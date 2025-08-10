Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, o dată cu pachetul doi, pe „calculul corect”
StirileProtv.ro, 10 august 2025 22:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.
Acum 5 minute
22:20
SUA susțin că Israelul „are dreptul să decidă” ocuparea completă a Fâşiei Gaza. Genocidul asupra civililor, „categoric fals” # StirileProtv.ro
Statele Unite au declarat, la reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că Israelul are dreptul să decidă măsurile necesare privind Fâșia Gaza, în contextul planului israelian de ocupare totală a enclavei și eliminare a Hamas.
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
Studiu: Un gel inovator obținut din iaurt imită structura țesutului uman. Ar putea schimba radical medicina regenerativă # StirileProtv.ro
Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un hidrogel injectabil obţinut din iaurt, care ar putea revoluţiona medicina regenerativă. Ei au folosit particule microscopice, eliberate natural de celule, numite vezicule extracelulare (EV).
21:30
Trupa U2 i-a adresat o întrebare lui Netanyahu cu privire la moartea civililor din Gaza. Ce i-au transmis artiștii irlandezi # StirileProtv.ro
Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor.
Acum 2 ore
21:20
Manevră sinucigașă pe A1. Șofer de 64 de ani, lovit în plin după ce a întors brusc pe autostradă # StirileProtv.ro
Gestul inconștient al unui șofer putea să se sfârșească tragic pe Autostrada A1, între Pitești și Capitală.
21:10
O familie a făcut toxiinfecție alimentară, după ce a consumat alimente ținute în căldură, pe traseul spre Cascada Urlătoarea # StirileProtv.ro
Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie care s-a intoxicat pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură.
21:10
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska # StirileProtv.ro
După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.
21:10
Horoscop 11 august 2025, cu Neti Sandu. Începuturi curajoase și decizii inspirate pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscop 11 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Mercur și-a reluat mersul direct și vom depăși cu ușurință obstacolele – avem inspirație și aplomb.
21:00
Titus Corlățean își anunță candidatura la șefia PSD pentru "revitalizarea" partidului. Care sunt greșelile, după el # StirileProtv.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat duminică seară că a luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al PSD, motivând această opțiune prin necesitatea de revitalizare a formațiunii politice.
20:40
Elicopterul SMURD, chemat de urgență la Arieșeni, după prăbușirea unei parapante. Care e starea parapantistului # StirileProtv.ro
Elicopterul SMURD a intervenit de urgență în Arieșeni, Alba, în urma prăbușirii unui bărbat care plana cu parapanta. Din fericire, bărbatul a supraviețuit.
20:40
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.
Acum 4 ore
20:20
Surpriză pe Wembley. Crystal Palace a câştigat trofeul Community Shield, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool # StirileProtv.ro
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare.
20:10
O grădină zoologică din Budapesta a serbat 159 de ani de existență. Vizitatorii s-au bucurat de tururi și ateliere creative # StirileProtv.ro
În Budapesta, una dintre cele mai vechi grădini zoologice din lume a serbat 159 de ani de existență cu un adevărat festin pentru locatari.
20:00
Gestul „electrizant” la care a apelat o tânără la UNTOLD ca să fie văzută de restul grupului: „E foarte ușor pentru toți” # StirileProtv.ro
A fost încă o noapte albă la Untold. Zeci de mii de fani au dansat pe muzica mixată de DJ-ul american Metro Boomin, iar răsăritul l-au prins pe Cluj Arena.
20:00
Piața auto din România, frânată și de instabilitatea politică. Mașinile noi, în declin cu 16%, cele vechi domină șoselele # StirileProtv.ro
Parcul auto din România este vechi și foarte vechi. În primele șapte luni, numărul mașinilor la mâna a doua care au fost înmatriculate a crescut cu aproape 10%, depășind pragul de 200.000.
19:50
Arșița face ravagii în țară. La nivelul șinelor de tren, în Gara de Nord, erau aproape 70 de grade. „E foarte cald” # StirileProtv.ro
Este caniculă în jumătate de țară. Vestul și sudul sunt sub cod portocaliu, cu temperaturi de până la 39 de grade și disconfort termic accentuat. Dar este loc și de mai rău!
19:50
Nicușor Dan și Maia Sandu, imagini inedite la Festivalul Lupilor din Rep. Moldova. Coadă de oameni pentru poze # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi” din raionul Orhei.
19:50
JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # StirileProtv.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi.
19:50
Capturi-record de droguri în România. Polițiștii au confiscat anul acesta două tone de stupefiante, dublu față de 2024 # StirileProtv.ro
România nu mai este ferită de droguri. Dovada că, de la începutul anului și până acum, polițiștii au capturat aproape două tone de stupefiante, dublu față de tot parcursul lui 2024.
19:40
Netanyahu a anunțat cum vrea sa „termine treaba” în Gaza. Cele cinci obiective fixate de premierul Israelului # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat duminică detalii despre noul plan militar pentru cucerirea orașului Gaza, susținând, totuși că prin acesta "nu urmărește ocuparea Fâșiei Gaza".
19:40
Litoralul, cel mai aglomerat weekend din an. Turiștii se plâng însă de prețuri. Cât a cheltuit o familie de patru persoane # StirileProtv.ro
A fost cel mai aglomerat sfârșit de săptămână pe litoral de anul acesta. Potrivit specialiștilor din turism, peste 110.000 de oameni au ajuns la malul mării zilele acestea.
19:30
Primele imagini din accidentul aviatic din Arad, surprinse cu câteva secunde înainte de impact. Ce s-a găsit departe de epavă # StirileProtv.ro
Au apărut primele imagini din momentul accidentului aviatic petrecut, sâmbătă, la Arad, în urma căruia au murit pilotul și un tânăr de 18 ani. O cameră de supraveghere a surprins ultimele secunde înaintea impactului.
19:30
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână # StirileProtv.ro
Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.
19:20
O mașină de pompieri a fost distrusă de un incendiu în Teleorman, în timp ce se deplasa către o intervenție. FOTO # StirileProtv.ro
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi a luat foc.
19:10
Mark Rutte: Întâlnirea din Alaska va arăta dacă Putin chiar vrea să oprească războiul. Vinerea viitoare este decisivă # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează Politico.
18:50
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori # StirileProtv.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.
18:30
Trei înotători, uciși în explozii provocate aparent de mine pe țărmul Mării Negre, în regiunea ucraineană Odesa # StirileProtv.ro
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat de agenţia DPA.
Acum 6 ore
18:00
Insulele Baleare, Spania - ghid pentru o vacanță de vis. Cele mai frumoase plaje din Mallorca, Ibiza, Menorca și Formentera # StirileProtv.ro
Insulele Baleare sunt printre cele mai populare destinații din vestul Mediteranei și nu e de mirare de ce. Aici găsești printre cele mai frumoase plaje din lume și poți avea parte de o vacanță de vis.
18:00
Netanyahu: „Ocuparea orașului Gaza este cea mai bună modalitate de a pune rapid capăt războiului” # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.
17:40
Kaja Kallas convoacă o reuniune a miniştrilor de Externe și protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile Rusia-SUA # StirileProtv.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE.
17:40
Roșii dulci și parfumate - cele mai bune soiuri pentru consum proaspăt. Cum să alegi și să crești roșii delicioase # StirileProtv.ro
Roșiile dulci și parfumate sunt preferatele multora pentru consumul proaspăt, datorită gustului lor intens și aromelor bogate. Alegerea soiului potrivit poate face diferența între o recoltă obișnuită și una plină de savoare.
17:40
Copiii fără părinți. Câți minori cresc în România în grija rudelor, pentru că părinții sunt la muncă în străinătate # StirileProtv.ro
Numărul copiilor din România care au ambii părinți emigrați pentru muncă a crescut ușor în primul trimestru al anului 2025, ajungând la 8.102 la sfârșitul lunii martie, cu 28 mai mulți comparativ cu situația de la finele anului trecut.
17:10
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului, în Vama Veche, Costinești și Mangalia. Au fost aplicate zeci de amenzi # StirileProtv.ro
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.
17:00
Teritoriul Rusiei, zguduit de un nou cutremur puternic la aproape 12 zile după cel de 8,8. Ce magnitudine a avut acum seismul # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE.
16:50
Cincisprezece asistente concediate, după ce o adolescentă s-a sinucis în spital. A ieșit din cameră și a sărit de la etaj # StirileProtv.ro
Cinsprezece asistente au fost concediate, iar o alta a fost sancționată disciplinar după ce un adolescent s-a sinucis într-un spital. Copila de 12 ani s-a aruncat de la etajul patru, iar administrația a pus neglijența în sarcina asistentelor.
16:40
CNN: Zelenski ar putea zbura în Alaska în timpul întâlnirii dintre Putin și Trump. Casa Albă, precizări despre prezența lui # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea vizita Alaska la mijlocul lunii august, în perioada în care este planificată întâlnirea dintre președinții SUA și Rusiei, relatează CNN, citând surse.
16:30
Nuca de cocos - cum o alegi și cum o cureți corect. Ce beneficii are acest superaliment tropical # StirileProtv.ro
Nuca de cocos este un fruct exotic delicios și sănătos, însă mulți se întreabă cum se curăță corect fără să se complice sau să riște accidente.
Acum 8 ore
16:20
Studiu: Schimbările din ADN pot ajuta la estimarea riscului cardiac în diabet. Ce au observat oamenii de știință # StirileProtv.ro
Un studiu internațional condus de cercetători suedezi arată că modificările chimice ale ADN-ului pot indica riscul cardiac la debutul diabetului de tip 2.
16:10
Liderii UE cer presiune pe Rusia și sprijin pentru Ucraina. Summitul Putin-Trump stârnește temeri la Kiev # StirileProtv.ro
Liderii europeni au cerut duminică menţinerea presiunii asupra Rusiei şi şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, temătoare că summitul Putin-Trump ar putea duce la un acord defavorabil pentru Kiev, relatează AFP.
16:00
Planul de cucerire al orașului Gaza, prezentat de Netanyahu. Presiuni teribile de la Consiliul de Securitate ONU # StirileProtv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să își expună duminică strategia de cucerire a orașului Gaza, un plan care a generat controverse atât în rândul aliaților săi de extremă dreapta, cât și al familiilor ostaticilor.
15:40
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. Probele scrise încep luni, cu Limba și literatura română. Condițiile pentru promovare # StirileProtv.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an.
15:40
Egiptul a recuperat 13 artefacte arheologice introduse ilegal în Marea Britanie și Germania. Despre ce este vorba # StirileProtv.ro
Autorităţile egiptene au recuperat treisprezece artefacte arheologice din diferite perioade ale Egiptului Antic, care fuseseră exportate ilegal în Regatul Unit şi Germania, au raportat duminică surse oficiale, transmite EFE.
15:30
Studiu: Ciocolată împotriva gripei, descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale # StirileProtv.ro
Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente.
15:10
Cascada Cailor, comoara ascunsă a Maramureșului. Cum ajungi, drumeții, peisaje și istorie # StirileProtv.ro
Cascada Cailor, situată în inima Munților Rodnei, este una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Maramureș. Înconjurată de păduri de conifere și trasee pitorești, cascada impresionează prin legendele care îi dau un farmec aparte.
15:00
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de câinele de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni. Au fost transportaţi la spital # StirileProtv.ro
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale.
15:00
Un copil de 10 ani a fost prins de poliţişti la volanul unui autoturism, pe un drum din Dolj. Lângă el se afla tatăl său # StirileProtv.ro
Un băiat de 10 ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.
15:00
Armata Ucrainei, victorie rară în fața trupelor ruse, pe frontul de Est. Ce au „curăţat” complet forțele Kievului # StirileProtv.ro
Ucraina a anunţat duminică că a recucerit un sat situat la frontieră în regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, o rară victorie a forţelor ucrainene împotriva trupelor ruseşti care continuă să avanseze în est, relatează AFP.
Acum 12 ore
14:10
Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. „SUA au acceptat de facto propunerea” - Kyiv Independent # StirileProtv.ro
Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de summitul din Alaska. Kyiv Independent notează că liderul SUA ar fi acceptat „de facto” planul Kremlinului.
13:50
Tesla nu va participa anul acesta la Salonul auto de la Munchen, Germania, conform organizatorilor evenimentului, Federaţia constructorilor germani de automobile (VDA), transmite DPA.
13:40
Dormitul dezbrăcat în nopțile călduroase este asociat cu un somn mai odihnitor și o mai bună reglare a temperaturii corpului. Specialiștii susțin că acest obicei poate avea beneficii reale pentru sănătate.
