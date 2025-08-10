FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană
Antena Sport, 10 august 2025 23:50
FCSB a suferit a treia înfrângere la rând din noul sezon de Liga 1, iar criza de la echipă persistă în competiția internă, în contextul în care în cupele europene a "rupt blestemul" și a învins-o pe Drita cu 3-2. De șase ani nu s-a mai întâmplat ca formația "roș-albastră" să înceapă atât de rău
Acum 5 minute
23:50
23:50
FCSB, cel mai slab start de sezon din ultimii șase ani. Statistică dezastruoasă pentru campioană # Antena Sport
Acum 2 ore
22:50
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei # Antena Sport
Virgil Van Dijk a oferit o declaraţie acidă, după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei. Crystal Palace i-a învins pe "cormorani" la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind 2-2. Virgin Van Dijk a oferit un scurt interviu după meci şi s-a plâns de faptul că Liverpool nu are suficiente soluţii în
22:40
Cristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. “Dublă” pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi # Antena Sport
Cristiano Ronaldo și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor într-un alt amical disputat de Al-Nassr înainte de startul sezonului din Saudi Pro League. Lusitanul a reușit să înscrie de două ori, însă echipa sa a fost învinsă de Almeria într-un meci de pregătire disputat în Spania, țara în care "CR7" a scris istorie în
22:30
Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia! # Antena Sport
Raul Rotund (19 ani), jucător împrumutat de Unirea Slobozia de la Dinamo, a deschis scorul în meciul disputat de echipa lui Andrei Prepeliţă cu FCSB. În minutul 34 al meciului, Rotund a primit o minge în careul campioanei României şi a reuşit să îşi facă un culoar pentru a trage la poartă. Raul Rotund, jucător
22:20
Mircea Rednic, victorie mare pe banca lui Standard Liege. A învins campioana en-titre din Belgia # Antena Sport
Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic, a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei. Tehnicianul român are un bilanț de două victorii și o remiză pe banca valonilor. Standard Liege, o nouă victorie cu Mircea Rednic pe bancă Elevii lui Rednic au marcat
22:00
Valentin Mihăilă, titular la debutul la Rizespor. Nota primită după meciul în care s-au marcat două goluri în prelungiri # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost titular la debutul la Rizespor. Internaţionalul român a fost inclus în primul 11 la partida cu Goztepe, din prima rundă a campionatului turc. Valentin Mihăilă a fost înlocuit în minutul 59, după ce nu şi-a făcut prea mult simţită prezenţa pe teren. În locul său a fost trimis în joc Halil
Acum 4 ore
21:50
“S-a văzut şi din avion” Daniel Niculae s-a revoltat după golul anulat al echipei sale! # Antena Sport
Preşedintele lui Hermannstadt, Daniel Niculae, a susţinut şi el, la fel ca Aurelian Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu, că formaţiei sibiene trebuia să i se valideze reuşita din prelungirile meciului cu Universitatea Craiova. Daniel Niculae e de părere că a fost foarte vizibil, cu stop-cadru, că mingea a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii. Daniel
21:50
Guardiola, provocat să numească jucătorii săi preferați din NBA din era post-Michael Jordan. Favoriții lui Pep # Antena Sport
Pep Guardiola este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, însă asta nu înseamnă că "sportul rege" este singurul care contează pentru catalan. Tehnicianul lui Manchester City este și un fan al baschetului, fiind unul dintre susținătorii lui Boston Celtics. La ultimul amical disputat de "cetățeni", Guardiola a fost întrebat de un celebru
21:20
Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: “Multe greşeli”. Ce a spus despre Markovic # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a cincea de Liga 1. În prelungirile partidei, a existat o fază controversată, la care sibienii îşi doreau să li se acorde un gol. Concret, şutul lui Aurelian Chiţu a fost respins de pe
21:20
“E gol clar” Marius Măldărăşanu a răbufnit: “Dacă jucam cu altă echipă, decizia era corectă” # Antena Sport
Antrenorul lui Hermannstadt, Marius Măldărăşanu, a susţinut că a fost gol clar în minutul 90+2, atunci când Chiţu a trimis un balon pe spaţiul porţii, iar Silviu Lung jr l-a respins. Părerile au fost împărţite, dacă mingea a trecut cu toată circumferinţa linia porţii sau nu. Dacă Silviu Lung jr a susţinut că nu a
21:00
Controversă uriașă la Univ. Craiova – Hermannstadt. Sibienii au crezut că au dat gol, iar Mirel Rădoi a răbufnit # Antena Sport
Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt în etapa a cincea din Liga 1 și a urcat provizoriu pe primul loc în campionat. Oltenii au fost însă la un pas să piardă cele trei puncte și să rămână cu unul singur, după o fază din prelungiri care a generat multă controversă. Aurelian Chițu a reluat o
21:00
“Să fii nebun şi să nu vezi mingea în poartă”. Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0 # Antena Sport
Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa uriaşă din Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Atacantul sibienilor a declarat că echipei sale i-a fost anulat un gol, în mod eronat. În prelungirile partidei din Bănie, Aurelian Chiţu a şutat din interiorul careului, iar Silviu Lung Jr a respins de pe linia porţii. Pe reluări s-a putut observa
21:00
Silviu Lung a fost întrebat, imediat după meci, despre faza controversată din prelungiri, atunci când golul lui Hermannstadt a fost anulat. Lung a respins balonul, dar e neclar dacă mingea trimisă de Aurelian Chiţu a depăşit cu întreaga circumferinţă linia porţii. Silviu Lung, despre golul anulat al lui Chiţu: "Vă asigur că nu a fost"
20:20
Scene regretabile în Supercupa Angliei. Momentul de reculegere pentru Diogo Jota, stricat de suporterii lui Palace # Antena Sport
Crystal Palace a cucerit duminică seara Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare. Duelul de pe Wembley a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Diogo Jota, fostul jucător al "cormoranilor", și al fratelui său, Andre Silva, decedați pe 3 iulie într-un accident rutier. Suporterii echipei lui
20:20
Alexandru Băluţă şi-a luat adio de la FCSB. Mijlocaşul de 31 şi-a anunţat plecarea de la formaţia campioană, postând un mesaj emoţionant pe reţelele de socializare. Gigi Becali a renunţat la Alexandru Băluţă, iar mijlocaşul e la un pas să semneze cu o formaţie din străinătate, după cum a dezvăluit Mihai Stoica. Alexandru Băluţă, mesaj
20:10
Surprizele din echipa de start a FCSB-ului! Un jucător, titularizat în premieră în acest sezon # Antena Sport
Dennis Politic va intra din primul minut al meciului FCSB – Unirea Slobozia. Este al doilea meci în care fostul căpitan al "câinilor" începe ca titular la FCSB, după cel cu Hermannstadt, încheiat cu scorul de 1-1. O altă surpriză în echipa de start a FCSB-ului cu Unirea Slobozia este trimiterea în teren, din primul
Acum 6 ore
19:50
Jurnal AntenaSport | Piloţii s-au “topit” la Arena Naţională, în finala Campionatului Naţional de drift # Antena Sport
A fost căldură mare în Capitală. Piloţii care scot fumuri din cauciuri s-au topit la Arena Naţională în finala Campionatului naţional de drift.
19:20
Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului # Antena Sport
Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a reuşit un alt eurogol, după cel din turul cu FK Sarajevo, în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt. În minutul 31 al partidei de pe stadionul Ion Oblemenco, ucraineanul a trecut de un adversar, şi-a făcut culoar şi a trimis un şut de senzaţie, imparabil, de la aproximativ 25 de
19:20
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool # Antena Sport
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide "electrizante", care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă. Astfel, Palace a
19:10
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite” # Antena Sport
Ionuț Radu a ajuns în această vară la Celta Vigo de la Venezia liber de contract, iar prestațiile din primele amicale ale portarului român nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Cu toate acestea, la cea mai recentă partidă de pregătire a galicienilor, goalkeeper-ul a ieșit în evidență în bine și a atras atenția unuia dintre
19:10
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o replică acidă, după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Universitatea Craiova. Cele două cluburi s-au plâns de faptul că FCSB l-a putut trece pe Malcom Edjouma pe lista de Liga 1. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la
19:00
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea” # Antena Sport
Presa italiană a remarcat că antrenorul lui AC Milan, Massimiliano Allegri, trebuie să se gândească serios la un înlocuitor pentru Malick Thiaw (24 de ani), care e foarte aproape de un transfer la Newcastle. Potrivit jurnaliştilor italieni, jucătorul român Andrei Coubiş (21 de ani) a demonstrat că nu poate fi o soluţie pentru apărarea lui
18:50
Mihai Rotaru, apariţie de senzaţie! A venit la meciul Universităţii Craiova cu o maşină de 400.000 de euro! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a apărut cu o maşină de circa 400.000 de euro la meciul echipei sale. Universitatea Craiova – Hermannstadt se dispută de la ora 18:30. Rotaru a venit la meci cu noua sa maşină, un Rolls Royce Spectre 2023 Coupe, estimată la aproximativ 400.000 de euro. Mihai
18:50
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect” # Antena Sport
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului, după ce "Legea Becali" a fost adoptată. Oficialii celor două echipe au răbufnit, după ce Malcom Edjouma a fost trecut pe lista de LPF de către campioană. În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF.
18:50
Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit # Antena Sport
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt cele trei reprezentante ale României în preliminariile cupelor europene, respectiv în Europa și Conference League. Calificările pentru grupele principale ale competițiilor UEFA sunt analizate extrem de atent de statisticienii de la Football Meets Data, care au prezis recent câte echipe va avea fiecare țară în total în cele
18:10
Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător” # Antena Sport
Noul jucător transferat de Inter, Luis Henrique, i-a făcut portretul lui Cristi Chivu. Brazilianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român. Luis Henrique a fost transferat de Inter de la Marseille, în această vară. Italienii au plătit suma de 23 de milioane de euro în schimbul atacantului brazilian de 23 de ani.
18:10
Temperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco # Antena Sport
Universitatea Craiova o întâlnește în această seară pe Hermannstadt în cadrul etapei a cincea din Liga 1, într-un meci care va fi probabil afectat de canicula care a acaparat din nou țara. La nivelul gazonului, dar și pe scaunele pe care vor sta suporterii, gradele arătate de termometru sunt infernale. Duelul dintre Universitatea Craiova și
18:10
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat! # Antena Sport
Andrei Coubiş (21 de ani) a fost titularizat de Massimiliano Allegri în amicalul pe care AC Milan îl dispută cu Chelsea. Au fost 18 minute de coşmar pentru fundaşul român. Mai întâi Coubiş şi-a dat autogol, în minutul 5. 13 minute mai târziu, fundaşul român avea să fie eliminat, după ce l-a faultat din postură
Acum 8 ore
17:50
Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute # Antena Sport
Liverpool se luptă pentru primul trofeu din noul sezon în Supercupa Angliei contra celor de la Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup din sezonul trecut. În meciul de le Wembley, "cormoranii" au deschis scorul după doar patru minute grație unei faze la capătul căreia oamenii decisivi au fost doi jucători aduși în vară. Florian Wirtz a
17:50
Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: “Sunt la a treia ruptură” # Antena Sport
Rapid a primit o veste bună, înaintea derby-ului cu FCSB. Claudiu Petrila a anunţat că se va alătura antrenamentelor echipei giuleştene, în săptămâna partidei cu marea rivală. Claudiu Petrila s-a accidentat după victoria Rapidului cu Csikszereda. Mijlocaşul de 24 de ani a ratat duelul din runda trecută, cu Botoşani, şi nu va fi apt nici
17:40
Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român # Antena Sport
Mirel Rădoi (44 de ani) traversează o perioadă foarte bună pe banca Universităţii Craiova. Chiar dacă oltenii şi-au pierdut vedeta, pe Alex Mitriţă, ei au reuşit 3 victorii şi un rezultat de egalitate în primele 4 partide disputate în Liga 1. Universitatea Craiova are un parcurs excelent până acum şi în preliminariile Conference League. Echipa […] The post Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român appeared first on Antena Sport.
17:10
“Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor # Antena Sport
Daniel Bîrligea a tras un semnal de alarmă înainte ca FCSB să se dueleze cu Unirea Slobozia. Atacantul campioanei s-a declarat convins de faptul că orice echipă din Liga 1 îi poate pune probleme campioanei. FCSB caută prima victorie de pe teren propriu, din acest sezon de Liga 1. Partida cu Unirea Slobozia se va […] The post “Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor appeared first on Antena Sport.
17:00
Un fost campion mondial din F1 a spus cine vrea să fie colegul lui Max Verstappen la Red Bull. A dat trei nume # Antena Sport
Max Verstappen nu mai are în monopostul de la Red Bull rezultatele pe care le-a înregistrat în ultimii ani, în care a cucerit patru titluri mondiale consecutive. În 2025, olandezul nu a avut noroc nici în ceea ce privește coechipierii săi, după ce Liam Lawson a fost dat afară, iar Yuki Tsunoda a strâns are […] The post Un fost campion mondial din F1 a spus cine vrea să fie colegul lui Max Verstappen la Red Bull. A dat trei nume appeared first on Antena Sport.
16:50
Au apărut noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Internaţionalul român e la un pas de transferul la campioana Olandei, alături de care va evolua direct în grupa principală de Champions League. Dennis Man se va despărţi astfel de Parma după patru ani. “Cruciaţii” plăteau suma de 12,6 milioane de euro în schimbul […] The post Noi detalii despre contractul lui Dennis Man cu PSV. Când va fi prezentat oficial appeared first on Antena Sport.
16:50
“Lista de acţionari este deschisă” Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava # Antena Sport
Mihai Rotaru a anunţat că, în acest moment, Universitatea Craiova are 12 acţionari, el fiind preşedintele Consiliului de Administraţie şi că, cine vrea, se poate alătura proiectului. Mihai Rotaru declara în trecut că îşi doreşte să nu mai fie acţionar majoritar la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru: “Lista de acţionari e deschisă, dar ne uităm cu […] The post “Lista de acţionari este deschisă” Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava appeared first on Antena Sport.
16:30
“Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?” Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid # Antena Sport
Costel Gâlcă a fost întrebat cât de des vorbeşte cu Dan Şucu şi a oferit un răspuns ferm. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că nu discută atât de des cu patronul său. Costel Gâlcă a transmis că vorbeşte cu Dan Şucu “cam la două săptămâni”, punând accent pe faptul că ceea ce contează sunt rezultatele echipei. […] The post “Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?” Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid appeared first on Antena Sport.
16:30
Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui “CR7” de la United # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a avut o plecare controversată de la Manchester United la finalul anului 2022, unul dintre oamenii criticați atunci de lusitan fiind Erik ten Hag, cel care îi pregătea pe “diavolii roșii” în perioada respectivă. La doi ani și jumătate de la momentul respectiv, antrenorul olandez a primit o întrebare legată de fostul său […] The post Mărturisirea bizară făcută de Erik ten Hag despre Cristiano Ronaldo. Ce a spus despre plecarea lui “CR7” de la United appeared first on Antena Sport.
16:20
“Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona”. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: “Aş fi primit Balonul de Aur” # Antena Sport
Gică Hagi a oferit un interviu de colecţie pentru prestigioasa publicaţie France Football. Francezii l-au vizitat pe “Rege” în România, la academia sa de la Ovidiu. Gică Hagi a povestit, printre altele, cum a fost experienţa sa la Real Madrid. “Regele” a dezvăluit că a avut nevoie de jumătate de sezon pentru a se obişnui […] The post “Voiau să-l înlocuiesc pe Maradona”. Gică Hagi, interviu de colecţie pentru France Football: “Aş fi primit Balonul de Aur” appeared first on Antena Sport.
16:20
Alex Mitriţă (30 de ani) e în mare formă în China. Fostul fotbalist al Universităţii Craiova a reuşit un gol şi un assist în meciul Zhejiang – Beijing Gouan. Mitriţă i-a pasat decisiv lui Lucas Possignolo, la golul cu care acesta a deschis scorul în minutul 21 al meciului cu Beijing Gouan. Oaspeţii au egalat […] The post Mitriţă face show în China! Gol şi assist pentru internaţionalul român appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:40
Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor chiar înaintea meciului contra celor de la Hermannstadt. Echipa lui Mirel Rădoi se află înaintea unei dispute extrem de importate pentru viitorul ei. Mai exact, duelul pentru play-off-ul Conference League, contra celor de la Spartak Trnava. Oltenii au câştigat la scor de […] The post Sorin Cârțu se revoltă! Decizia care l-a scos din minţi pe oficialul oltenilor appeared first on Antena Sport.
15:30
Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani # Antena Sport
După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului. Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în […] The post Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani appeared first on Antena Sport.
15:10
“Asta e important” Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: “Avem nevoie de ei” # Antena Sport
Adrian Ilie a venit cu un mesaj pentru jucătorii români din străinătate, care sunt convocați în mod frecvent la echipa națională a României. „Cobra” a transmis că este foarte important ca aceștia să joace la echipele de club. Mai mulți tricolori au schimbat echipele de club în această perioadă de mercato, în speranța de a […] The post “Asta e important” Adrian Ilie, mesaj direct pentru jucătorii echipei naționale: “Avem nevoie de ei” appeared first on Antena Sport.
15:10
Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul # Antena Sport
Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 . Costel Gâlcă ştie că […] The post Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul appeared first on Antena Sport.
14:40
Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB # Antena Sport
Adi Petre a ales o nouă „aventură”, de data aceasta în Liga a 3-a! Fostul jucător de la FCSB a semnat deja contractul, iar patronul clubului a confirmat înțelegerea. Concret, Adi Petre a ajuns la CS Păulești. Jucătorul care a fost legitimat ultima dată la Concordia Chiajna se va lupta astfel pentru promovarea în Liga […] The post Adi Petre a semnat în Liga a 3-a! Patronul a confirmat transferul fostului jucător de la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:30
Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii # Antena Sport
Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Patronul Grifonului este aproape de un nou tun financiar în Serie A. Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Italienii au scos la iveală detaliile afacerii puse la cale de milionarul care este şef şi la Rapid. Unul dintre cei mai buni jucători de la […] The post Dan Şucu, aproape de lovitura verii! Jucătorul de 25 de milioane de euro pleacă de la Genoa. Detaliile afacerii appeared first on Antena Sport.
14:10
Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan # Antena Sport
Ies la iveală imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Imediat după ce a semnat cu echipa din Sudan, antrenorul român a avut parte de o şedinţă foto spectaculoasă. Imaginile s-au viralizat imediat pe reţelele de socializare. Reghe tocmai a bătut palma cu cei de la Al-Hilal Omdurman. Laurențiu Reghecampf are parte de o experienţă exotică. […] The post Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan appeared first on Antena Sport.
14:00
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania). Aurul a fost cucerit de Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică la dublu rame feminin,cu timpul de 08 min 02 sec 79/100, la două secunde de medaliatele cu argint (Uzbekistan – 08:04.74). […] The post România, medalii de aur și bronz la canotaj! Spectacol la Mondialele U19 appeared first on Antena Sport.
13:30
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant # Antena Sport
Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova! Atacantul nu intră în planurile lui Mirel Rădoi și semnează cu un club din Liga 1. În stagiunea precedentă, Markovic a fost împrumutat la Hermannstadt și Oțelul Galați. Totuși, Mirel Rădoi a hotărât să nu se bazeze pe jucătorul de 24 de ani, după întoarcerea acestuia la Universitatea […] The post Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant appeared first on Antena Sport.
13:30
Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior # Antena Sport
Ies la iveală amănunte importante despre situaţia lui Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano! Spaniolii vin cu dezvăluiri din interior şi spun că ultima decizie a şefilor clubului madrilen l-a enervat pe român. Este vorba despre mutarea făcută în urmă cu doar câteva zile. Rayo a răscumpărat jumătate din procentele pe care Villareal le avea. […] The post Andrei Rațiu, în conflict cu cei de la Rayo Vallecano! Decizia care l-a enervat pe român. Dezvăluiri din interior appeared first on Antena Sport.
