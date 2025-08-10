Dublu record. Smartphone-urile devin tot mai scumpe: prețul mediu urcă la un nou maxim, iar producătorii marchează venituri istorice
10 august 2025
Producătorii de telefoane inteligente și-au crescut veniturile cu 10% în trimestrul al doilea al anului față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind 100 de miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel înregistrat până în prezent într-un al doilea trimestru calendaristic, potrivit celui mai recent raport al Counterpoint Research. În schimb, livrările globale au înregistrat o creștere modestă de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut în timpul trimestrului, deși prețul mediu global de vânzare (ASP) a atins, de asemenea, un nivel maxim în al doilea trimestru, un plus de 7% la aproape 350 de dolari.
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc duminică în vestul Turciei, a anunţat Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), în timp ce presa locală relatează că seismul a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării, transmit agenţiile Reuters şi AFP.
În perioada 04.08.2025 - 08.08.2025, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul Comandamentului Litoral 2025, au continuat controalele în stațiunile de pe litoralul românesc, verificând modul în care este respectată calitatea de consumator.
Pace în Ucraina luna aceasta sau rîzboi înghețat de durată? Declarație istorică a șefului NATO. Rutte ia partea lui Trump și spune, nuanțat, că ar trebui recunoscute cuceririle Rusiei # Economica.net
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus, nuanțat că Rusiei ar trebuie să in se recunoască cuceririle din Ucraina, "nu de jure, dar de facto", conform Antena 3. Deși amintește că aceste cuceriri au fost făcute prin abuz, șeful NATO puen că trebuie făcuți pași înainte către pace și se poziționează astfel de partea lui Donald Trump și a administrației americane, care încearcă să obțină pacea în Ucraina prin recunoașteri de teritorii pentru Rusia.
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane privind Ucraina # Economica.net
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniştrilor europeni de externe pentru a discuta paşii următori în perspectiva summitului pe care preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, îl vor avea vineri în Alaska, relatează Reuters.
Anunț trist pentru toți românii cu credite! Ratele explodează din toamnă. Cel mai mare IRCC din istorie adaugă sute de lei la povara lunară. Urmează și explozia ROBOR-Calcule # Economica.net
Din cauza problemelor pe care statul le-a întâmpinat și încă le întâmpină cu finanțarea deficitului bugetar uriaș, dobânzile la care băncile își împrumută bani între ele au crescut semnificativ. Drept urmare, indicele IRCC, în funcție de care sunt calculate ratele tuturor creditelor acordate după aprilie 2019, a cunoscut una dintre cele mai mari creșteri din istoria sa, ajungând la un record istoric. Din octombrie, ratele legate de IRCC explodează! Pe final de an urcă masiv și ROBOR, împins de inflație, ceea ce înseamnă credite mai scumpe și pentru cei legați de ROBOR, dar, cu un decalaj de 6 luni, încă o scumpire și pentru creditele cu IRCC.
ANPDCA: 8.102 de copii aveau, la finele lunii martie 2025, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate # Economica.net
Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28 mai mulţi comparativ cu situaţia de la finele anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).
Malware se transmite prin testele de verificare Captcha. Avertizare a experților în cybersecurity # Economica.net
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată într-o analiză publicată, recent, pe blogul din România al producătorului de soluţii de cybersecurity, Eset.
Trufele și ciupercile din flora spontană au generat venituri de peste 2,3 milioane de lei # Economica.net
Unitățile silvice au vândut anul trecut trufe și ciuperci din flora spontană în valoare de 2,3 milioane de lei, cu 17% mai mult decât cu un an în urmă deși cantitățile puse pe piață s-au diminuat.
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de preşedinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, desfăşurat în Rezervaţia Naturală "Orheiul Vechi", informează duminică agenţia de presă IPN.
Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape 22 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 21,9 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 5,13%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 68,88%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Încă de la înființare, Rolls-Royce a fost asociat cu cele mai mari nume din arta contemporană. Maeștri precum Salvador Dalí, Andy Warhol, Henri Matisse, Pablo Picasso, Christian „Bébé" Bérard și Cecil Beaton au călătorit în Rolls-Royce. Dame Laura Knight, prima femeie aleasă membru cu drepturi depline al Academiei Regale de Arte, a folosit un Rolls-Royce drept studio mobil pictând din interiorul acestuia la hipodromuri precum Epsom și Ascot. La rândul lor, unii dintre cei mai renumiți colecționari ai lumii au fost atrași de marcă, printre care Jacquelyn de Rothschild, Peggy Guggenheim și Nelson Rockefeller.
Deputatul Budăi (PSD) va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # Economica.net
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate.
Restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu MTMA de peste 7,5 tone, în judeţele Mehedinţi şi Dolj # Economica.net
Autovehiculele cu masa totală maxim admisă (MTMA) mai mare sau egală cu 7,5 tone vor circula cu restricţii, luni, între orele 12:00 - 20:00, pe sectoarele de drumuri expres şi drumuri naţionale din judeţele Mehedinţi şi Dolj, pe fondul avertizării Cod roşu de caniculă extremă, emisă de către meteorologi, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-un comunicat de presă.
Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul acestei săptămâni, dar pot apărea noi focare din cauza secetei şi vântului puternic, conform unui anunţ făcut duminică de oficiali ai protecţiei civile din Grecia, transmite DPA.
Firmele controlate de Puya au afaceri cumulate de 3,1 milioane lei şi profit net cumulat de 2,1 milioane lei # Economica.net
Puya, numele de scenă al muzicianului Dragoş Gărdescu, e asociat în două firme: Scandalos Music şi Westcoast Production, conform datelor din Registrul Comerţului, consultate de Economica.net în portalul juridic Termene.ro. Cele două firme controlate de Dragoş Gărdescu au afaceri nete cumulate de 3,1 milioane de lei şi profit net cumulat de 2,1 milioane de lei, arată calculele Economica.net pe baza bilanţurilor societăţilor.
Vești proaste pentru milioane de șoferi. Vor plăti și de trei ori mai mult pentru mașina lor. Ce vehicule se încadrează în noua regulă # Economica.net
Șoferii români vor plăti, cel mai probabil, impozite mai mari pentru vehiculele pe care le conduc, începând cu 2026. Povara fiscală pentru vehiculele poluante crește, dar nu prin introducerea unei noi taxe de mediu ci prin aplicarea principiului "poluatorul plătește" impus de Uniunea Europeană.
Botoşani: Ţigări de contrabandă în valoare de peste 125.000 de lei, confiscate; poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă # Economica.net
Poliţiştii de frontieră au făcut uz de armă pentru a confisca ţigări de contrabandă în valoare totală de peste 125.000 lei, a anunţat, duminică, purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF) Botoşani, Minodora Răcnea.
Tesla nu va participa anul acesta la Salonul auto de la Munchen, Germania, conform organizatorilor evenimentului, Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA), transmite DPA.
Valoarea alocaţiilor de stat pentru copii achitate în luna iunie 2025 a fost de 1,215 miliarde de lei, la o sumă medie plătită pentru fiecare beneficiar de 334,63 lei, conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).
Cometex, controlată de Dan Ostahie, a intrat direct ca asociat majoritar în Bucureşti Shopping City Sud, capitalizând firma cu peste 26 de milioane de lei # Economica.net
Cometex, divizia imobiliară a grupului de firme Altex, controlată de omul de afaceri Dan Constantin Ostahie, a intrat ca asociat în firma Bucureşti Shopping City Sud printr-un aport în numerar de peste 26 de milioane de lei, arată o decizie a companiei, obţinută de Economica.net.
Europa spune că pacea din Ucraina nu poate fi decisă fără Kiev și cere un armistițiu # Economica.net
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că "drumul către pace" în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev şi că negocierile pot avea loc doar în contextul unui armistiţiu sau al reducerii ostilităţilor, relatează Reuters.
Vânzările de locuințe, creștere spectaculoasă în iulie după anunțul majorării TVA. Județul în care vânzările de apartamente s-a dublat # Economica.net
17.314 de tranzacții cu unități individuale au fost înregistrat în luna iulie din acest an, în creștere cu 17% față de aceeași lună a anului trecut, arată datele analizate de Economica.net pe baza datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Avertisment oficial pentru toți românii care folosesc aceste produse uzuale: Sunt gunoaie! Vin cu zecile de mii de tone # Economica.net
Diana Buzoianu, ministrul mediului, spune că în România intră zeci de mii de tone de produse inscripționate "second hand", care sunt de fapt gunoaie.
Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români a ajuns în Guvern. Apucă sau nu să vadă miliardele din conturile de pensii administrate privat? Circa 4 milioane de participanți sunt scoși direct din calcul-Toate cifrele momentului # Economica.net
Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români cu contribuție obligatorie în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II). Sunt șanse mari ca, după 16 ani de la lansarea sistemului și la a treia încercare, autoritățile să reușească să adopte un OUG privind plata pensiilor. Documentul se află deja pe masa Guvernului și a stârnit numeroase controverse, așa cum se întâmplă de fiecare dată când apar în prim plan posibile modificări privind sistemul de pensii private, o piață mult mai opacă și mai puțin comunicativă decât ar fi trebuit să fie. Mulți își pun întrebarea dacă vor apuca vreodată să vadă toți banii strânși în conturile de pensie. Încercăm să răspundem, cu cifre, la această întrebare și nu venim cu vești chiar bune.
Pompierii continuă lupta cu incendiile de la Chilia Veche, județul Tulcea. Peste 70 de hectare de vegetație au fost afectate. În lupta cu flăcările este folosit și un elicopter Black Hawk # Economica.net
Pompierii împreună cu lucrători ai Ocolului Silvic Tulcea şi voluntari ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Chilia Veche şi cu sprijin al elicopterelor care efectuează aruncări de apă acţionează pentru stingerea incendiului din zona Chilia Veche, anunţă, sâmbătă, ISU Tulcea.
Verbund Wind Power urmează să primească autorizația de înființare pentru o baterie de stocare de 48 MW în zona parcului eolian de 226 MW pe care îl au în Dobrogea.
Parteneriatele Public–Private (PPP) sunt prezentate adesea ca un instrument strategic pentru dezvoltarea economică, atragerea de expertiză privată și reducerea presiunii pe bugetele publice.
Fondurile de pensii private obligatorii din România aveau active de 170,8 miliarde de lei, la finalul lunii iunie # Economica.net
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.
Manchester United l-a transferat pe atacantul sloven Benjamin Sesko de la clubul german RB Leipzig, pentru suma de 85 de milioane de euro # Economica.net
Clubul englez de fotbal Manchester United a anunţat oficial transferul atacantului sloven Benjamin Sesko de la formaţia germană RB Leipzig, în cadrul unei tranzacţii în valoare totală de 85 de milioane de euro (73,7 milioane de lire sterline), informează DPA, relatează Agerpres.
Caniculă şi disconfort termic ridicat în București sâmbătă, duminică și luni. Temperatura va ajunge la 37 de grade Celsius # Economica.net
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), relatează Agerpres.
ASF: Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 6,26 de miliarde de lei, la sfârșitul lunii iunie # Economica.net
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 de miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), tranmsite Agerpres.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete de medicină de familie și finanțăm reabilitarea a peste 800. Și nu ne oprim aici # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în judeţul Galaţi, că medicina de familie este baza sistemului de sănătate şi se intenţionează extinderea proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene.
Pompierii români dislocați în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localității Palaia Fokaia, în condiții foarte dificile # Economica.net
Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat şi sub acţiunea unui vânt foarte puternic, care a favorizat extinderea focarelor, anunţă, sâmbătă, IGSU.
Consiliul de Securitate al ONU se va întruni de urgență duminică, după ce Israelul a aunțat că va ocupa militar întreaga Fâșie Gaza # Economica.net
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra fâșiei, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice, transmite Agerpres.
Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei, după anunțul stabilii întâlnirii dintre Trump și Putin # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului", semnalează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Deficit de personal la MAE. Ministerul explică de ce trebuie să apeleze la detașări din alte instituții și anunță organizarea de concursuri în septembrie # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că instituţia se confruntă cu un deficit de personal în Centrală şi Serviciul Exterior care se acutizează an de an, iar acolo unde resursa umană nu a putut fi asigurată prin personal propriu a apelat la detaşări de la alte instituţii publice.
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord de pace, care pune capăt unui conflict de peste 35 de ani # Economica.net
Premierul armean Nikol Paşinian şi preşedintele azer Ilham Aliev au semnat vineri la Casa Albă un acord de pace, în cadrul unei ceremonii găzduite de preşedintele american Donald Trump, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Cod galben de caniculă până dumincă dimineața pentru Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă o atenţionare meteorologică Cod galben de caniculă valabilă în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei, relatează Agerpres
Trei tone de tutun și peste 59,7 milioane de țigarete de contrabadă au fost descoperite de polițiștii români în primele șapte luni din 2025 # Economica.net
Peste 59 de milioane de ţigarete şi peste trei tone de tutun au fost descoperite de poliţişti în primele şapte luni ale anului, fiind aplicate 554 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.671.210 lei, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), relatează Agerpres.
Accident produs de fiul lui Mihai Leu la o cursă de raliu în Timișoara, din care a rezultat rănirea colegului său de echipaj # Economica.net
Un bărbat de 64 de ani, copilot într-un autovehicul care participa la un raliu auto, sâmbătă, în municipiul Timişoara, a fost rănit, după ce maşina a fost implicată într-un accident.
VIDEO Prima locomotivă electrică a CFR Călători, modernizată la Brașov prin PNRR, a trecut cu succes testele de la Făurei # Economica.net
Prima locomotivă electrică modernizată pentru CFR Călători la Brașov, prin fonduri PNRR, a finalizat testele de la Inelul de la Făurei, anunță Societatea de Reparaţii Locomotive SCRL Braşov.
Primele detalii despre proiectul imobiliar gigant din Nibiru pe care Global Records vrea să-l construiască lângă Beach, Please! # Economica.net
Apar primele detalii despre proiectul imobiliar de mari dimensiuni gândit pentru a susține cu locuri de cazare activitatea festivalieră din Costinești promisă de anul viitor de Andrei Șelaru (Selly). Peste un milion de mp urmează să fie dezvoltați cu vile, hoteluri, pensiuni, magazine și locuri de parcare. Este cea mai mare dezvoltare imobiliară gândită într-un singur proiect de pe litoralul românesc.
Românii din Cernăuți i-au cerut ministrului de Externe salvarea învățământului în limba română # Economica.net
Liderii comunităţii româneşti din Cernăuţi i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Ţoiu, să facă demersuri pe lângă autorităţile ucrainene pentru protejarea unităţilor de învăţământ cu predare în limba română, relatează Agerpres.
Casele de cultură ale studenților și Complexul „Tei” ar putea trece în subordinea autorităților locale – proiect # Economica.net
Cele 14 case de cultură ale studenţilor din România şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc "Tei" ar putea trece din subordinea Ministerului Muncii în cea a autorităţilor locale, în vederea consolidării guvernanţei în domeniul tineretului, familiei şi culturii, potrivit unui proiect de ordin publicat recent, relatează Agerpres.
Ministerul Dezvoltării propune ca autoritățile fiscale să poată face publice numele debitorilor, dar și a persoanelor care nu au restanțe # Economica.net
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar şi contribuabilii care au declarat şi au plătit la termen obligaţiile fiscale, fără restanţe, ar putea fi incluşi pe lista publicată, conform unui proiect de lege publicat pe site-ul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Trump anunță că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska. Președintele american spune că ar putea avea loc un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina pentru încheierea unui acord de pace # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska, relatează AFP, transmite Agerpres.
Cât costă și cui îi va aparține, de fapt, terenul pe care se va construi Nibiru, noua stațiune anunțată de Selly # Economica.net
O parte a Nibiru, cea mai nouă stațiune de pe litoral pe care Andrei Șelaru (Selly) spune că o va dezvolta în urma unei investiții de 50 de milioane de euro, va fi construită pe un teren agricol pentru care există o promisiune de cumpărare recentă a unei firme din grupul ce operează casa de discuri Global Records.
Pentagonul se pregătește de lovituri peste hotare care să vizeze cartelurile drogurilor, în urma unui ordin semnat de Trump – surse New York Times # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, scrie vineri The New York Times, citând surse despre care afirmă că au cunoştinţă de această decizie, relatează agenţia EFE.
MOL raportează pentru trimestrul II din 2025 un profit EBIDTA de 236 de milioane de dolari, în scădere cu 56% # Economica.net
Grupul maghiar MOL a prezentat astăzi rezultatele financiare pentru T2 și S1 2025. În al doilea trimestru al anului, MOL Group a obținut un profit înainte de impozitare de 236 de milioane de dolari, marcând o scădere de 56% față de anul precedent.
