Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea”
Antena Sport, 10 august 2025 19:00
Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle. Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui […] The post Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea” appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
19:20
Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului # Antena Sport
Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a reuşit un alt eurogol, după cel din turul cu FK Sarajevo, în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt. În minutul 31 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, ucraineanul a trecut de un adversar, şi-a făcut culoar şi a trimis un şut de senzaţie, imparabil, de la aproximativ 25 de […] The post Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului appeared first on Antena Sport.
19:20
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool # Antena Sport
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide “electrizante”, care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă. Astfel, Palace a […] The post Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool appeared first on Antena Sport.
Acum 10 minute
19:10
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite” # Antena Sport
Ionuț Radu a ajuns în această vară la Celta Vigo de la Venezia liber de contract, iar prestațiile din primele amicale ale portarului român nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Cu toate acestea, la cea mai recentă partidă de pregătire a galicienilor, goalkeeper-ul a ieșit în evidență în bine și a atras atenția unuia dintre […] The post Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite” appeared first on Antena Sport.
19:10
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o replică acidă, după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi s-au plâns de faptul că FCSB l-a putut trece pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la […] The post Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:00
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea” # Antena Sport
Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle. Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui […] The post Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea” appeared first on Antena Sport.
18:50
Mihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a apărut cu o maşină de circa 400.000 de euro la meciul echipei sale. Universitatea Craiova – Hermannstadt se dispută de la ora 18:30. Rotaru a venit la meci cu noua sa maşină, un Rolls Royce Spectre 2023 Coupe, estimată la aproximativ 400.000 de euro. Mihai […] The post Mihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! appeared first on Antena Sport.
18:50
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect” # Antena Sport
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului, după ce “Legea Becali” a fost adoptată. Oficialii celor două echipe au răbufnit, după ce Malcom Edjouma a fost trecut pe lista de LPF de către campioană. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF. […] The post Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect” appeared first on Antena Sport.
18:50
Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit # Antena Sport
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei reprezentante ale României în preliminariile cupelor europene, respectiv în Europa și Conference League. Calificările pentru grupele principale ale competițiilor UEFA sunt analizate extrem de atent de statisticienii de la Football Meets Data, care au prezis recent câte echipe va avea fiecare țară în total în cele […] The post Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:10
Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător” # Antena Sport
Noul jucător transferat de Inter, Luis Henrique, i-a făcut portretul lui Cristi Chivu. Brazilianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Luis Henrique a fost transferat de Inter de la Marseille, în această vară. Italienii au plătit suma de 23 de milioane de euro în schimbul atacantului brazilian de 23 de ani. […] The post Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător” appeared first on Antena Sport.
18:10
Temperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește în această seară pe Hermannstadt în cadrul etapei a cincea din Liga 1, într-un meci care va fi probabil afectat de canicula care a acaparat din nou țara. La nivelul gazonului, dar și pe scaunele pe care vor sta suporterii, gradele arătate de termometru sunt infernale. Duelul dintre Universitatea Craiova și […] The post Temperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco appeared first on Antena Sport.
18:10
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! # Antena Sport
Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan îl dispută cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român. Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură […] The post Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! appeared first on Antena Sport.
17:50
Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute # Antena Sport
Liverpool se luptă pentru primul trofeu din noul sezon în Supercupa Angliei contra celor de la Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup din sezonul trecut. În meciul de le Wembley, “cormoranii” au deschis scorul după doar patru minute grație unei faze la capătul căreia oamenii decisivi au fost doi jucători aduși în vară. Florian Wirtz a […] The post Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute appeared first on Antena Sport.
17:50
Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: “Sunt la a treia ruptură” # Antena Sport
Rapid a primit o veste bună, înaintea derby-ului cu FCSB. Claudiu Petrila a anunţat că se va alătura antrenamentelor echipei giuleştene, în săptămâna partidei cu marea rivală. Claudiu Petrila s-a accidentat după victoria Rapidului cu Csikszereda. Mijlocaşul de 24 de ani a ratat duelul din runda trecută, cu Botoşani, şi nu va fi apt nici […] The post Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: “Sunt la a treia ruptură” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) traversează o perioadă foarte bună pe banca Universităţii Craiova. Chiar dacă oltenii şi-au pierdut vedeta, pe Alex Mitriţă, ei au reuşit 3 victorii şi un rezultat de egalitate în primele 4 partide disputate în Liga 1. Universitatea Craiova are un parcurs excelent până acum şi în preliminariile Conference League. Echipa […] The post Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:10
“Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor # Antena Sport
Daniel Bîrligea a tras un semnal de alarmă înainte ca FCSB să se dueleze cu Unirea Slobozia. Atacantul campioanei s-a declarat convins de faptul că orice echipă din Liga 1 îi poate pune probleme campioanei. FCSB caută prima victorie de pe teren propriu, din acest sezon de Liga 1. Partida cu Unirea Slobozia se va […] The post “Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor appeared first on Antena Sport.
17:00
Un fost campion mondial din F1 a spus cine vrea să fie colegul lui Max Verstappen la Red Bull. A dat trei nume # Antena Sport
Max Verstappen nu mai are în monopostul de la Red Bull rezultatele pe care le-a înregistrat în ultimii ani, în care a cucerit patru titluri mondiale consecutive. În 2025, olandezul nu a avut noroc nici în ceea ce privește coechipierii săi, după ce Liam Lawson a fost dat afară, iar Yuki Tsunoda a strâns are […] The post Un fost campion mondial din F1 a spus cine vrea să fie colegul lui Max Verstappen la Red Bull. A dat trei nume appeared first on Antena Sport.
16:50
Au apărut noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Internaţionalul român e la un pas de transferul la campioana Olandei, alături de care va evolua direct în grupa principală de Champions League. Dennis Man se va despărţi astfel de Parma după patru ani. “Cruciaţii” plăteau suma de 12,6 milioane de euro în schimbul […] The post Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Când va fi prezentat oficial appeared first on Antena Sport.
16:50
“Lista de acţionari este deschisă” Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava # Antena Sport
Mihai Rotaru a anunţat că, în acest moment, Universitatea Craiova are 12 acţionari, el fiind preşedintele Consiliului de Administraţie şi că, cine vrea, se poate alătura proiectului. Mihai Rotaru declara în trecut că îşi doreşte să nu mai fie acţionar majoritar la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru: “Lista de acţionari e deschisă, dar ne uităm cu […] The post “Lista de acţionari este deschisă” Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava appeared first on Antena Sport.
16:30
“Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?” Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost întrebat cât de des vorbeşte cu Dan Şucu şi a oferit un răspuns ferm. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că nu discută atât de des cu patronul său. Costel Gâlcă a transmis că vorbeşte cu Dan Şucu “cam la două săptămâni”, punând accent pe faptul că ceea ce contează sunt rezultatele echipei. […] The post “Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?” Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid appeared first on Antena Sport.
16:30
Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui “CR7” de la United # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a avut o plecare controversată de la Manchester United la finalul anului 2022, unul dintre oamenii criticați atunci de lusitan fiind Erik ten Hag, cel care îi pregătea pe “diavolii roșii” în perioada respectivă. La doi ani și jumătate de la momentul respectiv, antrenorul olandez a primit o întrebare legată de fostul său […] The post Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui “CR7” de la United appeared first on Antena Sport.
16:20
“Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona”. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: “Aş fi primit Balonul de Aur” # Antena Sport
Gică Hagi a oferit un interviu de colecţie pentru prestigioasa publicaţie France Football. Francezii l-au vizitat pe “Rege” în România, la academia sa de la Ovidiu. Gică Hagi a povestit, printre altele, cum a fost experienţa sa la Real Madrid. “Regele” a dezvăluit că a avut nevoie de jumătate de sezon pentru a se obişnui […] The post “Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona”. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: “Aş fi primit Balonul de Aur” appeared first on Antena Sport.
16:20
Alex Mitriţă (30 de ani) e în mare formă în China. Fostul fotbalist al Universităţii Craiova a reuşit un gol şi un assist în meciul Zhejiang – Beijing Gouan. Mitriţă i-a pasat decisiv lui Lucas Possignolo, la golul cu care acesta a deschis scorul în minutul 21 al meciului cu Beijing Gouan. Oaspeţii au egalat […] The post Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român appeared first on Antena Sport.
15:40
Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor chiar înaintea meciului contra celor de la Hermannstadt. Echipa lui Mirel Rădoi se află înaintea unei dispute extrem de importate pentru viitorul ei. Mai exact, duelul pentru play-off-ul Conference League, contra celor de la Spartak Trnava. Oltenii au câştigat la scor de […] The post Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor appeared first on Antena Sport.
15:30
Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani # Antena Sport
După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului. Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în […] The post Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:10
“Asta e important” Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: “Avem nevoie de ei” # Antena Sport
Adrian Ilie a venit cu un mesaj pentru jucătorii români din străinătate, care sunt convocați în mod frecvent la echipa națională a României. „Cobra” a transmis că este foarte important ca aceștia să joace la echipele de club. Mai mulți tricolori au schimbat echipele de club în această perioadă de mercato, în speranța de a […] The post “Asta e important” Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: “Avem nevoie de ei” appeared first on Antena Sport.
15:10
Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul # Antena Sport
Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 . Costel Gâlcă ştie că […] The post Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul appeared first on Antena Sport.
14:40
Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB # Antena Sport
Adi Petre a ales o nouă „aventură”, de data aceasta în Liga a 3-a! Fostul jucător de la FCSB a semnat deja contractul, iar patronul clubului a confirmat înțelegerea. Concret, Adi Petre a ajuns la CS Păulești. Jucătorul care a fost legitimat ultima dată la Concordia Chiajna se va lupta astfel pentru promovarea în Liga […] The post Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:30
Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii # Antena Sport
Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Patronul Grifonului este aproape de un nou tun financiar în Serie A. Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Italienii au scos la iveală detaliile afacerii puse la cale de milionarul care este şef şi la Rapid. Unul dintre cei mai buni jucători de la […] The post Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii appeared first on Antena Sport.
14:10
Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan # Antena Sport
Ies la iveală imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Imediat după ce a semnat cu echipa din Sudan, antrenorul român a avut parte de o şedinţă foto spectaculoasă. Imaginile s-au viralizat imediat pe reţelele de socializare. Reghe tocmai a bătut palma cu cei de la Al-Hilal Omdurman. Laurențiu Reghecampf are parte de o experienţă exotică. […] The post Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan appeared first on Antena Sport.
14:00
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania). Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74). […] The post România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19 appeared first on Antena Sport.
13:30
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant # Antena Sport
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova! Atacantul nu intră în planurile lui Mirel Rădoi și semnează cu un club din Liga 1. În stagiunea precedentă, Markovic a fost împrumutat la Hermannstadt și Oțelul Galați. Totuși, Mirel Rădoi a hotărât să nu se bazeze pe jucătorul de 24 de ani, după întoarcerea acestuia la Universitatea […] The post Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant appeared first on Antena Sport.
13:30
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior # Antena Sport
Ies la iveală amănunte importante despre situaţia lui Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano! Spaniolii vin cu dezvăluiri din interior şi spun că ultima decizie a şefilor clubului madrilen l-a enervat pe român. Este vorba despre mutarea făcută în urmă cu doar câteva zile. Rayo a răscumpărat jumătate din procentele pe care Villareal le avea. […] The post Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
12:40
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor # Antena Sport
S-a spus că Dennis Man este aşteptat în Olanda, acolo unde ar fi trebuit să efectueze vizita medicală. Internaţionalul român a fost dat însă de gol de italieni. Deşi se credea că PSV Eindhoven a bătut deja palma cu cei de la Parma se pare că lucrurile nu sunt atâ de simple pentru jucătorul în […] The post Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor appeared first on Antena Sport.
12:40
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani # Antena Sport
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcţie, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a clubului din São Paulo. Augusto Melo, care l-a adus pe internaţionalul olandez Memphis Depay la Corinthians în septembrie 2024, este trimis în faţa instanţei pentru „asociere la infracţiuni”, „spălare de bani” […] The post Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani appeared first on Antena Sport.
12:20
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon # Antena Sport
Meciul dintre FCSB și Unirea Slobozia va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5, din noul sezon de Liga 1. Campioana României a avut parte de un început modest de sezon, în campionatul intern. FCSB a adunat doar 4 puncte din primele 4 partide […] The post FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon appeared first on Antena Sport.
11:50
Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a vorbit despre lupta pentru locurile de play-off din Liga 1. Antrenorul, în prezent liber de contract, a dat un verdict despre favoritele la calificarea în această fază a competiției. În opinia lui „Munti”, echipele care au făcut achiziții importante în perioada de mercato au o șansă de a se califica în play-off. […] The post Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!” appeared first on Antena Sport.
11:50
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii” # Antena Sport
Lovitură totală încasată de către Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a pierdut o sumă uriaşă. Chiar milionarul s-a decis să vorbească şi să dea toate detaliile. Este vorba despre o tranzacţie care i-a fost blocată omului cu banii de la FCSB. În joc sunt 13 milioane de euro, contravaloarea unei fabrici. Gigi Becali are mari […] The post Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii” appeared first on Antena Sport.
11:30
Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica” # Antena Sport
FCSB a fost aproape de un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Echipa lui Elias Charalambous a fost condusă, scor 0-2, de Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. A reuşit însă să revină şi să câştige după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac. Unul dintre eroii celor […] The post Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
10:50
Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!” # Antena Sport
Constantin Budescu și-a găsit echipă! Mijlocașul ajuns la 36 de ani va semna un nou angajament. Budescu va ajunge în perioada următoare la CS Tunari, formație care evoluează în Liga a 2-a. Chiar un oficial al clubului ilfovean a făcut dezvăluirea. Constantin Budescu semnează cu CS Tunari Potrivit informațiilor oferite de Florin Vlădilă, Constantin Budescu […] The post Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!” appeared first on Antena Sport.
10:30
Universitatea Craiova – Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc # Antena Sport
Meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, oltenii lui Mirel Rădoi se află pe locul 3 în campionat, cu 10 puncte, la un punct față de liderul UTA. De cealaltă […] The post Universitatea Craiova – Hermannstadt LIVE TEXT (18:30). Oltenii lui Mirel Rădoi atacă primul loc appeared first on Antena Sport.
09:50
PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man # Antena Sport
PSV Eindhoven, campioana en titre a Olandei, a învins fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 6-1, formaţia Sparta Rotterdam, sâmbătă, în prima etapă a noii ediţii din Eredivisie. Debutantul Ruben van Bommel, fiul fostului jucător şi antrenor al lui PSV, Mark van Bommel, a deschis scorul în minutul 3, celelalte goluri […] The post PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man appeared first on Antena Sport.
09:50
Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham # Antena Sport
Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham. Presa din Anglia vine cu noi dezvăluiri despre mutarea starului de 25 de ani pe Anfield. Marc Guehi, fundaș central de la Crystal Palace, dar şi în naţionala Angliei este dorit de granzii din Premier League. Liverpool vrea […] The post Jucătorul de 34 de milioane de euro, aproape de Liverpool! Negocieri tari cu fotbalistul dorit şi de Tottenham appeared first on Antena Sport.
09:40
Amendă uriaşă pentru olteni! Câţi bani e nevoit Mihai Rotaru să plătească după meciul cu FK Sarajevo # Antena Sport
Patronul oltenilor, Mihai Rotaru e nevoit să plătească scump calificarea echipei sale în turul 3 preliminar al Conference League. Universitatea Craiova a primit mai multe amenzi după meciul retur contra celor de la FK Sarajevo, câştigat de formaţia lui Mirel Rădoi cu scorul de 4-0. Echipa lui Mirel Rădoi e aproape de play-off-ul Conference League […] The post Amendă uriaşă pentru olteni! Câţi bani e nevoit Mihai Rotaru să plătească după meciul cu FK Sarajevo appeared first on Antena Sport.
09:30
Un jucător de la FCSB a refuzat oferta unei echipe din Liga 1, iar patronul a ieșit la atac: “Un fotbalist slab” # Antena Sport
Patronul unei echipe din Liga 1 a ieșit la atac, după ce un jucător de la FCSB a refuzat oferta sa. Acesta este de părere că fotbalistul este unul „slab”, chiar dacă l-a dorit la formația sa, în această perioadă de mercato. Este vorba despre Jordan Gele, jucător pe care Gigi Becali îl vrea plecat […] The post Un jucător de la FCSB a refuzat oferta unei echipe din Liga 1, iar patronul a ieșit la atac: “Un fotbalist slab” appeared first on Antena Sport.
09:20
Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există # Antena Sport
90 de milioane de euro a cheltuit echipa abia promovată în prima ligă, iar semnalele sunt că nu se va opri aici. SC Neom i-a transferat, printre alții, pe Nathan Zézé (20 de milioane de euro, de la Nantes), Marcin Bulka (15 milioane de euro, Nice) sau Saïmon Bouabré (10 milioane de euro, Monaco). Starul […] The post Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există appeared first on Antena Sport.
09:10
Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB! Jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica vine cu noi dezvăluiri despre problemele de la echipa campioană! Acesta a vorbit despre jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous. Conntinuă să fie complicată situaţia echipei roş albastre din cauza accidentărilor. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot ale lui Elias Charlambous. […] The post Mihai Stoica, dezvăluiri despre problemele de la FCSB! Jucătorii pe care nu se poate baza Elias Charalambous appeared first on Antena Sport.
09:00
Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj – Petrolul 1-1 # Antena Sport
Dan Nistor a bifat o nouă performanță în Liga 1, după U Cluj – Petrolul 1-1. Veteranul lui Ioan Ovidiu Sabău a atins o bornă impresionantă, după partida din Liga 1. În vârstă de 37 de ani, Dan Nistor a adunat 67 de minute în duelul de la Sibiu, cu Petrolul. Acesta a reușit o […] The post Dan Nistor a atins o bornă impresionantă în Liga 1! Cifrele veteranului, după U Cluj – Petrolul 1-1 appeared first on Antena Sport.
08:40
Mihai Stoica a vorbit despre jucătorul unei rivale din Liga 1. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia. Este vorba despre Marinos Tzionis, jucător legitimat la UTA, echipă care se află pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Farul, scor 2-1. La finalul partidei, „MM” a dezvăluit că și Elias […] The post Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: “Elias mi-a spus” appeared first on Antena Sport.
08:40
Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: “Are nevoie de realizări” # Antena Sport
Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea şi dă verdictul despre cel mai contestat jucător de la Rapid. Suporterii, dar şi oamenii de fotbal i-au transmis tehnicianului giuleştenilor că fotbalistul nu are ce să caute la Rapid. Chiar şi aşa, Gâlcă încă mai speră ca acesta să îşi ajute echipa în acest sezon. Costel Gâlcă continuă […] The post Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: “Are nevoie de realizări” appeared first on Antena Sport.
08:20
“Aere de vedete!” Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – Petrolul 1-1: “Foarte slab” # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău a oferit prima reacție după U Cluj – Petrolul 1-1. Antrenorul și-a făcut praf jucătorii după partida din etapa cu numărul 5 a sezonului de Liga 1. U Cluj a condus-o pe Petrolul în cadrul partidei jucate la Sibiu, după golul marcat de Lukic, înainte de pauză. „Lupii galbeni” au revenit însă […] The post “Aere de vedete!” Ioan Ovidiu Sabău și-a făcut praf jucătorii după U Cluj – Petrolul 1-1: “Foarte slab” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.