:40
Premierul Bolojan le solicită miniştrilor să îşi publice declaraţiile de avere şi de interese: Este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.
09:20
Trump anunță că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Kremlinul confirmă summitul # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska, relatează AFP.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
(P) Ce șanse au FCSB, CFR și Craiova în Europa, după rezultatele din tur?
17:10
Xi Jinping și Putin au discutat despre războiul din Ucraina. „Problemele complexe nu au soluţii simple” # DigiFM.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a avut vineri o conversaţie telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin, discuţie în cadrul căreia au abordat situaţia din Ucraina şi au reafirmat natura strategică a relaţiilor lor bilaterale, potrivit anunţurilor presei de stat chineze şi ruse, citate de agenţiile AFP şi EFE.
17:00
Dominic Fritz: "Pentru coaliţie, e important să ne întoarcem la muncă pentru cetăţeni. Decizia USR de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu a fost legitimă şi corectă" # DigiFM.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, 8 august, că pentru coaliţie este important, ”după această săptămână dificilă”, să se întoarcă la muncă pentru cetăţeni. Fritz a precizat că este o perioadă de doliu pentru PSD, dar că USR a luat decizia corectă de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu.
16:50
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur la 55 de ani # DigiFM.ro
Loredana Groza știe cum să cucerească privirile, indiferent de locul în care se află. Artista a fost surprinsă pe faleza din Mamaia, unde a oferit un adevărat spectacol vizual într-o rochie mini cu imprimeu leopard, care i-a pus perfect în valoare silueta impecabilă.
16:50
Preşedintele Senatului: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului # DigiFM.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea de retragere iniţială de 25% este "mai generoasă" decât în multe sisteme similare din UE.
15:50
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev: "Ucraina luptă şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe" # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, aflată în vizită în Ucraina, s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi au discutat despre ”un parteneriat strategic pentru pace şi prosperitate”. Ţoiu a transmis că ”Ucraina luptă cu curaj şi pentru securitatea şi libertatea României şi a întregii Europe”.
14:50
Crin Antonescu, înțepături către Nicușor Dan, după ce președintele nu a fost la funeraliile lui Iliescu: "Stă ascuns în birou". Nu l-a uitat nici pe Băsescu # DigiFM.ro
Crin Antonescu, fostul candidat al coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, afirmă că nu a solicitat pensia specială care i se cuvenea după şase mandate de parlamentar, menţionând că nu a beneficiat nici de locuinţă de protocol, ca preşedinte al Senatului sau ministru. ”Cred că sunt singurul caz, dar nu-mi pare rău. E o modestă formă de solidaritate cu toţi cei chemaţi azi cu japca la austeritate”, susţine el.
14:30
UNTOLD X a început spectaculos: 110.000 de fani, show-uri în premieră mondială și o nouă eră anunțată pentru 2026 # DigiFM.ro
Peste 110.000 de fani din peste 100 de țări au umplut joi Cluj-Arena și împrejurimile pentru a marca începutul ediției aniversare UNTOLD X. Prima zi a festivalului a adus nu doar artiști internaționali de top și momente emoționante, ci și o premieră mondială în muzica electronică, semnalând totodată deschiderea unei noi ere pentru unul dintre cele mai mari festivaluri din lume.
14:20
Într-o ediție specială Digi FM transmisă din mijlocul festivalului UNTOLD 2025, Oana Zamfir și Dan T l-au avut invitat pe jurnalistul Florin Negruțiu, într-o conversație memorabilă despre trecutul recent al României, declanșată de funeraliile fostului președinte Ion Iliescu.
14:20
„Urcaţi la bord! Plecăm spre Marte!”. SpaceX a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană pentru a explora „Planeta Roşie” # DigiFM.ro
Compania SpaceX a lui Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare, informează AFP.
14:10
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani, pe fondul preţurilor record la carne şi al majorării cotaţiilor la uleiuri vegetale, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
13:40
"Vrăjitoarea Claudia" și "vrăjitoarea Maria" au înșelat o persoană cu 30.000 de euro. Cum amenințau victima când aceasta voia să renunțe # DigiFM.ro
Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi "vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut de la persoana vătămată peste 30.000 de euro şi o constrângeau să le dea în continuare sume de bani.
13:40
Ce conțineau pachetele de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Zeci de persoane au participat la funeralii, în ciuda caniculei # DigiFM.ro
La funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu, participanții au primit pachete cu alimente tradiționale, conform obiceiurilor ortodoxe. Evenimentul, desfășurat pe 7 august 2025, a adunat zeci de persoane, în ciuda temperaturilor ridicate din Capitală.
13:30
Arina Sabalenka, liderul WTA, despre reușitele și eșecurile din 2025: "Am învăţat lecţii foarte grele anul acesta" # DigiFM.ro
Liderul WTA, Arina Sabalenka, a vorbit la Cincinnati despre sezonul său şi despre performanţele la primele trei turnee de Grand Slam. Deşi a recunoscut că a avut parte de câteva dezamăgiri, jucătoarea din Belarus se declară mulţumită de constanţa de care a dat dovadă pe teren, relatează L'Equipe.
12:00
Administraţia Trump va deschide un centru de detenţie pentru migranţi la baza militară Fort Bliss # DigiFM.ro
Statele Unite vor deschide un centru de detenţie cu capacitatea de a găzdui până la 5.000 de migranţi la baza militară Fort Bliss, situată în apropierea graniţei cu Mexicul, a anunţat joi Pentagonul, informează AFP.
11:50
Şapte ţări, în frunte cu China, Statele Unite şi Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.
11:40
Mai mult de jumătate de ţară, sub atenționări de caniculă, în acest sfârşit de săptămână. Temperaturile ajung până la 39 de grade Celsius # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri atenţionări cod galben şi pod portocaliu de caniculă, valabile în acest sfârşit de săptămână în mai mult de jumătate de ţară.
11:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea acesteia.
11:00
O femeie de 64 de ani, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu știu cu ce, dar îmi vibrează tavanul. Mi-a sărit varul de pe pereți" # DigiFM.ro
O femeie în vârstă de 64 de ani, doctor în fizică cuantică, e acuzată de vecinii ei dintr-un bloc din Iași că le face viața amară. Potrivit jurnaliștilor de la BZI, care au stat de vorbă cu locatarii, femeia face în permanență gălăgie, trântește lucruri prin apartament, înjură și nu respectă programul de liniște.
