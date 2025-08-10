Revista presei internaționale, 11 august 2025

10:00

La Nagasaki a avut loc o ceremonie pentru a marca împlinirea a 80 de ani de la lansarea bombei atomice asupra Japoniei de către Statele Unite. Evenimentele au început cu un moment de reculegere, iar clopotele-gemene ale catedralei oraşului au răsunat la unison pentru prima dată de la bombardament. Pe data de 9 august 1945, […]