Trei zile cruciale pentru dascăli: Ordinea încadrării profesorilor în fiecare școală, după reconfigurarea claselor și stabilirea normelor pentru fiecare disciplină, începe astăzi
BizBrasov.ro, 11 august 2025 03:20
În perioada 11–14 august 2025, toate școlile de stat trebuie să refacă încadrările cadrelor didactice, în urma aplicării Legii nr. 141/2025 („Legea Bolojan”) și a noilor norme didactice. Potrivit articolului 6 din Procedura aprobată prin Ordinul 5.198/2025, procesul se desfășoară într-o ordine strictă, cu prioritate pentru profesorii titulari și cu gestionarea situațiilor de completare a normei [...]
Acum 2 ore
03:30
Din august 2025, legislația fiscală din România suferă o serie de modificări importante, iar una dintre cele mai discutate teme rămâne regimul TVA aplicat tranzacțiilor imobiliare. În particular, vânzarea apartamentelor vechi ridică întrebări legate de obligativitatea plății TVA-ului, mai ales în contextul noilor cote de taxare și al regulilor impuse de stat. Modificări TVA la locuințe [...]
03:30
Românilor nu le pasă de dezastrele majore care le-ar putea distruge avuția cea mai de preț: casa. Doar un sfert au asigurări # BizBrasov.ro
Cele mai multe locuințe din România nu sunt protejate la acest moment în fața unor dezastre majore, precum inundații și cutremure. Milioane de familii sunt astfel vulnerabile în fața acestor riscuri, arată Prima News. Deși legea prevede ca fiecare locuință să fie asigurată obligatoriu, doar una din patru are în fapt o asigurare PAID. Pe [...]
03:20
02:40
Gata cu statul în fața ecranelor! Distracție în natură pentru copii: Caiac-canoe, tiroliene, paintball și piste de bob. Unde le găsești în țară, cum ajungi acolo și cât costă toată distracția? # BizBrasov.ro
Zilele de vacanță pot deveni cu adevărat memorabile atunci când alegi activități în natura, nu doar distracții urbane. Experiențele în aer liber oferă familiilor posibilitatea să se reconecteze: copiii învață curajul, responsabilitatea și aprecierea naturii, iar părinții se bucură alături de ei de aventură și adrenalină.v Așadar, unde mergem, ce găsim acolo și cât costă [...]
Acum 24 ore
15:30
VIDEO Un voluntar Salvamont Brașov a fost „omul potrivit la locul potrivit” astăzi, în munții Făgăraș. Deși e doar aspirant la poziția de salvamontist, Alin a făcut tot ce poate face un salvator profesionist # BizBrasov.ro
A fost omul potrivit la locul potrivit, dar mai presus decât atât a fost un om dispus să ajute atunci când cineva se află într-o situație extremă. „Uneori, în spatele unor acțiuni finalizate cu succes, stau oameni despre care nu se prea vorbește. Sunt acei oameni, care prin conjunctură, sunt primii care ajung lângă persoana accidentată, [...]
15:10
Fostul polițist brașovean Cristian Cioacă s-a întors ieri la Penitenciarul Mioveni, unde a staționat aproape 10 ani. A povestit care este viața lui după ieșirea din închisoare și a primit o diplomă de „băiat bun” # BizBrasov.ro
În anul 2014, fostul polițist brașovean Cristian Cioacă era condamnat la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu. Cazul lui Cristian Cioacă a fost unul fără precedent în sistemul judiciar din România, căci inculpatul a fost condamnat la închisoare fără ca trupul neînsuflețit al celei pe care se [...]
14:40
De ce nu mai merg turiștii pe litoralul românesc al Mării Negre: 5 zile de controale – amenzi de 620.000 de lei, 21 de cârciumi și magazine închise # BizBrasov.ro
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres. În perioada menționată, au fost derulate 104 acțiuni de control. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni: [...]
14:20
Relația om-urs în România, descrisă de o ziaristă de la New York Times: „Alt urs a intrat în spa-ul hotelului și a băut o cană de trei litri de ulei de masaj, în timp ce un al treilea a deschis o ușă în holul hotelului și a alungat o menajeră” # BizBrasov.ro
„Timp de ani de zile, turiștii au venit în număr mare în pădurile Carpaților, în speranța de a zări un urs. Dar dacă înainte oamenii veneau în România să vadă urșii, în zilele noastre, urșii sunt cei care vin să vadă oamenii”, scrie pentru New York Times jurnalista Rukmini Callimachi. Reportajul include cazuri documentate de [...]
13:30
Aglomeraţie pe DN 1 Sibiu-Braşov, Transfăgărăşan și pe Valea Oltului. Țara e plină de turiști la volan # BizBrasov.ro
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic că se înregistrează valori ridicate de trafic pe următoarele drumuri naţionale : DN 7C – Transfăgărăşan, DN 7 – Valea Oltului, DN 1 – Sibiu-Braşov. ”Aglomeraţia este generată în principal de afluxul mare de turişti, specific sezonului estival, care aleg aceste rute pentru recreere şi drumeţii. [...]
13:20
„Narcos” de Brașov: Doi indivizi au deschis un laborator de produs droguri, într-un depozit. Polițiștii au găsit toate componentele necesare producerii de metamfetamină și MDA, droguri de mare risc # BizBrasov.ro
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane cercetate. Alături de procurorii DIICOT, ei au făcut aproape 2.000 de percheziţii în urma cărora peste 600 de persoane au fost arestate preventiv şi peste 900 au fost reţinute. Aproape [...]
11:50
Șeful forțelor franceze staționate la Cincu, generalul Girard: „Nu suntem aici doar să ne antrenăm. Suntem pregătiți să intervenim oricând într-o situație reală de luptă” # BizBrasov.ro
Generalul de brigadă Loïc Girard, detașat la Cincu, în județul Brașov din vara anului 2023, a declarat că forțele franceze nu sunt aici doar pentru a se antrena, ci sunt pregătite să intervină oricând într-o situație reală de luptă, transmite Defense România. „Unitățile franceze sunt pregătite și antrenate pentru a interveni în orice moment. Ele nu [...]
11:20
Salvamont: În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă. Trei dintre ele au fost în municipiul Brașov # BizBrasov.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, trei dintre ele fiind din municipiul Brașov. În total, au fost salvate 39 de persoane, dintre care 11 au fost transportate la spital. Astfel, au fost înregistrate câte patru apeluri pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont [...]
11:00
Scandal la Poliția Locală Brașov. Un grup de polițiști locali în acuză pe directorul venit acum 5 luni de la Jandarmi că „a instituit teroarea” în instituție # BizBrasov.ro
Numit la începutul lunii martie 2025 în poziția de director al Poliției Locale, colonelul de jandarmi Mădălin Șuraru este contestat acum de subalterni. „Este brașovean și activat tot în cadrul unei structuri de ordine publică, respectiv în cadrul Jandarmeriei. Cred că este o persoană care are capacitatea de a pune în ordine lucrurile și de [...]
09:50
Un individ aproape dezbrăcat care se plimba aseară prin Piața Sfatului din Brașov a fost ridicat de polițiștii locali și internat la Psihiatrie # BizBrasov.ro
Aseară în jurul orei 19:20, polițiștii locali aflați în patrulare în centrul istoril al Brașovului au intervenit în cazul unui bărbat aflat într-o stare vizibil inadecvată spațiului public. „Aceasta purta o ținută sumară, nepotrivită și manifesta un comportament dezordonat și agresiv verbal”, spun reprezentanții Poliției Locale Brașov. Pentru că au văzut că nu au cu [...]
09:10
Atac cu bolovan, aseară, în centrul Brașovului. Fereastra unui restaurant fast-food care era plin de clienți a fost spartă de vandali # BizBrasov.ro
După ce Biz Brașov v-a prezentat o filmare în care doi puști spărgeau geamurile unei clădiri din proprietatea municipalității aflată în cartierul Noua, azi-noapte un alt incident de acest gen a avut loc în centrul Brașovului. În jurul orei 23.40 clienții restaurantului fast-food aflat peste drum de teatrul Sică Alexandrescu au fost îngroziți de zbomotul [...]
Ieri
17:50
Doi turiști au fost salvați din masivul Piatra Craiului astăzi, cu ajutorul elicopterului SMURD Brașov # BizBrasov.ro
A fost o zi plină pentru salvatorii montani: trei cazuri rezolvate cu recuperarea victimei prin trolierea salvamontiștilor din elicopter, două în masivul Piatra Craiului și unul în masivul Făgăraș. „Bărbat căzut aproximativ 100 de metri în Spintecătura Moldoveanu. Inițial în șoc, acesta și a revenit ulterior, redevenind conștient, cooperant, dar cu multiple plăgi și escoriații [...]
16:30
Furtunile „mătură” România în ultimul timp. Ce se întâmplă dacă îți cade un copac pe mașină? Cine și cum te despăgubește # BizBrasov.ro
Cine răspunde atunci când un arbore îți avariază mașina? Contează locul în care s-a petrecut incidentul, cauza dar și cine administrează terenul. Dacă ai parcat pe domeniul public, atunci primăria, consiliul județean sau compania de drumuri sunt în mod direct răspunzătoare. Autoritățile publice au obligația de a efectua periodic lucrări de întreținere a copacilor astfel [...]
16:10
VIDEO Cum reacționează urșii când simt miros de mâncare sau de om. Experiment în munții Făgăraș # BizBrasov.ro
Un experiment inedit a fost filmat în munții Făgăraș pentru a studia comportamentul urșilor bruni față de prezența umană. Un cort gol a fost plasat lângă o potecă frecventată de urși, iar camerele de supraveghere au înregistrat reacțiile animalelor.Potrivit Percsichtamas.hu, un jurnalist și fotograf de natură a inițiat acest studiu pentru a observa comportamentul urșilor [...]
13:30
„Dăm valoare rablei tale” – primăria Sfântu Gheorghe dă două biciclete sau un abonament pe 5 ani la transportul în comun din oraș pentru o rablă veche de cel puțin 15 ani predată la fier vechi # BizBrasov.ro
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe anunță schimbări semnificative în cadrul programului local „Dăm valoare rablei tale”, care a dus la scoaterea din circulație a aproape 1.400 de autoturisme vechi începând cu anul 2021. Acesta este un program deschis de primăria orașului încă de când nu exista programul „rabla” național. Până acum, pentru orice „rablă” care întrunea [...]
12:50
Amenzi de 145.000 de lei după ce Poliția Economică a „călcat” ieri mai multe firme din Brașov # BizBrasov.ro
Ieri între orele 11:00 și 14:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Serviciului Criminalistic și Poliției Rutiere, au desfășurat o acțiune cu efective extinse în municipiul Brașov, care a vizat verificarea respectării prevederilor legale privind atribuirea tarabelor și spațiilor comerciale, utilizarea aparatelor de marcat [...]
12:30
Dorința de a se plimba cu mașina l-a făcut pe un brașovean să comită 2 infracțiuni și o contravenție: a condus un autovehicul neînmatriculat, fără a avea permis și fiind băut # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 14.15, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Feldioara au depistat, pe strada Laterală, din satul Rotbav, un bărbat în vârstă de 40 de ani care conducea un autoturism. La controlul efectuat de agenți, conducătorul auto nu a putut prezenta permisul de conducere, astfel că au fost efectuate interogări în bazele [...]
11:20
Demisie la vârf în USR Brașov. Szenner Zoltan – fost vicepreședinte al CJ Brașov și actual Administrator Public al județului Brașov – a decis să încheie socotelile cu partidul # BizBrasov.ro
Fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, Szenner Zoltan, a decis să demisioneze din USR, ieri. Ajuns în USR prin fuziunea dintre partidul PLUS al fostului premier Dacian Cioloș – al cărui membru era – și partidul USR, Szenner Zoltan a fost ales în 2020 consilier județean pe listele USR și apoi, vicepreședinte al instituției. S-a [...]
10:40
VIDEO Vaci „indisciplinate”, salvate din râul Olt de pompierii din Făgăraș. Salvatorii le-au tras cu barca din apă # BizBrasov.ro
Ieri, pompierii Detașamentului de Pompieri Făgăraș au fost solicitați să intervină într-o misiune mai puțin obișnuită: 50 de văcuțe au încercat să traverseze râul Olt, între localitățile Veneția de Jos și Comăna de Jos. La sosirea echipajelor, majoritatea animalelor reușiseră să ajungă singure pe mal, 45 pe partea stângă și 5 pe malul drept. Însă, [...]
10:00
VIDEO Vandali de mici: doi puștani au fost filmați în timp ce spărgeau geamurile unei clădiri aflată în proprietatea primăriei Brașov. Poate părinții își recunosc odraslele și ajută poliția în anchetă # BizBrasov.ro
Doi puștani au fost filmați ieri în timp ce se „distrau” în cartierul brașovean Noua. Unul dintre ei, mai „șmecher”, a început să spargă geamurile unei clădiri aflată în proprietatea primăriei. Inițial cu pietre, apoi cu un stingător de incendii, viteazul a luat la rând ferestrele construcției. Este vorba de o clădire aflată în fostul [...]
09:20
O fată aflată în excursie în masivul Piatra Mare a fost atacată ieri de un câine de la o stână din zonă. Salvamontiștii spun că ciobăneștii au devenit o problemă pe munte # BizBrasov.ro
O fată a fost muşcată de câini, vineri, în masivul Piatra Mare de lângă Brașov, fiind solicitată intervenţia salvamontiştilor. Aceştia anunţă că numărul incidentelor în care sunt implicaţi câini de stână este în creştere şi cer turiştilor să aibă grijă în drumeţii. „Intervenţie astăzi în Piatra Mare. O fată a fost muşcată de un ciobănesc, [...]
09:00
Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a intervenit de urgență ieri în urma unui apel primit prin 112, care semnala un turist grav accidentat în zona cascadei dinspre Cabana Suru, Munții Făgăraș. „Echipa Salvamont s-a deplasat rapid la locul indicat, fiind alertat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedicală Caransebeș. Din nefericire, victima – [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Incident grav în această seară în terminalul RATBV din zona Rulmentul. Un controlor l-a agresat pe un pasager. „După ce l-a agresat pe călător, controlorul s-a urcat în linia 420, către Bod. Incidentul a avut loc la orele 20.10”, ne-a transmis o cititoare BizBrașov. Informația a fost confirmată de reprezentanții companiei de transport public din [...]
18:50
Cetatea Făgărașului găzduiește mâine evenimentul tradițional „Cinul se întoarce pe apele din Țara Făgărașului”/ Programul complet # BizBrasov.ro
Sâmbătă, 9 august, la Făgăraș, se desfășoară evenimentul „Cinul se întoarce pe apele din Țara Făgărașului”, o inițiativă dedicată nu doar unui meșteșug străvechi și unei tradiții unice: construirea și folosirea „cinurilor”, ambarcațiunile tradiționale ale Oltul, ci și reconectării comunităților cu apa, prin natură, cultură și tradiție. Evenimentul se desfășoară în Cetatea Făgărașului – declarată [...]
16:20
O femeie recalcitrantă din Racoș a ajuns după gratii, după ce a încălcat ordinul de restricție și s-a dus din nou peste persoana cu care avea „clinciuri” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați ieri cu privire la faptul că o femeie ar fi încălcat prevederile ordinului de protecție emis împotriva sa. În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, respectiv la un imobil de pe strada Câmpul Strâmt, din localitatea Racoș, unde au constat că sesizarea [...]
16:10
Un bărbat a fost dus „la răcoare” de către polițiști, după ce a făcut scandal și a amenințat mai multe persoane într-un club din Făgăraș # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu unu bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi adresat amenințări cu acte de violență față de mai multe persoane. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați ieri de către o femeie, cu privire la faptul că [...]
16:10
Săptămâna aceasta, polițiștii Serviciului de Ordine Publica Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol – au efectuat o acțiune la un ocol silvic din proximitatea localității Apața, județului Brașov, pentru a verifica modul de respectare a prevederilor legale referitor la deținerea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos. În urma acestor verificări, [...]
16:10
O tânără în vârstă de 19 ani a murit, în data de 1 august, în Spitalul Județean Brașov, la doar o săptămână după ce a dat naștere unui copil perfect sănătos, asistată de medic, în Maternitatea Brașov. Poliţiştii şi procurorii braşoveni anchetează acum împrejurările morţii. „În data de 29 iulie 2025, o tânără în vârstă [...]
15:50
Adrian Veștea își ia, marți, adio de la conducerea PNL Brașov. Gruparea Râșnov – Predeal vrea să îl impună la șefia filialei pe prefectul Cătălin Văsii, puternic contestat de liberalii din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
Marți, 12 august, liberalii din județul Brașov se vor întruni într-o ședință extraordinară a Colegiului Director Județean pentru a-și lua adio, cel puțin temporar, de la președintele organizației județene, Adrian Veștea, care își va da demisia, după ce a intrat în vigoare noul statul al PNL, care nu îi permite să ocupe simultan funcția de [...]
15:10
Perseidele, un fenomen al naturii extrem de spectaculos: În ce zile din săptămâna viitoare va atinge ploaia de stele punctul maxim? # BizBrasov.ro
Românii se pot bucura, în această perioadă a anului, de un nou fenomen al naturii extrem de spectaculos: Perseidele. În principiu, Perseidele pot fi admirate în fiecare din următoarele câteva nopţi. Totuşi, specialiştii susţin că punctul maxim al fenomenului astronomic ar urma să fie atins în noaptea de 11 spre 12 august 2025. Din diferite [...]
14:10
În loc de 15 urși, în Brașov sunt peste 100. În lanurile de porumb de la lângă oraș au fost observate 8 exemplare, între care și un mascul de mari dimensiuni venit din Poiană # BizBrasov.ro
Brașovul se confruntă în ultimele luni cu o creștere tot mai mare a numărului de urși care intră în zona locuită a orașului pentru a se hrăni, în majoritatea cazurilor fiind vorba de ursoaice cu pui sau exemplare de urși tineri. Numărul de alerte a crescut foarte mult în acest an – doar luna trecută [...]
14:10
Peste 1.500 de copii din 15 județe, printre care și Brașov, descoperă magia științelor prin a doua ediție a programului „Școli de Vară STEAM” # BizBrasov.ro
Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), cu sprijinul PEPCO România, lansează a doua ediție a programului național Școli de Vară STEAM, menit să aducă științele mai aproape de copiii din 33 de comunități cu acces limitat la educație non-formală. Prin joacă și experiment, peste 1500 de copii vor deprinde abilități esențiale pentru viitor, într-un cadru [...]
14:10
Gastronomie la Alpin Resort Hotel: Set-meniurile „Chef’s Recommendation” – o experiență culinară diferită în fiecare zi # BizBrasov.ro
(P) La Alpin Resort Hotel, experiența culinară este ridicată la rang de artă prin set-meniurile „Chef’s Recommendation” – patru combinații gourmet, gândite de bucătarii noștri pentru a îmbina gusturi rafinate, plating spectaculos și ingrediente proaspete, de sezon. Fiecare meniu este o invitație la descoperirea unor arome autentice, fie ele internaționale, tradiționale sau cu accente mediteraneene. [...]
13:40
O firmă brașoveană, printre fondatorii primului fond de investiții regional din România # BizBrasov.ro
Compania brașoveană Iceberg Plus se numără printre fondatorii primului fond de investiții regional din România. Acesta a fost înființat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, inițiativa fiind finanțată prin Programul Regional Vest. Acest moment marchează o premieră și un pas curajos către transformarea regiunii într-un hub de antreprenoriat tehnologic de nivel european. Cu o misiune [...]
13:10
După 7 luni de pauză și o investiție de aproape un milion de euro în sisteme de siguranță la incendiu, berăria Poftă sau Foame din centrul Brașovului s-a redeschis astăzi # BizBrasov.ro
Compania brașoveană CarmOlimp, cunosută pentru conceptul inovator de mâncare la pungă livrată restaurantelor și pentru micii de 20 de cm serviți pe Broadway Boulevard, în New York, a redeschis astăzi Berăria Poftă sau Foame din Brașov, cel mai mare restaurant din oraș. După 7 luni de renovări și investiții majore în sisteme de siguranță la [...]
13:10
Situații din teren, relevante pentru gestionarea deșeurilor, prezentate ministrului Mediului de ADI ISO Mediu # BizBrasov.ro
Reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov (ADI ISO Mediu) vor participa, în perioada 13–14 august, la Conferința Națională „Economia Circulară în Practică – Responsabilitate, Inovație și Viitor”, eveniment ce va avea loc la Piatra Neamț. Evenimentul este organizat de Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) și revista Infomediu Europa, în parteneriat cu Ministerul [...]
13:00
Şoferii vor plăti din 2026 mai mult, în medie, cu 30 la sută faţă de tarifele actuale. Cei care conduc maşini mai vechi de 15 sau 20 de ani vor scoate din buzunar cei mai mulţi bani, pe principiul „poluatorul plăteşte”. În cazul lor, impozitul s-ar putea dubla sau chiar tripla. Varianta finală a taxei [...]
12:40
Campioană brașoveancă, selecționată în lotul național de karate. Pentru a putea reprezenta România la Campionatul Mondial, sportiva are nevoie de bani pentru echipament, transport și cazare # BizBrasov.ro
Crescută în cartierul brașovean Noua, Ștefania Răileanu este o sportivă de excepție, legitimată la Clubul Sportiv AIKI KARATE-DO Brașov. Ștefania practică karate de performanță de peste 8 ani și este deja recunoscută pe plan național și internațional pentru rezultatele sale impresionante: Locul 1 – Campioană Națională kata & kumite, categoria -52 kg (2024) Locul [...]
12:10
Un loc de parcare de reședință din Răcădău „râvnit” de mai mulți vecini a fost adjudecat pentru o chirie de 3.850 de lei/an. Alte parcări din cartier au rămas libere însă după licitație # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Valea Cetății. În primele două proceduri din acest cartier brașovenii au avut la dispoziție 315 locuri de parcare libere și, deși nu s-au ocupat toate, au fost și locuri de parcare pentru care cei prezenți au licitat sume de [...]
12:10
La acest moment traficul rutier este blocat pe DN11, pe sensul de mers Brașov-Covasna, ca urmare a producerii unui accident de circulație. În accident au fost implicate două autovehicule, iar în urma impactului o persoană necesită sprijin de specialitate. La fața locului sunt direcționate echipaje ale Poliției Rutiere, care efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea [...]
11:50
Zeci de autoturisme au rămas blocate, joi seară, în urma unei viituri care a adus aluviuni pe DN 7C – Transfăgărăşan, informează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Argeş. „Viitură în zona Piscu Negru, Transfăgărăşan. Pietre şi copaci pe carosabil. (…) Acţionează jandarmii din cadrul Detaşamentului Curtea de Argeş”, au transmis reprezentanţii IJJ Argeş, potrivit Agerpres. [...]
11:30
Creştere spectaculoasă a numărului de berze în Harghita. Un biolog explică cum a fost posibilă înmulțirea acestora # BizBrasov.ro
Creştere spectaculoasă a numărului de berze în judeţul Harghita, unde aceste păsări au găsit habitate propice de hrănire şi unde au, în mod tradiţional, o relaţie bună cu oamenii locului, transmite Agerpres. Biologul Demeter László, de la Direcţia Judeţeană de Mediu Harghita, a precizat, pentru AGERPRES, că, în ultimii 20 ani, populaţia de berze din [...]
11:30
Cum se schimbă modul de impozitare a proprietăților din România. Autoritățile încearcă să descopere, cu ajutorul dronelor, clădiri construite ilegal # BizBrasov.ro
Modul de calcul al impozitelor pe proprietate va fi modificat, conform unui proiect de act normativ publicat, joi, pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile referitoare la impozitele pe proprietate „au în vedere principiul echității și al proporționalității, astfel încât conformarea privind achitarea [...]
11:00
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua primește din nou beneficiari, după aproximativ doi ani în care nu au mai fost preluate solicitări # BizBrasov.ro
Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua primește din nou beneficiari, după aproximativ doi ani în care nu au mai fost preluate solicitări. Acest lucru este posibil după ce într-o altă aripă a clădirii au fost mutați beneficiari de la secția de Psihiatrie de la Zărnești, a cărei clădire intră în lucrări de reabilitare. „Este posibil [...]
10:30
Cerșetoare cu un copil de câteva luni în brațe, trimisă acasă de polițiștii locali. Mâine o să revină la Brașov, poate într-o altă „locație” # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 17:00, polițiștii locali aflați în patrulare în zona Centrului Civic au depistat o femeie care cerșea, ținând în brațe un copil de doar câteva luni. Aceasta apela la mila trecătorilor pentru a obține bani, folosindu-se de prezența minorului. Polițiștii locali au legitimat cerșetoarea, care s-a dovedit a fi din afara Municipiului [...]
10:10
Reforma Bolojan: Dispar peste 6.000 de posturi din administrația publică locală și centrală. Se introduc noi reguli de evaluare a performanțelor angajaților de la stat # BizBrasov.ro
Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor. Aceste prevederi vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta [...]
