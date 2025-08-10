Mark Rutte: Întâlnirea din Alaska va arăta dacă Putin chiar vrea să oprească războiul. Vinerea viitoare este decisivă
StirileProtv.ro, 10 august 2025 19:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează Politico.
• • •
