Vicepreşedintele SUA, JD Vance: „Nimeni nu va fi super fericit. Probabil că atât ruşii cât şi ucrainenii vor fi în final nemulţumiţi”

15:30

Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, accident soldat cu moartea a doi bărbați, efectua un zbor de agrement, cu un pilot profesionist din București și un băiat de 18 ani din Arad, au declarat, pentru Agerpres, surse implicate în anchetă. Conform surselor, pilotul avea 47 de ani […]