Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită
Financial Intelligence, 10 august 2025 20:40
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată […] The post Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
20:50
Tudor Chirilă: “10 august. Încă un dosar care va muri aşa cum va muri pas cu pas răul pe care l-a fǎcut Iliescu, aşa cum a murit răul pe care l-a fǎcut Ceauşescu” # Financial Intelligence
Pe 10 august 2025, la șapte ani de la protestul din 10 august 2018, când mii de români […] The post Tudor Chirilă: “10 august. Încă un dosar care va muri aşa cum va muri pas cu pas răul pe care l-a fǎcut Iliescu, aşa cum a murit răul pe care l-a fǎcut Ceauşescu” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
20:40
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată […] The post Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
18:20
Bo Hines, care a condus Consiliul de consilieri pentru active digitale al președintelui republican Donald Trump, a declarat […] The post Bo Hines, consilierul Casei Albe pentru criptomonede, își anunță plecarea appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Mass-media de stat chineză afirmă că cipurile Nvidia H20 nu sunt sigure pentru China # Financial Intelligence
Cipurile Nvidia reprezintă o amenințare la adresa securității Chinei, a afirmat duminică un cont de social media afiliat […] The post Mass-media de stat chineză afirmă că cipurile Nvidia H20 nu sunt sigure pentru China appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile # Financial Intelligence
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi […] The post Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
15:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi # Financial Intelligence
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de […] The post Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Zelenski afirmă că Ucraina “susţine pe deplin” declaraţia comună a liderilor europeni # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că Kievul “apreciază şi susţine pe deplin” o declaraţie comună a […] The post Zelenski afirmă că Ucraina “susţine pe deplin” declaraţia comună a liderilor europeni appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:50
Iranul amenință coridorul lui Trump (TRIPP), prevăzut în acordul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia # Financial Intelligence
* Consilierul principal al Teheranului semnalează intenția de a bloca ruta TRIPP susținută de SUA, în timp ce […] The post Iranul amenință coridorul lui Trump (TRIPP), prevăzut în acordul de pace dintre Azerbaidjan și Armenia appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat un protest în Piața Victoriei, dumincă seara, față de tergiversarea dosarului privind violențele de la protestul din 10 august 2018; “Faptele se prescriu în 2026” # Financial Intelligence
Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, pe 10 august, la ora 19.00, față […] The post Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat un protest în Piața Victoriei, dumincă seara, față de tergiversarea dosarului privind violențele de la protestul din 10 august 2018; “Faptele se prescriu în 2026” appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Cheltuielile globale pentru arme nucleare au crescut cu 11% în 2024 față de anul precedent, depășind 100 de […] The post Cheltuielile pentru arme nucleare sunt în creștere – Statista appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat (sondaj) # Financial Intelligence
Majoritatea cetăţenilor din Germania susţin recunoaşterea unui stat Palestina, conform unui nou sondaj, o decizie pe care guvernul […] The post Majoritatea germanilor, în favoarea recunoaşterii Palestinei ca stat (sondaj) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Casa Albă ia în considerare invitarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski în Alaska, unde președintele Donald Trump are programată […] The post Casa Albă ia în considerare invitarea lui Zelenski în Alaska appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
07:00
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară # Financial Intelligence
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a […] The post Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Lula şi Putin au discutat despre pacea în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul […] The post Lula şi Putin au discutat despre pacea în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # Financial Intelligence
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în […] The post Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de […] The post Rusia “condamnă şi respinge” planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Ministra Mediului: Deșeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România # Financial Intelligence
Ministerul Mediului pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o inițiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor […] The post Ministra Mediului: Deșeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev (comunicat) # Financial Intelligence
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că “drumul către pace” în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev […] The post Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev (comunicat) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP) # Financial Intelligence
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului […] The post Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # Financial Intelligence
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care […] The post Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
20:10
Summitul Trump-Putin din Alaska seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina – CNN # Financial Intelligence
Locația contează, a declarat fostul magnat imobiliar și actual președinte al SUA, Donald Trump. Câteva momente mai târziu, […] The post Summitul Trump-Putin din Alaska seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina – CNN appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Cum o operațiune CIA împotriva Al-Qaeda a prins în capcană un cetățean american în Afganistan – Reuters # Financial Intelligence
Talibanii neagă reținerea lui Habibi, în ciuda dovezilor, complicând eforturile SUA pentru eliberarea acestuia Operațiunea CIA care viza […] The post Cum o operațiune CIA împotriva Al-Qaeda a prins în capcană un cetățean american în Afganistan – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza este o nouă “escaladare”, acuză Autoritatea Palestiniană # Financial Intelligence
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă “escaladare” a Israelului care ameninţă “stabilitatea […] The post Planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza este o nouă “escaladare”, acuză Autoritatea Palestiniană appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit # Financial Intelligence
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au […] The post Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, […] The post Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa “nu va ceda teritorii ocupantului”, […] The post Preşedintele Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump # Financial Intelligence
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită […] The post Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # Financial Intelligence
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce […] The post „Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei, Indiei și a trei state ex-sovietice într-o serie […] The post Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 # Financial Intelligence
Echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 au obținut opt medalii, potrivit Ministerului Educației. Echipa […] The post Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol # Financial Intelligence
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, […] The post Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol appeared first on Financial Intelligence.
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi […] The post Sam Altman îl ironizează pe Elon Musk: ”Nu mă gândesc prea mult la el” appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că “mult aşteptata întâlnire” cu omologul […] The post Trump a anunţat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska; appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Trump a menţionat un posibil “schimb de teritorii” în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump a menţionat vineri un posibil “schimb de teritorii” între Ucraina şi Rusia în cadrul […] The post Trump a menţionat un posibil “schimb de teritorii” în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # Financial Intelligence
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse […] The post Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase appeared first on Financial Intelligence.
8 august 2025
22:00
Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi […] The post Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității # Financial Intelligence
Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de […] The post Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Noul director executiv al OMV ar putea fi numit în acest an, a declarat președintele consiliului de administrație pentru Reuters # Financial Intelligence
Președintele OMV a declarat pentru Reuters că intenționează să angajeze un nou director general în acest an, afirmând […] The post Noul director executiv al OMV ar putea fi numit în acest an, a declarat președintele consiliului de administrație pentru Reuters appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Gazprom anunță revocarea licenței Moldovagaz drept lovitura finală pentru afacerile și investițiile sale # Financial Intelligence
Gazprom „va continua să își apere drepturile și interesele legale prin toate mijloacele disponibile”, a declarat gigantul gazier […] The post Gazprom anunță revocarea licenței Moldovagaz drept lovitura finală pentru afacerile și investițiile sale appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Preşedintele Consiliului European consideră că planul Israelul în Gaza trebuie să aibă consecinţe în relaţia cu UE # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vehement vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, […] The post Preşedintele Consiliului European consideră că planul Israelul în Gaza trebuie să aibă consecinţe în relaţia cu UE appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron # Financial Intelligence
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel […] The post Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Trump (New York Times) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară […] The post Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Trump (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că […] The post Premierul indian Modi a avut o discuţie cu “prietenul” său Vladimir Putin appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Belarus: Aleksandr Lukaşenko anunţă că acesta ar putea fi ultimul său mandat de preşedinte # Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat […] The post Belarus: Aleksandr Lukaşenko anunţă că acesta ar putea fi ultimul său mandat de preşedinte appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Am semnat astăzi hotărârea de Guvern pentru licenţa de exploatare a grafitului de la Baia de Fier # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a semnat vineri Hotărârea de Guvern prin care România primeşte […] The post Radu Miruţă, ministrul Economiei: Am semnat astăzi hotărârea de Guvern pentru licenţa de exploatare a grafitului de la Baia de Fier appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un […] The post Bulgaria: Exporturile către SUA ar urma să scadă cu o treime appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că SUA nu intenţionează să recunoască un stat palestinian # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite nu au intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, […] The post Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că SUA nu intenţionează să recunoască un stat palestinian appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat # Financial Intelligence
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea o locuință de la stat nu s-a aprobat. Pe surse, se știe […] The post Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul […] The post Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.