Opt persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 64, în judeţul Vâlcea
Stiripesurse.ro, 11 august 2025 01:50
Opt persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 64, în judeţul Vâlcea, informează news.ro. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 10 minute
02:50
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea GKS Katowice, în etapa a patra din campionatul polonez, Ekstraklasa, informează news.ro. Citește mai departe...
Acum 30 minute
02:40
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Poziție comună a liderilor europeni privind pacea în Ucraina # Stiripesurse.ro
Liderii Franței (Emmanuel Macron), Italiei (Giorgia Meloni), Germaniei (Friedrich Merz), Poloniei (Donald Tusk), Marii Britanii (Keir Starmer), Finlandei (Alex Stubb) și președinta Comisiei Europene (Ursula von der Leyen) au emis o declarație comună în care afirmă că drumul către pace Citește mai departe...
Acum o oră
02:20
Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă # Stiripesurse.ro
Echipa Unirea Slobozia a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, echipa campioană, FCSB, în etapa a cincea din Superligă, informează news.ro. Citește mai departe...
02:10
Horoscopul zilei de 12 august 2025. Capricornii se simt singuri. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii au foarte multă energie datorită Lunii în Berbec. Citește horoscopul zilei de 12 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Capricornii se simt singuri, însă îmbrățișează o nouă perspectivă spirituală. Citește mai departe...
Acum 2 ore
01:50
Opt persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 64, în judeţul Vâlcea # Stiripesurse.ro
Opt persoane au fost rănite, duminică, într-un accident rutier produs pe DN 64, în judeţul Vâlcea, informează news.ro. Citește mai departe...
01:40
Hackeri, spioni și tensiuni uriașe: Adevărata miză din spatele noii ambasade chineze la Londra # Stiripesurse.ro
Un afiș cu inscripția „Persoană căutată” atrage atenția în partea de sus, iar mai jos se află fotografia unei tinere care zâmbește larg, privind direct în obiectiv, scrie BBC. Citește mai departe...
01:10
Liderii europeni insistă ca Zelenski să participe la întâlnirea dintre Putin și Trump. Europa nu acceptă altă variantă # Stiripesurse.ro
Liderii europeni au cerut cu insistență ca Ucraina să fie parte a negocierilor dintre Statele Unite și Rusia, înaintea summitului planificat între președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Citește mai departe...
Acum 4 ore
00:50
OZN-urile nu mai sunt un mister: SUA confirmă existența a patru specii extraterestre distincte # Stiripesurse.ro
O audiere recentă la Capitol Hill a readus în atenție misterul OZN-urilor, după ce un fizician implicat în proiecte secrete ale Pentagonului a făcut declarații care alimentează speculațiile despre existența vieții extraterestre, notează Daily Mail.Dr. Citește mai departe...
00:40
Drogul cu arome de fructe, legal în SUA, amenință să invadeze Europa. O nouă epidemie în rândul tinerilor # Stiripesurse.ro
Este alertă în toată lumea după ce un drog legal în SUA, extrem de accesibil, dar și de periculos poate ajunge cu ușurință și în Europa. Citește mai departe...
00:30
Lovitură surprinzătoare: Rusia atacă depozitele de gaze Azerbaidjanului din Ucraina # Stiripesurse.ro
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul energetic dintre cele două ţări va continua, transmite Reuters, citat de news.ro. Citește mai departe...
00:20
PNL face implozie: Rareș Bogdan bubuie din interior partidul și arată furios spre 'sistemul osificat și groaznic de nereformat' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan își exprimă cu furie dezamăgirea și indignarea față de îngroparea Dosarului 10 August, atrăgând atenția asupra unei probleme sistemice grave care afectează democrația și statul de drept în România. Citește mai departe...
00:10
Ispita supremă de la Insula Iubirii la un pas de paralizie după un incident neașteptat # Stiripesurse.ro
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, a trecut prin momente grele după ce a fost diagnosticată cu semipareză. Ea a povestit recent despre experiența dureroasă și cum a ales să revină în emisiune cu și mai mult curaj, informeazǎ Libertatea. Citește mai departe...
00:00
Veste bună pentru bolnavii de cancer pulmonar: Un nou medicament a primit aprobarea prin procedură accelerată # Stiripesurse.ro
Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din Statele Unite a anunțat vineri aprobarea, prin procedură accelerată, a unui nou medicament destinat pacienților cu un tip specific de cancer pulmonar avansat, care au fost deja tratați anterior. Citește mai departe...
10 august 2025
23:50
VIDEO Misterul casei de protocol a lui Băsescu, tranșat săptămâna viitoare: Ce spune premierul despre casa pregătită pentru Iohannis # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunța că problema casei de protocol solicitate de fostul președinte Traian Băsescu va fi tranșată săptămâna viitoare, în conformitate cu prevederile legii. Citește mai departe...
23:30
S-a găsit 'Portalul spre nicăieri': Există un filament de gaz care unește partea de univers pe care o știm cu ceea ce nu am cunoscut niciodată # Stiripesurse.ro
Mister cosmic elucidat după 95 de ani: materia lipsă din univers a fost găsită în spațiul intergalactic. Astrofizicienii au pus capăt unei enigme vechi de aproape un secol, identificând „veriga lipsă” a materiei obișnuite din univers. Citește mai departe...
23:20
Liderii nordici și baltici, alături de Ucraina. Resping ferm schimbul de teritorii cu Rusia # Stiripesurse.ro
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul "ilegal" dus de Rusia se poate încheia doar prin menţinerea unei presiuni puternice asupra acesteia din urmă, în timp Citește mai departe...
23:20
VIDEO De la cazul Eximbank la o verificare generală: Bolojan vrea audit în toate instituțiile pentru reducerea risipei banului public # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a confirmat, într-un dialog la Antena 3 CNN cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, că a dispus verificări în cazul contractelor de închiriere ale instituțiilor publice, după exemplul prezentat în iulie privind Eximbank — bancă de stat care plătea chirie unei firme Citește mai departe...
23:20
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, scrie news.ro. Citește mai departe...
23:10
Ciocolata, arma secretă împotriva gripei: noul tratament, mai eficient decât medicamentele # Stiripesurse.ro
Gripa continuă să se răspândească la nivel global în fiecare an, suferind mutații imprevizibile care pun la încercare eficiența vaccinurilor și tratamentelor actuale. Citește mai departe...
23:00
VIDEO Bolojan critică atitudinea afișată de USR la funeraliile lui Iliescu: 'Dacă nu ai respect, îți vezi de treabă, dar nu protestezi' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat duminică, la Antena 3, protestele și controversele apărute în jurul organizării funeraliilor de stat în onoarea fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
Acum 6 ore
22:40
Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic, a dispus, acasă, de Genk, scor 2-1 # Stiripesurse.ro
Echipa belgiană Standard Liege, pregătită de tehnicianul român Mircea Rednic, a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea KRC Genk, în etapa a treia din campionatul Belgiei, Pro League, conform news.ro. Citește mai departe...
22:30
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000 din Shanghai pentru a juca un meci de dublu alături de vedete chineze, relatează Le Figaro, citat de news.ro. Citește mai departe...
22:30
SUA caută un acord de pace între Rusia și Ucraina: Niciuna dintre părți nu va fi mulțumită # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu va putea mulţumi niciuna dintre părţi, dar SUA caută acum o înţelegere care să fie acceptabilă pentru ambele Citește mai departe...
22:20
VIDEO Bolojan nu tremură în fața PSD care 'flutură' eventuala ieșire din coaliție: 'Nu mai e vorba de poziționări într-o problemă sau alta' # Stiripesurse.ro
Sper să nu avem o astfel de situație, spune premierul Ilie Bolojan despre eventuala ieșire a PSD din coaliția de guvernare. „Partea de stabilitate este foarte importantă”, susține șeful Guvernului. Citește mai departe...
22:10
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0 cu o fază controversată de gol neacordat în minutul 90+2 # Stiripesurse.ro
Echipa Universitatea Craiova a dispus duminică, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a din Superligă, conform news.ro.Oltenii au ratat prima ocazie importantă în minutul 11, la şutul pe lângă poartă trimis de Băsceanu. Citește mai departe...
22:10
VIDEO Ilie Bolojan îi liniștește pe români: 'Pensia privată rămâne economisirea cetățeanului, statul nu poate folosi acești bani' # Stiripesurse.ro
„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii”, afirmă președintele UDMR, Kelemen Hunor, criticând proiectul aflat în dezbatere publică privind plata pensiilor private. Citește mai departe...
22:00
VIDEO Cât de mult vor sărăci românii după măsurile fiscale impuse de Guvern. Ilie Bolojan: 'Aceasta este realitatea' # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că România riscă să ajungă în incapacitate de plată dacă nu adoptă urgent măsuri fiscale și de reducere a cheltuielilor, avertizând că majorarea TVA va duce la creșterea inflației, iar efectele pozitive ale pachetului de reforme Citește mai departe...
22:00
Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, conform Agerpres. Citește mai departe...
22:00
Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool # Stiripesurse.ro
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare. După timpul regulamentar scorul a fost egal, 2-2, informează news.ro. Citește mai departe...
22:00
VIDEO Bolojan despre comasarea școlilor la sate: 'Mai puține unități, mai mulți elevi în clasă, dar fără pierderi în educație' # Stiripesurse.ro
Într-un dialog la Antena 3 CNN cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, premierul Ilie Bolojan a abordat direct subiectul sensibil al începerii noului an școlar, pe fondul nemulțumirilor din sistemul de educație și al reformelor privind comasarea școlilor din mediul rural. Citește mai departe...
21:40
Femeie amendată cu 2.000 de lei după ce a anunțat fals la 112 că este agresată de soț # Stiripesurse.ro
O femeie de 36 de ani din Dâmbovița a fost amendată cu 2.000 de lei după ce a sunat duminică la 112 și a anunțat că a fost agresată de soț pe autostrada A2, scrie Mediafax.IPJ Constanța anunță că, duminică, în jurul orei 17. Citește mai departe...
21:40
VIDEO Începe revoluția fiscală locală: Cum vrea Guvernul să transforme administrațiile și să recalibreze impozitele # Stiripesurse.ro
O creștere de impozite pe proprietăți e posibilă de la 1 ianuarie - spune premierul Ilie Bolojan.Premierul Ilie Bolojan a făcut recent declarații importante la Antena 3 CNN, în care a subliniat provocările financiare cu care se confruntă administrațiile locale din România și Citește mai departe...
21:30
VIDEO Bolojan a deschis 'subiectul interzis' în mediul bugetar: reduceri masive de personal în administrația publică locală # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan, declarații alarmante privind situația administrației publice locale din România și planurile guvernamentale privind reducerea personalului. Citește mai departe...
21:30
Narcis Popescu, locul 11 în finală la aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20 # Stiripesurse.ro
Atletul Narcis Popescu s-a clasat, duminică, pe locul 11 în finala probei de aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. România a încheiat participarea cu două medalii, scrie news.ro.Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor a măsurat 65. Citește mai departe...
21:30
În timp ce Trump caută drumul spre pace, Putin își urmează propriul plan: Compromisuri de ochii lumii pentru scopul final # Stiripesurse.ro
Președintele Vladimir Putin refuză să cedeze Ucrainei teritoriile din regiunile Zaporojie și Herson, în ciuda discuțiilor despre un posibil armistițiu. Moscova consideră aceste zone esențiale pentru o punte terestră strategică către Crimeea ocupată. Citește mai departe...
21:30
Un înalt responsabil al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) se va deplasa luni în Iran pentru discuţii menite să „definească un cadru de cooperare” între Teheran şi agenţia ONU, a anunţat duminică ministrul iranian al Afacerilor Externe, conform news.ro. Citește mai departe...
21:10
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit duminică seara vestul Turciei, potrivit autorității naționale pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Seismul a fost resimțit în mai multe provincii, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime sau pagube majore, conform Reuters. Citește mai departe...
21:00
Iranul amenință să blocheze „Calea Trump pentru Pace” din Caucaz, provocând tensiuni regionale # Stiripesurse.ro
Iranul a ameninţat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, coridor inclus în acordul de pace dintre aceste două ţări semnat vineri la Casa Albă în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, Citește mai departe...
21:00
Titus Corlățean spulberă actuala conducere a partidului: 'PSD a devenit reactiv, iar USR a preluat puterea în coaliție' # Stiripesurse.ro
Titus Corlățean, unul dintre cei mai vechi membri PSD, a făcut declarații incisive duminică seara, la Antena 3 CNN, în contextul ședinței de luni a conducerii PSD, convocată pentru a discuta tensiunile din coaliția de guvernare. Citește mai departe...
Acum 8 ore
20:50
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia italiană AC Milan, într-un meci amical. La Milan a debutat Modric, iar Coubiş a fost titular şi a ieşit eliminat. Duţu a intrat şi el, în repriza secundă, potrivit news.ro. Citește mai departe...
20:40
China pare un uriaș cu picioare de lut: Se produce cel mai rău fenomen economic, care poate îngenunchea populația unei țări # Stiripesurse.ro
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Naţional de Statistică (NBS). Citește mai departe...
20:30
Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai acizi și ironici comentatori politici din România, a lansat o postare dură, în care face o radiografie sarcastică a actualului PSD și a liderilor săi, oferind o poreclă cu atât mai taioasă cu cât se referă la jocurile de putere din partid Citește mai departe...
20:20
FOTO Aproape de tragedie după ce a ales își vopsească părul acasă: Povestea unei tinere care a ajuns în stare gravă la spital # Stiripesurse.ro
O adolescentă din Franța a trăit momente terifiante după ce a ales să se vopsească acasă, fără să știe că este alergică la vopseaua folosită. După aplicarea produsului, simptomele au evoluat rapid, iar tânăra a ajuns la spital în stare gravă, aproape de moarte. Citește mai departe...
20:10
Se ascut săbiile în PSD: 'Am luat decizia de a candida la președinția PSD' - Titus Corlățean întoarce armele și vrea să debarce actuala conducere # Stiripesurse.ro
Senatorul Titus Corlățean, unul dintre cei mai longevivi și influenți membri ai Partidului Social Democrat, a anunțat oficial că va candida la șefia formațiunii. Citește mai departe...
20:00
Peste 300 de pompieri militari intervin încă la Broșteni pentru îndepărtarea nămolului # Stiripesurse.ro
Peste 300 de pompieri militari intervin încă la Broșteni, localitate din județul Suceava grav afectată de viituri, pentru îndepărtarea nămolului și a resturilor aduse de apă, anunță duminică IGSU. Citește mai departe...
20:00
Fondatorul ChatGPT împărtășește o revelație tulburătoare: Numeroși utilizatori apelează la chatbot deoarece 'nu au avut în viață persoane care să îi susțină' # Stiripesurse.ro
OpenAI a lansat joi GPT-5, introducând patru noi opțiuni de personalitate pentru ChatGPT. Totuși, o parte dintre utilizatori erau atât de atașați de stilul vechi, de tip „yes man” (n.r. Citește mai departe...
19:50
Isco, care a suferit o accidentare la glezna stângă în timpul înfrângerii echipei Betis Sevilla, scor 3-1 cu Malaga, sâmbătă, a părăsit stadionul La Rosaleda în cârje, conform news.ro.Mijlocaşul spaniol ar urma să fie indisponibil trei luni, conform estimărilor iniţiale. Citește mai departe...
19:40
Toate casele grav afectate de viituri în Broșteni și-au găsit constructori. Șoldan: 'Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern' # Stiripesurse.ro
Președinte Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Citește mai departe...
19:40
Netanyahu anunță cea mai bună metodă pentru a pune capăt războiului: 'Vom face acest lucru' # Stiripesurse.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că preluarea controlului asupra orașului Gaza reprezintă „cea mai bună și rapidă modalitate de a pune capăt războiului”, reafirmând angajamentul guvernului său de a încheia conflictul prin această operațiune. Citește mai departe...
19:30
Atacantul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol duminică în meciul pe care echipa la care este legitimat, Zhejiang, l-a cedat pe teren propriu, scor 3-4, în faţa formaţiei Beijing Guoan, informează news.ro. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.