Revista presei internaționale, 11 august 2025

Presa europeană și americană se concentrează pe anunțatul summit Trump-Putin din 15 august din Alaska, un eveniment încărcat de simbolism și incertitudini. „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără Ucraina”, titrează Le Monde, care descrie mobilizarea comună a liderilor Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Marii Britanii și Finlandei, alături de Ursula von der Leyen, în sprijinul […]
• • •
Acum o oră
00:50
Acum 6 ore
19:40
Volodimir Zelenski beneficiază de sprijinul UE și al NATO încercând să obţină un loc la discuțiile Trump – Putin # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a câștigat duminică susţinerea Europei și a NATO adunând un sprijin diplomatic considerabil înaintea unui summit Rusia-SUA de săptămâna aceasta, unde autorităţile de la Kiev se tem că Vladimir Putin și Donald Trump ar putea încerca să dicteze termenii pentru încheierea războiului de trei ani și jumătate. Donald Trump, care timp […]
19:40
Rusia are și alte arme de ultimă generație, pe lângă sistemul de rachete „Oreșnik” (Serghei Riabkov) # Rador
Rusia „nu a pierdut timpul” și a dezvoltat și alte arme de ultimă generație, pe lângă sistemul de rachete „Oreșnik”, a declarat adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov. „Da, „Oreșnik – dar există și alte arme. Deci nu am pierdut timpul” – a spus Riabkov, în direct la postul de televiziune „Rossia-1”. Răspunzând la […]
Acum 8 ore
19:20
SUA lucrează la organizarea unor discuţii între preşedinţii Putin şi Zelenski, a declarat vicepreşedintele american # Rador
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că SUA lucrează la programarea unor discuții între președintele rus, Vladimir Putin, și cel ucrainean, Volodimir Zelenski. Într-un interviu acordat Fox News duminică, el a spus că nu crede că ar fi productiv pentru Vladimir Putin să se întâlnească cu omologul său ucrainean înainte de a se întâlni cu […]
18:40
Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde poți să-ți retragi toți banii odată (Alexandru Petrescu) # Rador
Nu există nicăieri în Europa fond de pensii unde poți să-ți retragi toți banii odată, a afirmat președintele Autorității pentru Supraveghere Financiară la prezentarea proiectului de reglementare a plății pensiilor private. Astfel s-ar elimina posibilitatea încasării integrale a sumelor acumulate și ar fi permisă doar plata unui procent de 25%, urmată fie de tranșe planificate […]
18:10
Premierul israelian şi-a susţinut planul de a intensifica ofensiva militară împotriva grupării Hamas # Rador
Premierul israelian şi-a susţinut planul de a intensifica ofensiva militară împotriva grupării Hamas, descriindu-l ca pe cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului din Gaza. Benjamin Netanyahu a vorbit la Ierusalim, într-o conferinţă de presă susţinută în ultima jumătate de oră, înaintea unei întâlniri a Consiliului de Securitate al ONU: „Contrar unor afirmaţii […]
17:30
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (Victor Negrescu) # Rador
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Potrivit acestuia, este vorba de acces gratuit la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități, investiții în infrastructura sportivă incluzivă și sprijin pentru familiile acestora. Documentul prevede, de asemenea, acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, […]
Acum 12 ore
16:40
MAE al Rusiei nu exclude posibilitatea unor atacuri teroriste din partea Kievului înaintea întâlnirii Putin-Trump # Rador
Moscova nu exclude posibilitatea ca Kievul să recurgă la provocări și atacuri teroriste pentru a escalada situația înaintea întâlnirii liderilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, a declarat ambasadorul Ministerului rus de Externe pentru crimele regimului de la Kiev, Rodion Miroșnik. „Prin creșterea numărului de atacuri asupra obiectivelor civile, Kievul își demonstrează atitudinea […]
16:20
Duminică, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că orice acord între autorităţile de la Washington și Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să includă Ucraina și UE, adăugând că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta următorii pași. „SUA are puterea de […]
15:50
Autoritățile au obligația să găsească o soluție administrativă pentru funcționarea și consolidarea serviciilor de Salvamont din țară (Tánczos Barna) # Rador
Autoritățile au obligația să găsească o soluție administrativă pentru funcționarea și consolidarea serviciilor de Salvamont din țară, afirmă vicepremierul Tánczos Barna într-o postare pe o rețea de socializare. El susține că acest lucru se poate realiza printr-un dialog constructiv între guvern și consiliile județene. Recent, salvatorii montani au atras atenția că se confruntă cu un […]
15:20
Aproape două tone de stupefiante au fost confiscate și circa 1.700 de persoane sunt cercetate în urma acțiunilor de combatere a traficului de droguri, desfășurate de Poliția Română în primele șapte luni ale acestui an. Potrivit unui bilanț prezentat de IGPR, mai mult de 950 de persoane au fost reținute, 639 arestate preventiv și au […]
15:10
România este cel mai mare exportator de cereale din UE, dar vânzarea acestor produse se face la prețuri mici # Rador
România este cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, potrivit statisticilor comunitare, dar vânzarea acestor produse se face la prețuri mici. Unul dintre motive este că fermierii nu au capacități de stocare și de procesare, fiind obligați să-și vândă producția imediat după recoltare. Marii cultivatori spun că este nevoie urgentă de investiții în […]
15:00
Yair Lapid sprijină apelul la declanşarea unei greve la nivel naţional în Israel, săptămâna viitoare # Rador
Liderul opoziţiei israeliene s-a declarat în favoarea unui apel la o grevă la nivel naţional, pentru a se protesta astfel împotriva planului guvernului de a intensifica războiul din Fâşia Gaza. Yair Lapid a declarat că greva generală programată pentru duminica viitoare este justificată şi potrivită. Familiile ostaticilor şi celor ucişi în timpul conflictului au precizat […]
14:50
Președinții Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri, 15 august, în Alaska, pentru discuții privind Ucraina. În acest context, președinta Maia Sandu a tramis un mesaj de susținere pentru Kiev, subliniind că „o pace justă și durabilă poate fi realizată doar cu Ucraina la masă, care își decide propriul viitor”. Într-o postare […]
13:30
Președintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a fost prezent, alături de președinta Maia Sandu, la un festival organizat la Orheiul Vechi, o rezervație cultural-naturală situată la 55 de km de Chișinău. Aceasta este cea de-a doua vizită a lui Nicuşor Dan în Republica Moldova de când și-a preluat mandatul […]
13:10
O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului va fi adusă în pelerinaj la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti # Rador
O icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mânăstirea Glavacioc din Argeș, cu o vechime de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la Biserica Brâncovenească Sfântul Gheorghe Nou, situată la kilometrul zero al Capitalei. Icoana va fi așezată spre închinarea credincioșilor cu prilejul hramului de vară al bisericii, dar și cu […]
13:00
Reuniune a Consiliului de Securitate ONU pe tema deciziei Israelului de a-şi extinde operaţiunea militară în Fâşia Gaza # Rador
Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se reuneşte duminică pentru a discuta pe marginea deciziei Israelului de a-şi extinde operaţiunea militară în Fâşia Gaza. Planul – care include preluarea controlului în Gaza City – a fost criticat de ONU şi de mai multe state, inclusiv Marea Britanie, Franţa şi Canada. În Israel, zeci de mii […]
Acum 24 ore
10:30
Conducerea PSD a fost convocată, mâine, în ședință de președintele interimar, Sorin Grindeanu. Urmează să fie discutată situația apărută în coaliție, după ce USR s-a opus instituirii zilei de doliu național pentru înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu și nu a participat nici la funeraliile de stat. Social democrații au criticat atitudinea USR și vor să […]
07:50
Doi boxeri japonezi au murit din cauza rănilor suferite în meciuri separate în aceeaşi competiţie # Rador
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate în aceeaşi competiţie, au declarat asociațiile de box și presa din Japonia. Shigetoshi Kotari a murit vineri, iar Hiromasa Urakawa a decedat sâmbătă, după ce au fost răniți în luptele lor de la Korakuen Hall din Tokyo, la […]
07:50
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 grade pe scara Richter s-a produs sâmbătă noaptea în largul coastei statului Chiapas din sudul Mexicului, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ). Cutremurul a avut loc la o adâncime de 10 km, a declarat GFZ.(REUTERS – 10 august)/mbaciu/asalar RADOR RADIO ROMÂNIA (10 august)
07:40
Peste 30.000 de absolvenți de liceu urmează să înceapă probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului # Rador
Peste 30.000 de absolvenți de liceu încep săptămâna viitoare probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni de Bacalaureat. Liceenii vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare, doar pe cele nepromovate sau la care au nevoie de note mai mari. Mâine va avea loc proba scrisă la Limba și […]
07:40
Un fotbalist egiptean cere UEFA să anunţe cum, unde şi de ce a murit fotbalistul palestinian Suleiman al-Obeid # Rador
Fotbalistul egiptean Mohamed Salah a criticat federaţia europeană de fotbal UEFA pentru că a publicat un omagiu în memoria fotbalistului palestinian Suleiman al-Obeid fără să ofere detalii privind circumstanţele în care acesta şi-a pierdut viaţa. Joi, Suleiman al-Obeid, cunoscut şi sub numele de „Pelé-ul palestinian”, a fost ucis într-un atac israelian în timp ce aştepta […]
07:30
Trei sferturi din țară sunt vizate astăzi de coduri de caniculă. Mai întâi, un cod portocaliu face referire, după ora 10:00, la toate județele de pe granița de vest, unde va fi disconfort termic accentuat, cu maxime de 39 de grade. De la aceeași oră, un nou cod galben de arșiță va cuprinde Maramureșul, vestul […]
02:40
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, condus de Hamas, a anunţat încă 11 decese cauzate de malnutriție. Numărul total al deceselor cauzate de malnutriție a ajuns la 212, dintre care 98 de copii, a precizat ministerul. De asemenea, cel puțin 38 de persoane au fost ucise și 491 au fost rănite ca urmare a activității militare […]
02:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a insistat că Ucraina trebuie să fie implicată în decizia privind pacea, pe fondul pregătirilor pentru o întrevedere între preşedintele american, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska. În discursul său de seară, preşedintele Zelenski a declarat că a petrecut ziua de sâmbătă coordonându-se […]
Ieri
23:30
Un nou cod de conduită pentru prevenirea și sancționarea discriminării va fi impus din toamnă în școlile din România # Rador
Din toamnă, elevii, profesorii, părinții, precum și toți angajații din școlile din România vor trebui să respecte noul cod de conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, discursului instigator la ură și negării Holocaustului. Astfel, elevii vor fi obligați să respecte colegii și personalul școlii fără discriminare, să aibă un comportament bazat pe incluziune și să […]
23:20
Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit, pentru a se reduce numărul pacienților care se prezintă la unitățile de urgență # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – Policlinicile de stat vor putea avea program prelungit până la ora 20:00, pentru a se reduce numărul pacienților care se prezintă la unitățile de urgență. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că săptămâna viitoare va fi făcută modificarea legislativă necesară astfel încât conducerea spitalelor […]
23:20
Un incendiu uriaș a izbucnit în Parcul Național Vesuvius din regiunea Campania din vestul Italiei. Protecția civilă din Campania a considerat că situația este critică și a apelat la armată pentru a ajuta la gestionarea situației și la paza drumurilor, deschiderea căilor de acces și aprovizionarea cu apă a cisternelor. De asemenea, Departamentul Național de […]
23:10
Poliția Metropolitană din Londra a arestat peste 365 de persoane la un protest împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia Palestine Action, a anunțat poliția britanică. Protestatarii, unii purtând eșarfe palestiniene albe și negre și fluturând steaguri palestiniene, au scandat „Jos mâinile de pe Gaza” și au avut pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului. […]
23:10
Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului # Rador
Peste 30.000 de absolvenți de liceu sunt așteptați săptămâna viitoare la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului. Aceștia vor susține toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare, doar pe cele nepromovate sau la care au nevoie de note mai mari. Luni va avea loc proba scrisă la […]
23:10
Întâlnirea vicepreşedintelui SUA cu lideri europeni privind Ucraina a înregistrat progrese semnificative # Rador
O întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance, ministrul de externe al Marii Britanie, David Lammy, și oficiali europeni și ucraineni a înregistrat „progrese semnificative” înainte de întâlnirea președintelui Donald Trump cu președintele rus, Vladimir Putin, de vinerea viitoare, a declarat un oficial american. Oficialii s-au întâlnit astăzi timp de câteva ore la Chevening House în […]
23:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că reuniunea consilierilor de securitate din Ucraina și țările sale partenere, reuniune care a avut loc în Marea Britanie, a fost constructivă, adăugând că argumentele Kievului au fost ascultate și pericolele au fost luate în considerare. Volodimir Zelenski a spus că oficiali din Marea Britanie, Statele Unite, Franța, […]
23:00
Franța, Spania, Grecia și Turcia se luptă cu incendiile de vegetație în timp ce un nou val de căldură aduce temperaturi record de peste 42 de grade Celsius. În Franța, aproximativ 1.400 de pompieri au fost mobilizaţi sâmbătă în regiunea Aude din sudul Franței pentru a preveni reaprinderea celui mai mare incendiu de vegetație din […]
19:50
Fondurile de pensii facultative aveau active de peste 6 miliarde de lei la finalul lunii iunie # Rador
Fondurile de pensii facultative aveau active de peste 6 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creștere cu aproximativ 18% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeași dată a anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. Valoarea sumelor virate în luna mai a fost de 76 de milioane de lei, în timp […]
19:50
Pompierii continuă intervenția pentru stingerea incendiului din zona Chilia Veche, unde cu ajutorul elicopterelor se efectuează și aruncări de apă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea anunță că se acționează terestru în mai multe puncte, inclusiv pentru limitarea propagării flăcărilor către zona agricolă, iar elicopterele aruncă apă în sectoarele inaccesibile din fondul forestier. Până acum […]
16:30
Compania Antibiotice Iaşi a donat medicamente pentru localitățile afectate de inundaţii din județul Suceava # Rador
Compania Antibiotice Iaşi a donat medicamente în valoare de aproape 250.000 lei pentru localitățile din județul Suceava afectate de inundații. Au fost trimise produse farmaceutice esențiale în combaterea infecțiilor bacteriene, care apar pe fondul unei igiene deficitare și accesului limitat la apă potabilă, antiinflamatoare și analgezice, utile pentru ameliorarea durerilor, reducerea inflamației și scăderea febrei. […]
16:30
În ultima perioadă se observă la munte o creștere a numărului incidentelor în care sunt implicați câini de stână. Salvamontiștii le cer turiștilor să aibă grijă în drumeții să nu se apropie prea mult de stâne, iar dacă sunt atacați, să folosească rucsacul pentru a se proteja, în special în zona feței și a mâinilor. […]
16:30
Județul Suceava primește încă 700 de mii de lei pentru reconstrucția caselor distruse de inundaţii din orașul Broșteni # Rador
Județul Suceava primește încă 700 de mii de lei pentru reconstrucția caselor din orașul Broșteni discutruse de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie. 500 de mii de lei a oferit Primăria sectorului 2 din București, iar 200 de mii Consiliul Județean Vaslui, a anunțat astăzi președintele Consilului județean Suceava, Gheorghe Şoldan. Mâine în […]
16:30
Agresorul femeii înjunghiate ieri în sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Bărbatul de 28 de ani a urmărit victima câteva minute pe stradă și a atacat-o în momentul în care nu se […]
13:40
Ținutul Buzăului, una dintre cele mai frumoase regiuni naturale și culturale din România, atrage anual peste 100.000 de turiști. Pe dealurile subcarpatice, aceștia pot descoperi focuri vii, munți de sare, vulcanii noroioși, depozite de chihlimbar, fosile și peisaje de poveste. Autoritățile locale și specialiștii în turism pun accent în această perioadă pe vizitarea vulcanilor noroioși. […]
13:30
De ce Putin nu se teme să meargă în Alaska, deși CPI a emis un mandat de arestare pe numele său # Rador
Alegerea statului Alaska pentru întâlnirea cu preşedintele american, Donald Trump, este convenabilă pentru dictatorul rus, Vladimir Putin, din motive de securitate: între Rusia și SUA, există o legătură aeriană directă și scurtă prin strâmtoarea Bering, iar Statele Unite nu sunt parte a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale (CPI), astfel că nu îl […]
13:10
După aproape trei ani, timp în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unul dintre cele mai valoroase monumente din vremea romanilor, a fost redeschis publicului. Amfiteatrul va putea fi folosit pentru evenimente culturale și spectacole, noile sale tribune putând găzdui până la 500 de spectatori, transmite […]
12:40
Noul preşedinte al Poloniei se va întalni cu Trump la Washington la începutul lunii septembrie # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a invitat pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, la Washington la începutul lunii septembrie, a declarat sâmbătă șeful cabinetului lui Nawrocki. Karol Nawrocki, care a depus jurământul de președinte al Poloniei miercuri, a subliniat în repetate rânduri importanța relațiilor bune dintre Polonia și Statele Unite. Noul președinte, a cărui […]
12:10
Caniculă și disconfort termic până luni seară, meteorologii anunță că și nopțile vor fi tropicale și au emis noi avertizări Cod galben și portocaliu. Cel mai cald va fi mâine în vestul țării, după care valul de căldură se va restrânge doar în sud-vest. Pe timpul zilei, temperaturile se vor apropia de 40 de grade, […]
12:00
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare va fi promovat tot prin angajarea răspunderii în Parlament (Tanczos Barna) # Rador
Al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare ar urma să fie promovat tot prin angajarea răspunderii în Parlament. Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că decizia a fost luată în coaliție cu acordul tuturor partidelor, iar demersul va începe peste câteva zile. Tanczos Barna: Săptămâna viitoare începe o procedură de asumare a răspunderii. Se află în Guvern, […]
12:00
MAE al Rusiei a confirmat închiderea Consulatului General al Poloniei la Kaliningrad, pe 29 august # Rador
Aceasta este răspunsul dat de Rusia la o nouă reducere sub un pretext inventat a prezenței diplomatice ruse’ în această republică, a subliniat directorul Departamentului Consular al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Aleksei Klimov. Ministerul rus de Externe confirmă că revocă acordul privind funcționarea Consulatului General al Poloniei la Kaliningrad, începând cu 29 august 2025, […]
11:00
Dictatorul rus, Vladimir Putin, va deveni primul lider rus care vizitează Alaska, unde se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump. Potrivit bazei de date a Departamentului de Stat al SUA, vizita lui Putin va avea loc pe 15 august, în cadrul unei întâlniri oficiale cu Trump. Guvernatorul statului Alaska, Mike Dunleavy, a declarat pentru […]
10:50
Ambasadorul Victor Chirilă atenționează: Consecințe inevitabile, în cazul unei majorități antieuropene în Parlamentul de la Chișinău # Rador
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a explicat, într-o postare pe rețelele de socializare, care ar putea fi consecințele la care va fi supusă Republica Moldova în cazul unei majorități antieuropene și, implicit, antiromânești, în Parlamentul de la Chișinău, în contextul scrutinului care va avea loc pe 28 septembrie. Potrivit diplomatului, dacă acest scenariu […]
10:10
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va ceda teritoriile sale ocupanților ruși. Potrivit liderului de la Kiev, răspunsul la problema teritorială se află deja în Constituția Ucrainei. „Răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va renunța la acest principiu și nimeni nu va putea să o facă. […]
10:00
La Nagasaki a avut loc o ceremonie pentru a marca împlinirea a 80 de ani de la lansarea bombei atomice asupra Japoniei de către Statele Unite. Evenimentele au început cu un moment de reculegere, iar clopotele-gemene ale catedralei oraşului au răsunat la unison pentru prima dată de la bombardament. Pe data de 9 august 1945, […]
