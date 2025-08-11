Trei zile cruciale pentru dascăli: Ordinea încadrării profesorilor în fiecare școală, după reconfigurarea claselor și stabilirea normelor pentru fiecare disciplină, începe astăzi

11:00

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua primește din nou beneficiari, după aproximativ doi ani în care nu au mai fost preluate solicitări. Acest lucru este posibil după ce într-o altă aripă a clădirii au fost mutați beneficiari de la secția de Psihiatrie de la Zărnești, a cărei clădire intră în lucrări de reabilitare. „Este posibil [...]