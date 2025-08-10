Titus Corlăţean: Am luat decizia de a candida la preşedinţia PSD
Bursa, 10 august 2025 20:30
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
