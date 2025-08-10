Cutremur de 6,1 grade acum. Turcia, zguduită bine de un seism de suprafață

20:20

Schimbarea deceniului pentru 8,3 milioane de români cu contribuție obligatorie în sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II). Sunt șanse mari ca, după 16 ani de la lansarea sistemului și la a treia încercare, autoritățile să reușească să adopte un OUG privind plata pensiilor. Documentul se află deja pe masa Guvernului și a stârnit numeroase controverse, așa cum se întâmplă de fiecare dată când apar în prim plan posibile modificări privind sistemul de pensii private, o piață mult mai opacă și mai puțin comunicativă decât ar fi trebuit să fie. Mulți își pun întrebarea dacă vor apuca vreodată să vadă toți banii strânși în conturile de pensie. Încercăm să răspundem, cu cifre, la această întrebare și nu venim cu vești chiar bune.