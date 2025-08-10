Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Cancan.ro, 10 august 2025 19:10
Autoritățile continuă ancheta în cazul morții lui Felix Baumgartner! Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv un sabotaj. Parapanta faimosului sportiv s-ar fi oprit brusc, în zbor. Între timp, s-a împărțit și moștenirea. […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
19:10
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro # Cancan.ro
Autoritățile continuă ancheta în cazul morții lui Felix Baumgartner! Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv un sabotaj. Parapanta faimosului sportiv s-ar fi oprit brusc, în zbor. Între timp, s-a împărțit și moștenirea. […]
Acum 2 ore
18:20
Bucurie mare pentru o fostă concurentă de la Mireasa! Tânăra a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de tatăl copilului, și el fost participant al emisiunii de la Antena 1. […]
18:00
Nu e o glumă! Cât costă un cocktail sau o limonadă pe plaja campingului Golden Beach din Thassos # Cancan.ro
Nu, nu e o glumă! Tu te-ai întrebat cât costă un cocktail sau o limonadă pe plaja campingului Golden Beach din Thassos? Noi avem răspunsul! Vă prezentăm întreaga listă! Iată despre ce este vorba! Dacă […]
17:40
Cum arăta George de la Insula Iubirii în ziua nunții cu fosta soție! Cei doi s-au căsătorit în 2018 # Cancan.ro
Fanii de la Insula Iubirii au avut parte de o surpriză atunci când un nou cuplu a intrat în emisiune. Este vorba despre Ionela Coșa și George Vornicu. Încă de la început, cei doi au […]
Acum 4 ore
17:00
Lovitură pentru Albert NBN! Tânărul trapper a comis-o și la Untold! Poliția a luat măsuri imediat! Artistul a fost din nou în vizorul autorităților și a fost sancțioant! Iată despre ce este vorba! Problemele continuă […]
16:30
Iluzie optică virală | Ce animal se ascunde în această poză? Doar cei cu un IQ mai mare de 140 răspund corect # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit o iluzie optică virală, în acest final de săptămână, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Mai exact, trebuie să identificați ce animal se ascunde în […]
16:20
Vedetă de la Neatza cu Răzvan și Dani, prinsă de poliție cu 181 km/h pe autostradă! Ce amendă babană a primit # Cancan.ro
Nu, nu este o glumă! O vedetă de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost prinsă de poliție cu 181 km/h pe autostradă! A primit o amendă de-a dreptul babană! Oamenii legii au sancționat […]
16:10
Ce țeapă și-a luat iar Theo Rose la un magazin! A bătut la ușă, dar paznicul a zis că nu are voie. Care e motivul # Cancan.ro
Zilele trecute a fost sărbătoare mare în familia lui Theo Rose și a lui Anghel Damian. Cei doi și-au aniversat zilele de naștere, ea fiind născută pe 8 august, iar el pe 9 august. Ei […]
16:00
Romeo Vasiloni a fost prin în “flagrant” pe plajă! Fosta ispită de la Insula Iubirii face victime pe bandă rulantă, iar CANCAN.RO are dovada! Imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase, cu Romeo, care, și-a găsit “Julieta” […]
15:40
Descoperire bizară la 300 de m de la locul prăbușirii avionului în Arad. Ce ipoteze au acum anchetatorii # Cancan.ro
S-a făcut o descoperire bizară la 300 de m de la locul prăbușirii avionului în Arad. Iată ce ipoteze au acum anchetatorii! Vă prezentăm cele mai noi informații cu privire la incidentul tragic în care […]
Acum 6 ore
15:00
Ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt. Imaginile surprinse de NASA pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii # Cancan.ro
Puțini s-au întrebat ce sunt „Stâlpii Creației”, de fapt! Din ce sunt formați? NASA a surprins imagini care pot schimba tot ce știm despre facerea Lumii! Telescopul James Webb a oferit detalii care nu au […]
15:00
Dani Mocanu, replică acidă pentru haterii care i-au criticat ținuta-plasă. De ce a purtat-o? „10.000 de euro…” # Cancan.ro
Recent, Dani Mocanu a fost protagonistul unui nou subiect controversat. Ultima sa apariție a făcut vâlvă mare, iar acum manelistul vine cu replica pentru cei care l-au criticat. Cântărețul și-a explicat alegerea vestimentară și i-a […]
14:00
Carmen Tănase, dezvăluiri de pe platourile de filmare de la ProTV! Actriţa se pregăteşte pentru un nou sezon din „Tătuţu”: “Dacă la alte seriale ne mai permitem să mai râdem, aici…” # Cancan.ro
Carmen Tănase nu mai are nevoie de nicio prezentare. Rolurile memorabile din spectacole de teatru sau din seriale TV atestă profesionalismul, talentul și pasiunea cu care își face meseria. Luna august este, teoreric, un respiro […]
14:00
Maria de la Insula Iubirii a suferit un preinfarct și nu vede cu ochiul stâng! Ce a pățit la naștere # Cancan.ro
Maria este una dintre cele mai controversate concurente ale sezonului 9 Insula Iubirii. Cu o atitudine autoritară și cu un soț nu prea cuminte, concurenta a atras rapid atenția. Recent, aceasta și-a deschis sufletul în […]
13:30
Țeapa colosală pe care și-a luat-o o femeie de la un ‘terapeut spiritual’: „Acest ‘șaman’ umblat prin India și Peru mi-a zis că vrea să…” # Cancan.ro
O femeie a ajuns să-și ia o țeapă coloasă de la un „terapeut spiritual”, potrivit evz.ro. A tras un semnal de alarmă cu privire la indivizii care se dau drept specialiști! Ce propunere i-a făcut? […]
Acum 8 ore
13:20
Schimbarea majoră a lui Sorin, ispita de la Insula Iubirii care i-a distrus relația lui Hamude! A luat o decizie radicală # Cancan.ro
Emisiunea Insula Iubirii de la Antena 1 a ajuns la sezonul 9. Noi concurenți își testează relația și se lasă ademeniți de ispită, însă să nu uităm și de cei care „au scris istorie” în […]
12:50
Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, e devastat de durere. De ce zbura fiul său cu Vlad Zgârdău # Cancan.ro
Tatăl lui Vlad, tânărul care a murit în accidentul aviatic din Arad, este devastat de durere! Chiar el a spus public motivul pentru care fiul său zbura cu Vlad Zgârdău. Iată ce mesaj emoționant a […]
12:20
5 zodii vor avea șansa să se căsătorească în luna septembrie 2025! Află dacă și tu vei spune „Da”! Acești nativi vor avea parte de multe surprize! Cine sunt norocoșii care vor avea noroc în […]
12:20
Ispita care a regretat cel mai mult plecarea lui Claudiu de la Insula Iubirii. Ce relație au cei doi # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar publicul este curios să afle deznodământul final în ceea ce privește cuplurile. Însă, pentru doi concurenți testul s-a încheiat deja, și nu oricum: cu o cerere […]
11:30
Văduva lui Vlad Zgârdău, pilotul mort la Arad, urlă de durere! Ce gest a făcut după tragedie: „E tot ce…” # Cancan.ro
Văduva lui Vlad Zgârdău, pilotul mort la Arad, își strigă durerea! Ce gest a făcut după tragedie? Tatăl lui Vlad Popescu, copilotul de 18 ani care a murit, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele […]
11:30
Noi vești proaste vin pentru o bună parte dintre români, iar lovitura se simte direct în portofel. De data aceasta, cei vizați sunt oamenii care au credite la locuințe și care, începând din această toamnă, […]
Acum 12 ore
10:50
Ce a primit să mănânce un turist român, la ultra all-inclusive, într-un hotel 5* din Turcia # Cancan.ro
Un turist român a prezentat ce a primit să mănânce într-un hotel de 5 stele din Turcia, la ultra all-inclusive! A ales un loc de vis pentru concediu, iar preparatele nu l-au dezamăgit! Iată despre […]
10:50
În ultimii ani există numeroase ipoteze și teorii despre ce înseamnă o alimentație sănătoasă. Mulți sunt cei care își doresc să mănânce echilibrat, însă din cauza ritmul rapid al vieții și a programului extrem de […]
10:20
Orașele din România în care încep ninsorile în octombrie, potrivit meteorologilor Accuweather # Cancan.ro
Ultima lună de vară nu îi lase pe români să respire, căci vremea se anunță caniculară până la finalul sezonului. Însă, imediat după această perioadă sufocantă, vremea va întoarce foaia. Toamna aduce schimbări spectaculoase, iar […]
09:50
Cristian Cioacă, apariție surprinzătoare la Penitenciarul Mioveni. La doi ani după ce a fost eliberat din închisoare, acesta s-a întors în penitenciar. De data aceasta nu în calitate de deținut, ci de invitat la un […]
09:10
Cum arată acum Aurel, concurentul controversat din sezonul 3 Insula Iubirii. Cum s-a răzbunat iubita înșelată, după difuzarea show-ului de la Antena 1 # Cancan.ro
Insula Iubirii sezonul 9 este în plină desfășurarea, iar toate privirile sunt ațintite pe cele cinci cupluri care își testează relația în acest an. Însă să nu uităm și de concurenții sezoanelor trecute, care au […]
08:30
Este duminică și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate, destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este […]
Acum 24 ore
00:00
Cel mai urât câine din lume este Petunia. Cum arată restul câinilor neatrăgători pe care i-a învins # Cancan.ro
Petunia este cel mai urât câine din lume! Are doi ani, iar trăsăturile ei au fost în topul „cerințelor” din concurs! Cum arată restul câinilor neatrăgători pe care i-a învins metisul de bulldog? Avem descrierea […]
9 august 2025
23:50
Andreea Bălan s-a dezbrăcat în mijlocul străzii! Ipostaza în care nu credeai vreodată că o poţi vedea! A făcut-o fără ruşine # Cancan.ro
Andreea Bălan lovește din nou! Bineînțeles, și de data aceasta, tot în plină stradă, așa cum ne-a obișnuit. Se pare că artista a dezvoltat o plăcere vinovată pentru a oferi show-uri incendiare, gratuite, trecătorilor. O […]
23:50
Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la ProTV! Au scos aşii din mânecă şi… Au „furat” vedetele Antenei 1! # Cancan.ro
Pro TV se pregătește să dea lovitura cu noi proiecte, care să devanseze postul concurent, în speță Antena 1. Așa cum vă dezvăluiam, producătorii trustului din Pache Protopopescu au mizat pe noi formate menite să […]
23:50
TOP 30 de vedete care nu s-au lăsat până nu le-au “savurat”. Corina Caragea, Adelina Pestriţu sau Daiana Anghel nu s-au putut abţine nici măcar pe plajă # Cancan.ro
CANCAN.RO aduce în atenţia dumneavoastră și în acest weekend un TOP spectaculos. Bine, trebuie să vă spunem de la bun început că de această dată, divele din showbiz au o preocupare cu care nu v-am obişnuit până […]
23:50
Cine-l cunoaște pe Meko, știe deja că dincolo de pumnii bine țintiți din ring, campionul RXF pare să fie campion și la…cuceriri. Dacă în cușcă adversarii se schimbă la fiecare gală, în viața personală pare […]
23:20
Iulia Albu și-a îngrijorat fanii! Fosta soție a lui Mihai Albu s-a afișat de pe patul de spital! Imaginea i-a cam pus pe gânduri pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare! Vedeta a fost […]
22:40
De ce nu s-a pus Claudiu în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit bani de la Antena 1? # Cancan.ro
Claudiu a rupt tăcerea! De ce nu s-a pus în genunchi când a cerut-o de soție pe Isabela, la Insula Iubirii. Au primit sau nu bani de la Antena 1? Chiar el a făcut dezvăluirile […]
21:20
Minune la Broșteni în postul Adormirii Maicii Domnului! Ce au descoperit oamenii într-o casă devastată de apă # Cancan.ro
Adevărată minune la Broșteni în postul Adormirii Maicii Domnului! Oamenii au rămas fără cuvinte când au făcut descoperirea într-o casă devastată de apă! Un localnic a filmat totul și este de-a dreptul uimit! Iată despre […]
20:30
Revine canicula în România! În ce județe va face prăpăd, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM)? Disconfortul termic va fi accentuat! Ce temperaturi vor înregistra termometrele în perioada următoare? Vă prezentăm cele mai noi informații! […]
19:30
Ce se întâmplă acum cu Claudiu și Isa de la Insula Iubirii. Imaginile sunt dovada adevărului pur # Cancan.ro
Puțini știu ce se întâmplă acum cu Claudiu și Isa de la Insula Iubirii, sezonul 9! Imaginile publicate de fostul concurent pe rețelele de socializare sunt dovada adevărului pur! Care este situația dintre cei doi […]
19:30
Horoscop 10 august 2025. Astrele vin cu vești bune pe sectorul financiar pentru doi nativii. Dar, se pare că doar o zodie descoperă oportunități de a câștiga mai mulți bani. Află și tu, din rândurile […]
Ieri
18:50
Momente grele pentru Nina Iliescu, după înmormântarea soțului ei, Ion Iliescu! Se confruntă cu probleme de sănătate și este devastată de durere în aceste momente grele! Prin ce trece? Vă prezentăm cele mai noi informații! […]
18:10
O femeie a murit și timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă. Dezvăluiri cutremurătoare: „ Acum înțeleg de ce am suferit” # Cancan.ro
Ireal! O femeie a murit, iar timp de 8 minute a fost pe lumea cealaltă! A făcut dezvăluiri cutremurătoare cu privire la ceea ce a văzut și a simțit în timp ce medicii se luptau […]
18:10
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: „Nu mai are nici 40 de kg” # Cancan.ro
Veștile despre Kate Middleton nu sunt tocmai bune! Prințesa de Wales a slăbit îngrijorător de mult, iar apropiații susțin că nu mai are nici măcar 40 de kilograme. Deși au trecut șase luni de când […]
18:00
Anchetă fulger printre vip-urile autohtone! Magda Pălimariu, Jorge şi Andreea Bănică şi-au mărturisit plăcerile “vinovate” # Cancan.ro
CANCAN.RO a realizat o anchetă fulger printre vip-urile autohtone și vă arată care sunt cele mai costisitoare plăceri ale lor. Cu alte cuvinte, unde se duc cei mai mulți bani! Ei bine experiențele costă, iar […]
17:30
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident # Cancan.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea firmei Astra Vagoane. În urma impactului, doi bărbați s-au stins din viață. Este vorba despre Vlad Zgărdău, un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, […]
17:20
Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală când și-a comandat 2 mici # Cancan.ro
Nu, nu este o glumă! Cât a plătit Flick Domnul Rimă pe un prânz în Mamaia Sat. Stupoare colosală în momentul în care și-a comandat 2 mici! A dezvăluit totul pe rețelele de socializare! Iată […]
16:50
Cât de mare a crescut fiul lui Carmen Brumă cu Mircea Badea. Cele mai noi imagini cu Vlad # Cancan.ro
Carmen Brumă și Mircea Badea formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, cei doi urmând aceeași rețetă și în privința fiului lor, Vlad, pe care l-au ținut departe de lumina reflectoarelor. Totuși, recent, […]
16:40
Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi fotbaliști! # Cancan.ro
Ești pregătit pentru un nou test de perspicacitate? Dacă da, ești în locul potrivit! Tot ce trebuie să faci este să identifici toate cele 3 diferențe dintre acești doi fotbaliști! Atenție! Nu ai prea mult […]
16:00
Noile măsuri adoptate de Guvernul lui Ilie Bolojan au afectat și sectorul imobiliarelor. Creșterea TVA-ului pentru locuințe de la 9% la cota standard de 21% a adus chirii ai mari, condiții mai dure pentru creditare […]
16:00
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa # Cancan.ro
La o lună de la moartea legendarului campion Mihai Leu, fiul acestuia, Marco, a trecut prin momente de coșmar. Tânărul pilot a fost implicat într-un accident grav, chiar în cadrul competiției Timișoara Super Rally, un […]
15:50
„Favoriții” lui Vali Vijelie au devenit părinţii unui băieţel: “În sarcină, s-a întâmplat ceva…” Soțul “pofticios” s-a dezlănțuit! # Cancan.ro
Adina Popovici și soțul ei, Mihai Sicoe, sunt un cuplu de artiști din zona Ardealului care se bucură de un succes răsunător. Au evenimente și au colaborări interesante cu artiști de renume, printre care și […]
15:10
Andrușca de la Insula Iubirii a recunoscut ce intervenții estetice are! Adevărul despre posterior, dar și despre buze # Cancan.ro
Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toată lumea este cu ochii pe evoluția celor cinci cupluri, dar nici ispitele nu sunt trecute cu vederea. Câteva dintre ele au atras atenția, iar din […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.